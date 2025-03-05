Качественный линкбилдинг для сексшопа. Как увеличить органический трафик вдвое, несмотря на сложную тематику — кейс из США

Качественный линкбилдинг для сексшопа. Как увеличить органический трафик вдвое, несмотря на сложную тематику — кейс из США

Ниша: товары 18+. Регион продвижения: США. Период сотрудничества: сентябрь 2023 — сентябрь 2024. Услуга: линкбилдинг. Команда проекта: Карим Султан, Linkbuilding Team Lead; Егор Тарасенко, Linkbuilding Specialist; Юлия Василькова, Project Manager. Карим Султан, Linkbuilding Team Lead; Егор Тарасенко, Linkbuilding Specialist; Юлия Василькова, Project Manager.

Кто наш партнер

Онлайн-магазин интимных товаров, созданный в 2002 году. Реализует продукцию в основном в США. Специализируется на игрушках для взрослых, косметике и различных аксессуарах.

Цели сотрудничества

Сайту нашего партнера уже более 20 лет. Это известный бренд, имеющий заметные позиции на рынке, качественную продукцию и неплохие показатели домена. К примеру, высокий DR (показатель авторитетности домена от Ahrefs) — 60.

Вместе с тем, в последние годы у команды партнера не было стратегии наращивания органического трафика. Также она столкнулась с неконтролируемым ростом спамных ссылок на свой сайт — на некачественных доменах, грозящих санкциями от Google. Партнер даже думал о спам-атаке конкурентов и обратился к Netpeak Agencies Group, чтобы разработать стратегию продвижения.

Сначала наши коллеги провели полноценный SEO-аудит сайта. По его итогам партнер решил нанимать SEO-специалиста в инхауз команду, а вот масштабную работу по наращиванию ссылочного профиля (линкбилдингу) — доверить нам. Чтобы:

Сформировать стратегию размещения линков на сайт партнера на сторонних ресурсах. С помощью стратегии улучшить ранжирование страниц категорий сайта. Увеличить органический трафик.

Эти задачи стали для нас интересным вызовом из-за специфики ниши. Потому что не все сайты охотно принимают публикации, касающиеся товаров для взрослых.

Действия команды

Итак, когда мы начали работы по линкбилдингу, партнер еще находился в поиске SEO-специалиста. Поэтому команда Netpeak решила реализовать максимально широкую стратегию по наращиванию внешних ссылок. Например, сформировали рекомендации по внутреннему SEO, ведь линкбилдинг работает лучше с качественно настроенной технической оптимизацией.

Анализ и подбор релевантных запросов

Уже в начале сотрудничества команда партнера предоставила ключевые запросы (кластеры запросов для конкретных категорий), по которым хотела наращивать ссылочный профиль.

Зачем линкбилдерам ключевые запросы? Именно их мы добавляем в контент, который размещаем на внешних площадках для прокачки своего сайта. В основном в качестве анкора — слова/фразы, на которые проставляется ссылка нужной целевой страницы.

Мы проанализировали довольно большой список, предоставленный командой партнера. И решили отобрать приоритетные ключи, по которым уже имели неплохие позиции, вместо продвижения всех запросов. Для этого:

использовали инструменты для анализа ключевых слов Ahrefs, чтобы определить запросы, используемые конкурентами;

проанализировали наши текущие позиции по этим запросам;

определили целесообразность продвижения по ним, учитывая их сложность (Keyword Difficulty) и частотность поиска запроса (Volume Search) согласно Ahrefs.

Также анализ конкурентов (об этом далее подробнее) позволил нам в целом оценить семантику в нужной нише и сформировать максимально релевантный список ключей для линкбилдинга.

Оценка ссылочной массы сайта

Анализ ссылочной массы домена показал большое количество опасных линков. То есть на низкокачественных доменах, с большим количеством спамных запросов вроде коммерческих с прямым вхождением вроде buy sex toys.

Обратив на это внимание, мы в определенной степени подтвердили теорию о спам-атаке. А главное предоставили список спамных линков, которые команда партнера отклонила — передала сигнал Google, что их не надо ассоциировать с нашим сайтом.

Анализ конкурентов

В рамках анализа сайтов-конкурентов мы рассматривали как домены в целом, так и отдельно приоритетные категории и подкатегории для продвижения.

Кроме обработки важных для линкбилдинга факторов, смотрели и на внутреннюю оптимизацию аналогичных страниц категорий и подкатегорий конкурентов. Это позволило выявить несколько точек роста для нашего сайта:

страницы содержали очень мало текстового контента, по сравнению с конкурентами, что могло негативно повлиять на их видимость в поисковой системе;

неправильная или недостаточная внутренняя перелинковка.

Мы предоставили рекомендации партнеру, как улучшить эти пункты для более качественной поисковой оптимизации. Например, ранжироваться по менее частотным запросам (не приоритетным для продвижения).

На основе предыдущих шагов — анализа нашего сайта и конкурентов — определили основные аспекты линкбилдинг-стратегии:



количество ссылок;

их тип;

страницы для продвижения;

ключевые запросы. Наращивали количество ссылок преимущественно на страницы категорий и подкатегорий, а также ставили небольшое количество линков на главную страницу.

Подбор и сотрудничество с сайтами-донорами для размещения ссылок

Напомним, многие ресурсы с высокими показателями отказывались от сотрудничества из-за особенности тематики.

Поэтому приходилось прорабатывать большее количество сайтов, искать более индивидуальные подходы к согласованию условий и адаптировать контент, чтобы получить необходимое количество качественных площадок.

Наши требования к ресурсам:

DR > 30 — ориентировочный показатель, позволяющий отсеять низкокачественные и неавторитетные площадки;

органический месячный трафик согласно Ahrefs — от 1000;

основная страна трафика согласно Ahrefs — США;

общетематические (сайты об общественной жизни, здоровье, отношениях и т. д.) и тематические (18+) площадки.

Чтобы разбавить ссылочный профиль и привлечь аудиторию на сайт, решили использовать крауд-площадки со следующими показателями:

ДР > 25;

органический трафик соответственно по Ahrefs — от 1000;

общий трафик домена согласно SimilarWeb — от 50 000 в месяц;

основная страна трафика согласно Ahrefs — США;

исключительно тематические площадки.

Контент был одним из решающих факторов. Чтобы, несмотря на сложность тематики, получать согласие на публикацию, важно было готовить чрезвычайно качественные и информативные статьи без прямого упоминания товаров с сайта партнера. Его созданием занималась команда со стороны партнера. И это было абсолютно правильное решение, потому что глубокая осведомленность в тематике, профессионализм копирайтера позволили привлечь к сотрудничеству более качественные площадки.

Результаты сотрудничества

DR вырос с 60 до 62:

* В отношении метрики DR от Ahrefs действует принцип «логарифмической шкалы»: разрыв между DR 60 и 62 значительно больше, чем между 20 и 22. То есть чем выше становится DR, тем сложнее его увеличить.

Также органический трафик домена увеличился с 20 до 41 тысячи в месяц:

Органический трафик приоритетного раздела увеличился с тысячи до 8 тысяч:







Для приоритетного продвижения категорий и подкатегорий мы получили следующие результаты по запросам:

Запрос Keyword difficulty (сложность продвижения ключевого слова по Ahrefs) Volume (среднее количество поисковых запросов в месяц для конкретного ключевого слова) Позиция целевой страницы до Позиция целевой страницы после Количество полученных ссылок 1 запрос 3 173К 51 6 10 2 запрос 26 49К 9 6 6 3 запрос 14 4600 39 18 5 безанкор 7

За время сотрудничества получили 21 гостевой пост и семь крауд-ссылок.

Отзывы о сотрудничестве

Юлия Василькова, Project Manager в Netpeak Agencies Group