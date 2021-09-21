Как масштабировать бизнес с помощью интернет-маркетинга. Типы рекламных кампаний

Мы продолжаем делиться опытом на внешних площадках: Forbes, Vc.ru, AIN, Cossa, MMR. Но со временем эти статьи теряются в выдаче. Порой хотим актуализировать текст, а сайт переезжает на новый сервер, и в материалы двух-трехлетней давности подгружаются битые картинки. Чтобы исправить ситуацию, мы решили собирать эти статьи в блоге. Конечно, со ссылками на все гостеприимные ресурсы.

Оригинал текста — на Sostav.

Инструменты интернет-маркетинга сегодня позволяют эффективно развивать и масштабировать практически любой бизнес. Однако работать они будут только в случае их грамотного использования в связке с воронкой продаж — полезной маркетинговой моделью, которая показывает путь пользователя от первого касания с ним до становления его как клиента.

Именно воронка является основой стратегии продвижения бизнеса, и исходя из нее необходимо подбирать и тестировать инструменты рекламных кампаний. Как это сделать?

Определить целевую аудиторию: пол, возраст, география, интересы и так далее). Определить релевантность инструмента для бизнеса и то, какой профит потенциально может принести инструмент. Тем, кто только начинает продвижение, рекомендуется смотреть на прямых конкурентов, которые максимально близки к вашей модели и размеру бизнеса. Отследить рекламу конкурентов можно разными способами, в том числе, воспользовавшись приложением «галерея рекламы» в Facebook. При этом важно отметить: совсем не обязательно, что делая то же самое, что и конкуренты, вы получите такой же результат. Определить цель, которую хотите достичь. Основная цель любого бизнеса — увеличение продаж. Чтобы ее достичь, нужно разбить большую цель на микроцели, и для каждой из них выбрать разные инструменты. Определить метрики*, по которым будет оцениваться эффективность. На каждом этапе воронки используются разные метрики (охватные, трафик или конверсии), которые необходимо отслеживать.

*Проверяйте корректность отслеживания показателей, на основании которых будете определять эффективность теста.

KPI для рекламных кампаний

Необходимо:

определить цель рекламной активности;

определить основные KPI.

Рассмотрим, какие инструменты на каждом этапе воронки можно использовать и какие KPI устанавливать для каждого из них. Этап SEE:

Медийная и видеореклама.

Охват, % отказов, доля новой аудитории, ассоциированные конверсии, конверсии по показам. Этап Think:

Поисковые и торговые рекламные кампании, медийные кампании (таргетинг по намерению).

Цели Google Analytics, ассоциированные конверсии, конверсии по показам. Этап Do:

Поисковые и торговые кампании, ремаркетинг.

Цели Google Analytics, транзакции, CPA, доход, ROAS, ROMI. Этап Care:

Ремаркетинг, умные торговые кампании.

Цели Google Analytics, транзакции, CPA, доход, ROAS, ROMI. Как подобрать вид рекламной кампании под тип бизнеса Рассмотрим существующие виды рекламных кампаний и определим, для какого типа бизнеса они релевантны. Реклама в поисковой сети — это объявления рядом с результатами поиска на поисковых сайтах Google и его партнеров. Показывается в Google Play, Покупках, картинках и картах.

Типы рекламных кампаний Поисковая кампания по ключевым словам. Подойдет для любого бизнеса, при условии, что продаваемый товар или услугу ищут в интернете. Исключением могут быть области тяжелой промышленности или услуги, которые не будут искать в Google Ads. У нас был антикейс с заводом по продаже промышленного газового оборудования, товары которого не продавались, потому что их стоимость была слишком высока и никто не искал их в Google Ads. Следовательно, такому бизнесу нет смысла продвигаться в поисковой сети, он только теряет деньги и не получает желаемого результата. Динамическая поисковая кампания. Такая кампания работает на основе сайта и URL каждой страницы, на которую вы хотите вести пользователя. Алгоритм считывает информацию со страницы и подбирает запросы пользователя под нее. Поисковая кампания Call-Only с номером телефона для мобильных устройств. Особенность этой кампании заключается в том, что пользователь не может перейти с нее на сайт, и остается только возможность совершить звонок. Этот формат хорошо работает для бизнеса, где быстро принимаются решения о покупке: например, доставка пиццы. Поисковый ремаркетинг. По факту, это та же поисковая кампания, но с дополнительным таргетингом на посетителей сайта. Тут есть возможность устанавливать повышенные ставки, благодаря чему при повторных запросах пользователей, ваша реклама будет показываться им первой. В объявления лучше всего добавлять акции/скидки/новинки, чтобы удержать и сконвертировать пользователя. Google Shopping — эта рекламная кампания работает на основе торгового фида и данных о каждом товаре на сайте, которые загружены в Google Merchant Center. При запросе пользователя ему показывается не общее объявление, а конкретная карточка товара по запросу. Как работают торговые кампании?



Для начала вы создаете фид с данными о товарах в Merchant Center, который связан с аккаунтом Google. Создаете кампанию, загружаете его, указываете таргетинг, минус-слова (для обычного Shopping), бюджеты и запускаете. Система, основываясь на информации в вашем фиде, будет подбирать для показа релевантные товары. Поэтому очень важно максимально четко прописывать информацию в атрибутах и соблюдать все требования.

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Среди мест размещения не только поисковая выдача, но также Google-покупки и сайты контекстно-медийной сети, YouTube.





Основными целями торговых кампаний можно назвать: увеличение числа покупок на сайте;

взаимодействие с посетителями сайта;

привлечение новых клиентов. Сейчас существует три типа торговых кампаний Shopping — обычная торговая кампания, с возможностью ручного управления ставками. Smart Shopping — умная торговая кампания, которая в бо́льшей степени нацелена на рентабельность. Работает только на автостратегии и не дает возможности добавлять минус-слова. Smart Shopping New Customer Acquisition — относительно новый формат, о котором пойдет речь ниже. Умные торговые кампании (Smart Shopping Campaign) объединяют стандартные торговые кампании и кампании ремаркетинга в контекстно-медийной сети.

Среди особенностей формата: плейсменты: поисковая выдача, раздел «Покупки», контекстно-медийная сеть;

автоматическое назначение ставок;

стратегия назначения ставок: целевая рентабельность инвестиций*. *необходимо настроить передачу ценности конверсий. Smart Campaign: New Customer Acquisition. Это тип умной торговой кампании, направленной на привлечение новых клиентов и взаимодействие с новой аудиторией. Тогда как стандартный умный шоппинг работает в большей мере как ремаркетинг. Как система определяет, что пользователь новый: Собственные данные Google: используется 540-дневное окно просмотра на основе внутренних данных. Списки клиентов. Рекламодатели могут помечать новых клиентов с помощью комбинации глобального тега сайта и новых параметров клиентов. Результаты кампании Тематика: Электроника ROAS > 2 300%

Тематика: Детские коляски и автокресла ROAS > 5 800%

Контекстно-медийная сеть Google Ads — это более двух миллионов партнерских сайтов, видеороликов и приложений, где могут показываться объявления. В нее также входят собственные площадки Google с большой аудиторией: Gmail, YouTube, Google Play и другие. Ее цели: увеличение узнаваемости бренда;

привлечение новых пользователей;

увеличение конверсий на сайте;

взаимодействие с пользователями сайта. Типы медийной рекламы Умная кампания Smart GDN — ориентирована на привлечение конверсий и снижение их стоимости. Обычная медийная кампания — направлена на охват и узнаваемость бренда. Реклама в Gmail. Discovery Ads. Discovery Ads: преимущества формата расширение охвата с помощью плейсментов Youtube;

комбинирование креативов для улучшения результативности;

автоматическое назначение ставок: максимум конверсий и целевая цена за конверсию. Где могут размещаться объявления Discovery Ads: фид главной страницы YouTube, раздел «Рекомендованные видео»;

раздел «акции» и «соцсети» Gmail;

новостная лента Google Discover Feed. Кстати, почитайте два поста по теме: «Как запустить рекламную кампанию Discovery Ads» . И кейс «Discovery Ads для рекламы в YouTube и Gmail — кейс Intertop».

Отслеживание конверсий: импорт конверсий из Google Analytics в Google Ads;

настройка тега конверсий Google Ads. Таргетинги формата: аудитории заинтересованных покупателей;

события (переезд, покупка дома, свадьба, выпускной);

особые аудитории;

похожие аудитории;

ремаркетинговые аудитории;

демография. Отслеживание конверсий: конверсии (несколько устройств);

конверсии по показам.

Конверсии Конв.(неск.устройств) Конверсии по показам 258,00 28 350

В медийной рекламной кампании не будет много прямых конверсий, поскольку она работает с холодной аудиторией. Поэтому важно отслеживать не только прямые конверсии, но и конверсии по показам и по устройствам. Эта кампания привлекает новых пользователей, которых можно сконвертировать в будущем с помощью других инструментов.

Discovery Ads: результаты

Тематика: Женская обувь.

Сравнение кампаний в контекстно-медийной сети и Discovery Ads:

Количество конверсий больше на 28%.

Цена за конверсию (с учетом post-view) ниже на 84%.

Youtube. Типы кампаний: TrueView Discovery;

TrueView for Action;

TrueView for Shopping;

In-Stream без возможности пропуска;

Bumper Ads;

Masthead. Читайте также пост Платиновые правила продающего видеоконтента на YouTube — о форматах рекламы и способах оптимизации этих роликов. Если мы работаем по воронке продаж и идем с самого нижнего этапа — этапа теплой аудитории, целесообразно начинать работу с теми форматами, которые привлекают больше конверсий. Остановимся подробнее на одном из таких форматов. TrueView for Action — тип видеокампаний, который стимулирует пользователей совершить целевое действие: купить, заказать, оставить заявку. Среди его особенностей: оптимизация на основе конверсий;

автоматическое назначение ставок;

в объявлении используется оверлей с призывом к действию. Рекламные объявления In-stream формат: пользователь может пропустить объявление после 5 секунд просмотра. Платить за рекламную кампанию придется в том случае, если пользователь просмотрел более 30 сек или перешел на сайт. СTR у этого формата более высокий, нежели у других. просмотр = просмотр ролика полностью (max длительность 30 сек) или просмотр не менее 30 сек, взаимодействие с роликом.

Рекламные объявления здесь также включают в себя:

заголовок призыва к действию;

кнопка с призывом к действию;

сопутствующий баннер;

автоматическая конечная заставка;

дополнительные ссылки (mobile only). В этом формате используются такие стратегии назначения ставок, как максимум конверсий и целевая цена за конверсию. Для этого в аккаунте необходимо настроить отслеживание конверсий, и учитывать post-view конверсии для анализа. TrueView for Action: результаты

Тематика: косметика. Конверсии по тегу Ads: 235. Конверсии по показам: 536. Конверсии (несколько устройств): 76. Цена за конверсию (post view): на 20% выше от торговых кампаний за аналогичный период. Локальные кампании — новый тип рекламы, который предназначен для привлечения пользователей в магазин или офис. Показывается людям, которые заинтересованы в конкретном продукте в определенном месте.

Цели локальных кампаний:

реклама новых офлайн-точек;

увеличение продаж в офлайн-точках;

увеличение посещаемости и продаж в определенных точках. Локальные кампании подходят любому бизнесу, который имеет несколько офлайн-точек: офлайн-магазины, кофейни, салоны красоты, точки ремонта телефонов и ПК, химчистки. Локальные кампании: результаты Тематика: аксессуары. Оффлайн точки: 31 филиала в городах-областных центрах Украины. Результаты: стоимость прокладывания маршрута до магазина составила 7 грн.

Стоимость, UAH Взаимодействия Стоимость взаимодействия, UAH Конверсии Стоимость конверсии, UAH 44 340 24097 1,84 6594 6,7

Важно: запомните правило, которое нужно соблюдать не только на старте запуска рекламных кампаний, но и в процессе их реализации — регулярно задавайте себе такие вопросы:

Какая цель рекламной кампании? Чего я хочу достичь? Помогает ли мне текущая кампания достичь желаемых результатов? Влияет ли кампания на эффективность других кампаний и источников?

Оценивайте эффективность кампаний в целом, а не в разрезе отдельной. Тогда ваши рекламные кампании будут эффективны, а продажи и заявки будут только расти.