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Блог Netpeak Software

Netpeak Spider и Netpeak Checker — новое поколение любимых SEO-инструментов
Алекс Вайс
81378 462 41
Сложность: норм норм
17

Netpeak Spider и Netpeak Checker, к которым привыкли десятки тысяч интернет-маркетологов во всём мире, стали ещё лучше! Эти программы изначально разрабатывались в агентстве интернет-маркетинга Netpeak для собственных целей и долгое время находились в бесплатном доступе. Но теперь настал новый этап в развитии Netpeak Spider и Netpeak Checker — основание Netpeak Software — отдельной компании, которая все свои знания, опыт и идеи направит на их улучшение.

Мы учли сотни рекомендаций пользователей и внедрили множество новых функций. Всё для того, чтобы вы посмотрели на наши продукты с новой стороны.

Встречайте Netpeak Spider 2.0 и Netpeak Checker 2.0

Мы с гордостью представляем Netpeak Spider 2.0 и Netpeak Checker 2.0 — теперь ежедневные SEO-задачи будут решаться ещё быстрее и эффективнее. Программы пока что только на английском языке, но даже те, кто с ним не в ладах, вряд ли заметят особые неудобства — мы постарались продумать пользовательский интерфейс до мельчайших деталей.

Netpeak Spider 2.0 — инструмент для комплексного SEO-аудита сайта

«Здоровье» вашего сайта в надёжных руках: Netpeak Spider с лёгкостью выявляет проблемы внутренней оптимизации, которые могут навредить эффективности вашего SEO.

С помощью Netpeak Spider вы сможете:

Здесь вы видите результаты сканирования сайта программой Netpeak Spider по основным параметрам внутренней оптимизации: канонический URL (Canonical URL), код ответа сервера (Status Code), тег Title, мета-тег Description и т.д.Отслеживать ключевые параметры внутренней оптимизации сайта
На этом скриншоте представлены входящие ссылки для страницы twitter.com/about со всего сканируемого сайта. Обратите внимание, что в данной таблице можно применять отдельный фильтрАнализировать входящие и исходящие внутренние ссылки сайта
На примере просканированного сайта msn.com, в колонке «Status Code» вы можете наблюдать примеры редиректов, а также ошибки, которые указывают на битые ссылкиНаходить битые ссылки и редиректы
В блоке «Duplicates» справа, во вкладке «Titles», представлены дублирующиеся заголовки страниц. Переходите по другим вкладкам, чтобы увидеть дублирующиеся страницы целиком (вкладка «Page hash») или дублирующиеся мета-теги Description и KeywordsОбнаруживать дублирующийся контент: целые страницы, теги Title и метатеги Description/Keywords
На примере сканирования msn.com в качестве распространённых ошибок вы можете увидеть ошибки в Canonical URL (адрес страницы и адрес в Canonical URL не совпадает), редирект, битую ссылку и даже пустой тег TitleОпределять наиболее распространённые ошибки оптимизации
С помощью этих галочек вы сами решаете, учитывать инструкции Robots.txt, Canonical, Meta Robots для поисковых роботов при обходе сайта или нет. Советуем учитывать, так как роботы поисковых систем делают именно так :)Учитывать инструкции для поисковых роботов при обходе сайта (Robots.txt, Canonical, Meta Robots)
Окно, где вы устанавливаете количество итераций для подсчёта внутреннего PageRank страницы и отмечаете, с помощью каких ссылок считать этот параметр: можно посчитать, учитывая все ссылки, а можно — игнорируя сквозные ссылкиВычислять внутренний PageRank страниц для построения эффективной структуры сайта и улучшения внутренней перелинковки
Здесь приведён пример использования правил сканирования, согласно которым в таблице результатов будут выводиться только URL, содержащие /itm/. Пользуйтесь правилами — это достаточно мощный и гибкий инструмент для быстрого сканирования определённой части сайтаНастраивать гибкие правила сканирования: можно обойти весь сайт или только определённую его часть
Когда вы сохраняете в Netpeak Spider результаты сканирования, то программа фиксирует: название домена, дату начала и окончания сканирования, его длительность и статус на момент сохранения, а также количество просканированных URL и количество результатов в таблицеСохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде
Сравнение старой и новой версии Netpeak Spider 1.x 2.0
Основные возможности
сканирование сайтов
поиск дублей Title, Description, Keywords
поиск полных дублей страниц
учёт ссылочных связей
различные типы сканирования (по сайту, только по разделу, по Google)
Настройки
функция «Правила сканирования»
настройки учёта инструкций для поисковых роботов
возможность оптимальной работы с медленными сайтами (таймаут, задержка между запросами и т.д.)
определение бесконечных редиректов, ограничение максимального количества переходов по редиректам
предустановленные шаблоны User Agent
связка проекта и настроек сканирования
Параметры и результаты
экспорт в Excel всех результатов
экспорт в Excel текущего состояния таблицы
продвинутая логика фильтрации и поиска результатов
сохранение и загрузка результатов
возможность выгрузки результатов сканирования для последующей работы в Netpeak Checker
Интерфейс
подробные подсказки к большинству функций программы
оповещения об основных событиях
«Start Window» для быстрого начала работы
мониторинг процесса сканирования с помощью статус-панели
Технологии
оптимизированная и сбалансированная структура сканирования
улучшенная схема парсинга URL (декодирование спецсимволов в HTML и URL, учёт base URL и т.п.)
поддержка протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2
Поддержка
отдельная команда, которая разрабатывает и тестирует продукт
выделенная служба поддержки

Netpeak Checker 2.0 — инструмент для массового SEO-анализа и сравнения сайтов

Всё познаётся в сравнении. И Netpeak Checker полностью это доказывает. Результаты анализа URL-адресов представлены в удобной таблице, что значительно сэкономит ваше время при аудите продвигаемого сайта и сравнении его показателей с конкурентами.

С помощью Netpeak Checker вы сможете:

Окно с настраиваемыми параметрами, согласно которым Netpeak Checker будет анализировать добавленные вами URL-адресаПроверять основные SEO-параметры анализируемых сайтов
В колонках таблицы с результатами вы можете видеть информацию об основных on-page параметрах анализирумых страниц: Title, Meta Description, Keywords, инструкции из файла Robots.txt и из тега Meta RobotsПолучать содержимое Title, Meta Description, Keywords, Robots и Canonical
Таблица с результатами анализа кодов ответов сервера (Status Code), внутренних (Internal) и внешних (External) исходящих (Outgoing) ссылок, языка страниц (Language) и заголовков h1-h6Анализировать коды ответов сервера, ссылки, заголовки h1-h6 и даже язык страниц
Здесь на примере самых популярных сайтов в мире сравниваются такие параметры, как: Alexa Global Rank, Serpstat SE Traffic, MozRank, SEMrush Organic Search Traffic и другиеСравнивать URL-адреса по параметрам, полученным из популярных сервисов: Moz, Ahrefs, Serpstat, SEMrush, Majestic и т.д.
Вы можете объединять URL-адреса в один проект и присваивать ему имя (к примеру, мы назвали наш проект «Most Popular Websites») для того, чтобы в дальнейшем легко находить сохранённые проекты и работать с нимиОбъединять URL-адреса в проекты, чтобы удобно ими управлять
Нажмите «Add URLs», как изображено в левом верхнем углу скриншота, чтобы вызвать окно, которое позволит добавить URL-адреса самыми разными способамиДобавлять список URL вручную, из файла, XML-карты сайта и даже из проекта Netpeak Spider
Во всплывающем окне вы видите пример настроек фильтров, при которых в таблице будут отображаться только те URL, у которых код ответа сервера 200 ОК, больше пяти внутренних ссылок и заголовки h1 включают слово «Facebook»Фильтровать и сортировать полученные данные по любому параметру
Для удобной работы с большим количеством URL у вас есть возможность использовать одну прокси или целый список. Также вы можете настроить работу с капчами на вкладке «CAPTCHA»: можно воспользоваться сервисами по разгадыванию капчи или вводить их вручнуюИспользовать прокси-серверы и сервисы по разгадыванию капчи при работе с большим количеством URL
Экспорт результатов анализа в программе Netpeak Checker достаточно гибкий — выгружайте только те параметры, которые вам необходимы для последующей работыСохранять и экспортировать полученные данные для последующей работы в привычной среде
Сравнение старой и новой версии Netpeak Checker 1.x 2.0
Основные возможности
массовый анализ сайтов по выбранным параметрам
функция сравнения с базовым URL
использование proxy
разгадывание CAPTCHA: вручную или с помощью сервисов
работа с проектами
Количество параметров
On-Page параметры (Title, Description, Meta Robots, Canonical URL и т.д.) 4 3632
параметры сервера 3 3
Ahrefs 8 8
Serpstat 0 33
Moz 7 7
SEMrush 2 64
Majestic 6 6
Alexa 3 3
DMOZ 1 32
Whois 3 3
Internet Archive: Wayback Machine 1 21
Google (индексация, дата кеширования, склейка и т.д.) 6 71
Bing 1 32
Социальные сети 7 81
Способы добавления URL
вручную списком
из txt-файла
из XML-карты сайта
из результатов сканирования Netpeak Spider
Работа с результатами
экспорт в Excel всех результатов
экспорт в Excel текущего состояния таблицы
продвинутая логика фильтрации и поиска результатов
сохранение и загрузка результатов
перепроверка отдельных ячеек / строк
Настройки
шаблоны параметров
возможность оптимальной работы с медленными сайтами (таймаут, задержка между запросами и т.д.)
определение цепочек редиректов, ограничение максимального количества переходов по редиректам
предустановленные шаблоны User Agent для On-Page параметров
Интерфейс
подробные подсказки к параметрам и большинству функций программы
оповещения об основных событиях
мониторинг процесса сканирования с помощью статус-панели
Технологии
оптимизированная и сбалансированная структура анализа
улучшенная схема парсинга URL (декодирование спецсимволов в HTML и URL, распознавание типов страниц и т.п.)
поддержка протоколов TLS 1.1 и TLS 1.2
Поддержка
отдельная команда, которая разрабатывает и тестирует продукт
выделенная служба поддержки

Как начать пользоваться продуктами

Помимо упомянутых выше Netpeak Spider и Netpeak Checker, мы разработали Netpeak Launcher — новое десктопное приложение, которое позволяет унифицировать доступ ко всем программам Netpeak Software и обеспечивает их обновление. Вы сможете скачать Netpeak Launcher из личного кабинета (User Control Panel) сразу после создания своего аккаунта.

Чтобы почувствовать все преимущества обновлённых продуктов, воспользуйтесь бесплатным триалом. Он даёт полный доступ ко всем возможностям продуктов Netpeak Software на 14 дней, если вы раньше не пользовались программами Netpeak Spider и Netpeak Checker, и на 60 дней, если у вас уже есть такой опыт. Обратите внимание, что 60-дневный триал начинается с даты релиза, то есть с 21 июня 2016 года, поэтому не теряйте время: проверьте свою электронную почту — мы отправили письмо со всей необходимой информацией.

После истечения этого тестового периода, то есть с 19 августа 2016 года, мы планируем остановить поддержку предыдущих версий программ, так как теперь мы уделяем всё наше внимание новым продуктам. Однако, если вы уже успели зарегистроваться в старых версиях программ (1.x), то сможете ими пользоваться без каких-либо ограничений.

А когда вы будете готовы принять решение по дальнейшему использованию программ, просмотрите предлагаемые планы подписки. Их период варьируется от 1 до 12 месяцев, позволяя получить скидку до 30% и дополнительно 10% при покупке обоих продуктов сразу.

Истории бизнеса и полезные фишки

Давайте дружить!

Нам очень важны ваши отзывы. Расскажите, что думаете о наших продуктах, задавайте любые волнующие вас вопросы или делитесь своими идеями любым удобным для вас способом:

И ещё обязательно подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях — мы будем делиться новостями Netpeak Software, сообщать о последних обновлениях наших программ и проводить опросы, чтобы вы могли напрямую влиять на продукты.

Ну а если совсем коротко

Вы SEO-специалист или вебмастер, который ищет оптимальное решение своих повседневных SEO-задач? Вам необходимо быстро просканировать сайт и понять, какие ошибки внутренней оптимизации тянут его вниз? Или вы хотите проанализировать большое количество URL-ов, чтобы, например, сравнить свой сайт с сайтами конкурентов и увидеть его сильные и слабые места?

Тогда попробуйте новые программы Netpeak Spider и Netpeak Checker и делайте только эффективное SEO вместе с нами!

Попробовать продукты Netpeak Software

Также советуем ознакомиться со следующим постом из серии о продуктах Netpeak Software → обзор Netpeak Spider 2.1. В этом обновлении мы реализовали автоматическое определение более 50 ошибок, добавили проверку 24 новых параметров, а также внедрили полностью новую таблицу, которая значительно ускоряет и упрощает работу с программой.

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Алекс Вайс

CEO и основатель продуктовой компании Netpeak Software.

10+ лет опыта работы в SEO-отрасли. Руководил SEO-отделом по работе с крупными клиентами агентства Netpeak (TripAdvisor, OLX/Slando и др.), отделом разработки клиентских проектов (штат 10+ человек) и разработкой внутренних ресурсов Netpeak.

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