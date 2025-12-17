Кейс Prom: Як ми реанімували Facebook Ads і у 3 рази збільшили транзакції в застосунку

Prom — маркетплейс із десятками тисяч підприємців і мобільним застосунком, що стабільно входить до топу українських shopping-додатків. Але навіть за таких масштабів компанія сумнівалася у Facebook Ads: попередні спроби не принесли результату, і команда Prom планувала повністю відмовитися від просування у Facebook.

Ми почали з головного — аналітики. Налагодили відстеження ключових подій, створили основу для оптимізації та побудували ремаркетинг стратегію. У цьому кейсі — як це допомогло збільшити кількість транзакцій утричі.

Проєкт: Prom. Період: лютий — липень 2025. Регіон: Україна. Послуга: PPC.

Хто наш партнер

Prom — найбільший український маркетплейс, що об’єднує понад 100 млн товарів від більш ніж 60 000 підприємців.

Екосистема Prom охоплює:

маркетплейс;

персональні сайти продавців;

мобільний застосунок «Prom.ua: вигідний мегамаркет».

Вхідні дані

Застосунок є однією з ключових точок взаємодії з користувачем. За статистикою Sensor Tower, він стабільно входить у топ-5 Android-додатків у категорії Shopping в Україні, щотижня отримуючи 30 000–34 000 завантажень. У вебі середньомісячна аудиторія становить понад 12 млн відвідувачів, з яких 6 млн — постійні покупці (за даними SimilarWeb).

Попри великі обсяги трафіку, реклама у Facebook Ads не показала очікуваних результатів. Співпраця з попереднім підрядником не принесла зростання замовлень і доходу, тому команда Prom розглядала відмову від цього каналу для просування застосунку.

Цілі просування

Нашим завданням було довести ефективність каналу та зробити його керованим, а саме:

налагодити точну аналітику;

побудувати ефективну рекламну стратегію просування у Facebook Ads;

запустити ремаркетинг, щоби повернути користувачів, які взаємодіяли з додатком;

забезпечити стабільне зростання замовлень із мобільного застосунку;

підвищити дохід завдяки роботі з аудиторіями, креативами та структурою кампаній.

Стратегія

Аудит одразу виявив проблему — дані в кабінеті Meta та у внутрішній аналітиці не збігалися. Причина була у некоректному налаштуванні зв’язки між Facebook Ads і системою трекінгу Adjust. Через це події в додатку відстежувалися неправильно, а кампанії фактично не підлягали оптимізації.

Ми вирішили почати з аналітики й розробили стратегію, яка крок за кроком змінювала ситуацію:

Крок 1. Налаштування відстеження подій

Ми підключили мобільний застосунок Prom до Facebook Ads через Adjust — офіційного Mobile Measurement Partner, який Prom використовує для аналітики мобільного трафіку. Це дало змогу відстежувати ключові події в застосунку (наприклад, додавання в кошик, покупка) напряму в рекламних кампаніях.

В результаті дані стали прозорими, а реклама почала оптимізуватися саме під цінні для бізнесу дії.

Крок 2. Сегментація користувачів за поведінкою

Замість широких кампаній ми розділили користувачів на групи за їхньою поведінкою в застосунку. Завдяки коректно налаштованій аналітиці ми могли точно бачити, хто додає товари в кошик, хто купує, а хто давно не заходив, — і відповідно підбирати повідомлення та бюджети.

Основні сегменти:

додали у кошик, але не купили (AddToCart 7d without Purchase 30d) — люди, які додали товар у кошик протягом останніх семи днів, але не здійснили покупку упродовж 30 днів.

користувачі без покупок (App Users 30d without Purchase 60d) — юзери, що були активні в додатку останні 30 днів, але не купували за останні 60.

користувачі з однією покупкою (App Users with 1 purchase 60d — Purchase 30d) — ті, хто зробив лише одну покупку, але не повторював її протягом останніх 30 днів.

неактивні юзери (Don’t use App for 60d) — аудиторія, яка не відкривала додаток понад два місяці.

У результаті персоналізували комунікацію: тим, хто залишив кошик, нагадували про товари; тих, хто купував, стимулювали до повторної покупки; а неактивних — повертали у застосунок.

Крок 3. Оновлення креативів

Щоб уникнути рекламної втоми й утримувати високу ефективність кампаній, ми налаштували оновлення креативів кожні два тижні. Нові матеріали створювалися з урахуванням актуальних категорій товарів та поведінки користувачів.

Приклади креативів:

Крок 4. Групування аудиторій за інтересами

Щоб зробити рекламу максимально релевантною, ми додатково поділили аудиторії за статтю та тематиками товарів.

Чоловіки: електроніка, техніка, інструменти, чоловічий одяг. Жінки: мода, краса, жіночий одяг, аксесуари. Загальна аудиторія: дитячі товари, зоотовари, товари для дому.

Це дало змогу показувати кожному сегменту саме ті оголошення, які відповідали його інтересам.

У результаті кампанії отримали вищі показники клікабельності (CTR) та нижчу вартість замовлення (CPO).

Результати просування

Дохід: зріс на 183% за пів року.

Замовлення: кількість транзакцій збільшилася на 205%. Витрати на одне замовлення (CPA): залишалися в межах плану навіть під час масштабування. ROMI: ми мали стабільно позитивний показник впродовж усього періоду, що дало можливість масштабувати кампанії без ризику для прибутковості.

Цей кейс ще раз підтвердив: без точної аналітики навіть найкраща стратегія працює «всліпу». Проте правильно налаштовані збір і передача даних відкривають шлях до прогнозованого масштабування й зростання прибутку.

Відгуки про співпрацю

Павло Козирін, Mobile Marketing Specialist в Prom

Наша співпраця з Netpeak Ukraine — це вогонь! Раніше ми мали невдалий досвід з Facebook Ads і навіть повністю від неї відмовилися. Але Netpeak Ukraine довели, що цей канал може працювати на повну. За кілька місяців вони показали просто шалені результати кампаній, яких ми самі не очікували. І головне — нам вдалося вийти на стабільно позитивний ROMI. Команда Netpeak Ukraine не просто робить свою роботу, а глибоко занурюється в бізнес, пропонує нові ідеї та витискає максимум із кожного інструменту. Від співпраці у нас залишилися і залишаються лише позитивні враження. Це справжні професіонали та надійні партнери.

Анета Галігузова, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Успіх цього проєкту — результат злагодженої роботи обох команд. Велику роль відіграла довіра Prom, яка дала нам змогу швидко тестувати нові підходи, оперативно реагувати на зміни й виходити на планові результати. Цей досвід показав нам, що справжня сила у партнерстві, прозорій комунікації та спільному прагненні до результату.