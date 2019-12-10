Предыстория: в августе этого года я побывал на AGIMA Partner's Weekend — это была трехдневная тусовка десятков руководителей агентств и студий. С точки зрения именно агентской инфы было очень интересно и я уже публиковал в блоге статью о рейтингах , но на этот раз хочу рассказать кое-что другое.

Утром третьего дня на Partner's Weekend арт-директор AGIMA Григорий Коченов провел лекцию про творческий эгоизм.

Гриша рассказал, что многие студии и агентства считают, что выполнение их миссии (а часто это правильные цели: помогать клиенту, делать мир лучше) зависит от того, что программисты и дизайнеры в очередной раз докрутили какому-нибудь онлайн-калькулятору кредитов еще на 5% больше конверсии. Но от этого мир не меняется.

И поэтому творческие сотрудники мотивируются не тем, чем мотивируется руководство агентства. Дизайнер хочет сделать стильный проект, как-то в этом реализоваться. Программист хочет написать красивый код, и так далее. Гриша привел несколько забавных примеров, когда у его креативного отдела было понимание, что тендер, в котором они участвуют, они скорее всего не выиграют по разным причинам. Но раз начали, то хотели доделать, чтобы не оставлять незавершенным. И тогда ребята, уже не скованные какими-то навязанными от маркетологов концепциями, начинали «отрываться» и делать проект так, как они считали нужным. Юмор в том, что когда они приносили результат на защиту проекта и ничего особо не ждали, то вот с этой «отпущенной на волю фантазии» концепцией тендер как раз и выигрывали.

В общем, лекция была интересной с точки зрения контраста и столкновения «разных миров». После лекции я посидел в нескольких кружках, в которых слушатели обменивались впечатлениями. Лекция не всем «зашла», но одним из самых интересных впечатлений у топов агентств был живой пример креативного сотрудника и его мотивации. Например, Иван, основатель агентства разработки, жаловался:

«Теперь я понял, как они думают! Мне интересны деньги, проекты, таблички, рост. При этом я уже несколько лет работаю с неплохим дизайнером, и до сих пор толком не знал, чем его мотивировать. Явно не деньгами. Он то возвращается к моим проектам и берет заказы, а то у него какие-то настроения и он “отваливается”».

С тех пор я хотел немного подробнее развить эту тему и вот сейчас попросил у Григория интервью.

Гриша, как ты пришел к этой концепции творческого эгоизма?

У меня нет ощущения, что я к чему-то важному пришел. Просто ты понимаешь, что кто-то восхищается этими 5% докручивания калькулятора и видит в этом смысл — или, по крайней мере, транслирует такую миссию на публику, чтобы поддерживать маркетинговый образ своей компании. А я для себя не вижу.

Еще бывает, что люди увольняются, когда понимают, что в итоге у них работа свелась к таблицам, рентабельности отдела и каждого сотрудника, а себя лично они никак не реализуют. И человек в итоге вынужден заниматься обслуживанием огромного бюрократического аппарата.

Ты мне сейчас напоминаешь Дональда Нормана, который рассказывал о двух разных подходах к дизайну: что есть Apple, которая не особо слушает фидбэк по поводу своих продуктов и делает то, что ей нравится. И есть статистический подход Google, которые тестируют 40 оттенков синего цвета для логотипа — в начале 2010-х по этой причине из Google уволился главный дизайнер, сказав, что там «не осталось дизайна».

Не обязательно это соотносить только с дизайном — у программистов то же самое.

Когда тебе интересно делать архитектуру проекта, а ты вынужден заниматься только его экономикой. И ты понимаешь, что по большому счёту всем пофиг на эту архитектуру, всем важна экономика.

Когда начинает доминировать экономика, некоторым людям становится скучно. Это не та вещь, ради которой они встают утром с кровати и начинают что-то делать.

Ты когда работаешь со своими сотрудниками на проекте, ты пытаешься выяснить их настоящий интерес?

Интерес виден даже просто в разговорах, когда человек устает и нужно ему сменить род деятельности. Да, бывает, что меняем человеку задачу.

У меня твоя лекция отозвалась, и мне кажется, я понял твою мысль. Какое-то время назад я задумался о том, что не хотел бы видеть, условно, на своем надгробии надпись «Виктор Ф.: мир запомнил его как человека, который улучшил 300 рекламных кампаний в Google Ads в среднем на 20%». Я бы хотел, чтобы мой смысл выражался в чем-то другом. И встречаются люди, которые тоже так думают, в том числе как раз предприниматели — вот скрин из недавней беседы в Facebook с Юрием Белкановым из агентства «Стереомаркетинг»:

Но когда твою лекцию обсуждали в кулуарах директора агентств, то там были люди, которые говорили, что для них смысл в фиксе калькулятора (в подобных бизнес-целях) нормален, им это интересно, поэтому ты их не «задел». Ты осознаешь эту разность?

Конечно, все нормально.

Окей, а бывает такое, что ты едешь на тендер и ты встретишься с человеком, с которым у вас будет вот такое несовпадение по смыслам?

Для этого у нас есть три человека на пресейле, чтобы ответить на нужные вопросы: менеджер, аналитик и я, арт-директор. Я оперирую эмоциями, образами.

Аналитик оперирует данными и цифрами, а менеджер строит таймлайны и планы, чтобы можно было ответить на вопрос цены. Потому что иногда можно встретить человека со стороны закупок клиента и ему не интересны те 5%, которые мы можем вырастить по прибыли, ему не интересен вид проекта, ему важно уложиться в смету или ко срокам.

Когда у нас такая тройка, получается говорить со всеми типами клиентов.

Чем ты лично сейчас мотивируешься?

Я хочу уйти в искусство через несколько лет. Мне дальше рисовать интерфейсы не очень интересно.

Почему?

В 2005 году я как-то уволился и решил, что буду иллюстрации делать, надоел мне веб. Потом отчасти из-за того, что в вебе проще зарабатывать, я опять начал этим заниматься.

Веб-дизайн — он временный, через год все надо менять, портфолио выбрасывать. Это постоянное движение, ты сжигаешь жизнь, чтобы поддерживать актуальное состояние какого-то инструмента, который приносит деньги.

Ты понимаешь, что это правильно, но надо ли тебе расходовать на это жизнь — вопрос.

Хочу спросить про измельчание смыслов — некоторые люди поднимают периодически тему, что раньше, в 50-80-х, в обществе были глобальные идеи про космос, фантасты мечтали на эту тему. А сейчас мы мечтаем про новый айфон.

Ну это зря, сейчас космос опять популярен, Илон Маск главный герой. Мне кажется, все, наоборот, возвращается.

Ты думаешь, что Маск решает только свои задачи и никого не обслуживает?

У него есть идеал. Даже если это маркетинговая позиция, она меня притягивает. Тот же Бренд Space-X, у которого на главной странице сформулирована миссия компании в нескольких предложениях — и ей веришь.

Я с ним согласен, что нужно летать на другие планеты, и с точки зрения дизайна у них все хорошо.

Очень важный вопрос: как предпринимателям понимать таких творческих людей, как ты?

Если у компании есть какая-то миссия, это интересно. Потому что миссии у нас формируют, в основном, маркетологи — а это часто ложные ценности.

Если ты действительно чем-то горишь, как руководитель и идеолог, и можешь увлекать людей — мне кажется, проблем не будет.

И в целом, чем больше у человека зарплата и чем дальше от него стоит вопрос выживания — тем выше шанс, что он перейдет в другое место и будет делать что-то интересное для себя, если этот интерес он не находит в текущем месте.

Я понял. Фёдор Овчинников как-то писал, что они привлекли в «Додо Пиццу» крутейшего топа, который раньше занимался стратегией в крупном банке, и что если бы вопрос стоял исключительно денежный, они бы его не потянули. Человек просто заинтересовался их задачами. То есть, при хантинге сотрудников выше линейного персонала идет конкуренция за идеи и смыслы.

Да, конечно. Вначале можно взять джунов и стажеров, которые тебе будут делать рутину — это легко.

А дальше, когда ты ищешь людей, которые могут тебе принести более существенный результат — там голые бизнес-цели уже не так хорошо работают. Хотя это моя точка зрения.

Интересно твое мнение про миссию Netpeak. У нас идея-фикс, что можно жить в Европе, не меняя территориальное положение, если начать с себя и потихоньку изменять мир вокруг себя. Поэтому Netpeak любит эффективность, поэтому в компании есть ряд социальных проектов.

Про стратегию «малых дел» много говорили в 2011-2012 годах.

Вы молодцы, я совершенно согласен, что нужно начинать с себя. Хотя насчет того, что это может привести к крупным изменениям — не уверен.