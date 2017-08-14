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Как работают видеодополнения объявлений в Яндекс.Директ — инструкция и кейс
Ольга Бондаренко
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Директ сделал подарок всем, кто уже давно хотел увеличить привлекательность своих объявлений — добавил возможность включения видеодополнений к текстово-графическим кампаниям. Как включить новую фишку от Директа и достаточно ли она эффективна?

Как добавить видеодополнения к стандартным объявлениям?

Пока что новая фича в бете, необходимо сделать запрос на участие в тестировании:

  1. Заполните форму или напрямую попросите менеджера вашего аккаунта подключить вас к бета-тестированию.
  2. Получите подтверждение и подождите несколько дней. В моем случае от момента подачи заявки прошло от 2 до 4 дней в различных аккаунтах.

Для настройки видеодополнений:

1. Выделите нужные кампании в аккаунте Яндекс.Директ. При этом важно, чтобы в рекламной кампании с видеодополнениями в настройках стратегии были включены показы в сетях.

В рекламной кампании с видеодополнениями в настройках стратегии должны быть включены показы в сетях

2. Добавьте видеодополнения ко всем текстово-графическим объявлениям выбранных кампаний.

Добавьте видеодополнения ко всем текстово-графическим объявлениям выбранных кампаний

Дополнить новые объявления позволяет «специальный массовый инструмент». Но, к сожалению, массово менять уже созданные объявления нельзя.

В процессе подключения следует указать, добавлять ли автоматически созданные видеоролики в новые объявления.

В процессе подключения следует указать, добавлять ли автоматически созданные видеоролики в новые объявления

Если не выбрать этот пункт, все равно можно создать видеодополнение вручную.

Как редактировать видеодополнения

В Директе можно посмотреть, какие видео подобрала система, подправить мелкие детали или создать собственное дополнение.

Создание видеодополнений:

1. Зайдите в кампанию, выберите одну или несколько групп, нажмите «редактировать», чтоб попасть в редактор группы/групп.

Зайдите в кампанию, выберите одну или несколько групп, нажмите «редактировать», чтоб попасть в редактор

2. Выберите подходящий вариант изменения видеодополнения:

  • создать новое видео (сконструировать по шаблону);
  • выбрать из ранее созданных / добавленных;
  • редактировать автоматически добавленное текущее видео.

редактировать автоматически добавленное текущее видео

3. Подберите шаблон, на основе которого будет создан видеоролик и переходите к редактированию.

Подберите шаблон, на основе которого будет создан видеоролик и переходите к редактированию

Редактор достаточно простой

Редактор достаточно простой. Сейчас он позволяет:

  • заменить стандартное видео и аудио (выбрать из библиотеки Яндекс);
  • выбрать цвет (ограниченный набор) и текст для кнопки;
  • выбрать цвет для отображаемого домена;
  • добавить юридическую информацию;
  • посмотреть созданный ролик.

Результат получается примерно такой:

Еще несколько моментов:

  1. Статистику работы объявлений с видеодополнениями можно посмотреть в «мастере отчетов».
  2. Если хотите использовать свое видео и вам кажется, что добавлять в каждую группу — слишком долго, можно добавить видеодополнения только в те группы, где много трафика и показов за последние 7 или 14 дней.

Как работают видеодополнения — кейс фотостока

Период тестирования: 24 июля — 6 августа 2017 года.

Для подключения отобрали группы с количеством показов в сетях более 1000 за последние 7 дней.

Получили такие результаты:

Как работают видеодополнения — кейс фотостока

На первый взгляд, объявления с видео получили мало показов, но пока дополнения в бете, рано делать выводы о маленьком охвате. Возможно, еще не так много мест размещений в рекламной сети Яндекс, поддерживающих показ объявления с видео, или просто нужно больше времени.

Впрочем, уже можно сделать вывод, что клик по видеообъявлению значительно дешевле, чем клик по текстовому объявлению или объявлению с картинкой. CTR видеообъявления превышает CTR объявления с изображением в 1,5 раза, но все-таки отстает от текстового объявления :)

Если считать CPM, объявления с видеодополнениями — самый дешевый формат: $0,25, в то время как CPM объявлений с изображением — $0,29, а СРМ текстовых объявлений в Рекламной сети Яндекса — $0,47.

Выводы

Основная цель видеодополнений — получить больший охват пользователей, расширить аудиторию и улучшить представление продукта или услуги. Охват пока небольшой, но цена и модель оплаты очень приятные.

Плюсы:

  1. Платить нужно только за клик по ролику, никакой дополнительной платы за использование видеодополнений нет.
  2. Оплата снимается только за клик по объявлению, а не за показ. Показ засчитывается при демонстрации первого кадра видео, а клик — при клике по кнопке. Пропустить видеодополнение можно с третьей секунды.
  3. Минимальная цена за клик такая же, как и для объявления с изображением.
  4. Видеодополнение можно быстро и массово добавить во все текстово-графические объявления.
  5. Можно не писать дополнительные тексты — используется уже готовое объявления.
  6. Не нужно снимать/искать видео — Яндекс предоставляет обширную библиотеку, где уже соблюдены все требования к видеоконтенту, например, длительность ролика.

Минусы:

  1. Подключение беты происходит по запросу, а значит необходимо подождать немного перед работой  с видеодополнениями.
  2. Нет возможности добавить собственную звуковую дорожку или видео.
  3. Небольшая цветовая гамма элементов видео (кнопка, текст и так далее).
  4. Нельзя добавить выбранное видео массово к нужным видеодополнениям.
  5. Отключить показы объявлений без видеодополнений невозможно, объявление может быть показано как с видеодополнением, так и без него.

Новый формат объявления однозначно поможет увеличить охват и для этого не потребуется много усилий. А с минусами, верю, Директ разберется еще до выхода видеодополнений из беты.

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Ольга Бондаренко

Работаю в агентстве Netpeak с 2016 года, занимаюсь контекстной рекламой.
Сертифицированный специалист Google AdWords (поисковая, медийная, видео и мобильная реклама), Google Analytics.

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