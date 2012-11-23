Сегодня пообщаемся с Арамом Мирзоянцем — выдающимся графическим дизайнером, экс-арт-директором престижного московского брендингового агентства Depot WPF, обладателем Каннского льва (2011 г., за упаковку mlk Organic Dairy для продукции компании «Продмол»). В его портфолио есть работы для компаний: Danone, Nestle, Kraft Foods, Efes, Heinz, Cosmetic Center, APU Company, Campina, Tetrapack, Vision IPG, X5 Retail Group. Собственно говоря, вот и та самая работа для mlk:

«Канны — не Мордер, но и не рай! В Каннах невозможно победить на удачу, походя, случайно. Идти за призом на Каннский фестиваль следует тщательно подготовленным. Как на войну. Как замуж. Мы готовились к Каннам долго — 13 лет. И еще: каннский Лев — награда для всей команды Депо, потому что только общими усилиями можно добиться результата, при условии, что все члены команды — талантливые и профессиональные ребята». © Алексей Андреев, президент Depot WPF

По случаю того, что скоро одесситы смогут посетить «Багаж» с Арамом, где узнают много интересного от практика (в частности про роль и жизненный цикл упаковки, о процессе разработки дизайна, о визуальном восприятии информации, интерактиве и инновациях в этой сфере, мы воспользовались случаем передать привет 4Press и Аррибе задать несколько вопросов уважаемому гостю.

«Дизайн не сводится к умению хорошо работать каким-то инструментом. Поэтому и дизайн для меня — это не просто картинка. Это эволюционный процесс, который заставляет двигаться вперед, это процесс поиска и создания нового. Хотя, все новое уже где-то существует. Представляете себе наркотическую галлюцинацию, когда человек вдруг видит то, чего никогда раньше не видел в реальной жизни? Откуда эти вещи берутся? Из подсознания. А подсознание как-то связано с космосом. Может, звучит немного по-дурацки, но я себе так эту картину представляю: к нам сверху поступает информация, но наша голова — это фильтр, в ней слишком много барьеров». © Арам Мирзоянц

— Расскажите о себе?

Меня зовут Арам Мирзоянц. Я занимаюсь дизайном более 12 лет, 6 из которых я посвятил дизайну упаковки. Работы с моим участием занимали призовые места на лучших международных фестивалях. Я — член ADCR. Некоторые из вас слушали меня на фестивалях рекламы и дизайна, в Багаже, Икре, Британской высшей школе дизайна, ЛАК.Project. Я в меру наглый, молодой и безумно талантливый, меня невозможно не любить :)

— Вы работаете самостоятельно или всегда в команде?

В данный момент я работаю сам на себя, привлекая сторонних специалистов по мере необходимости.

— Как вы относитесь к фрилансу в дизайне и рекламе?

К фрилансу отношусь как к необходимым боевым единицам. Иллюстраторы, стратеги, копирайтеры, дизайнеры — мои солдаты :) Без этих людей я вряд ли бы смог предложить своим клиентам полноценные решения. Однако я уверен в том, что начинать карьеру дизайнера с фриланса категорически противопоказано.

Для того, чтобы развить свое творческое начало, существует ряд специальных упражнений. Вот одно, очень банальное. Называется «каракули». Рисуете какую-нибудь произвольную завитушку на бумаге. Задача другого человека пририсовать к ней все, что угодно: глаза, усы, любые детали. Так, чтобы она во что-то превратилась. Дизайнерам сложно приступать к какой-то новой идее с чистого листа. А это упражнение хорошо развивает фантазию. Минуту назад эта завитушка на бумаге ничего не значила, а теперь это уже улитка, или заяц, или настольная лампа.

Еще хорошо научиться создавать интеллект карты (mind-mapping), построенные на ассоциациях. Использовать системное мышление, а не линейное, заставлять работать оба полушария. Вот мы берем понятие, которое сложно или невозможно изобразить, например, уют. Пишем его на бумаге, а ветками отводим от него все то, с чем это слово у нас ассоциируется. Торшер, камин, тепло, животные, цвета, картинки… Далее ассоциируем полученные слова, тем самым рисуем некую карту, подобную дереву из слов, цветов, образов. Потом можно комбинировать элементы этой карты, связанные логической цепочкой, и тем самым создаем что-то новое. И еще так лекции очень удобно конспектировать.

— Как вы считаете, что сегодня лучше всего мотивирует для работы в дизайне/рекламе?

Желание быть лучше, чем ты есть сейчас. Желание делать крутые вещи. Желание сделать мир лучше.

— Какие навыки и умения на ваш взгляд особенно важны для дизайнера сегодня?

Умение думать, рассуждать, коммуницировать — пожалуй, это главное.

— Где сегодня нужно учиться дизайну?

Зачем учиться дизайну? Дизайном нужно заниматься :) А учиться владеть инструментом, заниматься самообразованием — этому нужно учиться.

— Что обязательно должна знать и уметь команда для эффективной работы?

Во-первых, это должна быть действительно команда, а не набор абстрактных людей :) Во-вторых, это должна быть команда профессионалов. В-третьих... вы думаете этих двух пунктов мало, чтобы работать эффективно? :)

— Чему именно научатся ваши слушатели за 8 часов мастер-класса? Кому вы рекомендуете посетить ваш мастер-класс, и кому он крайне важен и жизненно необходим?

Я рекомендую всем оставаться дома, в теплой постельке. Это же так круто — отдыхать в выходной! Зачем вообще чему-либо учиться? А если серьезно, то нужно четко понимать разницу между информацией и опытом. Со своей стороны я могу предоставить лишь информацию, а смогут ли участники мастер класса конвертировать ее в опыт, зависит только от них.

Дизайн — это не искусство, но процесс. Это исполнение мечты за деньги, которая будет приносить деньги. Задача, поставленная заказчиком — это стержень. А цель работы дизайнера — «налепить» на этот стержень эстетической красоты и сделать так, чтобы результат был близок потребителям и приносил заказчику деньги. Независимо от того, приделает ли он к этому стержню одну какую-то крохотную недостающую деталь, или так много, что за ними и самого стержня видно не будет.

— С чем приходить на мастер-класс? С карандашом и бумагой или ноутбуком?

С желанием познавать. С вопросами, на которые вы не можете найти ответ в интернете или у коллег. Для этого может понадобиться ручка и блокнот :)

— Какие из своих проектов вы считаете самыми удачными, интересными?

Все мои проекты удачные и интересные — это же очевидно :) Однако я все еще слишком молод, чтобы гордиться своими работами (моя скромность говорит сама за себя — не слушайте её!).

— Над чем работаете сегодня? Какие творческие планы?

Работаю над визуальной айдентикой тайного мирового правительства. В планах, конечно же, разработка концепции бренда межгалактического альянса. Ну это так... из менее интересного.

— Чьи дизайнерские работы восхищают?

—Elmwood, Pearlfisher, Turner Duckworth, Cinco.

«Еще одно упражнение — находить красоту в тех местах, в которых обычно ее не замечаешь. Вот человек ходит на работу каждый день, ему кажется, что он уже все знает на этом маршруте. Но если он поднимет голову вверх, то сможет увидеть много нового для себя. Или если представит, что пролетает над этим местом на самолете. Вокруг нас очень много всего. И в нас самих — тоже. Просто мы зашорены, как лошади». © Арам Мирзоянц