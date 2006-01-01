Єгор Тарасенко

Єгор Тарасенко

Автор NJ з 2022
Позиція:
Linkbuilding Specialist
Компанія:
Netpeak
Соцмережі:
Telegram
Інформація про себе
Долучився до команди Netpeak Agencies Group у 2022 році. Займається лінкбілдингом близько 3 років, працював із 20+ проєктами.
Соцмережі:
Telegram

SEO
1505 23
Повна класифікація посилань та їхній вплив на ранжування
Кейси
SEO
1427 8
Якісний лінкбілдинг для сексшопу. Як збільшити органічний трафік вдвічі попри складну тематику — кейс із США
