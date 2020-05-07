Как написать статью, которую не удалят из Википедии

Здравствуйте, я автор проекта MP Consulting, а также маркетолог, историк и википедист. В статье расскажу, что нужно знать, прежде чем создавать в Википедии статью о человеке или компании . После прочтения вы сможете спрогнозировать шансы на существование страницы: успех, 50/50, неуспех. В итоге выгодно распорядитесь временем, деньгами и сохраните нервы.

Этот пост будет полезен интернет-маркетологам и владельцам бизнеса, секретарям, помощникам и пиарщикам как частных лиц, так и организаций.

Определиться с темой и языком статьи

О ком или о чем будущая страница? В терминологии Википедии это называется «предмет статьи». Если пишете о человеке, отделите его от компании, которой он владеет. Статья об организации не должна стать собранием биографических фактов из жизни её учредителей и сотрудников.

Сразу определитесь, сколько языковых версий вас интересует. Русская, украинская, английская и любая другая Википедия развиваются без географической привязки.

В каждой из них своя повестка дня, различия в правилах. Разница доходит до того, что на одном языке статью невозможно написать (её удалят), на другом, наоборот, можно создать страницу даже в минимальном объёме (на уровне статьи-заготовки или так называемого «стаба»).

Проверьте, не существует ли уже нужная страница. Сделать это можно несколькими способами: по названию, по категориям, по общему понятию, по интервики.

Есть статья? Убедитесь, что она отвечает базовым правилам (смотрите ниже). Недостатки исправьте. Они угрожают даже давно существующим страницам.

О базовых правилах языкового раздела

У языкового раздела существуют свои правила и руководства. Это нормы прямого действия.

Кроме того есть рекомендации, собранные в эссе или разбросанные по служебным обсуждениям — прежде всего на форумах (англ. «Village pump», укр. «Кнайпа»). Эссе — не правила. Во время обсуждения википедисты могут в рамках установленных правил прийти к «консенсусу сообщества», который де-факто имеет силу правила.

Участники ищут консенсус, когда правила не отвечают однозначно на определенный вопрос.

Изучите разделы, в которые планируете писать.

Лайфхак. Начните с языка, который лучше знаете. Вы быстро составите общую картину по правилам. Следующие разделы освоите легче, сравнивая различия.

Правил десятки, встречается цифра — свыше двухсот. Я считаю, достаточно знать базовые, чтобы понять, сможет ли ваша статья существовать и сохранить версию, которую вы подготовите.

Базовые правила:

Первые два пункта отвечают за существование статьи, остальные — за её содержание и стиль. Без соблюдения первых условий страница не переживет проверку, без вторых — наверняка останется.

Здесь я упоминаю правила русской Википедии. Буду вас ориентировать по ним, иногда обращая внимание на расхождения с украинской и английской Википедией.

Рекомендую привыкнуть к аббревиатурам ключевых статей — язык сокращений широко используется википедистами.

От редакции — мы убрали часть сокращений, но если планируете добиться публикации на Вики, старайтесь запомнить базовые аббревиатуры. Так вам будет проще в навигации по Википедии и в общении с редакторами.

Значимость и источники позволяют остаться в Википедии

Значимость, а также источники, которые подтверждают её, обеспечивают существование статьи. Эти понятия неразрывны.

Значимость

«Понятие значимости взаимосвязано с понятиями важности и известности, но не эквивалентно им».

(Википедия:Значимость).

Предмет статьи или тема считаются значимыми, когда они удовлетворяют общему или частному критерию значимости.

Согласно «Общему критерию значимости» предмет или тема предположительно являются значимыми, если они достаточно подробно освещаются в независимых авторитетных источниках.

Этот общий критерий русской Википедии аналогичный Загальним настановам значимості украинской и General notability guideline английской Википедии.

Частные критерии значимости помогают разобраться в конкретной сфере и объясняют, как действовать в специфических условиях. Благодаря этому определенным темам проще попасть в Вики.

Например, значимыми являются руководители и члены высших законодательных (парламент, дума, конгресс и тому подобное), исполнительных (правительство, совет или кабинет министров и тому подобное) и судебных (верховный суд, конституционный суд и тому подобное) органов всех стран.

Прув — третий пункт частного критерия в статье «Политики и общественные деятели».

Любой человек, только что ставший парламентарием, министром и так далее, получает автоматическую значимость. При этом о новом политике может не хватать авторитетных источников.

В языковых разделах частные критерии заметно различаются.

Не всегда есть или действуют соответствующие страницы с правилами.

В украинской и английской Википедии существуют критерии для организаций (ВП:КЗО, WP:ORG). В русской Википедии проект аналогичного руководства был отвергнут. В русской и английской Википедии действуют критерии по спортсменам (ВП:СПОРТСМЕНЫ, ВП:ФУТ и WP:ATHLETE). В украинской нет «спортивных» руководств.

Авторитетные источники

О сущности авторитетного источника кратко сказано в отдельном критерии значимости:

Подробнее — в руководстве «Википедия:Авторитетные источники». Здесь вы найдете определение терминам, поймете, что делать, когда материал без источников, есть подозрения в ложной авторитетности, ненадёжности, зависимости (от предмета викистатьи) и так далее.

Руководство объёмное. На старте изучите термины (первичный, вторичный и третичный источники) и алгоритм, который раскрыт в подразделе «Оценка источников».

Для работы в русской Википедии, ознакомьтесь с эссе «Метод трёх источников». Фабула: «Если по трём источникам можно написать полноценную статью, её предмет значим».

Метод трёх источников поддержал арбитражный комитет Вики. При незначительном сомнении в значимости вашей статьи, любой википедист может попросить обосновать значимость по этому методу.

Содержание по стандартам Википедии

Содержание страницы всегда не стабильно. Любой человек может её изменить, опираясь на базу источников. С другой стороны, информация устаревает, поэтому логично, что правки нужны регулярно.

Так вы можете свести к минимуму риск кардинальной переделки текста, избежать грубых ошибок, из-за которых страницы удаляют.

Придерживайтесь нейтральной точки зрения

Текст статьи должен отвечать принципу беспристрастности. Утверждения, которые выходят за рамки общепринятых фактов, нужно преподносить как пересказ позиции третьих лиц, а не как истинные. Если существует несколько различных мнений, назовите их.

Когда пишете о компании или человеке, не ограничивайтесь одной точкой зрения. Нельзя упоминать лишь позитив и умалчивать негативную информацию, которую легко подтвердить авторитетными источниками. С другой стороны, нарочно писать негатив, когда он незначительный или сомнительный (из недостоверных источников) тоже не нужно.

Статья, где злоупотребляют незначительными, неуместными и предвзятыми фактами, на викисленге называется «вешалкой». Этого нужно избегать (эссе ВП:Вешалка).

Выразить нейтральную позицию поможет научный стиль. Все его проходили в школе, но благополучно забыли.

Если вы владеете информационным стилем Максима Ильяхова, применяйте его. Он закроет многие недостатки материала, например, переход на рекламу/саморекламу.

Избегайте оригинальных исследований и проверяйте информацию

Эти требования неразрывны с правилами нейтральной точки зрения.

Статья в Википедии — это изложение на основании авторитетных источников, а не авторское сочинение. Допустимы оригинальные обобщения и обзоры, но не новые утверждения, заявления, выводы.

Часто в биографических статьях наблюдаю картину: описан ежегодный (если не по месяцам) трудовой путь человека. Ссылок на авторитетные источники нет или они частично подтверждают карьерную хронику. Вывод: автор статьи воспользовался записями трудовой книжки или автобиографией (не авторитетными первичными источниками).

Это пример оригинального исследования. Больше примеров — в эссе «Симпатическая магия».

Любая цитата или малоизвестная, спорная, сомнительная информация должна подтверждаться ссылками, в том числе на авторитетные публикации печатного издания (особенно, когда речь идёт о людях и событиях, обсуждаемы и популярных до эпохи массового интернета) . Если не ссылаться на источники, правку могут отменить или отметить служебным шаблоном.

Поправка для биографий живых людей

Уважайте личную жизнь современников. В статьях о живущих людях или умерших менее года назад любой сомнительный материал будет немедленно и без обсуждения удален.

Ключевой критерий сомнительности — позитивная, негативная или нейтральная информация без источников или со слабыми источниками.

Правило «Биография современников» — дополнительная страховка, которая поможет исключить судебные иски в вопросах защиты от клеветы и диффамации по законодательству США.

Когда вы пишете о современнике, пишите, как есть, по общим правилам. Если сомневаетесь в информации, не используйте ее, даже подтвержденную авторитетными источниками.

Откажитесь от рекламы

Согласно посту «Википедия — не трибуна» в викистатьях не должно быть:

Пропаганды или выступления за или против чего бы то ни было. Саморекламы. Рекламы.

Прямая и скрытая реклама в тексте угрожает существованию страницы. Если материал сложно исправить или авторы отказываются убрать рекламу, статью могут удалить даже если ее тема значима. Но чаще на странице оставляют служебные шаблоны, извещающие о недостатках.

Учтите, рекламой считаются словосочетания «самый лучший специалист», «уникальный продукт», «передовая компания», «достойная партия» и так далее. Наличие таких слов в тексте проверяйте в сервисе «Главред».

Придерживайтесь авторских прав

Содержимое Википедии находится в свободном доступе по лицензии Creative Commons BY-SA 3.0. Позволяется коммерческое использование. Потому всё, что вы размещаете в статье должно быть под этой или более свободной лицензией.

Согласно Бернской конвенции, авторское право распространяется по умолчанию. В итоге, его объектом могут быть произведения, не обозначенные знаком копирайта ©. Если нарушение невозможно исправить, страницу удаляют.

Распространенные ошибки новичков:

Скопипастить целостные фрагменты защищенного текста. Загрузить фотографию, не оформив правильно подходящую лицензию.

Как в тексте избежать проблемы с тонкостями авторского права — рерайтинг.

Перепишите информацию из источника своими словами. Подумайте как её сократить. Используйте прямые цитаты в объёме, который оправдывает цель цитирования.

С изображениями ситуация другая.

Во-первых, их невозможно взять и «перерисовать», если оригинальная лицензия не разрешает этого. Либо ищите свободно лицензируемый файл, либо просите автора разрешить лицензию CC BY-SA 3.0.

Во-вторых, существует много нюансов, как определять лицензионный статус и получить разрешение на использование несвободных изображений.

Чтобы сориентироваться, воспользуйтесь памяткой:

Подробнее о лицензировании медиа файлов смотрите:

Исследуйте ситуацию в Википедии

Проверьте, существовала ли ранее статья с вашей темой.

Перейдите на страницу «К удалению», введите название темы в поле и нажмите кнопку «Поиск по архивам предложений к удалению». Используйте несколько вариантов, чтобы исключить все синонимы. Например, организация «Общество», может называться как «ООО "Общество"», «Компания "Общество"», «Общество (Компания)» и так далее.

Поиск не дал результатов? Отлично, создавайте статью!

Поиск принес результат? Убедитесь, что в архивах речь о вашей теме. Изучите аргументы, из-за которых удалили статью, итог обсуждения, чтобы не повторить ошибок предшественников. Содержание вашей статьи должно закрыть прежние претензии википедистов.

Вы можете по-новому создать ранее удаленную статью, например, если ее удалили из-за некорректного содержимого (тестовая или статья с нарушением авторских прав). Но если материал удалили из-за предмета статьи (как правило, из-за недостаточной значимости), скорее всего, ее не следует создавать снова.

Если в вашем случае претензии были по значимости или источникам, можете инициировать восстановление.

На примере статьи российской общественной организации «Деловая Россия» рассказываю, что может быть.

18 апреля 2020 года после обсуждения страницу удалили. В третий раз. Основание: нет ссылок на авторитетные источники, показывающие значимость организации.

Перед этим статью удаляли 1 мая 2018 года на основании того, что не раскрыта значимость, не соблюдены авторские права, были подозрения на рекламу.

Первый раз «Деловую Россию» удалили 1 февраля 2011 года. Основание: не доказана значимость. Это было быстрое удаление.

Страница создавалась три раза и была трижды удалена. Авторы допустили одинаковую ошибку: не поработали с авторитетными источниками и не показали значимость. Третий автор обошел процедуру восстановления, из-за чего случилась третья номинация на удаление.

Оценить шансы

Встречаю утверждение: создавать статьи нужно из-под «прокачанного» аккаунта. Не согласен. «Прокачанность» не в аккаунте, а в подготовке. Когда вы приготовились и уверены, что будущая статья отвечает требованиям, то «прокачались» достаточно.

Пройдите 8 пунктов по базовым правилам, изучите историю темы, и вы сможете сами править, создавать статью или поручить это другому.

Вам или ответственному по Википедии важно не просто поставить «галочку». Нужно определить, насколько реальность отвечает требованиям базовых правил. В первую очередь, закрыть вопрос по значимости и авторитетным источникам. Будьте честны с собой и трезво оценивайте ситуацию. Не завышайте ожидания.

Прогнозируемый успех

Вы уверены в своем успехе? Начинайте править Википедию.

Уверены «выше среднего»? Тоже адекватная оценка для большинства новых статей.

Дело в том, что темы со 100% гарантией уже либо созданы, либо будут созданы кем-то без вашего участия. Если, например, о компании вашего клиента или о вашем начальнике еще нет статьи в Википедии, и она не появится в ближайшее время, значит они, как предмет статьи, не обладают гарантированной значимостью. Все исключения прописаны в частных критериях значимости. Неизвестный студент, выигравший международный чемпионат, вчерашний фотограф, ставший депутатом и другие — вот эти исключения.

Возможный провал

Нет источников, уверенности в значимости? Рекомендую отложить создание страницы. Сейчас сможете рассчитывать только на «авось», который подведёт в любой момент. Страницы с недоказанной значимостью существуют несколько часов, дней, годов. Чем дольше — тем меньше счастливчиков. Лотерея.

То же касается рисков для статей с проблемным содержанием. Сегодня у компании «красивая» статья, нарушающая правила публикации нерекламных текстов. Завтра, перед важными переговорами с инвесторами страница почищена, и выглядит неприглядно.

«Фифти-фифти»

Чувствуете 50/50? Действуйте! В итоге редакторы Вики могут решить, что статья подходит даже при отсутствии независимых источников. И ваш текст останется в Википедии.

Статью вначале номинировали к быстрому удалению, затем перевели на медленное. Сообщество решило, что героиня статьи значима для Вики (у нее есть региональная профессиональная премия). На момент подведения итога оставалась проблема с проверяемостью фактов источниками.

Конфликт интересов

Понимаю, сложно действовать объективно, особенно неподготовленному человеку. Вы знаете факты, которые могут быть энциклопедически значимыми. Увы, они слабо отражены в авторитетных источниках и неизвестны миру. Так что со стороны такая информация покажется сомнительной.

К тому же, часто тексты изобилует рекламными штампами.

Вот привел вас к понятию конфликта интересов. В английской Википедии действует руководство Wikipedia:Conflict of interest (WP:COI). В русской и украинской есть соответствующие страницы (ВП:КИ и ВП:КІ), но пока без статуса.

Конфликт интересов возникает, когда вы вносите «информацию о себе, семье, друзьях, клиентах, работодателях или ваших финансовых и других партнерах. Любые внешние отношения могут вызвать конфликт интересов» (WP:COI).

Акцентируйте на соблюдении базовых правил, чтобы минимизировать негативный эффект от конфликта интересов.

Если вы получаете или ожидаете получить вознаграждение за редактирование Википедии, ваши действия регулируются правилом Оплачиваемое участие (ВП:ОПЛАТА).

Редактор раскрывает оплачиваемое участие и вносит свой аккаунт в список платных редакторов. В украинской Википедии требуется только раскрыть вклад (Вікіпедія:Платні редагування). В английской требования схожи с украинскими, однако выдвинуто дополнительно условие — настоятельно не рекомендуется редактировать статьи напрямую, но предлагать свои правки на странице обсуждения. А новые статьи необходимо размещать через проект «Статьи для создания» (Wikipedia:Paid-contribution disclosure).

Для заказчика это означает, что упомянут его имя или название компании, которую он представляет. Если между исполнителем и заказчиком есть посредник (например, пиар агентство), посредник также упоминается при раскрытии оплачиваемого участия.

Заявление о платном участии не размещается в самой статье, никто из читателей не узнает об этом, пока не перейдет на страницу обсуждения статьи. Если говорить о массовом читателе — практически никто.

Вы знали, что сотрудники ФИДЕ редактируют статью компании и не скрывают этого?

Что будет, если скрыть платные правки? Как минимум в тексте статьи поставят служебный шаблон. Каждый посетитель страницы увидит, что материал заказной. Наверняка большинство читателей не станет разбираться с характером правок (возможно качественными) и сложат некорректное мнение о герое статьи.

Кроме репутационных потерь растет риск пересмотра страницы.

Википедист Пётр убедился в сокрытом платном участии, поставил служебный шаблон и пошел дальше. Википедист Михаил переходит на статью с шаблоном и проверяет ее на соответствие правилам. Что ему не нравится — убирает. Засомневался в значимости — инициирует удаление.

Запомнить

Как попасть в Википедию и не быть удаленным:

Сформулируйте тему статьи. Выберите в каких языковых разделах будете писать статью и узнайте, существуют ли уже там страницы. Проверьте предмет статьи (тему) на наличие:

энциклопедической значимости;

авторитетных источников, которые показывают значимость.

Подготовьте правку или текст статьи в соответствии с правилами каждого языкового раздела:

подавайте нейтральную точку зрения;

расставляйте ссылки на факты и любые малоизвестные, сомнительные утверждения, без оригинальных исследований;

пишите максимально взвешенно о современниках;

без рекламы и пропаганды;

соблюдайте авторские права на изображения и тексты источников.