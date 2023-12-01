Як отримати 184% приросту трафіку і збільшити частку пошукового трафіку втричі в gaming-тематиці — кейс Wowcarry

Як отримати 184% приросту трафіку і збільшити частку пошукового трафіку втричі в gaming-тематиці — кейс Wowcarry

Проєкт: Wowcarry. Період просування: травень 2020 — вересень 2021. Регіон просування: США. Послуга: SEO. Команда проєкту: Микола Новіков, Роман Асташко, SEO Specialists.

Хто клієнт

Wowcarry надає boosting послуги (прокачування персонажів) у різних іграх, у пріоритеті World of Warcraft. Вони доступні для користувачів з Європи, США та Океанії.

Цілі просування

На момент початку співпраці проєкт отримував більшу частину трафіку з direct-каналу, тобто через прямі переходи на сайт.

Тоді як у конкурентів більше половини трафіку йде з пошукових мереж. Конкуренти в ніші старші, їхні показники трасту (довіра до ресурсу з боку пошукових систем) і маси посилань вищі, вони мають більш розширену структуру, що охоплює більше послуг.

Головною метою стало збільшення частки органічного трафіку на сторінки сайту та отримання конкурентних позицій.

Дії команди

Перед початком роботи на сайті потрібно було реалізувати безліч технічних правок. Для цього ми провели повний технічний аудит ресурсу, який включав у себе як ручний аналіз сторінок, так і автоматизоване сканування за допомогою Netpeak Software. Також повністю переробили метатеги на всіх сторінках сайту, для поліпшення позицій за потрібними нам запитами.

Нагадаємо, є кілька важливих показників, які впливають на оцінку релевантності та якості сайту пошуковими системами, а значить на його місце у видачі. Це:

структура сайту;

його посилальна маса — зовнішні посилання на тематичних і навколотематичних ресурсах;

контент на сторінках;

семантичне ядро і список ключових слів, які й приводять цільових відвідувачів.

Ми впровадили якісні зміни в усіх напрямках.

Після технічних правок уже змогли приступити до оптимізації структури. Тут важливо знайти всі сторінки, які необхідно створити на сайті, і визначити пріоритетність їх впровадження. Проаналізувавши семантику і конкурентів, розробили roadmap зі збільшення посадкових сторінок і кількості послуг.

Крім внутрішньої технічної оптимізації розробили стратегію нарощування посилальної маси на сайт для отримання якісних донорів. Вона включала в себе:

Аналіз динаміки посилальної маси, співвідношення типів зворотних посилань і природності анкор-листа. Експрес-аналіз якості сайтів, що посилаються, і аналіз посилальної маси конкурентів. Стратегію посилального просування з урахуванням динаміки, співвідношення типів посилань і анкорів. Методи нарощування на найближчі три місяці, з урахуванням аутріча, крауд-маркетингу і PR-розміщень.

Через високу конкуренцію в ніші було важливо ефективно використовувати бюджет і ретельно підходити до купівлі кожного донора. Крім урахування DR (рейтинг домену) і посилальної маси також оцінювали:

цільовий регіон проєкту;

тематику донорів;

контент, уже опублікований на сторінках сайту-донора.

Контент для сторінок сайту готував не копірайтер «широкого профілю», а автор, який знає нішу зсередини. Таким чином описи всіх сторінок були не просто оптимізовані для пошукових систем, а й були корисними для відвідувачів.

Особливості роботи з семантичним ядром boosting-сервісу

Важливою точкою зростання був регулярний аналіз семантики. У даній тематиці ринок залежить від оновлень у певних іграх — перед виходом оновлень створюються нові посадкові сторінки. Але оскільки семантики під такий товар апріорі ще немає, ці сторінки оптимізують, виходячи із заздалегідь відомих назв, а не на основі семантичного ядра.

Ми створили повноцінну структуру під прийдешнє оновлення Shadowlands. Посадкові сторінки наповнили контентом, який актуалізували в міру оновлення семантики. Приклад сторінки з товаром Mythic +15 Key:

Тому вкрай важливо регулярно аналізувати семантику в ніші, відловлювати нові пошукові запити і впроваджувати їх на сторінки сайту, а також використовувати під час оптимізації посилального профілю.

Результати просування

Частка органічного трафіку збільшилася з 14% до 44%.

Перші місяці ми займалися розробкою аудиту, вивченням ніші, формуванням ТЗ з тематичної оптимізації, збирали семантичне ядро і нарощували контрольний профіль.

На старті співпраці відсоток органічного трафіку становив 14%. Усі глобальні та об’ємні роботи над сайтом розпочалися в жовтні 2020 року, на той момент точкові впровадження та поліпшення посилальної маси збільшили відсоток органічного трафіку до 18%. А в липні 2021 року ми вже отримали збільшення частки органіки до 44%.

Таким чином, через дев’ять місяців після початку основних робіт по сайту, ми отримали майже втричі більше трафіку за органічним каналом.

Зростання небрендового трафіку на 184%.

Крім цього, зростання за небрендовим трафіком склало 184% порівняно з місяцем початку робіт.

Вихід у топ-10 за конверсійними запитами.

Зрозуміло, позиції теж не стояли осторонь і рухалися в топ. Вивести в топ-10 проєкт вдалося як за високочастотними запитами, так і за низькочастотними, але набагато більш конверсійними.

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Відгуки про співпрацю

Ілля Асмінкін, фаундер Wowcarry

У Netpeak вирішили звернутися через експертизу в даній ніші та позитивні відгуки про SEO-оптимізацію. Оптимізація велася не за стандартними шаблонами, а з регулярним відстеженням ніші та конкурентів. З командою фахівців працювали у форматі діалогу, що дало змогу гнучко підходити до реалізації технічних завдань і досягати результатів, зокрема завдяки ТЗ, спрямованим на проблемні точки проєкту.

Висновок

Попри те, що в ніші, крім Wowcarry, безліч «олдів», пробитися в топ молодому сайту більш ніж реально. І отримані результати лише початок і мала частина можливого.