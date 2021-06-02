Обучение от Netpeak — академии, курсы, авторские программы специалистов

В Чате любителей контента Netpeak иногда спрашивают, на кого пойти учиться, чтобы потом гарантированно или почти гарантированно устроиться на работу в Netpeak. За 15 лет мы создали собственные курсы, укомплектовали базы знаний, подготовили сотни статей. Конечно, не для всех профессий, но рассказать есть о чем. Сохраняйте список в закладках и делитесь с друзьями — он пригодится всем интернет-маркетологам.

Образовательный центр Netpeak

SEO, PPC, продажи, контент-маркетинг, проектный менеджмент — направления, в которых нам часто нужны специалисты. Таких готовят в Образовательном центре Netpeak.

Набор открыт не всегда, поэтому следите за обновлениями либо заполните анкету и ждите уведомление.

Для обучения, как правило, не нужен опыт работы или глубокие профильные знания. Но есть требования к осознанному подходу к процессу:

работа на результат;

обязательное выполнение домашних заданий;

средний балл не ниже «4».

Чтобы попасть на курс, кроме анкеты нужно сделать тестовое задание и пройти собеседование. Занятия проходят онлайн и очно. Обучение бесплатное.

Академия блога Netpeak

Бесплатные курсы по интернет-маркетингу входят в Академию блога Netpeak. Это разложенные по полочкам и упорядоченные посты журнала. В формате лонгридов их было непросто освоить, поэтому мы воспользовались платформой Academy Ocean и создали курсы.

Если у вас возникают сложности в работе, проверьте, может наши сотрудники уже нашли решение в виде одного из курсов. Мы регулярно пополняем базу.

Академия Netpeak Software

Netpeak Group — это 9 компаний, среди которых есть агентства, платформы, инструменты интернет-маркетинга. Они построены так, чтобы закрывать все потребности в продвижении бизнеса в интернете.

Netpeak Software объединяет два продукта для SEO-специалистов: Netpeak Spider (для технического аудита и парсинга сайтов) и Netpeak Checker (для агрегации данных из топовых SEO-сервисов и парсинга поисковой выдачи).

У Netpeak Software есть своя Академия, в которой можно освоить нужные инструменты и прокачать сайт, блог, контент на нем, получить инсайты от анализа конкурентов.

Обратите внимание на вкладку «Записаться на вебинар» — ребята делают обучающие трансляции по использованию инструментов. Netpeak Spider и Checker регулярно обновляются, расширяют функционал. И если нужно увидеть их в действии, ознакомиться с фичами, можно оставить заявку и участвовать в вебинаре-инструкции. Также можно разобрать собственный кейс применения инструмента.

Еmail-курс и Академия от Serpstat

Serpstat — платформа поисковой оптимизации, дающая множество возможностей для интернет-маркетологов:

исследования ключевых слов;

отслеживание рангов;

анализ обратных ссылок;

аудит сайта;

детализированный анализ ключевых слов конкурентов.

Из-за обширного функционала инструментов, разобраться с ними самостоятельно сложно. Еmail-курс, разделенный на 12 уроков, значительно упрощает эту задачу.

Когда нет времени самостоятельно разбираться в возможностях инструмента, можно запросить персональную демонстрацию от специалистов компании.

Есть у Serpstat и своя Академия. Собранные там материалы помогают оптимизировать сайт, контент, улучшить позиции в выдаче. Они вобрали необходимый минимум, чтобы прокачать свой ресурс с технической стороны.

Авторский онлайн-курс SEO

Для тех, кто хочет постичь азы SEO и начать карьеру в этом направлении, разработан курс Friendly-Seo. Он создан для:

студентов, ищущих дорогу в IT;

предпринимателей, которые хотят самостоятельно заниматься продвижением своего бизнеса;

маркетологов и менеджеров, работающих с подрядчиками, чтобы лучше контролировать их работу.

После успешного прохождения обучения вы можете претендовать на позицию Junior.

Курс разработали и ведут тимлиды SEO-команд агентства Netpeak Виктория Головерда и Анатолий Бондаренко. Кстати, почитайте историю Виктории о том, как она выросла в сильного специалиста.

Стоимость обучения — от $300.

Курс «R для интернет-маркетинга»

Руководитель отдела аналитики в Netpeak Agency Алексей Селезнев более 10 лет является практикующим аналитиком, а последние 5 популяризирует язык R среди маркетологов. Он написал Академию «Язык R для интернет-маркетинга», онлайн-книгу «Разработка Telegram-ботов на языке R» и микрокурс «Работа с API Facebook на языке R».

А также онлайн-курс об автоматизации сбора данных с помощью языка R в интернет-маркетинге. Он рассчитан на маркетологов и веб-аналитиков, ежедневно работающих с Google Ads, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ.

Чему вы научитесь:

собирать данные из популярных рекламных и веб-аналитических систем;

преобразовывать данные с помощью R-скриптов;

работать с клиент-серверными, облачными и локальными базами данных на языке R;

разрабатывать скрипты, которые будут осуществлять рассылку писем, а также создавать наглядные графики;

создавать полноценные telegram-боты на языке R.

Стоимость обучения — $470.

Для наших читателей предусмотрена скидка 50% по промокоду Netpeak Journal2021, который действителен до 01.01.2022.

У Алексея Селезнева есть также бесплатный курс «Язык R для пользователей Excel». Он полезен в первую очередь для специалистов из компаний, где работа с данными ведется в Microsoft Excel. Предлагает современные и совершенно бесплатные инструменты анализа данных.

Курс поделен на 13 уроков и проведет вас через все этапы от установки и загрузки данных в R до визуализации готового результата.

Netpeak Talks

С 2018 года компания начала проводить образовательные мероприятия Netpeak Talks. Где выступали только практикующие специалисты, готовые делиться своим опытом в конкретной сфере:

интернет-маркетинг;

продажи;

программирование;

дизайн;

менеджмент.

В условиях пандемии формат поставили на паузу, но все выступления доступны в YouTube. А в Telegram Netpeak Talks можно следить за анонсами крупных конференций уже в онлайн-формате.

Новый образовательный проект от Артема Бородатюка

И немного о планах. В конце мая основатель Netpeak Group Артем Бородатюк анонсировал новый образовательный проект.

Компания планирует обучать «профессиям будущего» и начнет со сферы IT:

продакт-менеджеры;

проджект-менеджеры;

маркетологи;

аналитики;

SEO/PPC/ASO-специалисты;

UX/UI-специалисты;

менеджеры в IT;

support;

customer;

success;

sales.

Сейчас проект находится на стадии формирования команды.

Запомнить

В Netpeak Group разработали десятки удобных курсов в сфере интернет-маркетинга разного уровня сложности (SEO, аналитика, PPC). Большинство из них бесплатные. Это:

Образовательный центр Netpeak. Академия блога Netpeak. Академия Netpeak Software. Академия от Serpstat и email-курс по поисковой оптимизации. Авторский онлайн-курс Friendly-Seo. Курсы по языку R от Алексея Селезнева. Выступления практиков в рамках Netpeak Talks.

Ищите свою сферу и знакомьтесь с условиями подробнее.

Делиться опытом и знаниями — часть профессионального роста наших сотрудников, поэтому количество кейсов все время растет.

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