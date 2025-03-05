Якісний лінкбілдинг для сексшопу. Як збільшити органічний трафік вдвічі попри складну тематику — кейс із США

Ніша: товари 18+. товари 18+. Регіон просування: США. Період співпраці: вересень 2023 — вересень 2024. Послуга: лінкбілдинг. Команда проєкту: Карім Султан, Linkbuilding Team Lead; Єгор Тарасенко, Linkbuilding Specialist; Юлія Василькова, Project Manager.

Хто наш партнер

Онлайн-магазин інтимних товарів, створений у 2002 році. Реалізує продукцію здебільшого в США. Спеціалізується на іграшках для дорослих, косметиці та різноманітних аксесуарах.

Цілі співпраці

Сайту нашого партнера вже понад 20 років. Це відомий бренд, що має помітні позиції на ринку, якісну продукцію і непогані показники домену. До прикладу, високий DR (показник авторитетності домену від Ahrefs) — 60.

Разом з тим, останніми роками команда партнера не мала стратегії нарощування органічного трафіку. Також, зіткнулась із неконтрольованим збільшенням спамних посилань на свій сайт. Це могли бути лінки на неякісних доменах, що загрожували санкціями від Google. Партнер навіть думав про спам атаку конкурентів і звернувся до Netpeak Agencies Group, аби напрацювати стратегію просування.

Спочатку наші колеги провели повноцінний SEO-аудит сайту. За його підсумками партнер вирішив винаймати SEO-фахівця в інхауз команду, а ось масштабну роботу щодо нарощування посилального профілю (лінкбілдингу) — довірити нам. Щоби:

Сформувати стратегію розміщення лінків на сайт партнера на сторонніх ресурсах. За допомогою стратегії покращити ранжування сторінок категорій сайту. Як наслідок збільшити органічний трафік.

Ці задачі стали для нас цікавим викликом через специфіку ніші. Бо не всі сайти радо приймають публікації, які стосуються товарів для дорослих.

Дії команди

Отже, коли ми почали роботи по лінкбілдингу, партнер ще знаходився в пошуку SEO-фахівця. Тому спеціалісти Netpeak вирішили реалізувати максимально широку стратегію із нарощування зовнішніх посилань. До прикладу, ми сформували рекомендації щодо внутрішнього SEO, оскільки лінкбілдинг працює краще з якісно налаштованою технічною оптимізацією.

Аналіз і підбір релевантних запитів

Вже на початку співпраці команда партнера мала ключові запити (кластери запитів для конкретних категорій), за якими хотіла нарощувати посилальний профіль.

Навіщо лінкбілдерам ключові запити? Саме їх ми додаємо у контент, який розміщуємо на зовнішніх майданчиках для прокачки свого сайту. Здебільшого в якості анкору — слова/фрази, на які проставляється лінк, котрий і потрібно прокачати.

Ми проаналізували доволі великий список, наданий командою партнера. І вирішили відібрати пріоритетні ключі, за якими вже мали непогані позиції, замість просування всіх запитів. Для цього:

використали інструменти для аналізу ключових слів Ahrefs, щоб визначити запити, які використовують конкуренти;

проаналізували наші поточні позиції по цих запитах;

визначили доцільність просування по цим запитам, враховуючи їх складність (Keyword Difficulty) та частотність пошуку запиту (Volume Search) згідно Ahrefs.

Також аналіз конкурентів (про це далі детальніше) дозволив нам в цілому оцінити семантику в потрібній ніші і сформувати максимально релевантний список ключів для лінкбілдингу.

Оцінка посилальної маси сайту

Аналіз посилальної маси домену показав велику кількість небезпечних лінків. Тобто на низькоякісних доменах, з великою кількістю спамних запитів на кшталт комерційних з прямим входженням buy sex toys.

Звернувши на це увагу, ми в певній мірі підтвердили теорію про спам атаку. А головне надали список спамних лінків, які команда партнера відхилила — надала сигнал Google, що їх не треба асоціювати із нашим сайтом.

Аналіз конкурентів

В рамках аналізу сайтів-конкурентів ми розглядали як домени в цілому, так і окремо пріоритетні категорії і підкатегорії для просування.

Окрім опрацювання важливих для лінкбілдингу факторів, дивились і на внутрішню оптимізацію аналогічних сторінок категорій та підкатегорій конкурентів. Це дало змогу виявити декілька точок зростання для нашого сайту:

сторінки містили дуже мало текстового контенту, порівняно з конкурентами, що могло негативно вплинути на їхню видимість у пошуковій системі;

неправильне або недостатнє внутрішнє перелінкування.

Ми надали рекомендації партнеру, як покращити ці пункти для більш якісної пошукової оптимізації. Зокрема, це дало змогу ранжуватись за менш частотними запитами (не пріоритетними для просування).





кількість посилань;

їхній тип;

сторінки для просування;

ключові запити. На основі попередніх кроків — аналізу нашого сайту і конкурентів — визначили основні аспекти лінкбілдинг-стратегії: Нарощували кількість посилань переважно на сторінки категорій та підкатегорій, а також ставили невелику кількість лінків на головну сторінку.

Підбір та співпраця із сайтами-донорами для розміщення посилань

Нагадаємо, багато ресурсів із високими показниками відмовлялися від співпраці через особливість тематики.

Тому доводилось опрацьовувати велику кількість сайтів, шукати більш індивідуальні підході до погодження умов і адаптувати контент, щоб отримати необхідну кількість якісних майданчиків.

Наші вимоги до ресурсів були такими:

DR > 30 — орієнтовний показник, що дає змогу відсіяти низькоякісні та не авторитетні майданчики;

органічний місячний трафік згідно Ahrefs — від 1000;

основна країна трафіку згідно Ahrefs — США;

загальнотематичні (сайти про суспільне життя, здоров’я, стосунки тощо) та тематичні (18+) майданчики.

Аби розбавити посилальний профіль та залучити аудиторію на сайт, вирішили використати крауд-майданчики з наступними показниками:

DR > 25;

органічний трафік відповідно за Ahrefs — від 1000;

загальний трафік домену згідно SimilarWeb — від 50 000 на місяць;

основна країна трафіку згідно Ahrefs — США;

винятково тематичні майданчики.

Контент був одним із вирішальних факторів. Щоб, попри складність тематики, отримувати згоду на публікацію, необхідно було готувати надзвичайно якісні й інформативні статті без прямого згадування товарів з сайту партнер. Його створенням займалась команда з боку партнера. І це було абсолютно правильне рішення, бо глибока обізнаність в тематиці, професійність копірайтера дали змогу залучити до співпраці більш якісні майданчики.

Результати співпраці

DR зріс із 60 до 62:

* Щодо метрики DR від Ahrefs діє принцип «логарифмічної шкали»: розрив між DR 60 і 62 значно більший, ніж поміж 20 і 22. Тобто чим вищим стає DR, тим складніше його збільшити.

Також органічний трафік домену збільшився з 20 тисяч до 41 тисячі на місяць:

Органічний трафік пріоритетного розділу збільшився з тисячі до 8 тисяч:







Для пріоритетного просування категорій і підкатегорій ми отримали наступні результати за запитами:

Запит Keyword difficulty (складність просування ключового слова за Ahrefs) Volume (середня кількість пошукових запитів на місяць для конкретного ключового слова) Позиція цільової сторінки до Позиція цільової сторінки після Кількість отриманих посилань 1 запит 3 173К 51 6 10 2 запит 26 49К 9 6 6 3 запит 14 4600 39 18 5 безанкор 7

За час співпраці отримали 21 гостьовий пост та сім крауд-посилань.

Відгуки про співпрацю

Юлія Василькова, Project Manager у Netpeak Agencies Group