Поведенческие факторы (ПФ) — комплекс действий, которые совершают пользователи на сайте. Если таких действий достаточно и они «качественные» с точки зрения поисковой системы, то сайт получает дополнительные условные баллы в «копилку» общей оценки. Все это влияет на итоговое место сайта в поиске.

Что такое накрутка поведенческих факторов?

Накрутка поведенческих факторов — способ искусственно создать видимость полезных действий. Если вы попросите своего знакомого зайти на сайт и перейти на несколько страничек, добавить товар в корзину или поставить лайк — это накрутка. За такое вас, конечно, никто не накажет.

Но если вы решили поставить на поток такие «просьбы», и отправляете массу людей (подключаете ботов) на свой сайт, чтобы они «отлайкали» товары, перешли из поиска по определенным запросам — здесь можно наткнуться на серьезные проблемы.

Чем опасен фильтр?

Фильтр Яндекса, под который может попасть сайт за накрутку поведенческих факторов, пожалуй, один из самых коварных и болезненных. Если ваш сайт угодил под него, в следующие 9 месяцев вряд ли получится выйти из-под фильтра. Впрочем, даже по истечении 9 месяцев нет гарантии, что это удастся — вам только дадут право на апелляцию. Таким образом, если весь бизнес завязан на сайте, то последствия будут крайне тяжелыми. Поэтому необходимо знать, что и как нужно исправлять.

Первую попытку борьбы с накруткой провели в 2011 году. В то время накрутка была примитивной и предсказуемой, поэтому с ней легко справились. Однако уже в течение следующих 2-3 лет сервисы по накрутке видоизменили подход, и она дала впечатляющие результаты. 2014-й можно назвать рассветом манипуляций с ПФ — в конце этого года Яндекс принял жесткие меры в этом вопросе. С тех пор, по крайней мере в больших масштабах, вебмастера практически перестали использовать накрутку при продвижении в Яндексе.

Как узнать, что вы попали под фильтр?

Самый просто способ — зайти в Яндекс.Вебмастер, где в разделе Диагностика — Безопасность и нарушения обязательно будет такое сообщение:

Можно также написать в техподдержку и получить в ответ такое письмо:

Увы, сайт попал под фильтр, а значит впереди много кропотливой работы по избавлению от него.

Признаки фильтра на сайте

Чтобы знать, как бороться с фильтром, нужно знать, как его «диагностировать». Это пригодится, если, например, нет доступа в Яндекс.Вебмастер, но есть к Яндекс.Метрике или Google Analytics. Итак, признаки того, что сайт угодил под фильтр:

Резкое падение трафика (в течение суток) на 85-90% из поисковой выдачи.

2. Просадка по позициям до 30-50 мест.

3. В некоторых случаях трафик «режут» не на весь сайт, а только на определенные страницы: самые посещаемые, коммерческие страницы и так далее.

4. Также иногда ограничение трафика не касается брендовых запросов — по ним сайт остается в ТОПе. Что еще раз подтверждает, насколько важно усиливать свой бренд — в такие моменты он может спасти ваш бизнес.

За что накладывается фильтр?

Ресурс попадает под фильтр в таких случаях:

Яндекс получил сигнал, что трафик на сайт неестественный, с признаками накрутки:

слишком большое количество переходов;

неестественные пропорции количества переходов, популярности запроса и позиции. Например, сайт на 20 позиции, а за месяц на него 200 переходов по высокочастотным запросам;

много переходов по нерелевантным запросам — продаете розовое вино, а на сайт массово заходят по запросам «розовое вино смотреть клип онлайн».

2. Онлайн-бизнес стал жертвой работы конкурентов, которые провели кампанию против сайта. Как правило, по самым скромным подсчетам, для этого нужно чтобы конкуренты в течение 2-3 месяцев тратили не менее $500 на накрутку вашего сайта.

3. Вы использовали или регистрировали свой сайт в сервисах накрутки по типу SERPClick, Userator, Movebo. При этом могли не пользоваться ими по назначению.

4. Произошла ошибка. Да, Яндекс не застрахован от этого.

Была ли накрутка?

Если вы самостоятельно накручивали поведенческие, то здесь все ясно и лучше явиться к Яндексу с повинной.

Если не накручивали, то, как минимум, нужно найти следы преступлений, чтобы было с чем обратиться к администраторам Яндекс. Как это сделать:

Смотрим переходы по позициям в Яндекс.Вебмастере и ищем аномальные:

нет ли завышенных показателей CTR относительно позиции;

нет ли переходов по запросам, по которым вы не продвигаетесь;

нет ли переходов по «adult» тематике и прочим подобным запросам.

2. Смотрим переходы по запросам в Яндекс.Метрике и ищем аномальные:

3. Ищем странные и неестественные скачки трафика в определенный день или определенное время суток. Если рост трафика был более 30% без явной причины (праздник, ивент, сезонность), изучаем, что произошло.

Какие действия на сайте могут считаться накрученными или выдавать действия бота?

Обычно накрутка ПФ с помощью ботов или реальных пользователей фиксируется по такому алгоритму действий:

Медленная, с паузами прокрутка страницы вниз. Резкие движения мышкой вокруг каких-то элементов, кнопок, форм отправки. Открытие и «долгое чтение» информационных разделов (например, условий доставки, аренды, гарантии с первого визита). Возможны петли мышкой (как будто пользователь читает). Не попадание мышкой в меню (обычно при накрутке ботами).

Когда работает бот, он делает рандомные твисты и движет мышкой вниз с небольшими рывками, которые скрипт видоизменяет произвольно по времени и по темпу.

Что делать, если вы накрутили ПФ?

Вам нужно отказаться от всех способов накрутки. Удалить любые существующие аккаунты на сервисах, услуги которых официально не приветствует Яндекс: SERPClick, Userator, Movebo. Провести работы по исправлению ошибок на сайте:

проблемы с кодом;

проблемы с оптимизацией и наличие спама;

некачественный контент;

постоянно переписываться c техподдержкой Яндекс — как минимум, раз в две недели.

Что делать, если вы не накручивали ПФ?

Удалить любые существующие аккаунты на сервисах, услуги которых официально не приветствует Яндекс: SERPClick, Userator, Movebo. Подготовить доказательства, которые подтвердят вашу непричастность к накрутке: скриншоты, данные Метрики и Вебмастера. Писать в техподдержку Яндекса.

Как быстро выйти из-под Яндекс. Фильтра

Регистрируем новое доменное имя для сайта. Настраиваем 301-й редирект, но не проводим склейку через панель Вебмастера.

Таким образом, Яндекс должен нормально воспринять новый сайт и вы сможете продолжить работать.

Способ лучше использовать не ранее чем через 1,5-2 месяца после попадания под фильтр.

1,5-2 месяца — это минимальный период времени, которое нужно, чтобы обновилась информация о ПФ. В течение этого времени на сайте уже не происходит действий по накрутке и можно попробовать настроить редирект на новый домен. По сути, снизить риск перехода фильтра на новый сайт.

Он подойдет тем, у кого:

молодой сайт;

пока нет сильного бренда;

бизнес, доход завязан на поисковом трафике;

есть возможность легко сменить один домен на другой.

В конце-концов, это вариант для тех, кто считает себя отличным оптимизатором и может за короткий срок получить трафик на новый сайт.

Как грамотно выйти из-под фильтра

Чтобы не просто спастись от фильтра, но и улучшить качество своего сайта, контента на нём, следует идти таким путем:

Проведите полный технический и SEO-аудит сайта. Уберите все технические ошибки : битые ссылки, некорректные редиректы и так далее. Уберите признаки спама в мета-тегах, текстах, заголовках, внутренних и внешних ссылках. Перепишите неуникальные тексты, материалы с неактуальной информацией. Удалите страницы, на которые сделали накрутку. Создавайте новые страницы (категории, страницы товара, информационные статьи) на замену удаленных. Чем больше новых и меньше старых страниц с накруткой (которые, к тому же, потеряли трафик), тем выше шанс, что ваш сайт признают «здоровым». Расширьте функционал сайта и придайте ему дополнительную ценность: например интернет-магазин может внедрить калькулятор или онлайн-конструктор. Данный функционал может генерировать трафик по новым запросам, которые не были связаны с накруткой. Ведите постоянную переписку с Яндексом, чтобы знать наверняка — фильтр снят.

Если все делать правильно, через шесть месяцев должен появиться шанс на выход из-под фильтра.

Этот вариант нужно использовать:

если у вас сайт с историей, который нельзя/не хочется просто так забрасывать;

если ваш бренд или домен — сильная составляющая, которая приносит значительное количество трафика;

если вы сможете восполнить потерянный трафик через другие источники, например контекстную рекламу.

Выводы

При продвижении в Яндексе крайне не рекомендуется использовать накрутку поведенческих факторов, так как неясно, к каким последствиям это может привести. Если так уж сложилось, и вы попали под фильтр, то для того, чтобы вернуть текущий сайт к прежним позициям нужно:

Вариант 1.

Зарегистрировать новое доменное имя и настроить 301 редирект без склейки через панель Вебмастера.

Вариант 2.