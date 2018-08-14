Как выбрать редактора для корпоративного сайта

Всем привет. Я руководитель контент-студии WordFactory. Ежедневно я работаю с большой командой контент-специалистов. Я заметила, что владельцам бизнеса и топ-менеджерам бывает сложно найти нужного редактора в компанию.

Поэтому делюсь опытом — своим и коллег по digital-процессам — и рассказываю, как правильно выбрать редактора и что стоит учитывать при оценке его работы. Приготовьтесь, будет много текста.

Недавно мы в WordFactory получили заказ на редактирование переводных статей объёмом 200 000 символов. Нашему клиенту продали под видом перевода банальный Google Translate по научно-популярной тематике.

К сожалению, клиент уже оплатил работу горе-переводчиков, сроки проекта сгорели, а обычным редактированием обойтись было невозможно. По-хорошему, нужно было переводить с нуля. Редактировать такой текст долго и трудозатратно.

Это не единичный случай: на биржах множество подобных заказов, когда клиент остается с некачественно выполненным заказом. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужен проверенный штатный редактор или сторонний специалист. В идеале редактор должен контролировать проект от начала до конца, проверяя все тексты.

Если вы во время работы поймете, что автор выполняет задание некачественно, можете вернуть ему тексты на доработку или прекратить с ним работу. Лучше, если редактор аргументирует свое недовольство, указав на конкретные недочеты. Так вы поймете суть проблемы и не получите в ответ утомительных разбирательств с автором.Сэкономили на редакторе — переплатили копирайтеру.

Кроме этого, редактор нужен, если:

вы хотите сэкономить время на вычитке заказанных текстов;

у вас или ваших штатных сотрудников недостаточно знаний языка, чтобы объективно оценить работу копирайтеров;

цена каждой ошибки в тексте в вашем случае слишком высока и нужна дополнительная проверка профессионалом.

Алексей Андрусенко, Head of SEO Department в Livepage У нас давний опыт работы с редакторами. Присутствие редактора в штате улучшает качество контента и уменьшает трудозатраты других специалистов на проверку текстов, позволяя им концентрироваться на более продуктивных заданиях.

Нужен ли вам штатный редактор?

Однажды в WordFactory:

Редактор: «Наталья, хочу обратить ваше внимание на эту работу. Вот сразу видно, что человек не старался. Писал задней лапой, с явным расчетом, что редактор все поправит. С этим автором стоит серьезно поговорить».

Руководитель контент-студии: «Окей, Татьяна, этот текст писала я».

Редактор: «Ох, неудобно получилось… Ну, ничего, сейчас тут и там чуть-чуть поправим и будет что надо».

Я искренне уверена, что редактор нужен всем. И профессиональным писателям. И человеко-брендам. И кофейне с «экспрессо». И воооооон тому парнишке, который пишет на заборе матерное слово.

В плане финансовой эффективности должность штатного редактора невыгодна, если объём работы меньше 1 000 000 знаков в месяц. Мы просчитывали разные варианты сотрудничества с редакторами и пришли к выводу, что штатная единица редактора становится экономически выгодной только при объёме от 1 000 000 знаков. Во всех остальных случаях ищите фрилансера, парт-таймера или обращайтесь в контент-студии с разовыми заказами на вычитку текстов.

Мы протестировали «11 сервисов для проверки орфографии и грамматики текстов», но рекомендуем их с некоторыми оговорками:

все-таки эти сервисы уступают опытным редакторам, так как не «чувствуют» контекста. Они не могут правильно понять сленг, профессиональные жаргонизмы, юмор — всего, что делает текст человечным;

невыносимая точность алгоритмов — именно из-за нее сервис может посчитать ошибкой то, чего не знает, и даже исправить правильное на неправильное. Поэтому, если вы получили от копирайтера текст, в котором предположительно есть ошибки, не спешите расстраиваться, задайте вопросы, просите прокомментировать.

Какой именно редактор вам нужен?

«Да, я смогу редактировать — я на ТВ отработала 10 лет...». Вы с воодушевлением рассматриваете резюме кандидата с опытом «в телевизоре». Кандидат реагирует на ваше предложение с энтузиазмом, ведь зарплата редактора на небольшом ТВ-канале гораздо меньше, чем в digital.

Редактор выходит на работу, вы платите ему, но тексты качественнее не становятся. Вы разочаровываетесь в редакторах. Редактор разочаровывается в digital и возвращается гонять сценаристов сериалов.

В чем проблема? Ваш редактор вполне мог хорошо руководить сценаристами, отвечая за креатив, но не знает языка на профессиональном уровне и никогда не работал с текстовым контентом для сайтов.

Мы часто получаем резюме от людей с внушительным редакторским опытом, которые сокращают «гривны» до «граммов» и не знают, когда писать «тся» и «ться». Дело не в том, что они плохие, а в том, что редакторы бывают очень разными. Нам нужны люди, которые замечают мельчайшие ошибки и опечатки в текстах. Для других компаний эта функция не главная.

Во время подготовки этого материала я провела опрос digital-экспертов и заметила, что те из них, кто работают с редакторами, с особым пиететом относятся к редакторам «из телевизора», крупных издательств, громких проектов. Таких редакторов нанимают, практически не анализируя их реального бэкграунда и наделяют статусом неприкосновенности.

А еще большинство наших респондентов сообщили, что для должности редактора в их понимании не важно ни образование, ни предыдущий опыт, — был бы человек хороший и креативный...

Давайте разбираться.

Если задача — убедиться в качестве текста с точки зрения орфографии и пунктуации, а также в отсутствии опечаток, лучший вариант —редактор-корректор с образованием по специальности «издательское дело и редактирование» или любым филологическим, с профилирующим языком, который вам нужен (русский, английский, украинский). Наиболее подходящий предыдущий опыт — на должности корректора в печатном издании.

Если задача — контролировать общее качество текста, его содержание, убедиться в отсутствии фактологических и смысловых ошибок, а также стилистических корявостей, вам нужен литературный редактор. Идеальное образование — высшее филологическое, предыдущий опыт — на должности литературного редактора.

Если вам нужно проверить тексты на соответствие техническим требованиям (водность, тошнотность, использование всех заданных ключей), с этим справится любой внимательный и усидчивый человек. Здесь важна не квалификация, а способности. Это может быть даже студент последних курсов. Суть этой работы — четкое следование алгоритму: часть работы выполняют специальные программы и сервисы проверки качества текста, часть работы просто нужно монотонно проделывать вручную. Конечно же, если это поручить профессиональному редактору, будет вообще круто.

Редактором в контент-отделах часто называют не профессионального филолога, а менеджера. Главные функции редактора-менеджера— организовывать работу авторов, следить за дедлайнами, четко понимать, на каком этапе находится выполнение того или иного проекта в конкретный момент.

Еще нам встречался редактор-эксперт по конкретной тематике. Он может не знать языка, писать с ошибками, но указывать на фактические неточности в текстах. Это практикуют для узкоспециализированого контента, например, медицинского.

Почему это все важно? Найти одного «редактора-многостаночника» — большая и редкая удача. Но не всегда это и нужно. Тем более, не всегда финансово оправдано:

для проверки технических параметров текста гораздо дешевле нанять студента старших курсов;

редактор-филолог не всегда хочет и может заниматься чем-то, кроме самой работы с текстом, — у него закипает мозг от общения с авторами и контроля сроков;

редактор-менеджер, как правило, стоит дороже всех, но не всегда знает язык на должном уровне.

Нередко в digital можно встретить редактора-автора. Как правило, он может выполнять (писать и саморедактировать) не более 10 000 символов в сутки. И это не всегда удачный вариант, потому сложнее всего в тексте заметить собственные ошибки. При работе с редактором-автором проверку текста важно доверить еще кому-нибудь.

Еще одна возможная функция редактора — обучение. Найти автора, который с первого текста на 100% понимает ваши требования и пожелания, — счастье. Чаще всего, авторов приходится как минимум немного «дотягивать» : разжевывать редполитику, воевать с «водой», «переводить» требования из ТЗ. Если вы формируете штат авторов для постоянной работы, редактор обязательно дает обратную связь по правкам. Это и есть лучшее обучение на практике.

Большинство наших респондентов рассказали, что в их случае редактор (штатный или удаленный) совмещает минимум две роли. Также редактор в большинстве случаев делит ответственность за результат с другими специалистами — внутренними заказчиками из компании или клиентом.

Оксана Шищук, Client Service Director в Great Create «У нас редактор — это человек, который делает корректуру (опечатки, ошибки, пунктуация) + стратег, который разрабатывает контент-планы для проектов и реализует их».

Алексей Андрусенко, Head of SEO Department в Livepage «Наши редакторы отвечают за набор удаленной команды копирайтеров, выявление их сильных сторон, обучение стандартам качества нашей работы. Также они вычитывают готовые тексты и проверяют на соответствие чек-листу по качеству».

Алексей Козицкий, CEO в DKmedia «Редактор в DKmedia — это не просто корректор, это, прежде всего, эффективный коммуникатор между изданием и автором, между заказчиком и копирайтером. Первая задача редактора — прочувствовать желание заказчика и оформить его в конкретные ключевые сообщения, месседжи, которые впоследствии пройдут красной нитью через текст. Вторая цель — правильно интерпретировать задачи автору, объяснить, какие акценты мы хотим расставить, какие эмоции мы ожидаем, а какие мнения нужно обойти стороной. Я намеренно не затронул технических аспектов. Конечно, мы проверяем тексты по ряду показателей, используем для этого Advego, Text.ru и другие сервисы, но глобальное соответствие во многих случаях определяем реализацией в тексте конкретно поставленных задач. Редактор должен обладать способностью проверить не только пунктуацию, орфографию и стилистику, но и воплощение идеи в тексте. Мы можем долго говорить о заспамленности, тошноте и прочих терминах, но читатели и заказчик не оперируют ими, и DKmedia адаптируется под них, поэтому главная функция редактора — помочь заказчику сказать, а читателю услышать сказанное. Впрочем, практика показывает, что даже при условии тесного общения между редактором и автором текст нередко приходится править, в конечном счете именно агентство несет ответственность за качество».

Николай Лукашук, руководитель digital-агентства Seoteam.guru «У нас редактор занимается только вычиткой текстов. В некоторых случаях приходилось переводить с русского на украинский, что, скорее, работа для переводчика, но можно назвать вычиткой после Google Translate. Стратегию определяет руководитель отдела вместе с клиентом, а непосредственные задачи ставит сеошник, который у нас, скорее, SEO-manager, как принято у западных коллег, чем SEO-специалист, как у большинства студий. Линкбилдеры у нас отдельные — их задача искать площадки». Каждый клиент уникален, как и его бизнес. К сожалению, мы не специалисты во всех областях и последнее слово именно за клиентом. Если его все устраивает, то это основная норма качества.

Валентин Раш, основатель агентства Hamma «В нашей команде редактор занимается двумя вещами: проверяет и корректирует готовые тексты; обучает новых авторов. Взаимодействием с авторами и организацией работы занимается менеджер. Контент-план разрабатывает ведущий маркетолог. По внутренним правилам, прежде чем отправить текст на редактуру, автор сам должен проверить его через contentmonster, glavred и text.ru. После чего текст уходит на проверку редактору. Дальше либо он сразу публикуется на сайте (если с клиентом уже «притерлись»), либо сначала проходит согласование. Вся внутренняя работа с текстом построена на собственной CRM-системе. Автор загружает текст, указывает уникальность, оценку Главреда и так далее и отправляет на проверку редактору».

Если не редактор, то кто?

Как мы уже говорили, нанимать редактора в штат нецелесообразно, если для него нет достаточных объёмов работы. Обычно, если штатного редактора нет, его функции возлагают на:

авторов;

менеджеров проектов;

клиентов;

руководителей бизнес-юнитов;

руководителей компании.

В таком случае вполне реально получать более-менее качественный контент, если правильно выстроена работа с копирайтерами. Также редактора можно привлекать проектно — покупать услуги редактирования у фрилансеров или контент-студий.

Александр Карапетров, арт-директор агентства Jumo.agency Мы проверяем тексты на ошибки и структурную правильность. В последнее время начали пользоваться Главредом, чтобы проверять тексты еще и на информационную ценность. Отвечает за это контент-менеджер. Сайтообразующие тексты проверяет отдел маркетинга.

Андрей Гончаров, руководитель веб-студии Reaktiv После получения от копирайтера текста, написанного в соответствии с ТЗ, производим его проверку сервисами Text.ru и Content-Watch.ru, иногда дополнительно проверяем с помощью сервиса Главред. Далее проверяем текст на читабельность и полезность. Если нет замечаний, размещаем, в противном случае — на доработку копирайтеру. По проектам, которые находятся в продвижении, проверку осуществляет SEO-специалист, по проектам в поддержке — менеджер проектов.

Маргарита Меликян, SEO-специалист digital-агентства «SEO-лаборатория» Функцию редактора, работающего в связке с копирайтером, у нас выполняют те, кто составляет задание. Копирайтеры в нашей компании внештатные. Тексты проверяет SEO-специалист, который составлял техническое задание на тексты. Затем точечный контроль осуществляется руководителем отдела.

Валерия Рубец, Head of SMM, агентство интернет-маркетинга Kiwi Agency Проверяет тексты копирайтеров SMM-менеджер и руководитель компании. Периодически прибегаем к услугам редактора, в таком случае отправляем файл сразу с несколькими постами/статьями на вычитку и корректуру. Еще у нас есть внештатный редактор, к которому обращаемся по необходимости. Задача редактора — вычитать и отредактировать посты/статьи на грамматические и орфографические ошибки, а также структуру текста в целом. Работаем только с одним этим человеком во всех проектах. Наш редактор длительное время работал в печатном издании.

Мария Рыбак, COO агентства Hoshva PR У нас есть несколько внештатных редакторов, так как работы все же ситуативные, и загрузки для штатного юнита не хватает. У каждого из них своя специфика — есть пишущие редакторы, есть корректоры. Постановка задачи, выбор копирайтера и принятие работ обычно выполняется менеджерами проектов. Опечатки и стилистические ошибки обычно правим сами. А вот к объемным/сложным задачам всегда подключаем внештатного редактора. Также у нас часть менеджеров с редакторским бэкграундом. Проекты, в которых планируется много публикаций, распределяются в их команду для дополнительного контроля.

Стефания Верейци, Business Development Manager агентства Neos Мы обращаемся или к нашему прекрасному редактору на фрилансе, или к студии, которая всегда делает свою работу качественно и оперативно. Также, по мере загрузки, мы подключаем еще нескольких редакторов на проектной основе. У нас менеджеры обучены корректно ставить задачи и правильно выстраивать процесс взаимодействия с подрядчиками. Это снимает необходимость в штатной должности: для таких проектов можно параллельно подключить нескольких проверенных подрядчиков. Главное — корректно поставленная задача, тогда все будет готово оперативно.

Кристина Токарева, SEO, co-founder VTOP В зависимости от назначения текста (SEO-текст для сайта, продающий контент, рассылки, статьи для блога и так далее) его проверяет либо SEO-копирайтер, либо специалист по маркетингу. Основной материал проходит через PM и Head of SEO.

Глеб Чудецкий, CEO, Founder Wonder Fish Agency Тексты у нас проверяются по схеме: копирайтер —Главред— SMM-менеджер — SMM-директор — клиент — финальная проверка правописания в Safari перед публикацией. Обязательно смотрим, чтобы все названия и термины были правильными. Смотрим, чтобы на изображениях были грамотные надписи. Специального редактора у нас нет, в этой роли выступают SMM-менеджеры, которые составляют редакционный план. Требования к ним простые — понимать потребности клиента, доносить важную информацию и делать контент интересным для пользователей.

Анна Журба, PR-менеджер онлайн-школы английского языка EnglishDom Для нашей школы не нужно много текстов, поэтому отдельного редактора у нас нет — справляемся своими силами. Когда нужен текст для партнёрского ресурса, с авторами работаю я, поскольку это входит в мои обязанности PR-менеджера. Присланные тексты оцениваю тоже я. Материалами для внутреннего блога занимается редактор блогов.

Кирилл Мельничук, директор по развитию в агентстве AlterEGO В общем виде текст сначала принимаетвнутренний заказчик, дальше проверяет корректор, иногда — редактор. Зачастую я редактирую важные тексты.

Стандарты качества работы редактора

The Sun, Times, Forbes и другие известные издания множество раз выходили в печать с какими-то дикими ошибками в заголовке или на первой странице. Кто-то росчерком пера превращал мальчиков в девочек, кто-то создавал новые государства, кто-то объявлял о начале войны. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Редактор делает свою работу и тоже допускает ошибки. Это неизбежно.

В то же время есть условные стандарты качества работы. Для редактора-корректора нежелательной, но допустимой считается одна негрубая ошибка на 2000 символов без пробелов. Все, что больше, говорит либо о непрофессионализме, либо о слишком низком качестве исходника, когда редактор не правит, а тотально переписывает и, соответственно, в собственном тексте замечает не все ошибки. По нашим наблюдениям, штатный редактор в крупных ecommerce-проектах отвечает не только за грамотность текста, но и за его эффективность.

Алина Карабут, руководитель отдела контента в группе компаний EVO У нас редактор анализирует повторные заказы (привет, LTV), довольных клиентов (привет, NPS), вымуштрованных копирайтеров (привет, OKR).

Павел Карасёв, продюсер и владелец веб-студии Formproduction Для главной страницы сайта редактор пишет текст, выпускающий редактор его курирует, клиент отвечает на вопросы и поправляет факты, продюсер, арт-директор и дизайнер следят за процессом, чтобы быть в курсе всего, что связано с проектом, и понимать, что откуда пошло. Они также высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. Перед сдачей текста его проверяет корректор. Редактор принимает дизайн и верстку текста, иногда верстает сам. При таком подходе классической проверки нет. Клиент с первого дня вовлечен в проект и каждый день видит, как идет работа над текстом, и как текст становится лучше. Текст утвержден, когда все участники процесса убедились, что данная редакция текста решает задачу. Последнее слово по тексту всегда за выпускающим редактором.

Анастасия Прокопа, co-founder Molfar Creative Agency Редактура — часть обязанностей нашего арт-директора. Но это больше управленческая должность. Главная задача арт-директора — продумать общую концепцию и стилистику. Он пишет ТЗ по текстам, работает с копирайтерами и SEO-специалистом, пока заказчик не примет проект. Дизайнеры воплощают визуальную составляющую. Там своя «кухня», но графика должна соответствовать тексту. Так что арт-директор со всеми на связи. Неймингом и созданием УТП он занимается вместе с маркетологом. Контент-план составляет вместе с SEO-специалистом.

KPI редактора

Еще один повод разочароваться в редакторе — не договориться о суточных объёмах работ.

Во время подготовки этого материала мы опросили digital-экспертов и узнали, что во многих контент-отделах со штатом около 20 человек (а это примерно 20 зарплат около 10 000 гривен каждая + дополнительные затраты на создание контента), нормы выработки для редактора не установлены, потому что это якобы:

убивает креатив;

невозможно;

каким-то образом затягивает процесс создания контента.

Андрей Гончаров, руководитель веб-студии Reaktiv «Опыт работы с редактором есть (была внештатная единица), но он показал низкую эффективность и увеличение сроков по работе с текстами. А такая задержка влечет комплексное отставание от сроков и планов. Редактор оказался лишним звеном в коммуникации, потому что для разных направлений (продвижение, сопровождение) мы применяем различные критерии оценки, и зачастую специалисты, закрепленные за проектами, более квалифицированы в данном вопросе».

На деле все немного иначе. Да, если речь идет о редакторе-менеджере, редакторе-стратеге, то суточные нормы использовать неправильно — есть смысл планировать и отслеживать результат за неделю/проект/месяц. Если же речь идет о корректуре, редактировании, проверке соответствия текстов техзаданиям, административной функции, то нормы необходимы. Иначе вы теряете контроль над процессом и платите не за контент, а просто хорошим людям за то, что они у вас есть.

Какими же могут быть реальные суточные нормы выработки для редактора, и от чего они зависят? В случае с редактированием качественного текста опытный редактор в состоянии вычитать («от и до» проверить орфографию, пунктуацию, общую логику изложения, убрать опечатки, мелкие стилистические и фактологические ляпы) около 50-60 тысячезнаков за 8 часов.

Если текст нужно сверять с оригиналом на другом языке, если он низкого качества, если фрагменты нужно дотягивать по уникальности, если надо сверять соответствие ТЗ на наличие тысяч ключевиков, снижается либо объём работы, либо качество.

Если редактор, который отвечает только за грамотность текста, вычитывает за 8 часов меньше 50 000 символов, то либо он не эффективен, либо есть проблема с авторами, и редактор не правит, а переписывает тексты.

Как оценить эффективность работы штатного редактора?

Как правило, контент-отделы в компаниях формируют не филологи. В компаниях до 200 человек редактора нанимают CEO, SEO-специалист, проджект-менеджеры. Но они не всегда могут объективно оценить качество его работы. Отсюда проблемы с наймом компетентного и, главное, подходящего специалиста.

Как решить этот вопрос? Только при помощи оценки кандидатов очень опытным профессионалом. К примеру, к нам часто обращаются клиенты с просьбой оценить контент, который создан не у нас в студии, в том числе тестовые работы кандидатов на вакансии авторов и редакторов.

В статье «Контент на миллион»мы писали об одном забавном, но типичном случае:

«На этапе запуска одного туристического проекта мы писали тексты для описания городов, островов, стран и направлений. Их читал собственник проекта лично. И, честное слово, вносил ценные рекомендации и замечания, после них тексты становились еще лучше. Но в один прекрасный день в проекте появился главный редактор. И с ним в наших выстраданных текстах появились “лягушачьи лапы”, “веревка прикрепленная до катера” и многое другое. Мы обратили внимание собственника на то, что качество текстов значительно упало и указали на объективные ошибки, но ситуация не изменилась».

Все эти досадные случаи случаются от банального отсутствия контроля над редактором, отсутствия норм или неотлаженного процесса взаимодействия авторов и редакторов. Любому, даже самому-самому редактору, нужен адекватный контроль. Часто редактора нанимают с безоговорочным доверием, что редко идет на пользу общему делу. Решения целых два:

Если редакторов несколько, практиковать кросс-редактирование (необязательно всех работ, хотя бы самых важных или точечно) — так вы будете держать руку на пульсе. Если редактор один, точечно контролировать качество его работы, привлекая стороннего редактора.

Какая команда нужна редактору

В одном крупном ecommerce-проекте я наблюдала, как штат редакторов за полгода вырос от одного человека до пяти! При 15 сотрудниках в штате и суточном объёме 70-100 тысячезнаков. Для этого объёма работы и для этого типа задач вполне хватило бы и 1-2 редакторов.

Почему это происходит?

1. Непонимание сути работы редактора. Нормально ли то, что он читает одну страницу текста час, или это слишком долго? Технарю, SEO-специалисту понять это сложно.

2. Отсутствие стандартов и норм выработки. Еще Питер Друкер говорил, что сколько бы вы времени не дали человеку на выполнение задания, он на все это время и растянет проект.

3. Убитое качество текста. Одно дело — вдумчиво прочитать текст и поправить несколько опечаток и ошибок, другое — переписывать фрагменты неуникального, стилистически корявого или водянистого текста. Сразу же скажу, что абсолютно всегда стоит тщательно выбирать копирайтеров, которые стабильно выдают тексты высокого качества. Даже если вам повезло с суперпрофессиональным и ответственным редактором, он может пропустить ошибки:

в некоторых тематиках экспертный уровень автора значительно выше;

если текст нужно не редактировать, а переписывать, включается эффект «замыленного глаза», когда редактор уже не столько оценивает написанный текст, а пишет новый.

Помогите редактору работать

Случайно в нашем отделе переводов и написания текстов на английском оказались одни лишь брутальные мужчины, филологи с гирляндами красных дипломов и сертификатов, подтверждающих знание языка на профессиональном уровне… Утро, захожу в CRM-систему, читаю комментарии в проектах.

Разборки между авторами и редакторами. Женский коллектив:

Редактор: «Оксаночка, не хотела бы вас обидеть, но вам не кажется, что эта фраза звучит несколько странно в тексте? Возможно, лучше заменить ее на вот эту?». Автор: «Танечка, совершенно верно. Мне хотелось передать именно эту эмоцию, но как-то не нашлись подходящие слова. Согласна на замену». Редактор: «Да, все отлично, я уже заменила».

Разборки между авторами и редакторами. Мужики:

Редактор: «Ну ***, какого же ****, эта фраза сюда вообще ни в***!». Автор: «Сам ты *** ни в ***. Вот те источник, вот те правило». Редактор: «Да убейся ты об свое правило, так никто не говорит ***». Автор: «А кто *** говорит так вообще? Это ж термин, ни*** так что текст до*** технический?». Редактор:«Твою ж мать, пусть будет уже, раз термин, но чтоб ни*** такого в нетехнических текстах». Автор: «А с*** бы это в нетехническом тексте появилось?». Редактор: «Ок, работаем».

Чтобы избежать конфликтов между авторами и редакторами, важно изначально обозначить правила игры. За девять с лишним лет мы работали с более чем 2000 клиентов. И вы не поверите, насколько разные требования к текстам бывают у разных заказчиков. Кто-то просит не склонять ключи, а кто-то разрешает разделять их запятыми. Кому-то нравится «Вы» с большой буквы, хоть ты убейся. Кто-то докапывается до глубинных основ орфографии или пунктуации. А кому-то вечно что-то «не так звучит».

Редакторам и авторам будет проще договориться, если вы изначально пропишете общие правила или каждый раз будете выдавать тексты с четкими ТЗ. А еще нужно:

четко разъяснить копирайтерам, что редактор существует не для того, чтобы переписывать тексты, а для того, чтобы их редактировать . И если качество текстов будет стабильно невысоким, и авторы будут повторять одни и те же ошибки, не реагируя на рекомендации редактора, с ними придется попрощаться;

. И если качество текстов будет стабильно невысоким, и авторы будут повторять одни и те же ошибки, не реагируя на рекомендации редактора, с ними придется попрощаться; объяснить, что редактор — это главный внутренний клиент копирайтера . Именно он, а не менеджер группы копирайтеров, не сеошник, не проджект-менеджер или CEO;

. Именно он, а не менеджер группы копирайтеров, не сеошник, не проджект-менеджер или CEO; попросить редактора аргументировать требования и правки для новых авторов или в нестандартных случаях. Просто возвращать на доработку, не объяснив причины, недопустимо, — так копирайтер не поймет требований и будет постоянно наступать на те же грабли. Да еще и разобидится;

выбрать подходящего именно для ваших задач редактора, с релевантным образованием и опытом.

Как и сколько платить редактору?

Трех отличных редакторов я потеряла, договорившись с ними о фиксированной ставке. На тот момент мы давали редакторам 100% загрузку в месяц, но она была нестабильной от недели к неделе. В сумме редактор за месяц зарабатывал адекватно, но бывали недели, когда он недорабатывал и когда просто «зашивался» с работой. Плюс бывали недели «простоя» в мае и январе.

Редакторы настолько хорошо выполняли свою работу, что грех было их не поощрить. Мы договорились, что все остается по-прежнему, просто будет выплачиваться не гонорар, а ЗП и аванс — две оплаты в месяц. Ожидалось, что это привяжет к нам хороших специалистов — поможет им спокойно работать, не боясь простоев.

В результате, в течение недели снизилось качество: сразу несколько клиентов вернули тексты на доработку с вполне объективным недовольством. Одновременно упали и объёмы работ: теперь редакторы не готовы были в какой-то день поработать дольше или вычитать срочные задания в выходные. Мотивационные беседы не помогли. Пришлось расставаться.

Идеальная схема оплаты для постоянного редактора — это фиксированная ставка плюс бонус или гонорар за вычитанные сверх минимума объёмы. Плюс более ощутимая оплата за нестандартные задачи (редактирование переводов, правки текстов для полиграфии, задачи на стыке редакторских и админских).

Минус — за все заказы, в которых допущены грубые ошибки. Да, время от времени все пропускают опечатки, но важно объяснить, что если текст после редактуры содержит много ошибок, значит, работа не выполнена и не оплачивается. При этом контролируйте, чтобы копирайтеры не присылали «убитые» тексты, которые нужно тотально переписывать.

ЧСВ редактора: без ущерба делу

Истинных фанатов своего дела объединяет одна любопытная черта: они все уверены, что именно их работа спасает человечество. Эксперт по инфографике убежден, что не подкачай инженеры с презентацией, не упал бы «Челленджер». Педиатр настаивает на том, что мир будет лучше, если вовремя проветривать детскую и гулять с ребенком в любую погоду. Редактор уверен, что если отселить в какую-то резервацию всех, кто пишет «экспрессо», на улицах станет спокойнее.

Как говорит Малышева: «Это — норма». Но на практике редакторское ЧСВ, умноженное на стопроцентное доверие собственников проекта и отсутствие контроля совсем не идет на пользу делу.

Один редактор, заступив на должность, написал нам (с копией на СЕО) гневное письмо, что сами по себе тексты хорошие, но содержат ряд грубейших ошибок. Например, ему пришлось вручную (странно, почему не автозаменой?) поменять все «в Косе» на «на Косе». Мы объяснили редактору, что в тексте, согласно ТЗ, речь идет о греческом городе, а не об одноименном острове, поэтому нужен предлог «в», а не «на», и его правка угробила смысл и грамотность текста.

Другой редактор, который на крупном портале отвечал за гостевые публикации, не хотел принимать наш текст, аргументировав, что «мы зашли на него слишком в лоб». Мне было просто интересно разобраться, что имел в виду редактор. В ходе недельной переписки выяснилось, что он просто был не в духе, текст подходит и его опубликуют. А скольким авторам редактор уже отказал и сколько толковых материалов не было опубликовано на площадке?

Еще один редактор на большом контентном проекте не обладает то ли полномочиями, то ли личностными качествами, то ли желанием влиять на авторов. А авторы не могут или не хотят работать хоть по какому-то контент-плану. Они просто генерируют около 200 000 знаков с уникальностью 70%, при этом выбирая темы для статей по наитию.

Спасение от редакторского ЧСВ — это все те же контроль, стандарты и нормы.

Редактирование или имитирование

Еще одну неприятную ситуацию мы наблюдали на крупном медицинском портале. Редактор ударился во вкусовщину: предъявлял необъективные требования в духе «поменяйте “если бы” на “кабы”, “чтобы” на “дабы”».

Тексты многократно возвращали на корректуру, при этом угадать суть пожеланий было нереально, — они не поддавались ни правилам, ни логике, ни здравому смыслу. Чтобы вы понимали, этому редактору собственник портала заплатил за «а-ля редактирование» десяти миллионов знаков. Для редактирования привлекли десятки копирайтеров, которые выполняли работу, а редактор ее принимал и утверждал.

Чтобы понять, действительно ли ваш сотрудник редактирует и улучшает тексты или играет во вкусовщину, нужно обращать внимание на объективные требования к тексту: грамотность, уникальность, соответствие правилам и нормам.

Посмотрите на характер правок. Они связаны с правилами или с «мне больше нравится это слово»? Если знаний языка недостаточно, наймите стороннего редактора и попросите объективно оценить качество исходного и отредактированного текстов.

Это важно, потому что вы:

точно убедитесь, что не зря платите редактору, и тексты действительно становятся лучше;

не растеряете хороших авторов и не будете тратить время и средства на поиск новых;

убедитесь в высоком качестве контента, который попадает на ваш сайт.

Вывод

1. С проверкой орфографии и грамматики отлично справляются специальные онлайн-сервисы, особенно если речь идет о научных и технических текстах. К сожалению, боты до сих пор не всегда понимают юмор, новую терминологию, сленг, поэтому не могут гарантировать 100% грамотность текстов.

Работать с текстами без редактора — реально. В то же время он:

улучшает качество контента;

страхует вас от ошибок копирайтера;

сокращает затраты на оплату некачественного контента.

2. Редакторы бывают разные. Определитесь с функциями и задачами и подбирайте редакторов, которые подходят именно для вашей компании. Не каждый редактор — менеджер. Помогите вашему редактору организовать работу с помощью соответствующего софта, мотивационных писем или бесед с другими сотрудниками.

3. Нанимать редактора в штат оправдано при ежемесячных объёмах работ от 1 000 000 знаков.

Если у вас объём меньше, нанимайте редактора для проектной работы, заказывайте услугу редактирования у контент-студии или назначьте ответственным за редактирование другого компетентного сотрудника вашей компании.

4. У редактора не должно быть неприкосновенности. Ему также нужен контроль: и на этапе подбора, и в процессе работы. Справиться с оценкой работы редактора может только проверенный профессиональный редактор либо специалист (сотрудник вашей компании или внешний консультант), который когда-то успешно работал редактором.

5. Редактор — живой человек. Он не может не допускать ошибок в своей работе. Иногда эти ошибки очень дорого стоят. Иногда смешат до слез. Но стандарты качества и сроков выполнения работ должны быть. Хотя бы ориентировочные. Хотя бы в формате «от и до». Это помогает справедливо оценить эффективность работы редактора и контент-отдела в целом.

6. Оптимальная система оплаты труда редактора — сдельная или ставка + гонорар от выработки или других показателей, важных для вашей компании. Редактор должен нести финансовую ответственность за пропущенные ошибки. В то же время, если редактор систематически не справляется с работой, эффективнее с ним расстаться, нежели штрафовать.

Профессиональный, талантливый, увлеченный редактор — один из самых ценных сотрудников вашей компании. Желаем вам найти именно такого.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.