Кейс по контекстной рекламе образовательных курсов в Казахстане: рост продаж с 0 до 12 мест за 1,5 месяца
Услуга: контекстная реклама в Google Ads, Яндекс.Директ, Target@mail.
Тематика: образовательные курсы.
Регион: Казахстан (Алматы).
В январе 2015 года в наше агентство обратился клиент, который хотел организовать
Цели
Глобальная цель клиента — набрать группу из 30 студентов.
Стратегия
Мы использовали несколько систем контекстной рекламы. В каждой из систем были настроены и запущены следующие кампании:
- Поисковая кампания.
- Контекстно-медийная кампания.
-
- Видеокампания (только Google Ads).
- Реклама в Target@mail.
Для отслеживания эффективности рекламных кампаний были настроены следующие цели в системах аналитики: Пользователи, которые заказали обратный звонок. Пользователи, которые заполнили и отправили следующие формы:
- «Отправь заявку на участие — получи коуч-сессию в подарок»;
- «Подать заявку на участие».
1. Поисковые кампании
Подобрали ключевые слова по тематике сайта. В отдельную кампанию подобраны слова близкие тематике сайта (тренинги по развитию, тренинги личностного роста, курсы самосовершенствования), для них назначили ставки ниже. В процессе работы проводилась оптимизация поисковых запросов: исключались нерелевантные запросы, добавлялись конверсионные.
2. Медийные кампании
Были созданы группы объявлений с таргетингом:
- по ключевым словам.
- по темам (самосовершенствование и аутотренинги, психология).
- по интересам (бизнес-образование, психология, корпоративные тренинги).
- по площадкам, выбранным вручную.
- по похожей аудитории на пользователей, посетивших сайт.
В процессе работы проводилась оптимизация площадок: неэффективные площадки исключались/снижались ставки, для эффективных — повышались ставки. Создали
3. Ремаркетинг
Создана аудитория посетивших сайт пользователей, за исключением тех, кто заполнил и отправил любую из форм. Созданы объявления со специальным предложением.
4. Видеокампания
Так как у клиента не было возможности снять профессиональный видеоролик, мы решили в видеокампаниях использовать объявления с видеоотзывами клиентов, которые прошли курс. И получили хороший результат. Видеокампания заняла второе место по количеству заявок при средней стоимости просмотра всего 0,02$.
5. Таргет@mail.ru
Мы создали отдельные кампании с таргетингом:
- на ключевые слова;
- на группы в «Одноклассниках» с соответствующей тематикой;
- на посетивших сайт пользователей.
Изначально мы столкнулись с проблемой того, что большинство пользователей отправивших заявки, отказывались от курса по 2-м причинам:
- высокая стоимость курса;
- не подходит регион, где проходит обучение.
Для решения проблемы мы порекомендовали клиенту внести изменения в посадочную страницу и указать стоимость курса, для того чтобы получать заявки от пользователей, которые уже согласны с ценой. Так как Google в Казахстане не позволяет выбрать отдельные регионы для рекламы, мы во всех объявлениях акцентировали внимание на том, что
Результат
За 1,5 месяца нам удалось собрать группу из 35 участников, из которых 12 из них пришли по CPC-каналу. Суммарно из платного трафика было получено 192 заявок на участие. Ниже — статистика по эффективности источников:
Стоимость одной заявки (CPO) составила 12,4 $. Наиболее эффективными кампаниями оказались:
Итог
Рекламная кампания оказалась успешной. Мы привлекли внимание и новые заявки клиенту. При качественном предоставлении услуг клиент в будущем получит заинтересованного в новых курсах студента, поэтому в данном случае ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) рассчитать сложно. Важно, что клиент остался доволен результатом и продолжает сотрудничество с нами.
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