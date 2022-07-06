Как получить 184% прироста трафика и увеличить долю поискового трафика в три раза в gaming-тематике — кейс Wowcarry

Проект: Wowcarry. Период продвижения: май 2020 — сентябрь 2021. Регион продвижения: США. Услуга: SEO. Команда проекта: Николай Новиков, Middle SEO Specialist; Роман Асташко, Junior SEO Specialist.

Кто клиент

Wowcarry предоставляет boosting услуги (прокачка персонажей) в различных играх, в приоритете World of Warcraft. Они доступны для пользователей из Европы, США и Океании.

Цели продвижения

На момент начала сотрудничества проект получал большую часть трафика из direct-канала, то есть через прямые переходы на сайт.

В то время как у конкурентов больше половины трафика идет из поисковых сетей. Конкуренты в нише старше, их показатели траста (доверие к ресурсу со стороны поисковых систем) и ссылочной массы выше, они имеют более расширенную структуру, охватывающую больше услуг.

Главной целью стало увеличение доли органического трафика на страницы сайта и получение конкурентных позиций.

Действия команды

Перед началом работы на сайте нужно было реализовать множество технических правок. Для этого мы провели полный технический аудит ресурса, который включал в себя как ручной анализ страниц, так и автоматизированное сканирование при помощи Netpeak Software. Также полностью переработали метатеги на всех страницах сайта, для улучшения позиций по нужным нам запросам.

Напомним, есть несколько важных показателей, которые влияют на оценку релевантности и качества сайта поисковыми системами, а значит на его место в выдаче. Это:

структура сайта;

его ссылочная масса — внешние ссылки на тематических и околотематических ресурсах;

контент на страницах;

семантическое ядро и список ключевых слов, которые и приводят целевых посетителей.

Мы внедрили качественные изменения по всем направлениям.

После технических правок уже смогли приступить к оптимизации структуры. Здесь важно найти все страницы, которые необходимо создать на сайте, и определить приоритетность их внедрения. Проанализировав семантику и конкурентов, разработали roadmap по увеличению посадочных страниц и количества услуг.

Кроме внутренней технической оптимизации разработали стратегию наращивания ссылочной массы на сайт для получения качественных доноров. Она включала в себя:

Анализ динамики ссылочной массы, соотношения типов обратных ссылок и естественности анкор-листа. Экспресс-анализ качества ссылающихся сайтов и анализ ссылочной массы конкурентов. Стратегию ссылочного продвижения с учетом динамики, соотношения типов ссылок и анкоров. Методы наращивания на ближайшие три месяца, с учетом аутрича, крауд-маркетинга и PR-размещений.

Из-за высокой конкуренции в нише было важно эффективно использовать бюджет и тщательно подходить к покупке каждого донора. Кроме учета DR (рейтинг домена) и ссылочной массы также оценивали:

целевой регион проекта;

тематику доноров;

контент, уже опубликованный на страницах сайта-донора.

Контент для страниц сайта готовил не копирайтер «широкого профиля», а автор, знающий нишу изнутри. Таким образом описания всех страниц были не просто оптимизированы для поисковых систем, но и являлись полезными для посетителей.

Особенности работы с семантическим ядром boosting-сервиса

Важной точкой роста был регулярный анализ семантики. В данной тематике рынок зависит от обновлений в определенных играх — перед выходом обновлений создаются новые посадочные страницы. Но так как семантики под такой товар априори еще нет, эти страницы оптимизируют, исходя из заранее известных названий, а не на основе семантического ядра.

Мы создали полноценную структуру под грядущее обновление Shadowlands. Посадочные страницы наполнили контентом, который актуализировали по мере обновления семантики. Пример страницы с товаром Mythic +15 Key:

Потому крайне важно регулярно анализировать семантику в нише, отлавливать новые поисковые запросы и внедрять их на страницы сайта, а также использовать при оптимизации ссылочного профиля.

Результаты продвижения

1. Доля органического трафика увеличилась с 14% до 44%.

Первые месяцы мы занимались разработкой аудита, изучением ниши, формированием ТЗ по контентной оптимизации, собирали семантическое ядро и наращивали ссылочный профиль.

На старте сотрудничества процент органического трафика составлял 14%. Все глобальные и объемные работы над сайтом начались в октябре 2020, к тому моменту точечные внедрения и улучшение ссылочной массы увеличили процент органического трафика до 18%. А в июле 2021 мы уже получили увеличение доли органики до 44%.

Таким образом, через девять месяцев после начала основных работ по сайту, мы получили почти в три раза больше трафика по органическому каналу.

2. Рост небрендового трафика на 184%.

Кроме этого, рост по небрендовому трафику составил 184% по сравнению с месяцем начала работ.

3. Выход в топ-10 по конверсионным запросам.

Разумеется позиции тоже не стояли в стороне и двигались в топ. Вывести в топ-10 проект удалось как по высокочастотным запросам, так и по низкочастотным, но куда более конверсионным.

Query Freq October 2020 July 2021 wow boost 4 400 31 12 boosting wow 4 400 60 12 wow boosting 4 400 54 10 wow carries 1 900 6 2 wow boost service 880 42 10 wow boosting service 880 50 10 boost service wow 880 48 10 twisting corridors wow 480 - 11 world of warcraft boost 390 37 15 castle nathria boost 210 - 8 best wow boost service 170 36 10 best wow boosting service 170 48 10 castle nathria heroic 170 - 15 mythic +15 carry 170 - 5 mythic 15 carry 170 33 5 twisting corridors torghast 170 - 13 heroic castle nathria carry 140 - 12 mythic 15 boost 140 63 12 heroic nathria carry 70 - 12 layer 8 twisting corridors 70 - 7 best wow carry service 50 8 2

Отзывы о сотрудничестве

Илья Асминкин, фаундер Wowcarry

В Netpeak решили обратиться из-за экспертизы в данной нише и положительных отзывов о SEO-оптимизации. Оптимизация велась не по стандартным шаблонам, а с регулярным отслеживанием ниши и конкурентов. С командой специалистов работали в формате диалога, что позволило гибко подходить к реализации технических заданий и достигать результатов, в том числе благодаря ТЗ, направленным на проблемные точки проекта.

Заключение

Не смотря на то, что в нише кроме Wowcarry множество «олдов» — пробиться в топ молодому сайту более чем реально. И полученные результаты лишь начало и малая часть возможного.