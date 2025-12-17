Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении

Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении

Prom — маркетплейс с десятками тысяч предпринимателей и мобильным приложением, стабильно входящим в топ украинских shopping-приложений. Но даже при таких масштабах компания сомневалась в Facebook Ads: предыдущие попытки не принесли результата, и команда Prom планировала полностью отказаться от продвижения в Facebook.

Мы начали с главного — аналитики. Наладили отслеживание ключевых событий, создали основу для оптимизации и построили ремаркетинговую стратегию. В этом кейсе — как это помогло увеличить количество транзакций в три раза.

Проект: Prom. Период: февраль — июль 2025. Регион: Украина. Услуга: PPC.

Кто наш партнер

Prom — крупнейший украинский маркетплейс, объединяющий больше 100 млн товаров от более чем 60 000 предпринимателей.

Экосистема Prom охватывает:

маркетплейс;

персональные сайты продавцов;

мобильное приложение «Prom.ua: выгодный мегамаркет».

Входные данные

Приложение является одной из ключевых точек взаимодействия с пользователем. По статистике Sensor Tower, оно стабильно входит в топ-5 Android-приложений в категории Shopping в Украине, еженедельно получая 30 000–34 000 скачиваний. В вебе среднемесячная аудитория составляет более 12 млн посетителей, из которых 6 млн — постоянные покупатели (по данным SimilarWeb).

Несмотря на большие объемы трафика, реклама в Facebook Ads не показала ожидаемых результатов. Сотрудничество с предыдущим подрядчиком не принесло роста заказов и дохода, поэтому команда Prom рассматривала отказ от этого канала для продвижения приложения.

Цели продвижения

Нашей задачей было доказать эффективность канала и сделать его управляемым, а именно:

наладить точную аналитику;

построить эффективную рекламную стратегию продвижения в Facebook Ads;

запустить ремаркетинг, чтобы вернуть пользователей, которые взаимодействовали с приложением;

обеспечить стабильный рост заказов с мобильного приложения;

повысить доход благодаря работе с аудиториями, креативами и структурой кампаний.

Стратегия

Аудит сразу выявил проблему — данные в кабинете Meta и во внутренней аналитике не совпадали. Причина была в некорректной настройке связи между Facebook Ads и системой трекинга Adjust. Из-за этого события в приложении отслеживались неправильно, а кампании фактически не подлежали оптимизации.

Мы решили начать с аналитики и разработали стратегию, которая шаг за шагом меняла ситуацию:

Шаг 1. Настройка отслеживания событий

Мы подключили мобильное приложение Prom к Facebook Ads через Adjust — официального Mobile Measurement Partner, который Prom использует для аналитики мобильного трафика. Это позволило отслеживать ключевые события в приложении (например, добавление в корзину, покупка) напрямую в рекламных кампаниях.

В результате данные стали прозрачными, а реклама начала оптимизироваться именно под ценные для бизнеса действия.

Шаг 2. Сегментация пользователей по поведению

Вместо широких кампаний мы разделили пользователей на группы по их поведению в приложении. Благодаря корректно настроенной аналитике мы могли точно видеть, кто добавляет товары в корзину, кто покупает, а кто давно не заходил, — и соответственно подбирать сообщения и бюджеты.

Основные сегменты:

добавили в корзину, но не купили (AddToCart 7d without Purchase 30d) — люди, которые добавили товар в корзину в течение последних семи дней, но не совершили покупку в течение 30 дней.

пользователи без покупок (App Users 30d without Purchase 60d) — юзеры, которые были активны в приложении последние 30 дней, но не покупали за последние 60.

пользователи с одной покупкой (App Users with 1 purchase 60d — Purchase 30d) — те, кто сделал только одну покупку, но не повторял ее в течение последних 30 дней.

неактивные юзеры (Don't use App for 60d) — аудитория, которая не открывала приложение более двух месяцев.

В результате персонализировали коммуникацию: тем, кто оставил корзину, напоминали о товарах; тех, кто покупал, стимулировали к повторной покупке; а неактивных — возвращали в приложение.

Шаг 3. Обновление креативов

Чтобы избежать рекламной усталости и удерживать высокую эффективность кампаний, мы настроили обновление креативов каждые две недели. Новые материалы создавались с учетом актуальных категорий товаров и поведения пользователей.

Примеры креативов:

Шаг 4. Группировка аудиторий по интересам

Чтобы сделать рекламу максимально релевантной, мы дополнительно поделили аудитории по полу и тематикам товаров.

Мужчины: электроника, техника, инструменты, мужская одежда. Женщины: мода, красота, женская одежда, аксессуары. Общая аудитория: детские товары, зоотовары, товары для дома.

Это позволило показывать каждому сегменту именно те объявления, которые соответствовали его интересам.

В результате кампании получили более высокие показатели кликабельности (CTR) и более низкую стоимость заказа (CPO).

Читайте, как мы увеличили доход приложения BROCARD в шесть раз за семь месяцев .

Результаты продвижения

Доход: вырос на 183% за полгода. Заказы: количество транзакций увеличилось на 205%. Расходы на один заказ (CPA): оставались в пределах плана даже во время масштабирования. ROMI: мы имели стабильно положительный показатель на протяжении всего периода, что дало возможность масштабировать кампании без риска для прибыльности.

Этот кейс еще раз подтвердил: без точной аналитики даже самая лучшая стратегия работает «вслепую». Однако правильно настроенные сбор и передача данных открывают путь к прогнозируемому масштабированию и росту прибыли.

Отзывы о сотрудничестве

Павел Козырин, Mobile Marketing Specialist в Prom

Наше сотрудничество с Netpeak Ukraine — это огонь! Ранее у нас был неудачный опыт с Facebook Ads и мы даже полностью отказались от этого канала. Но Netpeak Ukraine доказали, что реклама на Facebook может работать на полную. За несколько месяцев они показали просто сумасшедшие результаты кампаний, которых мы сами не ожидали. И главное — нам удалось выйти на стабильно положительный ROMI. Команда Netpeak Ukraine не просто делает свою работу, а глубоко погружается в бизнес, предлагает новые идеи и выжимает максимум из каждого инструмента. От сотрудничества у нас остались и остаются только положительные впечатления. Это настоящие профессионалы и надежные партнеры.

Анета Галигузова, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Успех этого проекта — результат слаженной работы обеих команд. Большую роль сыграло доверие Prom, которое позволило нам быстро тестировать новые подходы, оперативно реагировать на изменения и выходить на плановые результаты. Этот опыт показал нам, что настоящая сила в партнерстве, прозрачной коммуникации и общем стремлении к результату.