Почему SEO в агентстве стоит дорого — развернутый ответ для клиентов

Привет. Я руководитель отдела продаж агентства Netpeak и написал эту статью, потому что часто во время переговоров сталкиваюсь с непониманием стоимости и специфики SEO.

Надеюсь, после прочтения вам станет понятнее: как формируется цена на услугу SEO, что является результатом и как он достигается, почему услуга выгодна только в долгосрочной перспективе и почему SEO не может стоить дешево.

Основная мысль статьи, которая сэкономит вам время и деньги: SEO не может стоить дешево, потому что требует высокой квалификации сотрудников и множества инструментов автоматизации. При этом для крутых результатов по проекту нужны совместные усилия заказчика и агентства. Но нужно учитывать и «третью сторону» — поисковую систему — одно лишь подписание договора и оплата услуг SEO не окупит инвестиции моментально.

1. Что влияет на стоимость SEO со стороны клиента

SEO — это комплекс постоянных действий для развития вашего сайта в трех основных направлениях:

внутренняя оптимизация для поисковых систем;

контентная составляющая для взаимодействия с целевой аудиторией;

работа с поведенческими факторами для оптимизации ключевых показателей эффективности бизнеса.

SEO — это прежде всего инвестиция для клиентов, которые уже отладили бизнес-процессы и научились монетизировать трафик на свой сайт.

Цена на SEO не может быть одинаковой для всех сайтов: у каждого бизнеса разные цели и команда, конъюнктура рынка, точка развития и особенности бизнес-процессов.

1.1. Цели продвижения

Один из основополагающих моментов перед стартом работ — формирование целей и задач, которые клиент ставит перед подрядчиком. Без этого любое сотрудничество будет иметь высокие риски.

Каким бы компетентным не было агентство, оно не сможет за клиента решить, какие именно ставить цели для продвижения. Потому что никто лучше клиента не знает особенности его бизнеса, планов развития, а главное — точку, в которой он находится сейчас и как туда попал.

Чем точнее клиент сформулирует цель совместно с представителем агентства, тем точнее будет построена стратегия продвижения и развития проекта. Например, не просто «хочу увеличить продажи», а «хочу N заявок из канала SEO».

От целей и задач напрямую зависит, сколько часов наших специалистов (и каких специалистов — состав и уровень квалификации команды агентства) нужно выделить на их достижение.

Наши менеджеры утверждают совместно с клиентом список ключевых показателей эффективности (KPI) конкретного проекта. Затем, опираясь на KPI этого бизнеса, наши интернет-маркетологи составляют стратегию продвижения, разбивают ее на смысловые блоки и для каждого блока формируют список задач для продвижения проекта.

Понятно, у каждого бизнеса свои KPI. Вот показатели, на которые ориентируемся мы в производстве SEO:

Синтетические KPI — косвенно влияют на прибыль Бизнес KPI — напрямую влияют на прибыль Процент целевых страниц сайта в индексе поисковой системы Количество регистраций / подписок / заявок Видимость сайта в поисковой системе Количество конверсий из посетителей в клиентов Посещаемость сайта Сумма среднего чека Количество новых/повторных посещений Количество повторных заказов ROMI — возврат инвестиций

1.2. Состояние проекта и команда

В начале сотрудничества мы анализируем, в каком состоянии принимаем проект, и формируем список технических рекомендаций для доработок по сайту. То есть изначально наша задача — адаптировать сайт к требованиям поисковых систем.

И мы подошли к очень важному фактору, без которого не стоит начинать SEO: до момента выхода на окупаемость клиенту нужно заложить в бюджет, кроме оплаты услуг SEO, оплату времени своих программистов в течение минимум одного года.

Почему в течение минимум одного года? SEO — постоянная «прокачка» сайта в глазах поисковых систем и пользователя. Чем понятнее алгоритмам Google или Яндекса, что предлагает ваш сайт, тем вероятнее он покажет его пользователям в ответ на поисковые запросы. Для этого необходима регулярная и комплексная работа по внутренней оптимизации страниц.

Внутренняя оптимизация означает соответствие страниц требованиям поисковых систем. Нельзя просто закупить ссылки или накрутить поведенческие факторы — за такое поисковики накладывают на сайты санкции.

Поэтому мгновенный результат от поисковой оптимизации увидеть не получится. Первые ощутимые результаты будут видны не ранее 6 месяцев после внедрения аудита. В среднем спустя год после внедрения аудита и последующих рекомендаций интернет-маркетологов наши клиенты наблюдают равномерную положительную динамику.

Мы стремимся подготовить аудит сайта и техническое задание на оптимизацию за 15 дней. А внедрить его клиентские программисты успевают, по нашему опыту, в среднем за 1,5 месяца.

Почему своих программистов? Как я упоминал выше, SEO — это в большей мере консалтинг, чем создание/доработка продукта. Никто лучше клиента не знает его бизнес, никто лучше его не сможет найти узкопрофильных специалистов именно для его типа проекта.

Лучше всего, если техническое задание будут внедрять программисты, которые разрабатывали сайт, — они знают особенности CMS и языка программирования, на котором написан сайт. А значит, быстрее и качественнее смогут внедрить доработки и тем самым ускорить результат продвижения.

Важно учитывать требования к SEO на этапе разработки нового сайта . Если разработчики сайта сразу же внедрят рекомендации по SEO (так вы сэкономите деньги на оплате времени программистов), то сайт будет запущен уже оптимизированным и быстрее привлечет пользователей из поиска (так вы сэкономите время — важнейший ресурс бизнеса).

Какие еще сотрудники нужны для сотрудничества с агентством?

Я провел опрос среди наших менеджеров и выяснил, что максимальный эффект сотрудничества достигается при наличии в команде клиента менеджера проекта и/или штатного интернет-маркетолога именно для сотрудничества с агентством.

Этот человек понимает особенности бизнеса и на профессиональном языке задает агентству вектор маркетинговых активностей. Чтобы не терять время в цепочках переписки и не отвлекать занятого руководителя бизнеса, маркетолог быстро утверждает необходимые решения, предоставляет данные и организовывает работу необходимых специалистов (разработчиков, копирайтеров, дизайнеров и других). Условно говоря, бизнес должен заниматься бизнесом, а не учиться маркетингу.

2. Что влияет на стоимость SEO со стороны агентства Netpeak

В первую очередь это:

оплата времени наших специалистов, которое они уделили проекту;

использование нескольких десятков платных сервисов (планировщик задач; различные инструменты для обработки поисковых запросов; базы ключевых слов; инструменты для проверки позиций, анализа сайтов, визуализации, веб-аналитики).

Некоторые из них за неимением на рынке нам пришлось разработать отдельно для себя — именно так появились сервисы Serpstat, Ringostat и Netpeak Software;

Некоторые из них за неимением на рынке нам пришлось разработать отдельно для себя — именно так появились сервисы Serpstat, Ringostat и Netpeak Software; использование собственных разработок по отчетности и увеличению продаж — в агентстве Netpeak это «Личный кабинет клиента» и Netpeak Cloud.

Одно из преимуществ Netpeak — экосистема, в которой находятся специалисты. Она помогает обмениваться профессиональным опытом и находить коллективное решение сложных задач.

Если продвижение проекта клиента требует значительных времязатрат на SEO (к примеру, нагрузка на более чем двух фуллтайм специалистов), мы настроим мощную веб-аналитику и даже создадим для него отдельную команду внутри агентства, которая 100% рабочего времени будет уделять только определенному проекту. Например, так у нас настроено сотрудничество с OLX.

Большую часть прибыли мы тратим на автоматизацию процессов, тестирование новых инструментов, повышение квалификации наших специалистов, а также создание новых услуг и отделов для удобства клиентов и эффективного решения их бизнес-задач.

Именно такой подход помог нам за 11 лет вырасти из маленького одесского агентства до международной группы компаний с 400+ сотрудников. Мы убеждены, что главное в работе — это четкость, скорость и прозрачность. Поэтому у нас в багаже более 1500 историй продвижения проектов. А лучшее подтверждение — кейсы.

2.1. Что входит в услугу SEO от Netpeak

Мы условно разделяем поисковую оптимизацию на два основных этапа.

2.1.1. Технический SEO-аудит сайта

Это первый этап продвижения. Он самый трудоемкий и длительный:

анализируем сайт клиента, тематику и конкурентов;

составляем стратегию и план продвижения;

собираем и группируем тематические поисковые запросы, формируем первичное семантическое ядро;

создаем структуру сайта на основе семантического ядра;

составляем техническое задание для оптимизации сайта.

2.1.2. Постоянные действия

Пример ежемесячных действий по оптимизации сайта:

настраиваем внутреннюю перелинковку и увеличиваем внутренний вес важных для продвижения страниц и разделов;

оптимизируем информационное содержание сайта;

оптимизируем индексацию целевых страниц;

делаем структуру сайта удобной для пользователей;

оптимизируем ссылочный профиль;

увеличиваем коэффициент конверсии из посетителей в клиентов;

поэтапно оптимизируем страницы по разделам и категориям.

3. Как выбрать подходящий способ оплаты SEO

В агентстве Netpeak существует минимальная стоимость SEO. Она рассчитывается, исходя из предполагаемых времязатрат на реализацию запланированных задач, нужных для среднего проекта, чтобы потенциально он показал ненулевой ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).

Но стоит помнить, что поисковое продвижение сложно ограничить единым списком действий для всех. Средние цены можно назвать только для двух похожих проектов с одинаковыми показателями эффективности и командами на стороне клиента, которые будут внедрять доработки. Поэтому мы рассчитываем стоимость продвижения для каждого проекта индивидуально.

Также у нас есть разные способы оплаты услуг для удобства клиентов.

Индивидуальные планы продвижения с почасовой отчетностью приносят результаты, когда клиент готов уделять много времени на согласование и подробно вникать в нюансы продвижения его проекта.

Также для точечного решения индивидуальных задач проектов мы предлагаем почасовые консультации. Весь список услуг по SEO перечислен на нашем сайте.

Выводы

1. В услугу SEO на первом этапе (до начала непосредственно действий по продвижению) мы включаем аудит сайта, составление технического задания по исправлению ошибок и внедрению доработок по техническому заданию. Второй этап — последующие регулярные действия по внутренней оптимизации сайта.

2. На стоимость SEO влияют:

состав команды клиента и скорость внедрения технического задания от агентства;

цели и состояние проекта клиента;

объем времени, уделенного проекту, специалистов агентства;

состав и компетенции команды агентства.

3. Мы не даем обещаний, что выведем сайт клиента в топ в результатах поиска. Гарантий (будем честны) ни одно SEO-агентство дать не сможет, потому что не владеет поисковыми системами Google и Яндекс. Оценивать результаты SEO стоит не ранее 6 месяцев после внедрения аудита.

4. В долгосрочной перспективе логично доверять продвижение сайта агентству. Потому что у него отлажена последовательность действий, есть большой штат опытных сотрудников, инструментов для автоматизации и прозрачная отчетность. Инвестиции на начальном этапе, на первый взгляд, — дорого, но в долгосрочной перспективе клиент получает большой ROMI.

5. Мы стараемся ориентироваться на KPI конкретного бизнеса. В «Личном кабинете клиента» мы показываем отчеты посещаемости и продаж сайта с фильтром по трафику из бесплатного поиска. Несмотря на нюансы (процент брендового трафика может меняться) отчеты помогут просчитать возврат инвестиций ( ROMI ).

6. При выборе схемы сотрудничества нужно учитывать уровень вашего вовлечения в процесс. Если достаточно базовых действий по оптимизации сайта, вам подойдет «SEO с абонплатой». Если вы готовы инвестировать время и деньги в углубленную проработку оптимизации, наши менеджеры подберут комплекс индивидуальных услуг конкретно для вашего бизнеса.

7. Задумываться о SEO, которое предлагает Netpeak, стоит, когда вы готовы развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе. То есть инвестиции имеют долгосрочную окупаемость и только если клиент будет работать над проектом совместно с агентством.

Это как с изучением английского: репетитор может определить уровень знания языка, по его результатам составить учебную программу и давать задания. Результаты ученика зависят от него самого — пройдет ли он тест, будет ли делать домашку и регулярно в течение нескольких лет посещать занятия. Да и само по себе посещение не гарантирует результат: важно, как мотивирован и усерден ученик.

Надеюсь, мне удалось прояснить основные моменты ценообразования SEO. Если все же остались вопросы по стоимости поискового продвижения, задавайте их в комментариях, я объясню детали. Кроме того, вы можете обратиться за индивидуальной консультацией профильного специалиста.