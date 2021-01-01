Как без ошибок объединять данные в Google Data Studio

Привет, с вами по-прежнему Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике в Calltouch.

На сегодняшний день я являюсь не только отъявленным приверженцем готовых инструментов по созданию отчётности и внедрению сквозной аналитики, но также продолжаю следить за тем, что происходит на смежных рынках.

Я часто наблюдаю за процессом создания отчётов с помощью инструмента Google Data Studio. При создании отчётов одной из главных задач является объединение данных из нескольких источников, и именно в этот момент специалисты сталкиваются с тем, что функция объединения работает не так, как они думали/хотели бы.

Подробнее о способах объединения данных при создании отчётов я рассказал в первой статье. Сегодня мы с вами разберемся, что не так с функцией «Совмещение данных» и как отобразить данные из нескольких рекламных кабинетов в едином отчёте Google Data Studio.

Одной из задач, для которой используют Google Data Studio, это сравнение эффективности рекламных источников. Чтобы сравнение было качественным, помимо целевых действий и выручки в отчёты загружают также расходы, показы и клики. Берут их из аккаунтов рекламных систем.

Но для того, чтобы сравнивать рекламные аккаунты между собой, необходимо объединить данные в одну таблицу, это позволит использовать фильтры, сортировку и другие инструменты работы с данными.

Для объединения расходов из нескольких рекламных площадок новички используют одноимённую функцию — «Совмещение данных», но данные объединяются совсем не так, как было запланировано.

Как работает функция «Объединить данные» в Google Data Studio»

В прошлой статье мы уже говорили о том, как объединять данные, теперь давайте разбираться, как их объединять с помощью функции «Совмещение данных». При использовании функции мы можем указать по какому столбцу будут объединяться строки из одной таблицы и из другой. В нашем примере объединение происходит по столбцу Campaign ID.

После объединения получается такая же таблица, как и в предыдущей статье:

Именно так и работает функция «Совмещение данных» в Google Data Studio. Её задача свести данные из таблиц с разным типом данных.

К слову, о том же самом можно подробно прочитать в справке.

Для сведения таблиц выше мы сначала объединили данные из рекламных площадок Яндекс.Директ и Google Ads, и только после этого стали объединять между собой таблицы с разными типа данных. Так же следует поступать при работе в Google Data Studio. Данные из рекламных площадок заранее должны быть объединены

К сожалению это не очевидно, особенно, когда только начинаешь разбираться с Google Data Studio и от функции «Совмещение данных» ждёшь, что она как раз и решит задачу по объединению расходов с разных рекламных площадок, но в лучшем случае это происходит не так, как ожидалось. В худшем — не происходит вообще.

Предлагаю на примере рассмотреть, что случится, если использовать функцию «Совмещение данных» не по назначению.

Ещё раз: это не решение. Это объяснение, почему такой метод не приводит к желаемому результату и что происходит на самом деле.

Допустим, мы подключились к двум рекламным площадкам: Яндекс.Директ и Google Ads. И Теперь у нас получились две такие таблицы:

Обратим внимание на общий итог по показам и кликам в обеих таблицах:

1. Яндекс.Директ



Показы: 17 645, клики: 3 109

2. Google Ads

Показы: 28 259, клики: 4523

Позже нам это пригодится. Что дальше?

Выбираем таблицу Яндекс.Директ и в блоке настроек кликаем на «Совмещение данных»:

После чего открывается окно настроек:

Уже выбран источник, который был применён к таблице. В параметры и показатели мы можем добавить те, которые хотим видеть в итоговой таблице. Добавляем источник данных для объединения

После добавления источника представление данных меняется.

Выбирается источник для объединения. Так как мы добавили источник для объединения, то в настройках появилось поле «Ключи для объединения». В предыдущей статье в качестве ключей мы рассматривали дату, источник и Campaign Id. В этом примере для упрощения будем использовать в качестве ключа только дату. В параметры из обоих источников добавляем нужные параметры для отображения. Аналогично с параметрами — выбираем показатели, которые должны отображаться. Задаём название для новой таблицы, которая получится после сведения двух таблиц. Здесь мы должны заподозрить неладное. А именно: у нас по два поля площадка, показы и клики. Почему? Всё просто — по одному полю из каждой таблицы. Если бы мы присоединяли ещё один рекламный источник — их было бы по три. Сохраняем нашу новую таблицу.

Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось.

Напоминаю, что на входе у нас было две таких таблицы:

Наши ожидания от объединения выглядят так:

Данные по каждой площадке выведены последовательно, в таблице мы применили двойную сортировку, сначала по дате, а потом по площадке. При помощи фильтров мы можем отдельно смотреть данные только по Google или только по Яндекс. Но это наши мечты, на деле результат объединения выглядит следующим образом:

На одной строке у нас отображаются данные по обеим площадкам. Это приводит к тому, что мы не можем использовать фильтры по таблице, и суммирование по показам/кликам также перестаёт быть наглядным.



Не считая того, что хранить данные в таком виде — некорректно, такой формат представления не позволяет быстро анализировать данные и поддерживать отчёты в будущем.

То есть названия площадок должны быть в одном столбце, то же касается и других параметров и показателей. Как же нам добиться такого варианта отображения, если Google Data Studio не объединяет так данные по умолчанию?

Как объединить данные из нескольких рекламных площадок/аккаунтов в Google Data Studio

На правах заботливого автора напомню: ваши задачи вполне могут решить готовые сервисы автоматизации отчётности и сквозной аналитики, которые позволят не только отображать отчёты, но и автоматически разметить рекламные кампании, что является немалой проблемой при ручной сборке отчётов.

Если вам недостаточно той гибкости отчётов, что предоставляют готовые сервисы, то давайте разбираться, как же объединить данные в Google Data Studio.

Как нам получить уже объединённые данные из рекламных источников?Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, каким образом эти данные сейчас могут поступать в Google Data Studio.

1. Встроенные коннекторы

Встроенные коннекторы к рекламным системам позволяют получать одновременно данные только из одного рекламного источника. Как мы убедились выше, дальше мы с этими данными ничего сделать не сможем.

2. Google Analytics

Из Google Analytics можно получить данные о расходах, но прежде чем они там появятся, их необходимо туда загрузить. Сделать это можно вручную или с использованием сторонних платных сервисов. Помимо этого, данные могут задержаться в обработке до 24 часов, то есть будут импортированы, но не будут доступны для отображения в отчётах и для выгрузки в Google Data Studio.

3. Google Таблицы

В Google таблицах данные можно собирать как вручную, так и с помощью расширений, например бесплатного (на момент написания статьи) Renta. Кстати, с его помощью вы также сможете выгрузить и информацию по заявкам/звонкам и сделкам из Calltouch или по заказам из вашей CRM.

Альтернативный платный коннектор для Google Таблиц — Supermetrics.

Как с этим работать?

При запросе данных из коннекторов они загружаются на отдельные листы, например:

Если мы будем подключать в DataStudio по очереди эти листы, то ничего хорошего у нас не получится, поэтому перед подключением необходимо объединить их с помощью массива в одну таблицу.

Массив создаётся с помощью фигурных скобок, в которых нам необходимо перечислить диапазоны для объединения. В качестве разделителя используется точка с запятой. Смотрите пример такой таблицы.

Однако в таком простом варианте наша таблица будет статичной, так как диапазоны ограничены в обеих таблицах 62 строкой, и, если будут добавлены новые данные, они не отобразятся в нашем массиве, и, следовательно, в Data Studio.

«Укажите самое большое число» — тоже не вариант, так как это тоже ограничение, поэтому мы просто убираем это ограничение и оставляем наши диапазоны «Открытыми»:

Казалось бы, это решает проблему, но одновременно и открывает ряд других:

Между первым и вторым диапазоном будет отображаться пустота. Неподготовленному пользователю будет не понятно откуда берутся остальные данные, если видно только другие. На самом деле, остальные будут далеко внизу. Получаем вот такую строку с данными null, которую можно скрыть через фильтры:

Но лучше решить проблему иначе:

1. Переносим нашу формулу на вторую строку и оба диапазона берём без учёта заголовка, т. е. со строки A2:

2. Копируем название столбцов с одного из листов и вставляем в первую строку, теперь они подтягиваются не формулой.

3. Оборачиваем наш массив в формулу SORT и сортируем его по первому столбцу по возрастанию, то есть по дате.

Теперь, если обновить данные в Google Data Studio, то никаких null там не будет:

Тот же процесс по объединению массивов в видео-формате доступен здесь.

4. Google Big Query

BQ — это облачная база данных, в которой можно хранить любую аналитическую информацию о вашей компании. Однако работа с базами данных — это скачок на новый уровень по необходимой подготовке и по возможностям. Если в Big Query у вас в разных таблицах хранятся расходы из разных рекламных кабинетов, то для объединения данных вы можете использовать три варианта:

Написать запрос, в котором будете объедините эти таблицы с помощью кляузы UNION ALL. Создать представление (VIEW), которое будет отображать уже склеенные данные, но технически это будет тот же запрос c кляузой UNION ALL, выраженный в качестве представления. Ежедневно вы можете запускать скрипт, который будет объединять данные из трёх таблиц расходов в одну. Обычно операция объединения таблиц нетрудоёмкая и нет необходимости делать подобные «слепки» по расписанию. Гораздо чаще такой сценарий применяют при использовании более сложных вопросов, чтобы сократить количество запросов к базе и ускорить обработку данных. Этот вариант подходит, когда не нужен доступ к live-данным.

Плюсы и минусы каждого способа

Google Analytics:

+ Простота в использовании.

- Необходимо импортировать данные о расходах вручную или с помощью платных сервисов.

- Данные о расходах отображаются не сразу.

Google Таблицы:

+ Простота в освоении.

+ Есть бесплатный плагин, который позволяет скачать данные из рекламных систем, CRM, а также из систем аналитики и коллтрекинга, таких, как Calltouch.

- На больших объёмах данных таблицы могут начать тормозить.

BigQuery:

+ Колоссальные мощности по обработке и нет ограничений на хранение информации.

+ Платный, но в большинстве случаев это очень небольшие деньги.

- Нужно выучить язык запросов SQL, хотя бы на базовом уровне.

- Необходимо решать вопрос с передачей данных в облачное хранилище, писать скрипты или использовать платные коннекторы.

Искренне надеюсь, что после прочтения этой статьи вы стали ближе к пониманию того, как именно объединяются данные в Google Data Studio и почему не надо делать так, как кажется «очевидным».

Также я постарался подробно рассмотреть возможные варианты предоставления информации о расходах в Google Data Studio, если у вас остались вопросы, пожелания или дополнения — пишите в комментариях.