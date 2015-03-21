Netpeak покупает агентство онлайн — эксперимент в блоге

Netpeak уже 12 лет на рынке интернет-маркетинга, за это время мы помогли развить бизнес более 2000 клиентам из 47 стран мира. Cегодня представительства международного агентства уютно разместились в семи городах четырех стран.

При масштабировании мы используем разные методы — и привычный, с арендой офиса, региональными представителями и поиском локальных кандидатов, и быстрый — объединение и слияние с локальными игроками.

Так в 2014 году мы вышли на рынок Болгарии, купив 51% агентства Optimization.bg. Нам понравился их подход — максимально близкий к принципам [SEO настоящего] , а им — организованность, отлаженные бизнес-процессы и системность действий внутри Netpeak.

Сейчас мы хотим повторить эту историю и, возможно, именно с вами. Но об этом чуть позже. Пока представим нашего героя. Знакомьтесь, Геннадий Воробьев, предприниматель, основатель и CEO Netpeak Bulgaria (экс Optimization.bg). Благодаря слиянию с Netpeak Геннадий за 4 года в 10 раз увеличил выручку, в 5 раз — штат команды, в 4 раза — количество проектов.

Невероятная история Netpeak Bulgaria и Геннадия Воробьева

Наш герой родился, учился и рос до 17 лет в уютном городке Измаил в Одесской области. Потом переехал в Болгарию и поступил на факультет математики и информатики в Шумене. Преподавал на кафедре матанализа, затем — обрабатывал брони путевок в туристическом агентстве, увлекся онлайн-проектами и понеслось: работа в компании по онлайн-букингу, продвижение проектов — в офисе и на фрилансе.

Наконец Геннадий решил, что набил достаточно шишек и готов основать собственное SEO-агентство. Так появился сайт и юридическое лицо Optimization.bg. Всё шло отлично и в том же году вместе с Николаем Галиновым (тогда линкбилдер, а сейчас — SEO Team Lead в Netpeak Bulgaria) и другими партнерами Геннадий запустил ecommerce-проект по продаже мобильных телефонов. Продажи росли за счет топовых позиций в органике, специалисты оптимизировали сайт. Все было отлично, пока проект не попал под фильтр Penguin от Google.

После этого Геннадий вместе со своими специалистами вступил в общество белых оптимизаторов, почти перестал покупать ссылки и начал больше работать с контентом.

В 2013 году у Optimization.bg появился первый офис на 18-м этаже в центральном районе Софии. Команда состояла из шести человек.

Тогда же Геннадий подружился с апологетами белого SEO — Александром Максименюком (фаундер Ringostat) и Олегом Саламахой (основатель Serpstat) — и, что характерно, на конференции «8P: Бизнес в сети». После этого у продуктов Netpeak появились клиенты в Болгарии, а компания Геннадия получила доступ к новым инструментам продвижения.

Вскоре основатель Netpeak Group Артем Бородатюк пригласил нашего героя в центральный офис агентства Netpeak, чтобы провести экскурсию. На террасе бизнес-центра Артем вспоминал, как когда-то сам проходил «кризис четырех лет», характерный для всех основателей и CEO агентств.

Это как раз то время, когда все запасы внутреннего энтузиазма после старта бизнеса исчерпаны, ты устал от однообразия и вместо перспектив ясно видишь только огромный массив работы, сделать которую нужно просто для выживания. Речь о четкой отстройке бизнес-процессов , создании системы стимулирования для каждой роли, формировании стандартов работы, найме и обучении новых людей, изменении формата работы текущей команды и прочее, прочее, прочее.

Весь этот груз не всегда покрывается «щедрой» прибылью от бизнеса, поэтому стоит вопрос о целесообразности всей затеи. Собственно, поэтому многие команды SEO- и PPC-специалистов живут не дольше четырех лет. Если, конечно, не хотят довольствоваться ну совсем малым.

Ремарка для тех, кто не в теме: вне зависимости от того, насколько большие клиенты приходят в агентство интернет-маркетинга и какие у него обороты, выйти в плюс сложно из-за низкой маржинальности и сложности сервисной модели бизнеса, — когда ты оказываешь по сути консультационную услугу, а не продаешь готовый физический товар или программный продукт. То есть выйти на стабильную зарплату себе и сотрудникам можно, но чтобы развивать команду нужно либо много времени (чтобы развиваться медленно, постепенно, пошагово), либо дополнительные деньги, инвестиции (которые привлечь тяжело опять же из-за низкой маржи).



Агентство, особенно маленькое, непременно попадает в эту ловушку, а основатель и руководитель бизнеса оказываются на грани полного выгорания.

Из такой ситуации два продуктивных выхода:

Стать большим агентством — так поступил Netpeak. Условно минуя стадию «среднего бизнеса». Но, по сути, это значит полностью перестроить компанию на другом уровне, полностью реорганизовать бизнес-процессы и так далее. Выйти в премиум-сегмент, оставаясь маленьким агентством. То есть брать больше денег, чем в среднем по рынку, стать «агентством-бутиком». Но в таком случае весь бизнес держится на основателе, его репутации. Кроме того, представители Google на одном из недавних ивентов привели печальную статистику: если у агентства три клиента генерируют более 60% оборота — можно готовиться закрываться. В идеальном варианте, по мнению специалистов Google, один клиент не должен приносить более 30% оборота.

Артем с Геннадием обсудили эти варианты и разъехались по домам. Вскоре появилась идея сделать так, чтоб Optimization.bg начал использовать опыт Netpeak и перешел на рельсы большого бизнеса, а Netpeak — получил бы своё «окно в Европу» в лице болгарского агентства. Основатели агентств встретились еще раз, провели комплексную проверку (дью-дилидженс) финансового состояния Optimization.bg, договорились об оценке и условиях работы.

Так начался процесс объединения бизнесов под брендом Netpeak. Руководители команд составили обучающий проект «Как стать Netpeak» и все ребята из Optimization.bg его прошли. Тогда же была внедрена структура команд Netpeak с системой стимулирования и карьерным ростом — от джуна до тимлида.

За четыре года количество сотрудников Netpeak Bulgaria выросло в пять раз, в 2016 году появился отдел продаж, а в 2017 сформировалась полноценная команда специалистов по контекстной рекламе.

Команда Геннадия получила доступ ко всем программным разработкам, методологиям, программным наработкам, структурированному опыту агентства. Распишем чуть подробнее, так как именно это (кроме денег, естественно) мы и сейчас предлагаем для развития бизнеса наших будущих партнеров.

Все фишки для агентства, которое станет частью Netpeak

Что получила команда Геннадия (и, возможно, получит ваша) при объединении с агентством Netpeak:

1. Организация работы команды.

1.1. Своя организационная структура: карьерная лестница и карта развития для каждой роли.

1.2. Построенные на KPI системы стимулирования для сотрудников.

1.3. Дополнительный контроль трат времени специалистов с помощью внутренней системы и Yaware.

1.4. Внутренняя википедия с полным набором всех мануалов и руководств по каждому процессу и каждой роли.

1.5. Возможность использовать по специальным тарифам входящие в холдинг продукты Netpeak Group (Serpstat, Netpeak Software, Academy Ocean).

1.6. Программа Netpeak Scriptum для генерации уникальных коммерческих предложений на основании эффективных шаблонов.

1.7. Возможность публиковать статьи в одном из крупнейших отраслевых ресурсов Рунета по интернет-маркетингу — блоге Netpeak (более 250 000 просмотров ежемесячно).

1.8. Возможность посещать наши конференции: 8Р, ОА, SaaS Nation.

1.9. Отлаженные бизнес-процессы, основанные на самостоятельности и инициативности сотрудников. Например, если сотрудник хочет посетить обучающий семинар, он пишет тикет об этом в разделе семинаров внутренней ERP-системы и ему заказываются билеты.

1.10. Сайт Netpeak — раздел с вакансиями и кандидатами, по сути, CRM-система по работе с рекрутингом.

1.11. Внутренний форум для обсуждения новшеств и помощи коллективного разума в решении сложных вопросов.

1.12. Обучающие материалы и регулярные профильные и непрофильные обучающие события.

1.13. Корпоративная культура: миссия, ценности, цели. Подробности — в посте « Миссия компании и как ее выполнить — кейс Netpeak ».

1.14. Внутренняя валюта (нетпиксы) и Netpeak Store, где можно купить разные товары за эту валюту.

1.15. Раздел Образовательного центра, с возможностью проводить курсы и взращивать талантливых и способных сотрудников.

1.16. Система геймификации сотрудников, повышающая мотивацию их работы: бейджи, рейтинги, благодарности.

1.17. Свой внутренний мемогенератор.



2. Панель управления проектами. ПУП — собственная ERP-система для агрегации и аналитики данных, автоматизации работы, составления дайджестов.

2.1. ERP-система Netpeak автоматически начисляет отпускные дни, визуализирует данные о том, кто сейчас в отпуске и высылает сообщения коллегам, что этот сотрудник собирается в отпуск.

2.2. Панель управления проектами ведет учет посещаемости сотрудников.

2.3. ERP-система позволяет вести финансовый учет по проектам.

2.4. Панель управления проектами помогает выписывать зарплату сотрудникам, формирует дайджесты о задолженностях и плюс-процентах, выписывает платные напоминания.

2.5. ПУП отслеживает продуктивность персонала и моральный настрой сотрудников: например, в конце рабочего дня в системе каждый указывает свою эффективность в процентах (от нуля до двухсот), а также пишет отчет о проделанных задачах. Сейчас же у нас есть автоматическая система отслеживания риска демотивации сотрудников, которая должна помочь превентивно решать проблемы профессионального выгорания.

2.6. Любой работник может написать о каком-то баге или идее: от «что-то не работает» до «я бы хотел, чтобы мы поменяли цвет логотипа на зеленый». В системе передаются деньги между сотрудниками, высылаются запросы на технику и книги, мероприятия и так далее.

2.7. ERP-система агентства интегрирована с CRM «Планфикс», где проходит вся работа по задачам.

3. Общие улучшения для клиентов.

3.1. Стандарты качества предоставляемых услуг.

3.2. Синергия специалистов — для достижения максимальных результатов для бизнеса к продвижению проекта всегда могут быть подключены дополнительные специалисты. Для крупных проектов создаются специальные отделы, в которые входят специалисты разных профилей для достижения максимального результата по проекту.

3.3. ROI-ориентированный подход, составляющий основу бренда Netpeak.

3.4. Собственные скрипты и программные наработки для увеличения количества лидов, объединенных на платформе Netpeak Cloud.

3.5. Личный кабинет, в котором аккумулируется и визуализируется вся информация о продвижении проекта, хранится история комментариев специалистов и многое другое. Это заправский пульт управления проектами, в котором можно контролировать работоспособность сайта и эффективность целевых страниц, детализировать баланс, мониторить качество внедрения техзаданий и следить за KPI по всем источникам трафика. И всё — в один-два клика.

3.6. Эффект масштаба — у нас есть данные по миллионам доменов в разных сегментах, мы видим миллионы поисковых запросов, подсказок, и анализируем миллионы рекламных объявлений.

Ребята из Софии даже создали локальную языковую версию блога Netpeak — и успешно ее используют для обучения рынка, обмена опытом и, конечно, генерации новых заявок.

В апреле 2016 года Netpeak Bulgaria стало победителем локального рейтинга Forbes — E-Volution Awards в категории «SEO-агентство».

Netpeak Bulgaria стало влиять на развитие рынка своей страны — ребята выступили соорганизаторами крупной конференции по интернет-маркетингу и активно поддерживают различные образовательные проекты.

Как Netpeak Bulgaria развивает интернет-маркетинг в стране

С 2016 года Netpeak стал организатором крупнейшего форума специалистов по продвижению и интернет-рекламе в Болгарии и провел первую такую конференцию — «Online Advertising» (экс «SEO Конференция»). Год спустя прошел еще один форум, а на 2018 запланировано целых две конференции. Online Advertising Live Edition (в онлайн-формате) уже собрала больше 2000 участников 27 марта, а традиционная оффлайн-конференция пройдет в конце октября этого года.

А еще Netpeak Bulgaria с 2013 года — соорганизатор трехмесячных курсов по интернет-маркетингу в стенах новосозданного Software University. За два курса университет выпустил больше 2000 студентов. Преподавательский состав курсов (в том числе шестеро сотрудников болгарской команды из отделов платного трафика, маркетинга и SEO) в 2016 году объединился в отдельную структуру — Softuni Digital — факультет диджитал маркетинга. За два года факультет выпустил более 1000 студентов, прослушавших за семь месяцев курсы по основам маркетинга, контент-маркетингу, email-маркетингу, Facebook Ads, Google Рекламе, SEO и ecommerce.

Команда Netpeak Bulgaria растет и сменила уже несколько офисов в центре Софии:

Ребята регулярно светятся на обложках местных бизнес-изданий:

Специалистам Netpeak Bulgaria доверили свои проекты ведущие болгарские бренды, а из международных — такие как IKEA и Peugeot. Геннадия приглашают на национальное телевидение в качестве эксперта по продвижению сайтов и у него очень амбициозные планы на 2018 год.

Мы хотим повторить успешный опыт выхода в новые регионы

Мы долго ждали, когда полностью переведем агентство на рельсы Netpeak и оценим результаты. Мы смогли систематизировать и организовать этот непростой процесс и в результате Болгария стала вторым рынком по уровню выручки Netpeak.

Сейчас мы хотим повторить опыт и еще раз найти и купить локальную команду SEO или PPC-специалистов (а можно и SEO, и PPC). Как обычно, делаем предложение нестандартно — поэтому вы видите этот пост. Мы хотим найти тех, кто и так о нас знает, читает, знаком с нами и нашим подходом.

Да, мы в курсе, что в случае с героем нашего поста было по-другому и что так еще никто не поступал. Но и мир стал другим: решения о миллионных сделках заключаются в комментариях под твитами, без офлайн-знакомств и связей. Так почему бы и нет?

Кого мы ищем?

Мы не делаем предложение всем подряд и не готовы покупать супербольших игроков. Кого мы ищем? Команду специалистов, до 20 человек, с трех-четырехлетним опытом продвижения онлайн-проектов. Специализация наших будущих партнеров — поисковое продвижение и контекстная реклама, важен и схожий с нашим подход к развитию бизнеса клиентов и стремление растить и обучать игроков рынка.

В первую очередь нас интересуют страны: Австрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Литва, Польша, Россия (здесь мы есть, но хотим расширяться), Турция, Франция, Чехия.

Вы — тот, кого мы ищем? Заполняйте форму. В ином случае спасибо за лайк, репост и добрый совет в комментарии.

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P.S. Если в скором времени услышите, что мы купили агентство благодаря этому посту, а вы только созрели для разговора об объединении, — все равно заполняйте форму. Предложение актуально еще долго — мы собираемся постоянно расти и нам нужны надежные партнеры. Давайте развивать рынок вместе!