Кейс Prom: Як ми реанімували Facebook Ads і у 3 рази збільшили транзакції в застосунку
Ганна Боголій

Prom — маркетплейс із десятками тисяч підприємців і мобільним застосунком, що стабільно входить до топу українських shopping-додатків. Але навіть за таких масштабів компанія сумнівалася у Facebook Ads: попередні спроби не принесли результату, і команда Prom планувала повністю відмовитися від просування у Facebook.

Ми почали з головного — аналітики. Налагодили відстеження ключових подій, створили основу для оптимізації та побудували ремаркетинг стратегію. У цьому кейсі — як це допомогло збільшити кількість транзакцій утричі.

Проєкт: Prom.

Період: лютий — липень 2025.

Регіон: Україна.

Послуга: PPC.

Хто наш партнер

Prom — найбільший український маркетплейс, що об’єднує понад 100 млн товарів від більш ніж 60 000 підприємців.

Екосистема Prom охоплює:

Вхідні дані

Застосунок є однією з ключових точок взаємодії з користувачем. За статистикою Sensor Tower, він стабільно входить у топ-5 Android-додатків у категорії Shopping в Україні, щотижня отримуючи 30 000–34 000 завантажень. У вебі середньомісячна аудиторія становить понад 12 млн відвідувачів, з яких 6 млн — постійні покупці (за даними SimilarWeb).

Попри великі обсяги трафіку, реклама у Facebook Ads не показала очікуваних результатів. Співпраця з попереднім підрядником не принесла зростання замовлень і доходу, тому команда Prom розглядала відмову від цього каналу для просування застосунку.

Цілі просування

Нашим завданням було довести ефективність каналу та зробити його керованим, а саме:

  • налагодити точну аналітику;
  • побудувати ефективну рекламну стратегію просування у Facebook Ads;
  • запустити ремаркетинг, щоби повернути користувачів, які взаємодіяли з додатком;
  • забезпечити стабільне зростання замовлень із мобільного застосунку;
  • підвищити дохід завдяки роботі з аудиторіями, креативами та структурою кампаній.

Стратегія

Аудит одразу виявив проблему — дані в кабінеті Meta та у внутрішній аналітиці не збігалися. Причина була у некоректному налаштуванні зв’язки між Facebook Ads і системою трекінгу Adjust. Через це події в додатку відстежувалися неправильно, а кампанії фактично не підлягали оптимізації.

Ми вирішили почати з аналітики й розробили стратегію, яка крок за кроком змінювала ситуацію:

  1. Налаштування відстеження подій.
  2. Сегментація користувачів за поведінкою.
  3. Оновлення креативів.
  4. Групування аудиторій за інтересами.

Крок 1. Налаштування відстеження подій

Ми підключили мобільний застосунок Prom до Facebook Ads через Adjust — офіційного Mobile Measurement Partner, який Prom використовує для аналітики мобільного трафіку. Це дало змогу відстежувати ключові події в застосунку (наприклад, додавання в кошик, покупка) напряму в рекламних кампаніях.

В результаті дані стали прозорими, а реклама почала оптимізуватися саме під цінні для бізнесу дії.

Крок 2. Сегментація користувачів за поведінкою

Замість широких кампаній ми розділили користувачів на групи за їхньою поведінкою в застосунку. Завдяки коректно налаштованій аналітиці ми могли точно бачити, хто додає товари в кошик, хто купує, а хто давно не заходив, — і відповідно підбирати повідомлення та бюджети.

Основні сегменти:

  • додали у кошик, але не купили (AddToCart 7d without Purchase 30d) — люди, які додали товар у кошик протягом останніх семи днів, але не здійснили покупку упродовж 30 днів.
  • користувачі без покупок (App Users 30d without Purchase 60d) — юзери, що були активні в додатку останні 30 днів, але не купували за останні 60.
  • користувачі з однією покупкою (App Users with 1 purchase 60d — Purchase 30d) — ті, хто зробив лише одну покупку, але не повторював її протягом останніх 30 днів.
  • неактивні юзери (Don’t use App for 60d) — аудиторія, яка не відкривала додаток понад два місяці.

У результаті персоналізували комунікацію: тим, хто залишив кошик, нагадували про товари; тих, хто купував, стимулювали до повторної покупки; а неактивних — повертали у застосунок.

Крок 3. Оновлення креативів

Щоб уникнути рекламної втоми й утримувати високу ефективність кампаній, ми налаштували оновлення креативів кожні два тижні. Нові матеріали створювалися з урахуванням актуальних категорій товарів та поведінки користувачів.

Приклади креативів:

ppc prom креативи

Крок 4. Групування аудиторій за інтересами

Щоб зробити рекламу максимально релевантною, ми додатково поділили аудиторії за статтю та тематиками товарів.

  1. Чоловіки: електроніка, техніка, інструменти, чоловічий одяг.
  2. Жінки: мода, краса, жіночий одяг, аксесуари.
  3. Загальна аудиторія: дитячі товари, зоотовари, товари для дому.

Це дало змогу показувати кожному сегменту саме ті оголошення, які відповідали його інтересам.

У результаті кампанії отримали вищі показники клікабельності (CTR) та нижчу вартість замовлення (CPO).

Читайте, як ми збільшили дохід застосунку BROCARD у шість разів за сім місяців.

Результати просування

  1. Дохід: зріс на 183% за пів року.

ppc prom результати

  1. Замовлення: кількість транзакцій збільшилася на 205%.

  2. Витрати на одне замовлення (CPA): залишалися в межах плану навіть під час масштабування.

  3. ROMI: ми мали стабільно позитивний показник впродовж усього періоду, що дало можливість масштабувати кампанії без ризику для прибутковості.

Цей кейс ще раз підтвердив: без точної аналітики навіть найкраща стратегія працює «всліпу». Проте правильно налаштовані збір і передача даних відкривають шлях до прогнозованого масштабування й зростання прибутку.

Відгуки про співпрацю

Павло Козирін, Mobile Marketing Specialist в Prom

Наша співпраця з Netpeak Ukraine — це вогонь!

Раніше ми мали невдалий досвід з Facebook Ads і навіть повністю від неї відмовилися. Але Netpeak Ukraine довели, що цей канал може працювати на повну.

За кілька місяців вони показали просто шалені результати кампаній, яких ми самі не очікували. І головне — нам вдалося вийти на стабільно позитивний ROMI.

Команда Netpeak Ukraine не просто робить свою роботу, а глибоко занурюється в бізнес, пропонує нові ідеї та витискає максимум із кожного інструменту. Від співпраці у нас залишилися і залишаються лише позитивні враження. Це справжні професіонали та надійні партнери.

Анета Галігузова, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Успіх цього проєкту — результат злагодженої роботи обох команд. Велику роль відіграла довіра Prom, яка дала нам змогу швидко тестувати нові підходи, оперативно реагувати на зміни й виходити на планові результати.

Цей досвід показав нам, що справжня сила у партнерстві, прозорій комунікації та спільному прагненні до результату.

Команда проєкту: Ганна Боголій, Ілля Стижак, Марина Крамаренко, Ярослав Катункін, Тетяна Мішурченко, Олександр Кіяшко, PPC Specialists; Євген Кадук, PPC Tech Lead; Анета Галігузова, Client Project Manager.

Ганна Боголій

Працюю в Netpeak з березня 2020 року. Сертифікований спеціаліст Google AdWords (пошукова, медійна, відеореклама), Google Analytics.

