Расскажите о вашей задаче
Аналитика

Как анализировать сайт и аудиторию с помощью Яндекс.Метрики. 16 отчетов в подмогу

Дмитрий Юрченко
432 14 0
1635405002
11

Что такое Яндекс.Метрика, как ее подключать к Яндекс.Директу и алгоритм настройки счетчика — эти действия ни у кого не вызывают вопросов. Но многие специалисты недооценивают эффективность отчетов инструмента и предпочитают заглядывать только в Google Analytics. Очень зря. Предлагаю разобраться, какие существуют отчеты в Яндекс.Метрике, и как они могут упростить работу PPC-специалиста.

Все отчеты Яндекс.Метрики можно разделить на стандартные (предложенные сервисом) и пользовательские. Первые содержат определенный набор групп объектов, который можно изменить под свои задачи и требования и сохранить как пользовательский отчет на странице «Мои отчеты».

Давайте детальнее рассмотрим стандартные отчеты.

Посещаемость

Показывает динамику изменения трафика сайта.

Посещаемость Яндекс Метрика

Расположен в «Стандартных отчетах».

Посещаемость в «Стандартных отчетах»

Также в этом отчете можно посмотреть:

  • процент отказов;
  • глубину просмотра — количество страниц сайта, просмотренных посетителем за один визит;
  • время, проведенное на сайте.

посещаемость показывает

Конверсии

Помогает отслеживать целевые действия посетителей.

конверсии Помогает отслеживать целевые действия посетителей

Данные отображаются:

  • по целевым визитам — визит, в рамках которого произошло достижение цели;
  • по общему числу достижений цели — выполнение условия в рамках одного визита посетителя;
  • отдельно выводится каждая конверсия.

В отчете можно анализировать каждую цель.

конверсии яндекс метрика цель

Настроив ее в меню «Цели».

настройка меню цели Яндекс Метрика

Источники

Отчет демонстрирует информацию об источниках трафика.

Источники яндекс метрика

Позволяет оценивать эффективность источников трафика: сколько посетителей пришло из определенного источника (соцсети, поиск, по прямой ссылке).

Также можно посмотреть процент отказов, глубину просмотра и время визита.

источники_2_2

Аудитория

С помощью этого отчета вы сможете детально изучить целевую аудиторию вашего сайта.

Аудитория Яндекс Метрика

Позволяет анализировать данные по:

  • геолокации;
  • долгосрочным интересам — показывает, насколько та или иная тематика интересна посетителям вашего сайта и позволяет проанализировать поведение в зависимости от интересов;

Аудитория Яндекс Метрика анализ по параметрам

  • по демографическим признакам, например «Возраст»;

Аудитория Яндекс Метрика анализ по возрасту

  • глубине просмотра;
  • времени, проведенном на сайте;
  • посещаемости по времени суток;
  • лояльности пользователей, что включает в себя отчеты показывающие общее число визитов, периодичность визитов, время с первого визита и время с предпоследнего визита.

Содержание

Это группа различных отчетов для отслеживания эффективности контента на сайте.

Содержание Яндекс Метрика

1. Популярное

Показывает, какие разделы сайта посещают больше, какие меньше.

содержание популярное яндекс метрика

2. Страницы входа и страницы выхода

Отображают самые популярные страницы, на которые пользователи переходили из внешних источников (отчет «Страницы входа») или которые были последними посещенными (отчет «Страницы выхода»).

Страницы входа Яндекс Метрика

3. Отслеживание по параметрам URL

Позволяет отследить посещаемость сайта в разрезе параметров URL страниц. Например, если вы используете UTM-метку для более точного определения источника трафика.

Отслеживание по параметрам URL

4. Внешние переходы и загрузки файлов

С помощью отчетов можно определить наиболее популярные сайты, на которые переходят посетители вашего ресурса. Это могут быть ссылки на социальные сети, мессенджеры или сайты партнеров. Так вы сможете направить больше ресурсов на развитие каналов, дающих максимальный трафик.

Внешние переходы и Загрузки файлов

Технологии

Позволяет получить данные об устройствах, которые используют для открытия вашего сайта. В том числе информация о браузерах, операционных системах, блокировщиках рекламы, мобильных устройствах, разрешениях дисплеев.

Все это поможет вам доработать адаптивность сайта. Например, улучшить мобильную версию, если пользователи чаще переходят как раз с мобильных девайсов.

Технологии отчет яндекс метрика

Мониторинг

Помогает следить за техническими характеристиками ресурса, связанными с нагрузкой, трафиком и временем загрузки страниц.

Мониторинг отчет яндекс метрика

Электронная коммерция

В этой группе находятся все отчеты, позволяющие получить статистику по электронной коммерции: покупки, заказы и поступающие доходы.

Электронная коммерция отчет яндекс метрика

С их помощью вы выделите популярные товары и прибыльные источники.

Монетизация

Позволит проанализировать информацию о показах в Рекламной сети Яндекс.

Монетизация отчет яндекс метрика

Вебвизор

Этот инструмент аналитики фиксирует и воспроизводит активности посетителей сайта в формате видео: клики по ссылкам, перемещения курсора.

Вебвизор — огромное преимущество Яндекс.Метрики перед Google Analytics. С его помощью можно оценить особенности UX-дизайна и юзабилити сайта.

Включается он в настройках счетчика.

вебвизор яндекс метрика

С помощью Вебвизора вы можете проанализировать:

  • посетителей сайта;
  • юзабилити сайта с точки зрения каждого посетителя;
  • причину отказов на каждой странице.

Посетители и клиенты

Находится в основном меню отчетов слева.

Посетители и клиенты Яндекс Метрика

В отчете доступны анонимные профили всех пользователей с историей их визитов.

Помогает ответить на вопросы:

  • как пользователи возвращаются на сайт;
  • что их натолкнуло на повторный визит;
  • какие основные показатели по поведению, конверсиям.

Каждого пользователя можно рассмотреть детально, раскрыв карточку.

посетители яндекс метрика

В карточке отображаются:

  • источники визита;
  • посещенные страницы;
  • регион;
  • тип устройства;
  • время достижения цели;
  • покупки.

Запомнить

Яндекс.Метрика предоставляет инструменты аналитики, которые не все используют на полную. Это отчеты:

  • «Посещаемость»;
  • «Конверсии»;
  • «Источники»;
  • «Аудитория»;
  • группа отчетов «Содержание»;
  • «Технологии»;
  • «Мониторинг»;
  • «Электронная коммерция»;
  • «Монетизация»;
  • «Вебвизор»;
  • «Посетители и клиенты».

Они помогут проверить гипотезы, определять ценность каждого посетителя и каждой конверсии. А значит — изучить аудиторию вашего сайта, ее потребности. И сделать так, чтобы ресурс им соответствовал.

14
3
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
статистика и аналитика работа в Яндекс.Метрике
Дмитрий Юрченко

В агенстве Netpeak в отделе контекстной рекламы с 2020 года.
Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics и Яндекс.Метрики.

Другие статьи автора

По теме

Как прогнозировать трафик поисковых кампаний в Google Ads

Прогнозирование с помощью «Планировщика ключевых слов».

Топ CRM-систем для бизнеса в США

Исследование Ringostat о самых востребованных CRM-системах в США

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года

Исследование по 38,5 миллионам кликов в 22 тематиках в 391 городе страны.

Свежее

Ренейминг во имя метавселенной. Новое название корпорации Facebook — Meta

Что рассказал Марк Цукерберг на конференции Connect.

IKEA вже з нами, чекаємо на Lidl, а Tesla — то фантастика. Як великі бренди приходять в Україну

Що відомо про плани Lidl щодо України і не тільки.

Реклама в Telegram — кому она нужна. Мнение эксперта

160 символов — размер рекламного сообщения, 2 млн евро — минимальный бюджет для запуска. Уже интересно?

Обсуждают

Всемогущая функция Query — подробное руководство

Как пользоваться одной из самых важных функций Google Таблиц — подробное руководство по Query

Как настроить расширенную электронную торговлю с помощью Google Tag Manager

Как GTM помогает настроить расширенную электронную торговлю (enhanced ecommerce).

Как перенести данные из ВКонтакте в Power BI

ВКонтакте — популярнейшая социальная сеть в СНГ, а Power BI одна из самых популярных в мире BI-платформ. Почему бы не открыть им доступ друг к другу?

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok