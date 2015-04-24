Кейс по контекстной рекламе образовательных курсов в Казахстане: рост продаж с 0 до 12 мест за 1,5 месяца

Период продвижения: январь-февраль 2015 года.

Услуга: контекстная реклама в Google Ads, Яндекс.Директ, Target@mail.

Тематика: образовательные курсы.

Регион: Казахстан (Алматы).



январь-февраль 2015 года.: образовательные курсы.: Казахстан (Алматы).

В январе 2015 года в наше агентство обратился клиент, который хотел организовать образовательные курсы в Алматы. До обращения к нам заказчик работал с другим подрядчиком, но получал очень мало продаж (1–2 продажи курса за 1,5 месяца) и решил искать другого партнера.

Цели

Глобальная цель клиента — набрать группу из 30 студентов.

Стратегия

Мы использовали несколько систем контекстной рекламы. В каждой из систем были настроены и запущены следующие кампании:

Поисковая кампания. Контекстно-медийная кампания. Ремаркетинг. Видеокампания (только Google Ads). Реклама в Target@mail.

Для отслеживания эффективности рекламных кампаний были настроены следующие цели в системах аналитики: Пользователи, которые заказали обратный звонок. Пользователи, которые заполнили и отправили следующие формы:

«Отправь заявку на участие — получи коуч-сессию в подарок»;

«Подать заявку на участие».

1. Поисковые кампании

Подобрали ключевые слова по тематике сайта. В отдельную кампанию подобраны слова близкие тематике сайта (тренинги по развитию, тренинги личностного роста, курсы самосовершенствования), для них назначили ставки ниже. В процессе работы проводилась оптимизация поисковых запросов: исключались нерелевантные запросы, добавлялись конверсионные.

2. Медийные кампании

Были созданы группы объявлений с таргетингом:

по ключевым словам.

по темам (самосовершенствование и аутотренинги, психология).

по интересам (бизнес-образование, психология, корпоративные тренинги).

по площадкам, выбранным вручную.

по похожей аудитории на пользователей, посетивших сайт.

В процессе работы проводилась оптимизация площадок: неэффективные площадки исключались/снижались ставки, для эффективных — повышались ставки. Создали текстовые и баннерные объявления .

3. Ремаркетинг

Создана аудитория посетивших сайт пользователей, за исключением тех, кто заполнил и отправил любую из форм. Созданы объявления со специальным предложением.

4. Видеокампания

Так как у клиента не было возможности снять профессиональный видеоролик, мы решили в видеокампаниях использовать объявления с видеоотзывами клиентов, которые прошли курс. И получили хороший результат. Видеокампания заняла второе место по количеству заявок при средней стоимости просмотра всего 0,02$.

5. Таргет@mail.ru

Мы создали отдельные кампании с таргетингом:

на ключевые слова;

на группы в «Одноклассниках» с соответствующей тематикой;

на посетивших сайт пользователей.

Изначально мы столкнулись с проблемой того, что большинство пользователей отправивших заявки, отказывались от курса по 2-м причинам:

высокая стоимость курса;

не подходит регион, где проходит обучение.

Для решения проблемы мы порекомендовали клиенту внести изменения в посадочную страницу и указать стоимость курса, для того чтобы получать заявки от пользователей, которые уже согласны с ценой. Так как Google в Казахстане не позволяет выбрать отдельные регионы для рекламы, мы во всех объявлениях акцентировали внимание на том, что курс проходит только в Алматы.

Результат

За 1,5 месяца нам удалось собрать группу из 35 участников, из которых 12 из них пришли по CPC-каналу. Суммарно из платного трафика было получено 192 заявок на участие. Ниже — статистика по эффективности источников:

Стоимость одной заявки (CPO) составила 12,4 $. Наиболее эффективными кампаниями оказались:

Итог

Рекламная кампания оказалась успешной. Мы привлекли внимание и новые заявки клиенту. При качественном предоставлении услуг клиент в будущем получит заинтересованного в новых курсах студента, поэтому в данном случае ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) рассчитать сложно. Важно, что клиент остался доволен результатом и продолжает сотрудничество с нами.