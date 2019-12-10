Бизнес

Как предпринимателю находить общий язык с творческими сотрудниками — беседа с арт-директором AGIMA Григорием Коченовым

Виктор Фомин
2249 34 0
1575986950
16

Предыстория: в августе этого года я побывал на AGIMA Partner's Weekend — это была трехдневная тусовка десятков руководителей агентств и студий. С точки зрения именно агентской инфы было очень интересно и я уже публиковал в блоге статью о рейтингах, но на этот раз хочу рассказать кое-что другое.

Утром третьего дня на Partner's Weekend арт-директор AGIMA Григорий Коченов провел лекцию про творческий эгоизм. 

Гриша рассказал, что многие студии и агентства считают, что выполнение их миссии (а часто это правильные цели: помогать клиенту, делать мир лучше) зависит от того, что программисты и дизайнеры в очередной раз докрутили какому-нибудь онлайн-калькулятору кредитов еще на 5% больше конверсии. Но от этого мир не меняется.

И поэтому творческие сотрудники мотивируются не тем, чем мотивируется руководство агентства. Дизайнер хочет сделать стильный проект, как-то в этом реализоваться. Программист хочет написать красивый код, и так далее. Гриша привел несколько забавных примеров, когда у его креативного отдела было понимание, что тендер, в котором они участвуют, они скорее всего не выиграют по разным причинам. Но раз начали, то хотели доделать, чтобы не оставлять незавершенным. И тогда ребята, уже не скованные какими-то навязанными от маркетологов концепциями, начинали «отрываться» и делать проект так, как они считали нужным. Юмор в том, что когда они приносили результат на защиту проекта и ничего особо не ждали, то вот с этой «отпущенной на волю фантазии» концепцией тендер как раз и выигрывали.

В общем, лекция была интересной с точки зрения контраста и столкновения «разных миров». После лекции я посидел в нескольких кружках, в которых слушатели обменивались впечатлениями. Лекция не всем «зашла», но одним из самых интересных впечатлений у топов агентств был живой пример креативного сотрудника и его мотивации. Например, Иван, основатель агентства разработки, жаловался: 

«Теперь я понял, как они думают! Мне интересны деньги, проекты, таблички, рост. При этом я уже несколько лет работаю с неплохим дизайнером, и до сих пор толком не знал, чем его мотивировать. Явно не деньгами. Он то возвращается к моим проектам и берет заказы, а то у него какие-то настроения и он “отваливается”».

С тех пор я хотел немного подробнее развить эту тему и вот сейчас попросил у Григория интервью.

Гриша, как ты пришел к этой концепции творческого эгоизма?

У меня нет ощущения, что я к чему-то важному пришел. Просто ты понимаешь, что кто-то восхищается этими 5% докручивания калькулятора и видит в этом смысл — или, по крайней мере, транслирует такую миссию на публику, чтобы поддерживать маркетинговый образ своей компании. А я для себя не вижу.

Еще бывает, что люди увольняются, когда понимают, что в итоге у них работа свелась к таблицам, рентабельности отдела и каждого сотрудника, а себя лично они никак не реализуют. И человек в итоге вынужден заниматься обслуживанием огромного бюрократического аппарата. 

Ты мне сейчас напоминаешь Дональда Нормана, который рассказывал о двух разных подходах к дизайну: что есть Apple, которая не особо слушает фидбэк по поводу своих продуктов и делает то, что ей нравится. И есть статистический подход Google, которые тестируют 40 оттенков синего цвета для логотипа — в начале 2010-х по этой причине из Google уволился главный дизайнер, сказав, что там «не осталось дизайна».

Не обязательно это соотносить только с дизайном — у программистов то же самое. 

Когда тебе интересно делать архитектуру проекта, а ты вынужден заниматься только его экономикой. И ты понимаешь, что по большому счёту всем пофиг на эту архитектуру, всем важна экономика. 

Когда начинает доминировать экономика, некоторым людям становится скучно. Это не та вещь, ради которой они встают утром с кровати и начинают что-то делать.

Ты когда работаешь со своими сотрудниками на проекте, ты пытаешься выяснить их настоящий интерес?

Интерес виден даже просто в разговорах, когда человек устает и нужно ему сменить род деятельности. Да, бывает, что меняем человеку задачу.

У меня твоя лекция отозвалась, и мне кажется, я понял твою мысль. Какое-то время назад я задумался о том, что не хотел бы видеть, условно, на своем надгробии надпись «Виктор Ф.: мир запомнил его как человека, который улучшил 300 рекламных кампаний в Google Ads в среднем на 20%». Я бы хотел, чтобы мой смысл выражался в чем-то другом. И встречаются люди, которые тоже так думают, в том числе как раз предприниматели — вот скрин из недавней беседы в Facebook с Юрием Белкановым из агентства «Стереомаркетинг»:

Но когда твою лекцию обсуждали в кулуарах директора агентств, то там были люди, которые говорили, что для них смысл в фиксе калькулятора (в подобных бизнес-целях) нормален, им это интересно, поэтому ты их не «задел». Ты осознаешь эту разность?

Конечно, все нормально.

Окей, а бывает такое, что ты едешь на тендер и ты встретишься с человеком, с которым у вас будет вот такое несовпадение по смыслам? 

Для этого у нас есть три человека на пресейле, чтобы ответить на нужные вопросы: менеджер, аналитик и я, арт-директор. Я оперирую эмоциями, образами. 

Аналитик оперирует данными и цифрами, а менеджер строит таймлайны и планы, чтобы можно было ответить на вопрос цены. Потому что иногда можно встретить человека со стороны закупок клиента и ему не интересны те 5%, которые мы можем вырастить по прибыли, ему не интересен вид проекта, ему важно уложиться в смету или ко срокам.

Когда у нас такая тройка, получается говорить со всеми типами клиентов. 

Чем ты лично сейчас мотивируешься?

Я хочу уйти в искусство через несколько лет. Мне дальше рисовать интерфейсы не очень интересно.

Почему?

В 2005 году я как-то уволился и решил, что буду иллюстрации делать, надоел мне веб. Потом отчасти из-за того, что в вебе проще зарабатывать, я опять начал этим заниматься. 

Веб-дизайн — он временный, через год все надо менять, портфолио выбрасывать. Это постоянное движение, ты сжигаешь жизнь, чтобы поддерживать актуальное состояние какого-то инструмента, который приносит деньги. 

Ты понимаешь, что это правильно, но надо ли тебе расходовать на это жизнь — вопрос.

Хочу спросить про измельчание смыслов — некоторые люди поднимают периодически тему, что раньше, в 50-80-х, в обществе были глобальные идеи про космос, фантасты мечтали на эту тему. А сейчас мы мечтаем про новый айфон.

Ну это зря, сейчас космос опять популярен, Илон Маск главный герой. Мне кажется, все, наоборот, возвращается.

Ты думаешь, что Маск решает только свои задачи и никого не обслуживает? 

У него есть идеал. Даже если это маркетинговая позиция, она меня притягивает. Тот же Бренд Space-X, у которого на главной странице сформулирована миссия компании в нескольких предложениях — и ей веришь. 

Я с ним согласен, что нужно летать на другие планеты, и с точки зрения дизайна у них все хорошо.

Очень важный вопрос: как предпринимателям понимать таких творческих людей, как ты?

Если у компании есть какая-то миссия, это интересно. Потому что миссии у нас формируют, в основном, маркетологи — а это часто ложные ценности. 

Если ты действительно чем-то горишь, как руководитель и идеолог, и можешь увлекать людей — мне кажется, проблем не будет. 

И в целом, чем больше у человека зарплата и чем дальше от него стоит вопрос выживания — тем выше шанс, что он перейдет в другое место и будет делать что-то интересное для себя, если этот интерес он не находит в текущем месте.

(Ремарка от Виктора: здесь очень хочу сослаться на крутейшую статью Сергея Абдульманова «Зачем нормальным пацанам нужна миссия компании».)

Я понял. Фёдор Овчинников как-то писал, что они привлекли в «Додо Пиццу» крутейшего топа, который раньше занимался стратегией в крупном банке, и что если бы вопрос стоял исключительно денежный, они бы его не потянули. Человек просто заинтересовался их задачами. То есть, при хантинге сотрудников выше линейного персонала идет конкуренция за идеи и смыслы.

Да, конечно. Вначале можно взять джунов и стажеров, которые тебе будут делать рутину — это легко. 

А дальше, когда ты ищешь людей, которые могут тебе принести более существенный результат — там голые бизнес-цели уже не так хорошо работают. Хотя это моя точка зрения.

Интересно твое мнение про миссию Netpeak. У нас идея-фикс, что можно жить в Европе, не меняя территориальное положение, если начать с себя и потихоньку изменять мир вокруг себя. Поэтому Netpeak любит эффективность, поэтому в компании есть ряд социальных проектов. 

Про стратегию «малых дел» много говорили в 2011-2012 годах. 

Вы молодцы, я совершенно согласен, что нужно начинать с себя. Хотя насчет того, что это может привести к крупным изменениям — не уверен. 

34
0
7
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
нюансы работы с интернет-агентством эффективный менеджмент истории бизнеса
Виктор Фомин

Работаю в отделе маркетинга Netpeak Russia. Пишу, договариваюсь, учусь оптимизировать бизнес-процессы. Экс-редактор Cossa.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok