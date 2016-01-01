Netpeak Spider и Netpeak Checker — новое поколение любимых SEO-инструментов

Netpeak Spider и Netpeak Checker, к которым привыкли десятки тысяч интернет-маркетологов во всём мире, стали ещё лучше! Эти программы изначально разрабатывались в агентстве интернет-маркетинга Netpeak для собственных целей и долгое время находились в бесплатном доступе. Но теперь настал новый этап в развитии Netpeak Spider и Netpeak Checker — основание Netpeak Software — отдельной компании, которая все свои знания, опыт и идеи направит на их улучшение.

Мы учли сотни рекомендаций пользователей и внедрили множество новых функций. Всё для того, чтобы вы посмотрели на наши продукты с новой стороны.

Встречайте Netpeak Spider 2.0 и Netpeak Checker 2.0

Мы с гордостью представляем Netpeak Spider 2.0 и Netpeak Checker 2.0 — теперь ежедневные SEO-задачи будут решаться ещё быстрее и эффективнее. Программы пока что только на английском языке, но даже те, кто с ним не в ладах, вряд ли заметят особые неудобства — мы постарались продумать пользовательский интерфейс до мельчайших деталей.

Netpeak Spider 2.0 — инструмент для комплексного SEO-аудита сайта

«Здоровье» вашего сайта в надёжных руках: Netpeak Spider с лёгкостью выявляет проблемы внутренней оптимизации, которые могут навредить эффективности вашего SEO.

С помощью Netpeak Spider вы сможете:

Отслеживать ключевые параметры внутренней оптимизации сайта Отслеживать ключевые параметры внутренней оптимизации сайта Анализировать входящие и исходящие внутренние ссылки сайта Анализировать входящие и исходящие внутренние ссылки сайта Находить битые ссылки и редиректы Находить битые ссылки и редиректы Обнаруживать дублирующийся контент: целые страницы, теги Title и метатеги Description/Keywords Обнаруживать дублирующийся контент: целые страницы, теги Title и метатеги Description/Keywords Определять наиболее распространённые ошибки оптимизации Определять наиболее распространённые ошибки оптимизации Учитывать инструкции для поисковых роботов при обходе сайта (Robots.txt, Canonical, Meta Robots) Учитывать инструкции для поисковых роботов при обходе сайта (Robots.txt, Canonical, Meta Robots) Вычислять внутренний PageRank страниц для построения эффективной структуры сайта и улучшения внутренней перелинковки Вычислять внутренний PageRank страниц для построения эффективной структуры сайта и улучшения внутренней перелинковки Настраивать гибкие правила сканирования: можно обойти весь сайт или только определённую его часть Настраивать гибкие правила сканирования: можно обойти весь сайт или только определённую его часть Сохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде Сохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде

Сравнение старой и новой версии Netpeak Spider 1.x 2.0 Основные возможности сканирование сайтов ✔ ✔ поиск дублей Title, Description, Keywords ✔ ✔ поиск полных дублей страниц ✖ ✔ учёт ссылочных связей ✔ ✔ различные типы сканирования (по сайту, только по разделу, по Google) ⚠ ✔ Настройки функция «Правила сканирования» ✖ ✔ настройки учёта инструкций для поисковых роботов ⚠ ✔ возможность оптимальной работы с медленными сайтами (таймаут, задержка между запросами и т.д.) ✖ ✔ определение бесконечных редиректов, ограничение максимального количества переходов по редиректам ✖ ✔ предустановленные шаблоны User Agent ✖ ✔ связка проекта и настроек сканирования ✖ ✔ Параметры и результаты экспорт в Excel всех результатов ✔ ⚠ экспорт в Excel текущего состояния таблицы ✖ ✔ продвинутая логика фильтрации и поиска результатов ✖ ✔ сохранение и загрузка результатов ✖ ✔ возможность выгрузки результатов сканирования для последующей работы в Netpeak Checker ✖ ✔ Интерфейс подробные подсказки к большинству функций программы ✖ ✔ оповещения об основных событиях ✖ ✔ «Start Window» для быстрого начала работы ✖ ✔ мониторинг процесса сканирования с помощью статус-панели ✖ ✔ Технологии оптимизированная и сбалансированная структура сканирования ✖ ✔ улучшенная схема парсинга URL (декодирование спецсимволов в HTML и URL, учёт base URL и т.п.) ✖ ✔ поддержка протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2 ✖ ✔ Поддержка отдельная команда, которая разрабатывает и тестирует продукт ✖ ✔ выделенная служба поддержки ⚠ ✔

Netpeak Checker 2.0 — инструмент для массового SEO-анализа и сравнения сайтов

Всё познаётся в сравнении. И Netpeak Checker полностью это доказывает. Результаты анализа URL-адресов представлены в удобной таблице, что значительно сэкономит ваше время при аудите продвигаемого сайта и сравнении его показателей с конкурентами.

С помощью Netpeak Checker вы сможете:

Проверять основные SEO-параметры анализируемых сайтов Проверять основные SEO-параметры анализируемых сайтов Получать содержимое Title, Meta Description, Keywords, Robots и Canonical Получать содержимое Title, Meta Description, Keywords, Robots и Canonical Анализировать коды ответов сервера, ссылки, заголовки h1-h6 и даже язык страниц Анализировать коды ответов сервера, ссылки, заголовки h1-h6 и даже язык страниц Сравнивать URL-адреса по параметрам, полученным из популярных сервисов: Moz, Ahrefs, Serpstat, SEMrush, Majestic и т.д. Сравнивать URL-адреса по параметрам, полученным из популярных сервисов: Moz, Ahrefs, Serpstat, SEMrush, Majestic и т.д. Объединять URL-адреса в проекты, чтобы удобно ими управлять Объединять URL-адреса в проекты, чтобы удобно ими управлять Добавлять список URL вручную, из файла, XML-карты сайта и даже из проекта Netpeak Spider Добавлять список URL вручную, из файла, XML-карты сайта и даже из проекта Netpeak Spider Фильтровать и сортировать полученные данные по любому параметру Фильтровать и сортировать полученные данные по любому параметру Использовать прокси-серверы и сервисы по разгадыванию капчи при работе с большим количеством URL Использовать прокси-серверы и сервисы по разгадыванию капчи при работе с большим количеством URL Сохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде Сохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде

Сравнение старой и новой версии Netpeak Checker 1.x 2.0 Основные возможности массовый анализ сайтов по выбранным параметрам ✔ ✔ функция сравнения с базовым URL ✖ ✔ использование proxy ✔ ✔ разгадывание CAPTCHA: вручную или с помощью сервисов ⚠ ✔ работа с проектами ✖ ✔ Количество параметров On-Page параметры (Title, Description, Meta Robots, Canonical URL и т.д.) 4 36 ↑ 32 параметры сервера 3 3 Ahrefs 8 8 Serpstat 0 3 ↑ 3 Moz 7 7 SEMrush 2 6 ↑ 4 Majestic 6 6 Alexa 3 3 DMOZ 1 3 ↑ 2 Whois 3 3 Internet Archive: Wayback Machine 1 2 ↑ 1 Google (индексация, дата кеширования, склейка и т.д.) 6 7 ↑ 1 Bing 1 3 ↑ 2 Социальные сети 7 8 ↑ 1 Способы добавления URL вручную списком ✔ ✔ из txt-файла ✔ ✔ из XML-карты сайта ✖ ✔ из результатов сканирования Netpeak Spider ✖ ✔ Работа с результатами экспорт в Excel всех результатов ✔ ⚠ экспорт в Excel текущего состояния таблицы ✖ ✔ продвинутая логика фильтрации и поиска результатов ✖ ✔ сохранение и загрузка результатов ✔ ⚠ перепроверка отдельных ячеек / строк ✖ ✔ Настройки шаблоны параметров ✔ ✔ возможность оптимальной работы с медленными сайтами (таймаут, задержка между запросами и т.д.) ✖ ✔ определение цепочек редиректов, ограничение максимального количества переходов по редиректам ✖ ✔ предустановленные шаблоны User Agent для On-Page параметров ✖ ✔ Интерфейс подробные подсказки к параметрам и большинству функций программы ✖ ✔ оповещения об основных событиях ✖ ✔ мониторинг процесса сканирования с помощью статус-панели ✖ ✔ Технологии оптимизированная и сбалансированная структура анализа ✖ ✔ улучшенная схема парсинга URL (декодирование спецсимволов в HTML и URL, распознавание типов страниц и т.п.) ✖ ✔ поддержка протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2 ✖ ✔ Поддержка отдельная команда, которая разрабатывает и тестирует продукт ✖ ✔ выделенная служба поддержки ⚠ ✔

Как начать пользоваться продуктами

Помимо упомянутых выше Netpeak Spider и Netpeak Checker, мы разработали Netpeak Launcher — новое десктопное приложение, которое позволяет унифицировать доступ ко всем программам Netpeak Software и обеспечивает их обновление. Вы сможете скачать Netpeak Launcher из личного кабинета (User Control Panel) сразу после создания своего аккаунта.

Чтобы почувствовать все преимущества обновлённых продуктов, воспользуйтесь бесплатным триалом. Он даёт полный доступ ко всем возможностям продуктов Netpeak Software на 14 дней, если вы раньше не пользовались программами Netpeak Spider и Netpeak Checker, и на 60 дней, если у вас уже есть такой опыт. Обратите внимание, что 60-дневный триал начинается с даты релиза, то есть с 21 июня 2016 года, поэтому не теряйте время: проверьте свою электронную почту — мы отправили письмо со всей необходимой информацией.

После истечения этого тестового периода, то есть с 19 августа 2016 года, мы планируем остановить поддержку предыдущих версий программ, так как теперь мы уделяем всё наше внимание новым продуктам. Однако, если вы уже успели зарегистроваться в старых версиях программ (1.x), то сможете ими пользоваться без каких-либо ограничений.

А когда вы будете готовы принять решение по дальнейшему использованию программ, просмотрите предлагаемые планы подписки. Их период варьируется от 1 до 12 месяцев, позволяя получить скидку до 30% и дополнительно 10% при покупке обоих продуктов сразу.

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Давайте дружить!

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Ну а если совсем коротко

Вы SEO-специалист или вебмастер, который ищет оптимальное решение своих повседневных SEO-задач? Вам необходимо быстро просканировать сайт и понять, какие ошибки внутренней оптимизации тянут его вниз? Или вы хотите проанализировать большое количество URL-ов, чтобы, например, сравнить свой сайт с сайтами конкурентов и увидеть его сильные и слабые места?

Тогда попробуйте новые программы Netpeak Spider и Netpeak Checker и делайте только эффективное SEO вместе с нами!

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