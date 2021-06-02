Обучение от Netpeak — академии, курсы, авторские программы специалистов

В Чате любителей контента Netpeak иногда спрашивают, на кого пойти учиться, чтобы потом гарантированно или почти гарантированно устроиться на работу в Netpeak. За 15 лет мы создали собственные курсы, укомплектовали базы знаний, подготовили сотни статей. Конечно, не для всех профессий, но рассказать есть о чем. Сохраняйте список в закладках и делитесь с друзьями — он пригодится всем интернет-маркетологам.
Образовательный центр Netpeak
SEO, PPC, продажи, контент-маркетинг, проектный менеджмент — направления, в которых нам часто нужны специалисты. Таких готовят в Образовательном центре Netpeak.
Набор открыт не всегда, поэтому следите за обновлениями либо заполните анкету и ждите уведомление.
Для обучения, как правило, не нужен опыт работы или глубокие профильные знания. Но есть требования к осознанному подходу к процессу:
- работа на результат;
- обязательное выполнение домашних заданий;
- средний балл не ниже «4».
Чтобы попасть на курс, кроме анкеты нужно сделать тестовое задание и пройти собеседование. Занятия проходят онлайн и очно. Обучение бесплатное.
Академия блога Netpeak
Бесплатные курсы по интернет-маркетингу входят в Академию блога Netpeak. Это разложенные по полочкам и упорядоченные посты журнала. В формате лонгридов их было непросто освоить, поэтому мы воспользовались платформой Academy Ocean и создали курсы.
Если у вас возникают сложности в работе, проверьте, может наши сотрудники уже нашли решение в виде одного из курсов. Мы регулярно пополняем базу.
Академия Netpeak Software
Netpeak Group — это 9 компаний, среди которых есть агентства, платформы, инструменты интернет-маркетинга. Они построены так, чтобы закрывать все потребности в продвижении бизнеса в интернете.
Netpeak Software объединяет два продукта для SEO-специалистов: Netpeak Spider (для технического аудита и парсинга сайтов) и Netpeak Checker (для агрегации данных из топовых SEO-сервисов и парсинга поисковой выдачи).
У Netpeak Software есть своя Академия, в которой можно освоить нужные инструменты и прокачать сайт, блог, контент на нем, получить инсайты от анализа конкурентов.
Обратите внимание на вкладку «Записаться на вебинар» — ребята делают обучающие трансляции по использованию инструментов. Netpeak Spider и Checker регулярно обновляются, расширяют функционал. И если нужно увидеть их в действии, ознакомиться с фичами, можно оставить заявку и участвовать в вебинаре-инструкции. Также можно разобрать собственный кейс применения инструмента.
Еmail-курс и Академия от Serpstat
Serpstat — платформа поисковой оптимизации, дающая множество возможностей для интернет-маркетологов:
- исследования ключевых слов;
- отслеживание рангов;
- анализ обратных ссылок;
- аудит сайта;
- детализированный анализ ключевых слов конкурентов.
Из-за обширного функционала инструментов, разобраться с ними самостоятельно сложно. Еmail-курс, разделенный на 12 уроков, значительно упрощает эту задачу.
Когда нет времени самостоятельно разбираться в возможностях инструмента, можно запросить персональную демонстрацию от специалистов компании.
Есть у Serpstat и своя Академия. Собранные там материалы помогают оптимизировать сайт, контент, улучшить позиции в выдаче. Они вобрали необходимый минимум, чтобы прокачать свой ресурс с технической стороны.
Авторский онлайн-курс SEO
Для тех, кто хочет постичь азы SEO и начать карьеру в этом направлении, разработан курс Friendly-Seo. Он создан для:
- студентов, ищущих дорогу в IT;
- предпринимателей, которые хотят самостоятельно заниматься продвижением своего бизнеса;
- маркетологов и менеджеров, работающих с подрядчиками, чтобы лучше контролировать их работу.
После успешного прохождения обучения вы можете претендовать на позицию Junior.
Курс разработали и ведут тимлиды SEO-команд агентства Netpeak Виктория Головерда и Анатолий Бондаренко. Кстати, почитайте историю Виктории о том, как она выросла в сильного специалиста.
Стоимость обучения — от $300.
Курс «R для интернет-маркетинга»
Руководитель отдела аналитики в Netpeak Agency Алексей Селезнев более 10 лет является практикующим аналитиком, а последние 5 популяризирует язык R среди маркетологов. Он написал Академию «Язык R для интернет-маркетинга», онлайн-книгу «Разработка Telegram-ботов на языке R» и микрокурс «Работа с API Facebook на языке R».
А также онлайн-курс об автоматизации сбора данных с помощью языка R в интернет-маркетинге. Он рассчитан на маркетологов и веб-аналитиков, ежедневно работающих с Google Ads, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ.
Чему вы научитесь:
- собирать данные из популярных рекламных и веб-аналитических систем;
- преобразовывать данные с помощью R-скриптов;
- работать с клиент-серверными, облачными и локальными базами данных на языке R;
- разрабатывать скрипты, которые будут осуществлять рассылку писем, а также создавать наглядные графики;
- создавать полноценные telegram-боты на языке R.
Стоимость обучения — $470.
У Алексея Селезнева есть также бесплатный курс «Язык R для пользователей Excel». Он полезен в первую очередь для специалистов из компаний, где работа с данными ведется в Microsoft Excel. Предлагает современные и совершенно бесплатные инструменты анализа данных.
Курс поделен на 13 уроков и проведет вас через все этапы от установки и загрузки данных в R до визуализации готового результата.
Netpeak Talks
С 2018 года компания начала проводить образовательные мероприятия Netpeak Talks. Где выступали только практикующие специалисты, готовые делиться своим опытом в конкретной сфере:
- интернет-маркетинг;
- продажи;
- программирование;
- дизайн;
- менеджмент.
В условиях пандемии формат поставили на паузу, но все выступления доступны в YouTube. А в Telegram Netpeak Talks можно следить за анонсами крупных конференций уже в онлайн-формате.
Новый образовательный проект от Артема Бородатюка
И немного о планах. В конце мая основатель Netpeak Group Артем Бородатюк анонсировал новый образовательный проект.
Компания планирует обучать «профессиям будущего» и начнет со сферы IT:
- продакт-менеджеры;
- проджект-менеджеры;
- маркетологи;
- аналитики;
- SEO/PPC/ASO-специалисты;
- UX/UI-специалисты;
- менеджеры в IT;
- support;
- customer;
- success;
- sales.
Сейчас проект находится на стадии формирования команды.
Запомнить
В Netpeak Group разработали десятки удобных курсов в сфере интернет-маркетинга разного уровня сложности (SEO, аналитика, PPC). Большинство из них бесплатные. Это:
- Образовательный центр Netpeak.
- Академия блога Netpeak.
- Академия Netpeak Software.
- Академия от Serpstat и email-курс по поисковой оптимизации.
- Авторский онлайн-курс Friendly-Seo.
- Курсы по языку R от Алексея Селезнева.
- Выступления практиков в рамках Netpeak Talks.
Ищите свою сферу и знакомьтесь с условиями подробнее.
Делиться опытом и знаниями — часть профессионального роста наших сотрудников, поэтому количество кейсов все время растет.
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