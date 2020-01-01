Как мы сделали email-рассылку еще одним каналом продаж для интернет-магазина цифровой техники Сifrus.ru

Услуга: email-маркетинг.

Проект: cifrus.ru.

Регион: Россия (Москва — 70-80% продаж, регионы — 20-30%).

Период продвижения: апрель — июль 2020.

Результат: май — ROMI 636%, июнь — ROMI 716%. Россия (Москва — 70-80% продаж, регионы — 20-30%).апрель — июль 2020.май — ROMI 636%, июнь — ROMI 716%.

Компания Сifrus.ru — давний клиент агентства. В прошлом году мы написали кейс о том, как настроили для этого магазина «умные торговые кампании» в Google в рамках услуги по контекстной рекламе, благодаря чему доход бизнеса вырос на 97,45% .

Но конкуренты не стоят на месте, и рано или поздно делают то же самое. Поэтому нужно постоянно что-то оптимизировать и пробовать новые инструменты, кроме стандартных SEO и PPC, чтобы выжать дополнительные продажи.

Услугу email-маркетинга мы запустили в прошлом году, и вполне успешно: рассылки дают хорошие результаты для разных проектов.

Поэтому мы предложили рассылку Cifrus.ru: проанализировали, будет ли это выгодно, настроили и запустили письма. В мае email-маркетинг принес 636%, в а июне — 716% окупаемости.

Email-маркетинг — это способ дополнительных касаний, «напоминалок» для клиента о вашем бизнесе, товаре и услуге. Для интернет-магазинов особенно хорошо срабатывают автоматические письма о том, что клиент внимательно смотрел какой-то товар, но не произвел никаких действий («Вы заинтересовались товаром N, хотите оформить заказ?»), а также письма о брошенных корзинах, подталкивающие к покупке — например, «Товары, которые вы положили в корзину, почти распроданы...».

Начало работы: анализ существующей рассылки Cifrus.ru

У магазина уже была собранная за годы база email-адресов, и по этой базе отправляли письма.

Мы попросили доступы, посмотрели аналитику по этим рассылкам и выяснили, что репутация почтового домена Сifrus.ru с точки зрения постмастера Google была довольно низкая, а базу адресов нужно было почистить и обновить. Это влияло на охваты рассылки, и как следствие, на ее эффективность с точки зрения продаж.

В чем были проблемы:

1. У клиента не были выставлены настройки аутентификации, поэтому письма попадали в спам. (Аутентификация — это своеобразный паспорт, что письма действительно отправляет эта компания, и им можно доверять, а не кто-то прикрывается чужим именем).

2. «Старая» база адресов. Письма отправлялись без сегментации — то есть не всем группам людей они были одинаково интересны. Кто-то письма не открывал, из-за этого снижалась общая статистика и репутация отправителя. Кроме того, базу не чистили и там собрались неактивные адреса.

3. Нужно было переделать механизм привлечения новых подписчиков. База email-адресов за несколько лет у клиента была собрана абсолютно легально , но немного устаревшим методом.

И еще несколько моментов, которые нужно было исправить.

Когда покупатель заказывал что-то в магазине, в правилах оформления заказа было указано, что его заодно подпишут и на рассылку. Многие люди пропускают из-за невнимательности или спешки этот пункт, но в дальнейшем не всем нравится, что их «заодно» на что-то подписали.

Для новых подписчиков, которые сами ввели свой адрес в форме подписки на сайте, не было письма-подтверждения «Вы согласны получать нашу рассылку?». Просто сразу начинали приходить письма про акции и новинки. Это не совсем правильно.

Работа команды Netpeak над рассылкой — что изменилось

Мы проговорили эти моменты с клиентом, сделали ему предложение по переделке рассылки «под ключ», и он согласился попробовать. Что мы сделали:

1. Переехали в другой почтовый сервис. Первым делом мы подготовили сравнительную таблицу альтернативных почтовых сервисов, которые лучше (более точно) доставляют письма и более выгодны по тарифам. Клиент выбрал один из них и мы перенесли всю работу с рассылкой туда.

2. Вернули репутацию домена Cifrus.ru. Мы разработали план по выводу домена из спама и репутацию удалось восстановить полностью. В нашем случае помогла регулярная отправка триггеров (подтверждение подписки и все базовые письма-уведомления для ecommerce-проекта).

Также мы сделали сегментацию и начали слать письма только тем людям, которые явно интересовались рассылкой.

В итоге в июне мы получили самый большой доход в канале за последний год — несмотря на то, что для закрепления хорошей репутации до сих пор не шлем письма по всей имеющейся базе.

3. Доработали аналитику. Теперь можно увидеть подробную статистику по каждому отдельному письму как из «ручной» рассылки, так и по триггерным цепочкам (автоматические уведомления, показывающиеся на сайте).

4. Почистили базу адресов. После проверки выяснилось, что из старой базы меньше 50% человек хотели получать письма от клиента. Тогда мы сделали на сайте недостающие формы и начали собирать нормальную, активную базу.

5. Запустили автоматические письма и напоминания о брошенных корзинах. Сейчас у нас настроен триггер на брошенную корзину и на брошенный просмотр товара. То есть, если официальный подписчик Cifrus.ru просматривает товар, но его не купил, мы ему направляем через некоторое время вежливое и завлекающее письмо-напоминание. Такое же, но более важное письмо мы отправляем, если клиент положил товары в корзину, но не провел оплату.

Планы на близкое будущее по улучшению рассылки

Сейчас мы отправляем письма на всех активных читателей, которые открывают наши письма и переходят по ссылкам.

Неактивных пользователей из старой базы и новых подписчиков мы постепенно разделяем на 5 категорий — от активных покупателей до тех, кому наша рассылка совсем не интересна и их надо отписать.

Когда завершим очистку базы и до конца ее «отполируем» (так мы будем уверены, что репутация домена больше не испортится), будем слать письма по абсолютно всем собранным адресам. А также начнем работать над проработкой персонализации писем с помощью подключения «продвинутой сегментации» в eSputnik — это сервис, который мы сейчас используем для рассылок клиента.

Повторимся, что в июне мы получили самый большой доход за последний год существования канала, да и за все время в целом.

Также мы планируем сделать цепочки для триггеров заказа (все сервисные письма + отзыв о заказе + сопутствующие товары). Такие письма приносят больше всего продаж в магазинах, исходя из нашего опыта.

Отзыв клиента

Ситуацию в статье ребята передали адекватно. Netpeak помог доработать нашу существующую рассылку, этот канал на данный момент стал более прибыльным. Стоимость услуг по email-маркетингу нам подошла, результат окупается, с этой точки зрения работа с этим подрядчиком нас устраивает.



Кирилл Шалин, собственник Cifrus.ru

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