Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс

Директ сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?

Как добавить видеодополнения к стандартным объявлениям?

Пока что новая фича в бете, необходимо сделать запрос на участие в тестировании:

Заполните форму или напрямую попросите менеджера вашего аккаунта подключить вас к бета-тестированию. Получите подтверждение и подождите несколько дней. В моем случае от момента подачи заявки прошло от 2 до 4 дней в различных аккаунтах.

Для настройки видеодополнений:

1. Выделите нужные кампании в аккаунте Яндекс.Директ. При этом важно, чтобы в рекламной кампании с видеодополнениями в настройках стратегии были включены показы в сетях.

2. Добавьте видеодополнения ко всем текстово-графическим объявлениям выбранных кампаний.

Дополнить новые объявления позволяет «специальный массовый инструмент». Но, к сожалению, массово менять уже созданные объявления нельзя.

В процессе подключения следует указать, добавлять ли автоматически созданные видеоролики в новые объявления.

Если не выбрать этот пункт, все равно можно создать видеодополнение вручную.

Как редактировать видеодополнения

В Директе можно посмотреть, какие видео подобрала система, подправить мелкие детали или создать собственное дополнение.

Создание видеодополнений:

1. Зайдите в кампанию, выберите одну или несколько групп, нажмите «редактировать», чтоб попасть в редактор группы/групп.

2. Выберите подходящий вариант изменения видеодополнения:

создать новое видео (сконструировать по шаблону);

выбрать из ранее созданных / добавленных;

редактировать автоматически добавленное текущее видео.

3. Подберите шаблон, на основе которого будет создан видеоролик и переходите к редактированию.

Редактор достаточно простой. Сейчас он позволяет:

заменить стандартное видео и аудио (выбрать из библиотеки Яндекс);

выбрать цвет (ограниченный набор) и текст для кнопки;

выбрать цвет для отображаемого домена;

добавить юридическую информацию;

посмотреть созданный ролик.

Результат получается примерно такой:

Еще несколько моментов:

Статистику работы объявлений с видеодополнениями можно посмотреть в «мастере отчетов». Если хотите использовать свое видео и вам кажется, что добавлять в каждую группу — слишком долго, можно добавить видеодополнения только в те группы, где много трафика и показов за последние 7 или 14 дней.

Как работают видеодополнения — кейс фотостока

Период тестирования: 24 июля — 6 августа 2017 года.

Для подключения отобрали группы с количеством показов в сетях более 1000 за последние 7 дней.

Получили такие результаты:

На первый взгляд, объявления с видео получили мало показов, но пока дополнения в бете, рано делать выводы о маленьком охвате. Возможно, еще не так много мест размещений в рекламной сети Яндекс, поддерживающих показ объявления с видео, или просто нужно больше времени.

Впрочем, уже можно сделать вывод, что клик по видеообъявлению значительно дешевле, чем клик по текстовому объявлению или объявлению с картинкой. CTR видеообъявления превышает CTR объявления с изображением в 1,5 раза, но все-таки отстает от текстового объявления :)

Если считать CPM, объявления с видеодополнениями — самый дешевый формат: $0,25, в то время как CPM объявлений с изображением — $0,29, а СРМ текстовых объявлений в Рекламной сети Яндекса — $0,47.

Выводы

Основная цель видеодополнений — получить больший охват пользователей, расширить аудиторию и улучшить представление продукта или услуги. Охват пока небольшой, но цена и модель оплаты очень приятные.

Плюсы:

Платить нужно только за клик по ролику, никакой дополнительной платы за использование видеодополнений нет. Оплата снимается только за клик по объявлению, а не за показ. Показ засчитывается при демонстрации первого кадра видео, а клик — при клике по кнопке. Пропустить видеодополнение можно с третьей секунды. Минимальная цена за клик такая же, как и для объявления с изображением. Видеодополнение можно быстро и массово добавить во все текстово-графические объявления. Можно не писать дополнительные тексты — используется уже готовое объявления. Не нужно снимать/искать видео — Яндекс предоставляет обширную библиотеку, где уже соблюдены все требования к видеоконтенту, например, длительность ролика.

Минусы:

Подключение беты происходит по запросу, а значит необходимо подождать немного перед работой с видеодополнениями. Нет возможности добавить собственную звуковую дорожку или видео. Небольшая цветовая гамма элементов видео (кнопка, текст и так далее). Нельзя добавить выбранное видео массово к нужным видеодополнениям. Отключить показы объявлений без видеодополнений невозможно, объявление может быть показано как с видеодополнением, так и без него.

Новый формат объявления однозначно поможет увеличить охват и для этого не потребуется много усилий. А с минусами, верю, Директ разберется еще до выхода видеодополнений из беты.