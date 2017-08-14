Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс

Директ сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?
Как добавить видеодополнения к стандартным объявлениям?
Пока что новая фича в бете, необходимо сделать запрос на участие в тестировании:
- Заполните форму или напрямую попросите менеджера вашего аккаунта подключить вас к бета-тестированию.
- Получите подтверждение и подождите несколько дней. В моем случае от момента подачи заявки прошло от 2 до 4 дней в различных аккаунтах.
Для настройки видеодополнений:
1. Выделите нужные кампании в аккаунте Яндекс.Директ. При этом важно, чтобы в рекламной кампании с видеодополнениями в настройках стратегии были включены показы в сетях.
2. Добавьте видеодополнения ко всем текстово-графическим объявлениям выбранных кампаний.
Дополнить новые объявления позволяет «специальный массовый инструмент». Но, к сожалению, массово менять уже созданные объявления нельзя.
В процессе подключения следует указать, добавлять ли автоматически созданные видеоролики в новые объявления.
Если не выбрать этот пункт, все равно можно создать видеодополнение вручную.
Как редактировать видеодополнения
В Директе можно посмотреть, какие видео подобрала система, подправить мелкие детали или создать собственное дополнение.
Создание видеодополнений:
1. Зайдите в кампанию, выберите одну или несколько групп, нажмите «редактировать», чтоб попасть в редактор группы/групп.
2. Выберите подходящий вариант изменения видеодополнения:
- создать новое видео (сконструировать по шаблону);
- выбрать из ранее созданных / добавленных;
- редактировать автоматически добавленное текущее видео.
3. Подберите шаблон, на основе которого будет создан видеоролик и переходите к редактированию.
Редактор достаточно простой. Сейчас он позволяет:
- заменить стандартное видео и аудио (выбрать из библиотеки Яндекс);
- выбрать цвет (ограниченный набор) и текст для кнопки;
- выбрать цвет для отображаемого домена;
- добавить юридическую информацию;
- посмотреть созданный ролик.
Результат получается примерно такой:
Еще несколько моментов:
- Статистику работы объявлений с видеодополнениями можно посмотреть в «мастере отчетов».
- Если хотите использовать свое видео и вам кажется, что добавлять в каждую группу — слишком долго, можно добавить видеодополнения только в те группы, где много трафика и показов за последние 7 или 14 дней.
Как работают видеодополнения — кейс фотостока
Период тестирования: 24 июля — 6 августа 2017 года.
Для подключения отобрали группы с количеством показов в сетях более 1000 за последние 7 дней.
Получили такие результаты:
На первый взгляд, объявления с видео получили мало показов, но пока дополнения в бете, рано делать выводы о маленьком охвате. Возможно, еще не так много мест размещений в рекламной сети Яндекс, поддерживающих показ объявления с видео, или просто нужно больше времени.
Впрочем, уже можно сделать вывод, что клик по видеообъявлению значительно дешевле, чем клик по текстовому объявлению или объявлению с картинкой. CTR видеообъявления превышает CTR объявления с изображением в 1,5 раза, но все-таки отстает от текстового объявления :)
Если считать CPM, объявления с видеодополнениями — самый дешевый формат: $0,25, в то время как CPM объявлений с изображением — $0,29, а СРМ текстовых объявлений в Рекламной сети Яндекса — $0,47.
Выводы
Основная цель видеодополнений — получить больший охват пользователей, расширить аудиторию и улучшить представление продукта или услуги. Охват пока небольшой, но цена и модель оплаты очень приятные.
Плюсы:
- Платить нужно только за клик по ролику, никакой дополнительной платы за использование видеодополнений нет.
- Оплата снимается только за клик по объявлению, а не за показ. Показ засчитывается при демонстрации первого кадра видео, а клик — при клике по кнопке. Пропустить видеодополнение можно с третьей секунды.
- Минимальная цена за клик такая же, как и для объявления с изображением.
- Видеодополнение можно быстро и массово добавить во все текстово-графические объявления.
- Можно не писать дополнительные тексты — используется уже готовое объявления.
- Не нужно снимать/искать видео — Яндекс предоставляет обширную библиотеку, где уже соблюдены все требования к видеоконтенту, например, длительность ролика.
Минусы:
- Подключение беты происходит по запросу, а значит необходимо подождать немного перед работой с видеодополнениями.
- Нет возможности добавить собственную звуковую дорожку или видео.
- Небольшая цветовая гамма элементов видео (кнопка, текст и так далее).
- Нельзя добавить выбранное видео массово к нужным видеодополнениям.
- Отключить показы объявлений без видеодополнений невозможно, объявление может быть показано как с видеодополнением, так и без него.
Новый формат объявления однозначно поможет увеличить охват и для этого не потребуется много усилий. А с минусами, верю, Директ разберется еще до выхода видеодополнений из беты.
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