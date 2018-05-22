Что обычно происходит: руководитель хочет, чтобы процесс двигался. Но у него нет времени самостоятельно писать статьи. А тем более — договариваться о публикациях и два или три раза дорабатывать материал по просьбе редактора СМИ.

А сотрудники компании нейтрально относятся к пиар-активностям по разным причинам (дальше обсудим эти причины), не спешат писать-выступать. Не помогают даже дополнительные гонорары «за написание кейсов».

Попытка руководителя стукнуть кулаком по столу и сказать «Ну-ка, написали все кейсы!» может сработать на какое-то время. Но довольно быстро люди начинают понимать, что если адекватно выполняют основную работу, то им не обязательно писать статьи в блог и для СМИ. Если нет времени или желания.

Потому что прибыль в компанию в этом месяце приносит то, что, условно, дизайнер 20 часов рисовал макет для клиента, и клиент это оплатил. А не то, что дизайнер написал статью о трендах дизайна в 2018 году.

Люди, заработная плата которых привязана к плану, — особенно менеджеры по продажам — тоже не всегда любят отвлекаться. Был живой пример, когда в одной компании пытались уговорить руководителя отдела продаж что-то написать или рассказать. Человек отмахнулся примерно так: «Я тут серьезными вещами занимаюсь, зарабатываю (в том числе, и вам на зарплату), а вы пойдите, поиграйте в песочнице в другом месте».

Почему коллеги не помогают рассказывать о компании

Условия работы не в порядке, поэтому не до радости

Это когда люди недовольны и хотят разобраться с основами: зарплатой, графиком работы, отношением руководства и так далее. Естественно, никакой помощи в пиаре тут не будет.

Но дальше мы все-таки сконцентрируемся на более приятной атмосфере в команде.

Синдром самозванца

Это когда человек думает, что ничего особенного не делает, и поэтому его мнение не имеет особой ценности. Часто свойственно как раз умным, но стеснительным и самокритичным людям.

Скриншот из секретной группы копирайтеров Textbroker

Делайте такому коллеге ненавязчивые комплименты. Попробуйте аккуратно привлечь внимание других специалистов к его труду. Нужно помочь сделать первые шаги, чтобы человек увидел, что его мысли и кейсы вызывают отклик.

Часто такие сотрудники — интроверты. Интроверт —это человек, больше сосредоточенный на своем внутреннем мире, который психологически и даже физически устает общаться. Он зачастую более вдумчивый и способен генерировать классные идеи, но не всегда это понимает.

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Профессиональная деформация

Бывают люди, которые не считают нужным «в 100500-й раз описывать элементарные вещи».

Что можно с ними обсудить: если что-то и очевидно, то небольшому кругу специалистов, а не всем клиентам. И даже очевидные вещи нужно регулярно обновлять, потому что рынок и технологии быстро меняются — особенно в digital.

СМИ периодически так делают: поднимают статьи из архива, обновляют под сегодняшние реалии и анонсируют еще раз. И еще раз собирают трафик.

На рынке регулярно появляется новая аудитория: новые клиенты и новые специалисты. Им еще тоже ничего не очевидно. Они могут поучиться у вашей компании и стать вашим фаном.

Человек не умеет и не любит писать

Зато он может любить разговаривать. Пусть кто-нибудь включит диктофон и запишет его мысли, из этого потом можно сделать материал. Еще это здорово экономит время.

Человек не хочет заниматься «не своим» делом

Он «пришел работу работать, а не статьи писать». В этой категории бывают разные случаи — от простого непонимания, почему выгодно иметь репутацию эксперта, до упорного нежелания (как вел себя менеджер продаж в примере выше).

В этой категории каждую ситуацию надо разбирать отдельно. Но в любом случае не будет лишним провести для всей команды спокойную «образовательную лекцию».

Как мотивировать команду

1. Объяснить, что написание статей лучше помогает понять свое дело

Слайд из презентации Ольги Павловой «Как уследить за трендами презентаций, если вы не программист»

Человек может решать задачи, следуя некоему алгоритму. Но когда он пробует рассказать об этом, посмотреть на свой алгоритм глазами других людей — он одновременно раскладывает свой опыт по полочкам, проводит его «инвентаризацию», находит возможные ошибки или способы оптимизации.

Возможно, не с первого раза, но рано или поздно он учится это делать.

Пример: вы хотите объяснить стажеру, что собирать семантическое ядро нужно, допустим, с помощью Key Collector. И рано или поздно найдется человек, который спросит:

почему именно этот сервис;

почему вы нажимаете сначала кнопку А, а не кнопку Б и так далее.

Как минимум, можно начать с объяснения своего опыта внутри команды. Пусть ребята из одного отдела попробуют объяснить другому отделу, чем они занимаются. Человеческим языком. Полезно для взаимопонимания.

2. Напомнить о пользе личного бренда

Начиная писать-выступать, человек создает пользу не только для своей компании. Это не эксплуатация, а взаимовыгодное сотрудничество. Он также прокачивает собственное имя.

Мы начали обсуждать это c коллегами с 2016 года, и с тех пор регулярно поднимаем эту тему.

Здесь можно задать логичный вопрос: но я, как руководитель, не хочу, чтобы сотрудник слишком активно развивал личный бренд! Он тогда захочет высокую зарплату или уйдет к конкурентам.

Ответ: нужно соблюдать разумный баланс в статье, чтобы бренд и «Я» сотрудника не загораживали собой бренд компании. Кроме того, из-за одного только роста своей известности люди не уходят. В любой компании есть своя атмосфера, команда, рабочие процессы, условия и так далее.

Хорошая книжка для корпоративной библиотеки: Остин Клеон «Покажи свою работу!».

3. Донести, что воспринимаете эту задачу серьезно

Если просите кого-то поработать над статьей, учитывайте это как полноценный внутренний рабочий проект. А не так — «Сделай в свободное время, когда сможешь».

Выделите какую-то почасовку, в течение которой люди смогут поработать над постами. Если человек заинтересован, он будет работать над материалом и в свободное время. Просто нужно дать ему выбор.

А если ставить задачу написать статью и не разрешать заниматься этим в рабочее время, это недвусмысленный сигнал: «мне не интересно, что у тебя семья и личные дела, я буду спрашивать с тебя и за твои выходные тоже». Это не очень мотивирует.

4. Подключить амбиции

Немногие люди действительно равнодушны к публичному вниманию. И если кто-то скептически к этому относится — скорее всего, он публичное внимание еще «не распробовал».

5. Дать наводку

Небольшой темник «для начала»:

Прикладные советы

Гонорары за статьи не помешают

Выше я говорила, что гонорары за публикации не всегда помогают. Но это в тех случаях, когда команде просто ставят ТЗ «пишите статьи», без обсуждения и объяснения — зачем это нужно и чем это важно.

А вот после объяснения гонорары становятся приятной изюминкой.

Помогите другим людям увидеть статью

Просто публикация в блоге или даже на известной площадке не дают того трафика, который потенциально можно собрать. Желательно иметь под рукой базу тематических групп в социальных сетях, в которых можно поделиться ссылкой на ваш новый пост.

Просите друзей и знакомых лайкнуть статью и поделиться в своей ленте. Надоедать с этим не нужно, но если вы считаете, что материал крутой — не поленитесь.

Выделяйте немного денег на рекламу поста (продвигайте его), потому что алгоритмы социальных сетей урезают охват «бесплатным» постам.

Давайте обратную связь

Даже если вы очень заняты, находите время пробегать глазами статью сотрудника и давать ему спокойную обратную связь, без обидной критики (если нужны доработки) или хвалить его.

Люди должны видеть, что для вас это важно. Потому что когда ты стараешься, делаешь материал, а потом слышишь: «Да-да, круто, я посмотрю, когда найдется время» (и время находится через 2 недели) — то понимаешь, что на самом деле, это не такая уже и важная задача, как тебе рассказывали.

Назначьте ответственного

Внутри компании должен быть добровольный координатор, который собирает идеи в одном документе, напоминает людям о дедлайнах, вычитывает статьи и общается с внешними площадками (если нужно).

Подавайте пример

Ни одна команда не загорается идеей, если руководитель не показывает примера. Хотя бы изредка. К сожалению.

Я прочитала на vc.ru отличный пост «Как я нашла писателя в сложный ИТ-сервис» от Елены Журавлевой и попросила ее прокомментировать мою колонку.

Елена Журавлева,

сооснователь HFLabs и основатель DaData.ru

Я сталкивалась со всем вышеперечисленным на протяжении нескольких лет, когда была руководителем, мотивирующим сотрудников на статьи. И пришла к выводу, что люди строго делятся на «пишущих» и «непишущих». Большей части людей есть что сказать, но писать они не любят и никогда не соберутся. У нас в компании были и есть «пишущие» люди — 2-3 на 60 человек. Но когда стоял вопрос, написать статью или пофиксить очередной баг, статья всегда проигрывала. Да она и должна проигрывать по соображениям бизнеса. А еще, если у руководителя в расписании стоит задача «мотивировать сотрудников на статьи», рано или поздно она проиграет более животрепещущим вопросам: продажам, найму. Либо руководитель просто забьет и потеряет интерес к этому вопросу. Легко сохранять энтузиазм на протяжении года-двух, но когда речь идет о трех-пяти-десяти годах написания статей, энтузиазм имеет свойство выветриваться. Через несколько лет фактического управления внутренней редакцией я пришла к выводу, что нам в HFLabs просто жизненно необходим редактор, который будет заниматься «раскачиванием» сотрудников на статьи и привлечением внешних экспертов. Я сама тратила на эту работу 8–12 часов в неделю, а редактор может тратить на нее 40 часов. Тем более, что контент-маркетинг состоит не только из статей: это и посты в соцсети, и рассылки, и многое другое. Выделение роли редактора и снятие этой нагрузки с руководителя в компании, занимающейся контент-маркетингом на регулярной основе, более чем оправданно. В результате я год назад нашла редактора, а теперь мы ищем второго, на полставки. У нас стартует новое направление, связанное с AI, и, учитывая накопленный опыт, редактор будет чуть ли не одним из первых сотрудников новой команды.

Вывод

Зачем рассказывать о компании, показывать свою работу? Сейчас такое время, когда информации вокруг нас слишком много. Особенно на рынке digital. Если о себе не напоминать, вас забывают. Это касается и людей, и компаний.