Как работать с Open Graph

Поисковые системы обращают внимание на поведенческие факторы, в частности — внимание к сайту в социальных сетях. В свою очередь, протокол Open Graph позволяет использовать возможности соцсетей при поисковой оптимизации в полную силу. К тому же, повышает кликабельность ссылок на сайт, которыми делятся пользователи в своих профилях.

Подробнее об этих факторах читайте в нашем посте « Микроразметка: что нужно знать SEO-специалисту о словарях и синтаксисе ».

Протокол Open Graph создан специалистами Facebook. Зачем его использовать? Чтобы сделать предпросмотр (превью) веб-страниц в социальных сетях смотрибельным. А в глобальном смысле — для воплощения идеи семантической паутины. То есть стандартизации всей информации во Всемирной паутине, чтобы она стала пригодна для автоматической обработки.

Зачем внедрять Open Graph

Сейчас Open Graph поддерживают большинство популярных соцсетей и мессенджеров:

Протокол также используется для передачи данных в Яндекс.Видео и помогает качественнее работать функции «Блоки рекомендуемого контента» в AdSense.

Давайте подробнее рассмотрим, что произойдет, если не внедрить Open Graph на своем сайте.

Вот некоторые образцы предпросмотра в Facebook веб-страниц без разметки:

Facebook не понимает, какие элементы подгружать в предпросмотр, поэтому берет любую картинку со страницы (может взять даже рекламный баннер). К тому же, полностью загружает заголовок.

Теперь примеры страниц с разметкой:

Предпросмотр выглядит привлекательнее и кликабельнее потому, что в разметке указаны выбранные нами изображение, заголовок и описание.

Важно: заголовок и описание, по желанию, могут отличаться от title и description веб-страницы.

Open Graph позволяет собственноручно сформировать желаемый сниппет для превью страницы в соцсетях.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Основные теги протокола Open Graph

Разметкой предусмотрено много свойств (тегов). Основные:

og:title — заголовок, который характеризует страницу и отображается внешне.

og:type — тип основного содержимого страницы. Например:

видео: <meta property='og:type' content="video.movie" /> ;

; музыка: <meta property='og:type' content="music.song" /> ;

; статья: <meta property='og:type' content="article" />.

og:image — URL изображения, которое отобразится в предпоказе.

og:url — канонический URL веб-страницы. Он используется как идентификатор объекта (веб-страницы). Например:

<meta property="og:url" content="http://www.site.ru/example/" />

Пример кода, если задействовать только основные свойства:

<html prefix="og: http://ogp.me/ns#"><head><meta property="og:title" content="Example title" /><meta property="og:type" content="article" /><meta property="og:url" content="http://www.site.com/example" /><meta property="og:image" content="http://site.com/images/example.jpg" />...</head>...</html>

Рассмотрим не основные, но важные и полезные теги при продвижении:

og:site_name — задает имя сайта, которое отображается в предпоказе.

og:description — описание страницы (элемент подгружается не всегда. Иногда, к примеру, Facebook может не показывать описание в превью).

Вот все теги, которые влияют на внешний вид предпросмотра:

Дополнительные необязательные теги

og:locale — задает язык и регион в формате «язык_РЕГИОН». Например:

<meta property="og:locale" content="ua_UA" />

Если свойство не задано, по умолчанию язык и регион «en_US».

Код языка нужно указывать по ISO 639.2, а страны по ISO 3166-1.

og:audio – указывает URL аудиофайла;

og:video – указывает URL видеофайла.

Например:

<meta property="og:video" content="http://site.com/video/example.mp3" />

Как использовать дополнительные свойства тегов

Теги могут содержать дополнительные свойства. Например, у og:image такие:

og:image:secure_url — задает URL картинки, который работает на HTTPS;

задает URL картинки, который работает на HTTPS; og:image:width — число пикселей в ширину;

— число пикселей в ширину; og:image:heigh t — число пикселей в высоту;

t — число пикселей в высоту; og:image:type — задает MIME тип изображения (список существующих MIME-типов).

В коде это выглядит так:

<meta property="og:image" content="http://site.com/example.jpg" /><meta property="og:image:secure_url" content="https://site.com/example.jpg" /><meta property="og:image:type" content="image/jpeg" /><meta property="og:image:width" content="500" /><meta property="og:image:height" content="400" />

Если необходимо задать разрешение сразу для нескольких изображений, можно использовать массив. Дополнительное свойство присваивается первому родительскому тегу сверху.

Например, есть три картинки с разным разрешением image1, image2, image3. Код будет выглядеть следующим образом:

<meta property="og:image" content="http://site.com/image1.jpg" /><meta property="og:image:width" content="800" /><meta property="og:image:height" content="600" /><meta property="og:image" content="http://site.com/image3.jpg" /><meta property="og:image" content="http://site.com/image2.jpg" /><meta property="og:image:height" content="500" />

То есть, у image1 размер 800х600, у image2 500 пикселей в высоту, а ширина не указана,

у image3 размеры не указаны,

Разметка позволяет подстраховаться, указав, например, альтернативную картинку. Если первый URL будет недоступен, то в предпросмотр подгрузится вторая картинка. Очередь (приоритет) — сверху вниз.

Например:

<meta property="og:image" content="http://site.com/example.jpg" /><meta property="og:image" content="http://site.com/example1.jpg" />

Если картинка http://site.com/example.jpg недоступна, подгрузится следующая http://site.com/example1.jpg.

Как внедрять Open Graph

Существуют несколько способов внедрения протокола Open Graph на сайте.

Первый и легкий — использовать плагины для CMS (если сайт сделан на CMS, для которой существуют такого рода плагины). Например, для WordPress и Для Joomla!.

Второй вариант посложнее — внедрить протокол напрямую в код страниц.

Сначала нужно обозначить, что страница использует протокол Open Graph. Для этого в открывающем теге <html> указать атрибут prefix со значением my_namespace: http://example.com/ns#

Выглядит это так: <html xmlns:og="http://ogp.me/ns#">

Сами же свойства (теги) нужно располагать между открывающим <head> и закрывающим </head>, то есть внутри элемента <head>.

Способ подойдет сайтам, которые не используют CMS или же используют, но нет подходящего плагина.

Чтобы проверить правильность внедрения разметки можно воспользоваться специальным инструментом от Facebook или сервисом Open Graph Check.

Ещё больше тонкостей при продвижении в социалках — опыт наших экспертов в услуге SMM:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939854149","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Выводы

Open Graph —инструмент для формирования превью, который поддерживают большинство социальных сетей и мессенджеров. С помощью Open Graph можно:

Рекламировать свой сайт в социальных сетях, создавая корректные превью страниц. Привлекать трафик из соцсетей кликабельными превью. Формировать не случайный, а продуманный предпоказ страницы. Наращивать поведенческие факторы и популярность среди пользователей соцсетей, которые будут репостить, лайкать и комментировать красивые превью.

Существуют несколько способов внедрения протокола Open Graph на сайте: