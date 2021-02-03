Как объединить источники данных в Google Data Studio

Google Data Studio (GDS) — бесплатный инструмент Google для создания информационных панелей (dashboards). В этой статье мы разберем, как пользоваться его функцией «Совмещение данных».

Функция помогает объединить несколько источников данных в одной диаграмме, таблице или виджете, что ранее было невозможно.

У «Совмещения данных» есть ограничения. О них мы тоже расскажем.

Что такое объединение данных в GDS?

Функция «Совмещение данных» дает возможность создавать диаграммы и таблицы на основе двух и более источников данных. Объединять можно только сопоставимые данные, то есть такие, у которых существует общий параметр.

При этом находиться они могут в разных источниках. Например, в одной таблице можно связать данные из Google Analytics и Google Search Console.

Ключ объединения данных

У источников данных, которые мы хотим объединить, должен быть общий параметр — «ключ объединения». Это может быть URL-адрес, идентификатор пользователя и другое.

Таких ключей может быть несколько. Они выступают общим знаменателем для сравнения и определяют связь между разными источниками данных.

Зачем нужно объединять данные?

Какие возможности предоставляет функция «Совмещение данных», рассмотрим на примерах.

Пример 1. Есть сайт интернет-магазина. На нем хранится информация по транзакциям, которую мы хотим получить. Из-за особенностей структуры базы сайта, отчеты формируются в разные таблицы:

таблица 1 — дата, номер заказа и сумма покупки;

таблица 2 — дата, номер заказа, данные покупателя (ФИО, номер телефона, адрес доставки), данные о купленных товарах, статус заказа.

Используя функцию «Совмещение данных», мы получаем одну таблицу со всеми необходимыми данными — таблица 3:

В примере для наглядности использована небольшая таблица, с малым объемом данных, которую можно объединить вручную. Но с большими базами данных вручную справиться будет сложно. В этом случае решить задачу поможет функция «Совмещение данных».

Пример 2. Раньше при сравнении данных из нескольких источников (таких как Google Analytics, Google AdWords и Google Search Console) приходилось размещать несколько виджетов в ряд. Примерно так:

Благодаря функции «Совмещение данных», можем объединить их в одну диаграмму и более четко увидеть взаимосвязь между различными показателями.

Как происходит объединение данных в GDS?

Подробно разберем, как объединять данные.

Объединение виджетов

Это самый простой способ совмещения данные, когда у вас уже есть отдельные виджеты, которые вы хотите объединить.

Создаем две диаграммы, которые планируем сравнивать. Выделяем обе диаграммы. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Объединить данные».

Если при выборе диаграмм не предлагается возможность объединения данных, значит ваши диаграммы несовместимы.

Если у диаграмм будут одинаковые единицы измерения, GDS автоматически объединит их в одну.

Объединение из меню ресурсов

Это более сложный способ совмещения данных. Нужно выполнить следующие действия:

Выбираем основной источник данных. Нажимаем на «Совмещение данных».

3. На открывшейся панели выбираем первый источник данных, который хотим сравнить. Например, из Google Analytics.

4. Нажимаем кнопку «Добавить источник данных» и выбираем второй источник данных. Для примера взяли Google Search Console.

5. Выбираем ключ объединения, который доступен в обоих источниках. Например, дату.

6. Выбираем параметры и показатели, которые нам необходимо совместить или сравнить.

7. Нажимаем «Сохранить», и у нас создается таблица с объединенными данными.

Важно: при объединении данных используется левое внешнее объединение. Диаграммы и графики будут содержать все данные источника «A», даже если их нет в «B». При этом отсутствующие значения в источнике «B» проигнорируются.

Ограничения при использовании функции «Совмещение данных»

У источников данных должен быть хотя бы один общий «ключ объединения». Можно добавить не более пяти источников данных для объединения в одну таблицу или график. Можно добавить не более 10 условий в фильтр. Невозможно сочетать смешивание данных с вычисленными метриками. Нельзя создать собственный вычисляемый показатель.

Выводы

Долгое время в Google Data Studio нельзя было объединять данные из разных источников.

Появление функции «Совмещение данных» решило эту задачу — анализировать большие объемы данных стало в разы легче.

Если учесть существующие ограничения и освоить основные принципы работы функции «Совмещение данных», возможности GDS становятся безграничными.

Более детально и для уверенных новичков, продвинутых специалистов объединение данных в GDS описано в статьях: