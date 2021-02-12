Как digital-специалистам сохранить конкурентоспособность в 2021 году: 5 важных навыков и рекомендации по самопрезентации

Digital-маркетинг стремительно развивается и модернизируется: новые методы работы, инструменты, технологии. И, соответственно, растут требования к digital-специалистам. Чтобы оставаться в профессии, нужно постоянно мониторить тренды, отслеживать тенденции, повышать знания и неустанно развивать собственные компетенции.

Расскажем, какие навыки стоит освоить в 2021 году всем специалистам, которые работают в диджитал-пространстве. Дополнительно дадим несколько полезных советов по самопрезентации.

Изучите основы маркетинга

Частая ошибка узких digital-специалистов — ограничиваться лишь теми знаниями, которые непосредственно нужны для работы. Например, SMM-спецалист изучает только то, что необходимо для продвижения в соцсетях, а веб-дизайнер акцентирует своё внимание исключительно на дизайне.

Эффективная digital-стратегия подразумевает взаимосвязанность всех маркетинговых процессов. А для этого каждый специалист должен понимать, как его работа вписывается в общую картину бизнеса. Не важно, кто вы — копирайтер, таргетолог, SMM-специалист — вы должны знать хотя бы основы маркетинга, чтобы оценить влияние результатов вашего труда на достижение бизнес-задач.

Изучите основы классического и digital-маркетинга. Узнайте, как выстраивают маркетинговую стратегию, как связывают разные каналы и инструменты. Поймите, какую роль в общей стратегии играет результат вашей деятельности.

Освойте смежные специализации

Быть профи в своём направлении — хорошо. Но слишком узкая специализация сужает круг вероятных работодателей. Смежные навыки повышают конкурентоспособность digital-специалиста.

Возможно, смежные навыки вам не пригодятся при трудоустройстве в крупную компанию, где каждый сотрудник работает над отдельной задачей. Но они окажутся полезными, если нужно оценить качество работы специалистов, с которыми вы работаете в команде. В малом и среднем бизнесе и вовсе предпочитают нанимать сотрудников, которые могут заменить несколько специалистов.

Определите, какие дополнительные услуги вы могли бы предложить к основной специализации и начинайте осваивать полезные навыки. Например, копирайтер не просто пишет текст, но может также проиллюстрировать материал, обработать изображения, сделать инфографику и прочее. SMM-специалист работает не только над созданием контента и коммуникациями, но может при необходимости самостоятельно запустить рекламу.

Автоматизируйте рабочие процессы

Автоматизация предполагает замену ручного труда машинным. По всему миру и практически во всех сферах деятельности автоматизация выступает безусловным трендом. Однако это не означает, что искусственный интеллект должен заменить живых сотрудников.

Основная цель автоматизации — повысить эффективность труда, ускорить рабочие процессы и позволить сотруднику выполнять большее количество задач. Но автоматизировать можно лишь то, что уже и так работает. Применительно к digital-среде это выглядит nfr^ сначала специалист выстраивает стратегию работы, а затем автоматизирует всё, что может.

Представьте, есть два SEO-специалиста. Один из них работает «по старинке»: вручную ищет конкурентов, «ручками» собирает семантику и тратит массу времени на самостоятельное выполнение всех задач. Второй — выстроил последовательность рабочих процессов и большую часть их автоматизировал, что позволило сократить время на достижение цели. Соответственно, второй специалист будет востребованнее на рынке труда как более продуктивный сотрудник.

Выбирать инструменты автоматизации для освоения стоит с учётом специализации. Например, аналитик сможет быстрее составлять отчёты и делать выводы, если научится работать с Excel-таблицами и с инструментами сквозной аналитики. SMM-специалисту пригодится умение обращаться с сервисами отложенного постинга, программами для парсинга данных целевой аудитории и инструментами для обработки фото/видео-материалов.

Пошагово распишите стандартный процесс своей работы и выясните, каким образом можно автоматизировать тот или иной этап. Постепенно осваивайте и внедряйте полезные сервисы и инструменты.

Прокачайте навыки самоорганизации

Digital-специалисты часто работают удалённо. С одной стороны это хорошо, поскольку работать можно из любой точки мира и с клиентами из любой страны. Однако в этом случае важно уметь организовать рабочие процессы самостоятельно. На удалёнке нет руководителя, который неустанно следит за исполнением работы. Есть задачи и дедлайн.

Digital-специалисту пригодится умение использовать различные инструменты и методы организации времени. Это не про то, что нужно успеть сделать как можно больше работы. Это про умение определять сроки выполнения, составлять график работ, правильно расставлять приоритеты. При этом важно не потеряться в потоке информации, поступающей из мессенджеров, email, соцсетей и прочих каналов связи.

Изучите основные навыки тайм-менеджмента, научитесь работать с таск-менеджерами для хранения рабочих задач в одном месте и сервисами по управлению проектами для планирования рабочего времени.

Научитесь грамотным коммуникациям

В digital чаще всего приходится работать над многоуровневыми проектами, в запуске которых участвуют десятки людей. Для эффективной работы нужно уметь выстраивать личные взаимоотношения и рабочие коммуникации. Умение устанавливать контакты, находить общий язык, задавать правильные вопросы, отстаивать свою точку зрения и договариваться будет полезным любому специалисту, который взаимодействует с людьми.

Договориться с работодателем об оптимальных условиях работы, убедить сомневающегося клиента, получить необходимую информацию от эксперта, разрешить конфликт в команде, защитить готовый проект — для всего этого необходимы хорошие коммуникативные навыки:

Учитесь вести деловые переговоры.

Освойте навыки интервьюирования.

Изучите основы ораторского искусства для публичных выступлений.

Научитесь слушать и слышать собеседника.

Что важно знать про самопрезентацию

Безусловно, все перечисленные навыки помогут вам эффективнее справляться со своими обязанностями. Однако недостаточно знать и уметь, нужно ещё научиться «продавать» свои знания и умения. Грамотная самопрезентация — один из самых важных навыков digital-специалиста.

Когда вы откликаетесь на вакансию, нужно выделиться на фоне конкурентов, которых может быть не один десяток. Вы не можете рассказать о своём опыте в процессе беседы, поскольку приглашение на собеседование ещё нужно получить. Нет возможности рассказать о себе в личной переписке, поскольку далеко не всякий работодатель может себе позволить общение с каждым потенциальным сотрудником. У вас есть только портфолио, резюме и сопроводительное письмо.

Портфолио

Профессиональное портфолио — это must have любого digital-специалиста. К сожалению, этот момент часто упускают из вида.

Вот несколько рекомендаций по созданию хорошего портфолио:

Не превращайте портфолио в архив. Не нужно показывать все выполненные работы. Выберите 5-10 примеров лучших — этого будет достаточно, чтобы продемонстрировать навыки.

Регулярно обновляйте портфолио. Периодически актуализируйте примеры работ, чтобы показать свой рост как специалиста.

Обеспечьте доступный просмотр. Не оформляйте портфолио в pdf, doc или форматах, которые требуют дополнительного программного обеспечения. У работодателя может быть не установлена программа для просмотра. Лучше всего создать веб-страницу. И позаботьтесь о мобильной адаптации, чтобы просмотреть портфолио можно было на любом устройстве.

Что касается оформления работ для портфолио — по возможности указывайте, что именно вы делали. Копирайтер может указать, с какой целью он писал текст и рассказать об этапах сбора материалов, таргетолог — сделать кейс с пошаговым описанием запуска рекламной кампании, SMM-специалист — описать процесс разработки и внедрения стратегии.

И ещё один момент — старайтесь избегать лишней информации в портфолио. Это не место для подробной автобиографии и не блог. Оптимальная структура выглядит примерно так:

Фамилия, имя. Специализация и что именно вы умеете делать. Краткое описание опыта (навыки, знания, достижения). Примеры работ и/или кейсы. Условия сотрудничества (варианты правового оформления, способы приёма оплаты и иные значимые нюансы). Контактные данные.

Для создания хорошего портфолио нет необходимости в навыках сайтостроения. Можно воспользоваться готовыми решениями. Например:

Google docs. Созданный документ можно открыть с любого устройства. Информацию удобно структурировать по разделам и добавить оглавление. Главное — отправляйте ссылку с доступом только на просмотр, чтобы никто не мог редактировать ваш документ.

Tilda Publishing. Можно выбрать подходящий вариант среди шаблонов Tilda или создать страницу с нуля из готовых блоков. Аналогично можно воспользоваться и другими конструкторами сайтов.

Специализированные сервисы. Например, Behance.net — для веб-дизайнеров, фотографов, художников; Clippings.me — для копирайтеров; Pressfolios.com — для PR-специалистов и представителей СМИ.

Вот так выглядит шаблон для портфолио иллюстратора в Tilda Publishing:

Шаблон для портфолио иллюстратора в Tilda Publishing

Резюме

Как правило, резюме — это ваш шанс на положительное первое впечатление. Если его содержание не заинтересует работодателя, вряд ли дело дойдёт до просмотра портфолио. Как и в портфолио, в резюме неуместна «вода». Указывайте только важные сведения.

Структура резюме выглядит примерно так:

Фамилия, имя.

Специализация.

Контактные данные.

Образование.

Опыт работы (перечисление всех занимаемых прежде должностей, с указанием работодателя, длительности сотрудничества и перечня обязанностей).

Умения.

Навыки.

Дополнительная информация (ссылки на примеры работ, сертификаты и награды, смежные навыки и пр.).

Создать резюме можно также в Google Docs, с помощью конструкторов сайтов или в специальных сервисах. Например, вот такое резюме можно собрать на Tilda:

Резюме на Tilda

Учтите: не все работодатели готовы скролить многостраничные ресурсы. Обычно на просмотр резюме уходит 2-3 минуты. Если изложенная информация заинтересовала — резюме прочитают подробнее. Выбирайте тот вариант создания, который позволяет представить информацию кратко — в виде 1-2 страниц.

Использование специализированных сервисов предпочтительнее, поскольку позволяет за несколько минут сделать профессиональное резюме — достаточно выбрать шаблон и добавить необходимые данные.

Например, в конструкторе SweetCV можно бесплатно сделать резюме, чтобы отправить работодателю ссылкой на персональную страницу. Можно создавать любое количество резюме — все варианты сохранятся в личном кабинете. Быстро редактируйте документ, чтобы сделать резюме максимально соответствующим конкретной вакансии.

Вот так выглядит веб-версия резюме, сделанного в SweetCV — вся необходимая информация представлена на одной странице:

Пример резюме на сайте SweetCV

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо — это дополнение к вашему отклику на вакансию. Оно должно пояснить, почему работодатель должен обратить внимание на вашу кандидатуру. Соответственно, структура сопроводительного письма такова:

Фамилия, имя.Специализация/должность/профессия.

Приветствие (персонализированное — по имени или должности).

Цель письма. Напишите, зачем пишете и откуда узнали про вакансию.

Пояснение. Укажите, чем вас заинтересовала конкретная вакансия.

Соответствие вакансии. Расскажите о своём опыте, навыках, умениях и достижениях, которые релевантны вакансии.

Обоснование. Объясните, почему именно вы подходите на эту вакансию, и какую пользу принесёте работодателю.

Контактные данные.

Если вы откликаетесь на вакансию по email, можно отправить текст в формате обычного электронного письма. Однако при отклике в соцсетях или мессенджерах неудобно отправлять длинные сообщения — их сложно читать и трудно структурировать. В этом случае сопроводительное письмо можно также оформить в формате веб-документа, а ссылку приложить к короткому отклику.

Можно написать письмо в виде Google-документа:

Сопроводительное письмо вGoogle документе

В конструкторе SweetCV можно помимо резюме создать и сопроводительное письмо:

Сопроводительное письмо на сайте SweetCV

Если вы будете повышать свою конкурентоспособность и научитесь правильно демонстрировать опыт, умения и навыки, то в разы увеличите собственную ценность как digital-специалиста на рынке труда. Успешной вам карьеры и профессиональных достижений!