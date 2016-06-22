Какие списки ремаркетинга выбрать — исследование

Как узнать, на каких пользователей вашего сайта стоит нацеливать ремаркетинг? Действительно ли плохие поведенческие факторы означают, что за этой аудиторией не нужно «гоняться», а те, кто положили товар в корзину, были готовы его купить? Чтобы посмотреть реакцию посетителей с разным уровнем заинтересованности, я провел тестирование разных списков ремаркетинга и в этой статье расскажу о полученных результатах.

Несколько слов о проекте, в рамках которого я проводил исследование.



Период: 15.02–31.03.2016.

Регион: Украина.

Тематика: товары для сада.

Бюджет на ремаркетинг: $ 4337. Услуга: контекстная реклама Период: 15.02–31.03.2016.Регион: Украина.Тематика: товары для сада.Бюджет на ремаркетинг: $ 4337.

На какие аудитории была нацелена реклама?

Обращение к пользователям, которые уже посещали сайт, — эффективный способ повышения продаж. Около 35% пользователей, по данным Google, совершают покупку после повторного визита.

Эксперимент я проводил в пик сезона в тематике товаров для сада — с конца февраля по начало апреля, когда важно не упустить потенциального покупателя. Списки посетителей сайта, которые участвовали в эксперименте:

пользователи, которые просмотрели более четырех страниц;

пользователи, которые добавили товар в корзину;

пользователи, которые совершили покупку;

автоматическая аудитория Google Analitycs («умный список»);

пользователи, которые просмотрели не более одной страницы («отказные»);

все пользователи.

Чтобы увидеть, зависит ли реакция посетителей с разной степенью заинтересованности от длительности показа рекламы, я также разделил списки по количеству дней с момента последнего посещения сайта:

14 дней;

30 дней.

Какие результаты я получил?

За период проведения эксперимента было более 19 млн показов ремаркетинговых объявлений и более 115 тысяч кликов по ним. Рентабельность инвестиций рассчитывали по нашей стандартной формуле. В таблице предоставлена основная информация по эффективности списков ремаркетинга. Зеленым цветом выделены самые высокие результаты, а красным — самые низкие. Как видите, показатели кликабельности (CTR) и рентабельности (CR/ROI) в нашем случае абсолютно не коррелируют. Можно сделать вывод, что не нужно определять уровень эффективности кампании, группы, списка или рекламной площадки только по кликабельности. Реклама для всех списков ремаркетинга была рентабельной, даже для списка «отказных». Обычно специалисты исключают из списков ремаркетинга пользователей, которые покинули сайт после просмотра только одной страницы сайта. Я решил проверить, правильно ли это. Результаты эксперимента:

CTR списка пользователей, которые покинули сайт после просмотра только одной страницы – 0,59%. При том, что самый высокий CTR в тесте показал список «Все пользователи» – 0,6%. Cписки «отказников» принесли больше всего (по количеству) транзакций при самой низкой средней цене за клик – 3,9 цента.

Не спешите исключать из ремаркетинга пользователей с плохими поведенческими показателями, они могут давать большое количество рентабельных транзакций.

Также не стоит брезговать автоматическим списком ремаркетинга Google — в большинстве случаев он работает очень хорошо.

«Совершившие покупку» VS «Положили товар в корзину»

Остановлюсь подробно на сравнении списков с пользователями, которые уже совершали покупку и тех, кто посетил корзину. Обе аудитории показали самую высокую эффективность. Пусть не смущает меньшее количество трафика по списку «Корзина» в сравнении с «Купили» — я исключил показы для тех, кто совершил покупку. Те, кто положил товар в корзину, склонны совершить покупку в течение первых 14 дней. На таких пользователей следует таргетироваться в течение очень короткого срока, который для каждой тематики и типа товара определяется средней длительностью прохождения воронки. При этом те, кто совершает транзакцию, делают повторную покупку спустя более длительное время. Эту аудиторию тоже не следует исключать, но таргетироваться на них стоит не сразу, а спустя некоторое время после предыдущего заказа. Этот период зависит от многих факторов, например, длительности жизненного цикла товара.

Выводы

Ремаркетинг — эффективный инструмент продаж, и, чтобы не упустить потенциальных покупателей, стоит анализировать их поведение, обращать внимание на жизненный цикл и пробовать работать с разными аудиториями. Исключая пользователей, которые не проявили заинтересованность к сайту при первом посещении, вы можете упустить значительную часть конверсий. В нашем случае они совершили более половины транзакций. Эффективнее всего нацеливать рекламу на пользователей, которые уже покупали в вашем магазине и имеют к нему определенный кредит доверия, а также тех, кто положил товар в корзину и не завершил покупку ранее.

Если вы начали чтение с выводов, смотрите описание сути эксперимента в новом выпуске «На пальцах»: