5 фактов про мобильную коммерцию

Помните время, когда нужно было последовательно проделать 23 клика на телефоне, чтобы найти расписание киносеансов? Может показаться, что это было очень давно, хотя это было всего лишь пару лет назад.

Сейчас мобильным интернетом пользуются в 8 раз чаще, чем в конце 90-х — интернетом на ПК.

Что представляет собой мобильная коммерция? Рассмотрим 5 любопытных фактов из статьи, опубликованной на Mashable.

1. Потребители тратят больше времени, используя гаджеты, чем ПК

Показателен пример Mobify на основе выборки из двадцати тысяч интернет-магазинов. Среднестатистический заказ на ПК в 2011 году составил порядка $95.19, а на смартфонах — $96,62. Разница в $1,73 вроде бы незначительно влияет на заказ, однако разница в 2% на каждой «покупательской корзине» существенно влияет на итоговую прибыль компании. На эти данные уже влияет (и будет еще больше влиять) распространение планшетов. Эти гаджеты стали третьим экраном в дополнение к смартфонам и настольным ПК. Отчет Adobe содержит следующие данные: среднестатистический заказ на планшете был осуществлен на сумму $123, а на ПК — лишь $102. Выборка: более 150 интернет-магазинов (с суммарным количеством посещений, равным 16.5 миллиардам).

Среднестатистический пользователь iPad имеет высшее образование и более высокий доход, чем обычные пользователи интернета. В том же исследовании Adobe сказано, что владельцами планшетов чаще всего становятся люди в возрасте от 18 до 34 лет, и то, что 29% пользователей имеют годовой доход, превышающий $75,000. Эта группа пользователей и есть целевая аудитория многих компаний. Помимо демографических данных, планшеты iPad могут сделать покупки более удобными, чем при использовании обычных ПК — благодаря сенсорному экрану и не смотря на то, что он меньше по размеру. Исследование 2011-го года показало, что 52% владельцев планшетов предпочитают делать покупки онлайн, используя именно планшеты, в то время как 40% предпочитают все же использовать стационарные ПК.

Пользователи планшетов — ключевая группа клиентов и их влияние на интернет-коммерцию будет расти не только в 2012 году, но и в дальнейшем (если не случится сами знаете что).

2. Покупатели, использующие смартфоны, больше сосредоточены на покупке

Хотя на первый взгляд это может показаться нелогичным, среднестатистический поисковый запрос на Android и iPhone — в два раза длиннее, чем на стационарных ПК. При этом пользователи не ищут дольше по времени — как правило, они знают, что ищут.

Согласно данным Microsoft, 70% пользователей ПК последовательно осуществляют поиск чего-то конкретного в течение недели, в то время как 70% поиска чего-либо при использовании гаджета заканчивается в течение одного часа. Впрочем, поиск на мобильных устройствах обычно характеризуется срочностью.

Эта разница имеет ощутимое влияние на розничную и электронную коммерцию. Пользователи смартфонов ищут информацию или возможность проконсультироваться, затем сразу принимают решение о покупке.

88% пользователей, которые ищут товары на мобильных устройствах, совершают покупки в течение суток.

Менеджеры и владельцы предприятий должны понимать, что для клиентов, которые совершают покупки, используя гаджеты, важны две вещи: возможность просто найти нужный товар и быстро совершить покупку. Просится вывод: на сайтах для смартфонов должно быть как можно меньше лишней информации.

Полноценный сайт для ПК обычно содержит информацию о бренде, о компании, описание услуг или товаров и т.д. Сайт для мобильных устройств должен быть простым, минималистичным и «чистым».

3. Показатель CTR выше на мобильных устройствах, чем на ПК

Хотя смартфоны и планшеты сравнительно недавно вошли в обиход, они постоянно демонстрируют более высокий показатель CTR для контекстной рекламы. Согласно исследованию Marin Software, потребители сравнительно больше кликают по поисковой рекламе, если используют смартфоны и планшеты. Показатель CTR в 4-м квартале 2011 года распределился следующим образом:

смартфоны: 1,25%;

планшеты: 1,31%;

ПК и ноутбуки: 0,95%.

Компания Performics опубликовала данные исследования, которое проводилось с конца 2011-го по январь текущего года:

в случаях, когда потребители используют мобильные устройства (а не ПК и ноутбуки), показатель CTR выше на 45%.

Этот факт важно принять во внимание, так как он свидетельствует о намерениях человека, который осуществляет поиск, используя мобильное устройство.

Таким образом, можно заключить, что пользователи смартфонов и планшетов — наиболее ценная целевая аудитория.

4. Пик покупок, совершаемых с использованием мобильных устройств, приходится на ночь

Многие думают, что пользователи смартфонов и планшетов пользуются интернетом, когда появляется «свободная минутка» и совершают покупки «на ходу». Однако это касается активности в соц. сетях и email, никак не онлайн-покупок (что все-таки занимает значительно больше времени и внимания).

Когда мы сравниваем покупки, совершаемые через мобильные устройства и ПК, мы приходим к выводу, что тренды очень зависят от типа используемого устройства. Согласно данным Google Mobile Ads, поиск на ПК и ноутбуках осуществляется обычно в рабочее время, а вот на мобильных устройствах — ночью. Впрочем, люди пользуются мобильными устройствами в течение дня, но пик нередко приходится на 9 вечера.

В то время как смартфоны и планшеты называют гаджетами, которые заставляют откинуться на спинку кресла и отдохнуть — это единственные устройства, которые используются в течение дня и ночи, в рабочее и внерабочее время.

Было время, когда многие читали под одеялом книги — теперь они сёрфят интернет и нередко совершают покупки.

5. Роль мобильного интернета

Подумайте о том, что гаджеты генерируют 30% трафика всех социальных медиа. Этот «кусок пирога» в 2011 году составил более 42-х миллионов людей, которые регулярно сёрфят сеть, используя мобильные браузеры, в то время как 38.5 миллионов используют мобильные приложения. Маркетологи должны учитывать это, однако принимая во внимание специфические ниши, например, игры. В любом случае мобильный интернет сулит некоторые выгоды для бизнесменов. Мобильное приложение может быть заточено на повышение лояльности. Конечно, пользователи будут возвращаться на те сайты, где все просто, понятно, в то же время информативно и выгодно. Приложения могут быть частью маркетингового плана — образно говоря, инструментом повторных продаж.

Сложно забыть свой «покупательский опыт», если уже установлено спец. приложение на смартфон или планшет.

Что дальше?

К 2015 году в США число пользователей мобильного интернета превысит число пользователей интернета на ПК. Продажи смартфонов по-прежнему будут превышать продажи всех остальных устройств, включая планшеты. В отчете Canalys сообщается, что в 2011-м году было продано 488 миллионов смартфонов, 415 миллионов ПК и 63 миллиона планшетов. Впрочем, за время рождественских и новогодних выходных доля продаж планшетов уже успела удвоиться :) Дальше — больше!