Как анализировать сайт и аудиторию с помощью Яндекс.Метрики. 16 отчетов в подмогу

Что такое Яндекс.Метрика, как ее подключать к Яндекс.Директу и алгоритм настройки счетчика — эти действия ни у кого не вызывают вопросов. Но многие специалисты недооценивают эффективность отчетов инструмента и предпочитают заглядывать только в Google Analytics. Очень зря. Предлагаю разобраться, какие существуют отчеты в Яндекс.Метрике, и как они могут упростить работу PPC-специалиста.

Все отчеты Яндекс.Метрики можно разделить на стандартные (предложенные сервисом) и пользовательские. Первые содержат определенный набор групп объектов, который можно изменить под свои задачи и требования и сохранить как пользовательский отчет на странице «Мои отчеты».

Давайте детальнее рассмотрим стандартные отчеты.

Посещаемость

Показывает динамику изменения трафика сайта.

Расположен в «Стандартных отчетах».

Также в этом отчете можно посмотреть:

процент отказов;

глубину просмотра — количество страниц сайта, просмотренных посетителем за один визит;

время, проведенное на сайте.

Конверсии

Помогает отслеживать целевые действия посетителей.

Данные отображаются:

по целевым визитам — визит, в рамках которого произошло достижение цели;

по общему числу достижений цели — выполнение условия в рамках одного визита посетителя;

отдельно выводится каждая конверсия.

В отчете можно анализировать каждую цель.

Настроив ее в меню «Цели».

Источники

Отчет демонстрирует информацию об источниках трафика.

Позволяет оценивать эффективность источников трафика: сколько посетителей пришло из определенного источника (соцсети, поиск, по прямой ссылке).

Также можно посмотреть процент отказов, глубину просмотра и время визита.

Аудитория

С помощью этого отчета вы сможете детально изучить целевую аудиторию вашего сайта.

Позволяет анализировать данные по:

геолокации;

долгосрочным интересам — показывает, насколько та или иная тематика интересна посетителям вашего сайта и позволяет проанализировать поведение в зависимости от интересов;

по демографическим признакам, например «Возраст»;

глубине просмотра;

времени, проведенном на сайте;

посещаемости по времени суток;

лояльности пользователей, что включает в себя отчеты показывающие общее число визитов, периодичность визитов, время с первого визита и время с предпоследнего визита.

Содержание

Это группа различных отчетов для отслеживания эффективности контента на сайте.

1. Популярное

Показывает, какие разделы сайта посещают больше, какие меньше.

2. Страницы входа и страницы выхода

Отображают самые популярные страницы, на которые пользователи переходили из внешних источников (отчет «Страницы входа») или которые были последними посещенными (отчет «Страницы выхода»).

3. Отслеживание по параметрам URL

Позволяет отследить посещаемость сайта в разрезе параметров URL страниц. Например, если вы используете UTM-метку для более точного определения источника трафика.

4. Внешние переходы и загрузки файлов

С помощью отчетов можно определить наиболее популярные сайты, на которые переходят посетители вашего ресурса. Это могут быть ссылки на социальные сети, мессенджеры или сайты партнеров. Так вы сможете направить больше ресурсов на развитие каналов, дающих максимальный трафик.

Технологии

Позволяет получить данные об устройствах, которые используют для открытия вашего сайта. В том числе информация о браузерах, операционных системах, блокировщиках рекламы, мобильных устройствах, разрешениях дисплеев.

Все это поможет вам доработать адаптивность сайта. Например, улучшить мобильную версию, если пользователи чаще переходят как раз с мобильных девайсов.

Мониторинг

Помогает следить за техническими характеристиками ресурса, связанными с нагрузкой, трафиком и временем загрузки страниц.

Электронная коммерция

В этой группе находятся все отчеты, позволяющие получить статистику по электронной коммерции: покупки, заказы и поступающие доходы.

С их помощью вы выделите популярные товары и прибыльные источники.

Монетизация

Позволит проанализировать информацию о показах в Рекламной сети Яндекс.

Вебвизор

Этот инструмент аналитики фиксирует и воспроизводит активности посетителей сайта в формате видео: клики по ссылкам, перемещения курсора.

Вебвизор — огромное преимущество Яндекс.Метрики перед Google Analytics. С его помощью можно оценить особенности UX-дизайна и юзабилити сайта.

Включается он в настройках счетчика.

С помощью Вебвизора вы можете проанализировать:

посетителей сайта;

юзабилити сайта с точки зрения каждого посетителя;

причину отказов на каждой странице.

Посетители и клиенты

Находится в основном меню отчетов слева.

В отчете доступны анонимные профили всех пользователей с историей их визитов.

Помогает ответить на вопросы:

как пользователи возвращаются на сайт;

что их натолкнуло на повторный визит;

какие основные показатели по поведению, конверсиям.

Каждого пользователя можно рассмотреть детально, раскрыв карточку.

В карточке отображаются:

источники визита;

посещенные страницы;

регион;

тип устройства;

время достижения цели;

покупки.

Запомнить

Яндекс.Метрика предоставляет инструменты аналитики, которые не все используют на полную. Это отчеты:

«Посещаемость»;

«Конверсии»;

«Источники»;

«Аудитория»;

группа отчетов «Содержание»;

«Технологии»;

«Мониторинг»;

«Электронная коммерция»;

«Монетизация»;

«Вебвизор»;

«Посетители и клиенты».

Они помогут проверить гипотезы, определять ценность каждого посетителя и каждой конверсии. А значит — изучить аудиторию вашего сайта, ее потребности. И сделать так, чтобы ресурс им соответствовал.