Как найти фейковые 404 страницы с помощью Google Tag Manager

Часто бывает так, что пользователь видит 404 страницу, но код ответа при этом — 200. То есть система показывает, что страница существует, а значит поведение пользователя после перехода на эту страницу значительно ухудшает общие показатели сайта. В этой статье я расскажу о двух способах исправления этой ситуации с помощью Google Tag Manager.

Если у вас еще не установлен Google Tag Manager, прочитайте, как это сделать. Также стоит освоить принципы работы с обновленной версией GTM.

Ищем фейковые 404 страницы в GTM с помощью JavaScript и DataLayer

Для поиска фейковых 404 я использую алгоритм отслеживания показа страницы 404 ошибки и проверки отдачи 404 кода для текущего адреса. Преимущество этого метода в том, что любой вебмастер может внедрить его самостоятельно.

1. Создаем тег «404 Code Checking», тип — «Пользовательский тег HTML»

Код тега:

<script> var req = false; if(window.XMLHttpRequest) { try { req = new XMLHttpRequest(); } catch(e) { req = false; } } else if(window.ActiveXObject) { try { req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) { req = false; } } try { req.open("GET", '{{Page URL}}', false); req.send(""); } catch (e) { success = false; error_msg = "Error: " + e; } if (req.status == 404) { dataLayer.push({'event':'404'}) } else if (document.getElementsByTagName('h1')[0].textContent.indexOf('Ошибка 404') != -1) { dataLayer.push({'event':'fake404'}); } </script>

Этот код формирует запрос и отправляет его по адресу текущей страницы сайта.

Если сервер возвращает 404 код, в DataLayer записывается событие «404». Если код ответа не 404, проверяем наличие на странице заголовка H1 с текстом «Ошибка 404». Если такой элемент есть, записываем в DataLayer событие «fake404».

Для каждого сайта код будет отличаться. Поэтому лучше проверять наличие определенного текста в body:

if (document.getElementsByTagName('body')[0].textContent.indexOf('Текст_ошибки') != -1)

Правило активации: «все страницы».

Впрочем, если у вас есть толковый программист, можно поступить по-другому.

1.1. Создаем переменную «pageType», тип — «Переменная уровня данных»

1.2. Добавляем фрагмент кода в шаблон 404 страницы после тега body и перед кодом GTM

<script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({'pageType':'404'}); </script>

1.3. Вставляем код тега

Код в данном случае будет следующим:

<script> var req = false; if(window.XMLHttpRequest) { try { req = new XMLHttpRequest(); } catch(e) { req = false; } } else if(window.ActiveXObject) { try { req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) { req = false; } } try { req.open("GET", '{{Page URL}}', false); req.send(""); } catch (e) { success = false; error_msg = "Error: " + e; } if (req.status == 404) { dataLayer.push({'event':'404'}) } else if ({{pageType}} == '404') { dataLayer.push({'event':'fake404'}); } </script>

Правило активации: «все страницы».

Вне зависимости от того, какой метод вы выберете на первом этапе, дальнейший алгоритм действий один.

2. Создаем триггер «404 Page», тип — «Пользовательское событие»

3. Создаем триггер «404 Fake Page», тип — «Пользовательское событие»

4. Создаем тег «UA - 404», тип — «Google Analytics»

Правило активации: триггер «404 Page», тип — «Пользовательское событие».

5. Создаем тег «UA - Fake 404», тип — «Google Analytics»

Правило активации: триггер «404 Fake Page», тип — «Пользовательское событие».

Выводы

Следить за правильной передачей кода 404 страницы — долг каждого владельца сайта. Но кто сказал, что это сложно? Если выберете вариант с отслеживанием кода в Google Tag Manager с помощью JavaScript, придется заменить всего несколько символов в указанном мной коде. Но если в команде толковый программист, используйте вариант с DataLayer. Оба способа помогут системам аналитики всегда отображать корректные данные о поведении пользователя на сайте.

Первое фото — пример отличной 404 страницы от Blue Fountain Media.