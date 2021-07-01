Кейсы

Кейс по контекстной рекламе сайта купальников и нижнего белья марки Victoria’s Secret: ROMI 255%
Вячеслав Бойко
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Услуга: контекстная реклама.
Тематика: продажа купальников.
Регион: Украина.
Продолжительность кампании: 5 месяцев.
Бюджет на 5 месяцев: 112 673 гривен (включая комиссию агентства).
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 255%.

В январе 2014 года в наше агентство обратился клиент по не очень зимней тематике: продажа купальников, нижнего белья и аксессуаров марки Victoria's Secret. До обращения в агентство клиент самостоятельно вел контекст и получал продажи, а из-за неправильной настройки счетчика Analytics понять реальный источник транзакций было невозможно.

От редакции: этот кейс вышел в 2014 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Также у нас появились стратегии продвижения для ниш бизнеса. Почитайте подробно о том, как мы выстраиваем эти стратегии в статье «К чему быть готовым продавцам одежды и обуви?». Мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу. 

Цели и задачи

Мы поставили следующую первоначальную цель: сохранить количество транзакций при уменьшении расхода рекламного бюджета до 30%.

Настроили правильное отслеживание каналов привлечения трафика и провели ряд оптимизационных работ по подбору семантики, минус-слов, оптимизации структуры аккаунта и объявлений, исследованию оптимальных стратегий размещения.

На момент обращения траты на Google Рекламу в месяц составляли 19 588 гривен, а доход со всего сайта в месяц — 171 967 гривен. После первого месяца работы кампании траты на Google Рекламу в месяц уменьшились на 13,5% до 16 940 гривен, а доход со всего сайта увеличился на 57,5% до 284 086 гривен.

Сравнение показателей ecommerce

Инсайты и результаты

Всё же отметим, что фактор сезонности сыграл весомую роль. Как показывает график Google Trends, в январе интерес к купальникам начал расти. Задача, с одной стороны, упростилась, так как шанс получить транзакции стал выше, а с другой стороны — усложнилась, так как необходимо было уменьшить траты на рекламную кампанию. Данные в Google Trends

Результат налицо! Наибольшее количество транзакций получено по брендовым запросам. В связи с этим мы добавили дополнительные вариации различных фраз с «Victoria's Secret». Также улучшилась видимость сайта в спецразмещении по этим ключам. Второе место по эффективности поделили ремаркетинг и поисковые кампании с общими запросами по купальникам.

В ремаркетинге мы использовали текстовые объявления и баннеры с красивыми девушками, благодаря чему CTR составил целых 1,26%. В ремаркетинге мы использовали текстовые объявления и баннеры

На третьем месте оказался КМС. Были выделены два типа людей:

  • молодые девушки, интересующиеся отдыхом, красотой и модой;
  • состоятельные мужчины, интересующиеся подарками для женщин.

В итоге кампания охватила 95% девушек и 5% мужчин. Транзакции были только от девушек, мужчины покупок не совершали. Аутсайдерами можно считать кампании по нижнему белью, которые теперь успешно отключены, а их бюджет перенаправлен на кампании с динамическими объявлениями по купальникам. Существенный вклад в рентабельность расхода средств внес большой список из более чем 200 минус-слов.

Другие цели

Второй целью нашей кампании стало увеличение продаж. После демонстрации всех результатов и утешительных прогнозов клиент согласился увеличить бюджет до 25 000 грн и запустить Яндекс.Директ с бюджетом 5 000 грн, который затем увеличили до 10 000 грн.

Для наглядности приведу скриншот из Личного кабинета клиента:

Данные из Личного кабинета показывают положительную динамику

При настройке аккаунта в Яндекс.Директ использовался полученный ранее опыт в Google Рекламе. Именно это и позволило сразу получить высокие результаты.

Транзакции: 1007.
Средняя цена транзакции: 112 грн.
Коэффициент конверсии: 0,74%.
Доход по данным ecommerce: 799 679 грн.
Маржа: 50%.
Траты на рекламу: 112 673 грн (включая комиссию агентства).
Валовая прибыль = 799 679 * 0,5 = 399 840 грн.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли = (399 840 – 112 673) / 112 673 * 100% = 255%.

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Google AdWords кейсы по контекстной рекламе продвижение интернет-магазина
Вячеслав Бойко

С 2013 года занимал должность Middle PPC Specialist, а с января 2018 Senior PPC Internet Marketer в агентстве Netpeak.
Имею опыт работы с более чем 100 проектами на рынках Украины, Казахстана, России, Беларуси и запада.
Специализируюсь на работе с интернет магазинами, но так же работал в сфере SaaS и лидогенерации.
Сертифицированный специалист Google AdWords, Google Analytics, DoubleClick.

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