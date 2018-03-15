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Как стать контент-маркетологом в Netpeak Group
Евгения Романчук
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Вы писали на фрилансе — ваши пальчики устали? Завязывайте с биржами копирайтинга и ожиданием очередного заказа, с компаниями, где вы блогер+копирайтер+email-маркетолог+smm-специалист. Если знаете и умеете так много — становитесь контент-маркетологом в Netpeak Group.

Рассказываем на примере Serpstat: кто такие внешние и внутренние КМ, чем они занимаются, где научиться контент-маркетингу и какие требования к специалисту на этой должности в нашей команде.

Кто такой внешний контент-маркетолог?

Внешние КМ работают с местными и зарубежными рынками, на которых представлен продукт. В случае Serpstat — это страны Европы, Америки и СНГ. Основные задачи КМ:

  1. Сбор базы релевантных ресурсов.
  2. Написание статей с нативной рекламой продукта.
  3. Размещение статей в отраслевых блогах, изданиях.
  4. Работа с лидерами мнений и экспертами, привлечение их внимания к продукту.
  5. Подготовка исследований и контента с привлечением экспертов для публикации в топ-изданиях.

Внешний контент-маркетолог — это лицо бренда на международном рынке. КМ работает над узнаваемостью продукта, привлекает новые лиды, повышает лояльность к бренду и продукту.

лояльность к бренду и продукту

Должность подходит целеустремленным экстравертам, которым нравится вести коммуникацию в переписке, оффлайн общение. Они не падают в обморок при каждом новом знакомстве, в любой ситуации верят в успех, стрессоустойчивые и кайфуют, когда их контент «выстреливает».

Каково это: быть внешним КМ?

Получить признание и писать о том, что нравится

Внешний контент-маркетолог — это про ежедневные знакомства с новыми людьми онлайн, про общение с экспертами и редакторами онлайн-изданий. Про поездки на конференции для съемок интервью, отзывов и личного знакомства с клиентами и партнерами. И, конечно, про подготовку брендового контента для внешних публикаций.

Важно: вы публикуете тематические исследования в топ-изданиях Америки, Европы и странах СНГ, устанавливаете полезные связи с редакторами, авторами, копирайтерами за рубежом.

связи с редакторами

Контент-маркетологу Serpstat приходится писать на трудные темы: нужно долго разбираться. Плюс — каждый блог/издание требует адаптации материалов под свой стиль и формат. Это интересно и сложно одновременно (точно не заскучаете).

И главное — с каждой статьей вы повышаете свою экспертность и делитесь личными наработками, опытом, открытиями с миллионной аудиторией в топ-изданиях.

Жить в стрессе, уставать от одинаковых тем и смириться с фильтрами

При всех явных плюсах, есть плохие новости: ваши достижения и ежемесячные планы на 80% зависят от других людей — владельцев площадок.

В марте Наде нужно подготовить 10 статей и опубликовать их на разных блогах. Надя умничка, она договорилась в начале месяца о публикациях, отдала статьи владельцам площадок и теперь ждет их выхода. Но вдруг выясняется, что публикация переносится. Надя понимает, что не выполнит задачу и начинает паниковать. У Нади стресс.

Обезопасить себя от такой ситуации можно. Как? Установить хорошие профессиональные отношениям с вебмастерами/редакторами и запастись парочкой готовых статей. Срывается публикация на одной — обращаетесь к друзьям-редакторам и вовремя размещаете текст на второй или третьей площадке.

Да, в Serpstat больше 70-ти инструментов, но бывает так, что десятки редакторов внешних площадок хотят материал на одну и ту же тему. И тут контентщик впадает в ступор: «Да как я напишу еще 10 разных постов на одну и ту же тему?!! Далась мне ваша внешка, я хочу просто вести блог!».

хочу просто вести блог

Как подавать контент по-разному — мы научим вас в работе, но это выполнимо и совсем не страшно. Хотя нервы треплет.

Умеете рекламировать нерекламно? Не узнаете, пока не попробуете написать такой текст для западного рынка. Здесь у изданий/блогов строгий фильтр нативной рекламы. И если в статье будет на одно упоминание о вашем продукте больше положенного, в публикации откажут без правок. Это здорово подрывает мотивацию, похлеще, чем перенос/срыв срока публикации.

В рунете немного проще, но чтобы протолкнуть пиар-статью, тоже нужно потрудиться. Поэтому необходимо учиться безболезненно переживать такие моменты и быстро корректировать тексты с учетом редполитики площадки.

Получить максимум направлений карьерного роста

У внешних контент-маркетологов горизонтальный и вертикальный карьерный рост с расширением обязанностей и прокачкой скилов.

Внешний КМ

Коротко: кто и что делает, за что отвечает и что должен уметь:

Intern Outbound CM (стажер) изучает все возможности сервиса Serpstat, основы интернет-маркетинга и профессии. У претендента на должность:

  • есть публикации в блогах, на новостных порталах, в интернет-изданиях;
  • есть теоретические знания интернет-маркетинга;
  • идеальная грамотность;
  • нет практического опыта в сфере интернет-маркетинга, SEO.

Junior Outbound CM. Прошел оплачиваемый испытательный срок, пишет статьи с нативной рекламой. Свою деятельность согласует с куратором.

Upper Junior Outbound CM. Самостоятельно готовит и размещает нативный материал в тематических блогах, под руководством куратора проводит исследования и работает с топ-изданиями.

Middle и Upper Middle Outbound CM. Самостоятельно работают с топ-изданиями, с лидерами мнений и экспертами. Выступают на конференциях.

Team Lead Middle Outbound CM. Руководит командой Outbound CM.

Хотите в команду внешних контент-маркетологов Serpstat? Открыты русско-, англо-, испано-, франко- и немецкоязычная вакансии. Узнавайте подробности и добро пожаловать!

вакансии здесь начинается твой путь в маркетинге

Внутренний контент-маркетолог — это кто?

Внутренний КМ — это редактор корпоративного блога. Занимается e-mail маркетингом и продвижением блога. На каждую языковую версию — свой КМ.

Основные задачи:

  1. Разработка контент-плана.
  2. Написание статей в блог.
  3. Верстка статей и писем e-mail рассылок.
  4. Привлечение внешних авторов для написания контента в блог.
  5. Редактура и вычитка статей.
  6. Создание инфографик, исследований и контента с привлечением лидеров мнений.

Грамотное наполнение блога повышает лояльность аудитории к сервису, а также фокусирует внимание пользователей на продукте. Доступно раскрытые темы, удобный формат, оперативные экспертные ответы на комментарии читателей. Все это создает имидж профессионалов своего дела для команды сервиса.

Внутренний контент-маркетолог — это голос бренда. Он оповещает об обновлениях, акциях и дает полезный контент для продвижения бизнеса целевой аудитории.

контент-маркетолог

Должность подходит перфекционистам, которые любят тексты, редактуру и общение.

Каково это: быть внутренним КМ?

Получить независимость, устанавливать правила, создавать личный бренд

Внутренний КМ практически всегда сам решает, что писать, когда публиковать материал и с кем работать. Вы не зависите от внешних редакторов, которых еще нужно убедить, что ваша статья полезная и ее нужно опубликовать.

Еще одна плюшка профессии: вы здесь главный. А блог, как большое красивое портфолио, которое совершенствуют талантливые авторы, дизайнеры, программисты компании.

Когда строите блог, делаете рассылку, отвечаете на комментарии, вы не остаетесь за кадром. Клиенты, подписчики, коллеги из других компаний и конкуренты знают вас. Вы формируете мощный личный бренд и люди начинают следить за вашей активностью в соцсетях, интересуются ивентами, на которых можно с вами познакомиться.

личный бренд

С вас спросят: фундаментальные знания, крепкие нервы, иммунитет к рутине

Чтобы учить кого-то, как надо писать статьи об интернет-маркетинге, нужно самому разбираться в интернет-маркетинге. Нужно докапываться до сути в каждом материале, требовать переписать невнятный/непонятный блок текста, заменить, выбросить абзац... Таких редакторов авторы не очень жалуют, но скрупулезность важна для качества статей и роста блога. И если вы не фанат глубокого погружения в материал, любите повторять: «И так сойдет!» — должность не для вас.

Работа внутреннего КМ к тому же сопряжена с постоянными тревожными мыслями и ситуациями:

  • «мне нужно больше свежих и смелых идей!»;
  • «как увеличить посещаемость блога?»;
  • «где найти усердного талантливого автора и убедить его написать трудный материал?»;
  • «автор пообещал статью и заболел/уехал: чем заменить текст?»;
  • автор в творческом кризисе и срывает дедлайн;
  • «не успеваю следить за трендами и пропускаю острые инфоповоды».

А-а-а-а-а-а!

Без паники — учитесь структурировать свое время, расставлять приоритеты, искать решения и вести переговоры.

Другой минус профессии — рутина. 50% рабочего времени вы сидите, пишите статьи и верстаете, читаете чужие тексты, когда-никогда отрываете взгляд от монитора. Динамики мало — эта работа только для самых стойких и усидчивых.

работа только для самых стойких и усидчивых

Как развиваться на этой должности?

У внутренних контент-маркетологов тоже горизонтальный и вертикальный карьерный рост с расширением обязанностей и прокачкой скиллов.

Внутренний КМ

Коротко: кто есть кто?

Intern Inbound CM. Стажер, изучает возможности сервиса Serpstat, постигает основы интернет-маркетинга и профессии редактора.

У интерна:

  • есть собственные опубликованные статьи;
  • идеальная грамотность;
  • есть теоретические знания интернет-маркетинга;
  • нет практического опыта в сфере интернет-маркетинга, SEO.

Junior Inbound CM. Прошел испытательный срок, пишет статьи в блог Serpstat, работает с внешними авторами под руководством куратора.

Upper Junior Inbound CM. Самостоятельно редактирует и размещает материалы в блог, верстает письма для рассылки. Под руководством куратора проводит исследования в тематике SEO, интернет-маркетинга.

Middle и Upper Middle Inbound CM. Самостоятельно устанавливают связи с лидерами мнений и экспертами, ведут с ними переговоры, проводят исследования в тематике SEO и интернет-маркетинга. Выступают на конференциях.

Team Lead Middle Outbound CM. Руководит командой Inbound CM.

Хотите в команду редакторов Serpstat? У нас открыты англоязычная, франкоязычная и немецкоязычная вакансии.

Так, и где этому учат?

У контент-маркетолога должны быть развиты как личностные (коммуникабельность, открытость, целеустремленность) качества, так и технические навыки:

  • идеальная грамотность;
  • навыки редактуры текста;
  • опыт создания обучающих материалов, инфографики, исследований; пресс-релизов, нативной рекламы и пиарного контента;
  • разработка контент-плана;
  • опыт верстки email-рассылки;
  • опыт верстки статей в Tilda и других CMS;
  • умение анализировать отдачу внешнего контента, контента в блоге и email-рассылки в Google Analytics.

умение анализировать отдачу внешнего контента

Получить эти знания можно на оффлайн и онлайн курсах по контент-маркетингу.

Платные курсы:

1. Дистанционный курс от Нетологии — обучают созданию и реализации успешной контент-стратегии в бизнесе.

2. Онлайн-курс от WebPromoExperts — учат разработке контент-стратегии, расскажут и покажут, как писать продающие тексты и выгодно размещать контент.

Бесплатные курсы:

1. Дистанционный курс на английском языке от HubSpot. Гуру маркетинга обучают созданию и распространению контента, построению контент-стратегии и анализу контент-маркетинга.

2. B2B Content Marketing от Netpeak (оффлайн). Специалисты компании обучают продвижению продуктов на западный рынок с помощью контента и партизанского маркетинга, разработке долгосрочной стратегии для блога и аналитике контент-маркетинга. Лучших студентов ждет оплачиваемая стажировка в Netpeak Group.

Выводы

Кандидаты на должность контент-маркетологов в Netpeak Group оцениваются по личностным качествам и профессиональным навыкам. В нашу команду нужны:

  1. Общительные и дружелюбные люди, горящие постоянным развитием.
  2. Перфекционисты с желанием довести свои тексты до совершенства.
  3. Кто с грамматикой на «ты» и может поспорить о постановке запятой с учителем.
  4. Специалисты, у которых есть опыт работы с текстами: копирайтеры, редакторы, контент-маркетологи.
  5. Те, кто бегло разбираются в SEO и основах интернет-маркетинга.

Если вы не соответствуете пятому пункту — это не беда. Проходите курсы по контент-маркетингу, а остальному мы обучим вас на оплачиваемом испытательном сроке, после чего вы получите должность Junior Content Marketer.

Junior Content Marketer

Также узнайте, как стать SEO-специалистом Netpeak.

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контент-маркетинг работа в Netpeak
Евгения Романчук

Начинала карьерный путь в Serpstat с должности копирайтера и выросла до руководителя отдела внешнего контент-маркетинга за 10 месяцев. Разрабатываю контент-стратегии по выводу продукта на зарубежный и локальной рынок. Управляю двумя командами контент-маркетологов.

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