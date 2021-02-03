Аналитика

Как объединить источники данных в Google Data Studio
Мария Зиманенко
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Сложность: изи изи
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Google Data Studio (GDS) — бесплатный инструмент Google для создания информационных панелей (dashboards). В этой статье мы разберем, как пользоваться его функцией «Совмещение данных».

Функция помогает объединить несколько источников данных в одной диаграмме, таблице или виджете, что ранее было невозможно.

У «Совмещения данных» есть ограничения. О них мы тоже расскажем.

Что такое объединение данных в GDS?

Функция «Совмещение данных» дает возможность создавать диаграммы и таблицы на основе двух и более источников данных. Объединять можно только сопоставимые данные, то есть такие, у которых существует общий параметр.

При этом находиться они могут в разных источниках. Например, в одной таблице можно связать данные из Google Analytics и Google Search Console.

Ключ объединения данных

У источников данных, которые мы хотим объединить, должен быть общий параметр — «ключ объединения». Это может быть URL-адрес, идентификатор пользователя и другое.

Таких ключей может быть несколько. Они выступают общим знаменателем для сравнения и определяют связь между разными источниками данных.

Зачем нужно объединять данные?

Какие возможности предоставляет функция «Совмещение данных», рассмотрим на примерах.

Пример 1. Есть сайт интернет-магазина. На нем хранится информация по транзакциям, которую мы хотим получить. Из-за особенностей структуры базы сайта, отчеты формируются в разные таблицы:

  • таблица 1 — дата, номер заказа и сумма покупки;
  • таблица 2 — дата, номер заказа, данные покупателя (ФИО, номер телефона, адрес доставки), данные о купленных товарах, статус заказа.

таблицы 1 и 2

Используя функцию «Совмещение данных», мы получаем одну таблицу со всеми необходимыми данными — таблица 3:

таблица 3

В примере для наглядности использована небольшая таблица, с малым объемом данных, которую можно объединить вручную. Но с большими базами данных вручную справиться будет сложно. В этом случае решить задачу поможет функция «Совмещение данных».

Пример 2. Раньше при сравнении данных из нескольких источников (таких как Google Analytics, Google AdWords и Google Search Console) приходилось размещать несколько виджетов в ряд. Примерно так:

виджеты в ряд

Благодаря функции «Совмещение данных», можем объединить их в одну диаграмму и более четко увидеть взаимосвязь между различными показателями.

одна диаграма

Как происходит объединение данных в GDS?

Подробно разберем, как объединять данные.

Объединение виджетов

Это самый простой способ совмещения данные, когда у вас уже есть отдельные виджеты, которые вы хотите объединить.

  1. Создаем две диаграммы, которые планируем сравнивать.
  2. Выделяем обе диаграммы.
  3. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Объединить данные».

Если при выборе диаграмм не предлагается возможность объединения данных, значит ваши диаграммы несовместимы.

Если у диаграмм будут одинаковые единицы измерения, GDS автоматически объединит их в одну.

Объединение из меню ресурсов

Это более сложный способ совмещения данных. Нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбираем основной источник данных.
  2. Нажимаем на «Совмещение данных».

совмещение данных

3. На открывшейся панели выбираем первый источник данных, который хотим сравнить. Например, из Google Analytics.

источник данных

4. Нажимаем кнопку «Добавить источник данных» и выбираем второй источник данных. Для примера взяли Google Search Console.

2 источник данных

5. Выбираем ключ объединения, который доступен в обоих источниках. Например, дату.

ключ объединения

6. Выбираем параметры и показатели, которые нам необходимо совместить или сравнить.

параметры

7. Нажимаем «Сохранить», и у нас создается таблица с объединенными данными.

таблица объединенных данных

Важно: при объединении данных используется левое внешнее объединение. Диаграммы и графики будут содержать все данные источника «A», даже если их нет в «B». При этом отсутствующие значения в источнике «B» проигнорируются.

источники проигнорируются

Ограничения при использовании функции «Совмещение данных»

  1. У источников данных должен быть хотя бы один общий «ключ объединения».
  2. Можно добавить не более пяти источников данных для объединения в одну таблицу или график.
  3. Можно добавить не более 10 условий в фильтр.
  4. Невозможно сочетать смешивание данных с вычисленными метриками.
  5. Нельзя создать собственный вычисляемый показатель.

Выводы

Долгое время в Google Data Studio нельзя было объединять данные из разных источников.

Появление функции «Совмещение данных» решило эту задачу — анализировать большие объемы данных стало в разы легче.

Если учесть существующие ограничения и освоить основные принципы работы функции «Совмещение данных», возможности GDS становятся безграничными.

Более детально и для уверенных новичков, продвинутых специалистов объединение данных в GDS описано в статьях:

  1. Как объединять данные при создании отчета в Data Studio
  2. Как без ошибок объединять данные в Google Data Studio

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Мария Зиманенко

SEO-специалист в агентстве Netpeak.

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