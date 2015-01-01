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Семь улучшений Netpeak: #напальцах и Netpeak Cloud. Выпуск четвертый
Неля Серебро
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Сложность: норм норм
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Как изменилось агентство Netpeak c августа по октябрь? Читайте о семи главных нововведениях и улучшениях в работе с клиентами.

1. Платформа Netpeak Cloud

Создали платформу Netpeak Cloud, где собрали наши разработки, которые помогают онлайн-бизнесу увеличивать продажи.

Netpeak Cloud

Сейчас мы перенесли в облако скрипты, уже знакомые нашим клиентам, и работаем над добавлением новых:

  • StopExit удерживает посетителей на сайте и уменьшает показатель отказов. Скрипт умеет создавать и настраивать окна-запросы: предложение (всплывающее окно с ссылкой), сallback (окно с вводом номера телефона для обратного звонка), плавающие иконки.
  • Comeback запускает серию настраиваемых действий (триггеров) по возврату посетителя сайта в ответ на определенные действия. Например, если пользователь не завершил заказ и бросил корзину, он получит серию писем или push-уведомлений (если он предоставил соответствующие разрешения).
    Скрипт умеет определять и активировать триггеры при событиях: «брошенная корзина», «просмотренные товары», «были в корзине» и «оставили отзыв».
  • GetLeads собирает email-адреса посетителей сайта в базу и настраивает экспорт в платформу рассылок.
    Возможно добавление формы подписки, которая активируется по клику, а также всплывает автоматически по заданным условиям показа (через N секунд/минут, при визите на определенную страницу и так далее).
  • Многофункциональные push-уведомления можно настроить для любых задач проекта. Например, настройка автоматической отправки анонсов о новых статьях в блоге, новых акциях.

Платформа доступна на русском языке, болгарский и английский интерфейсы в разработке. Всё, включая дизайн каждого из скриптов, настраивается индивидуально.

2. PPC: внедрили BI-решение для оценки эффективности кампаний и специалистов

Мы сделали еще один внушительный шаг к автоматизации всего, что поддается автоматизации. Наш эксперт за полгода разработал и внедрил единое BI (Business Intelligence) решение для сбора всех отчетов и оценки эффективности работы отдела контекстной рекламы Netpeak.

Зачем? Чтобы за несколько секунд проанализировать данные по бюджету, объему потерянных транзакций, дохода и конверсий по каждому проекту и, в случае необходимости, переходить на уровень рекламных кампаний и смотреть, что нужно изменить.

Скоро опубликуем подробный пост о том, как работает это BI-решение, а пока ловите небольшой спойлер:

Аналитический инструмент PPC-отдела

В инструменте выводятся диаграммы, отображающие показатель качества ключевых слов в кампании, график динамики стоимости транзакции в рамках отдельных кампаний, динамическую информацию о стоимости клика в 188 странах, 25,7 тысячах городов и 27 тематиках. Инструмент помогает определить наиболее выгодные для масштабирования бизнеса клиентов города и регионы. Информация обновляется раз в месяц, и на основе полученных данных специалисты анализируют рекламные кампании.

Мощнейший инструмент выдает сложные отчеты, которые показывают все узкие места в аккаунтах и помогают максимально точно настраивать рекламные кампании. И, как результат, растить бюджеты бизнеса клиентов.

Важно понимать, что это не стандартные краткие отчеты по KPI — настраивать сложные отчеты BI-инструмента под силу только узкопрофильным специалистам. В Рунете всего несколько экспертов могут работать с такой масштабной аналитикой, и один из них — Алексей Селезнев.

3. «Личный кабинет клиента» стал еще комфортнее

Личный кабинет клиента Netpeak

3.1. Мы стремимся сделать персональные дайджесты максимально гибкими и удобными. Поэтому полностью переработали раздел настройки почтовых рассылок и SMS-уведомлений.

Клиент сможет самостоятельно указать объем информации в любой рассылке или вовсе отказаться от нее.

Мы разделили рассылки на категории:

  • по доменам;
  • по проект-услугам;
  • общие.

Теперь можно одновременно получать дайджест по одному или нескольким проектам.

3.2. Добавили возможность связать аккаунт в «Личном кабинете клиента» с профилем в Facebook, ВКонтакте или LinkedIn, благодаря чему авторизация теперь занимает всего пару секунд.

ЛК Netpeak интеграция с соцсетямиАвторизация в ЛК Netpeak через соцсети

4. Аналитический инструмент для блога

Мы хотим, чтобы блог был удобным и полезным. Поэтому, кроме глобального редизайна, внедрили аналитический инструмент для блога. С его помощью мы можем самостоятельно настраивать любые отчеты по данным, доступным в Google Analytics, базе блога и CRM-EPS системе агентства.

Аналитический инструмент блога Netpeak

В идеале хотим как можно четче понимать, что важно нашим читателям. И доставлять эту информацию в свежих постах. Сейчас мы только осваиваем инструмент, но вскоре начнем его использовать для прогнозирования успеха той или иной рубрики, темы, статьи.

С помощью этого инструмента, например, можно построить отчет по зависимости динамики популярности поста от количества символов в нем. Или посмотреть, посты какого автора чаще всего комментируют и репостят.

Что важно — мы теперь в режиме реального времени можем смотреть график поступления заявок на продвижение от читателей, перешедших из блога на сайт.

5. Новая услуга: производство видео для бизнеса

Мы запустили новую услугу. Наконец-то будем самостоятельно создавать анимацию и проводить видеосъемку для любых целей бизнеса. Фокусируемся на:

  1. Корпоративных видео.
  2. Видеоотчетах.
  3. Обзорах.
  4. Съемке отзывов.
  5. Видеоблогах с графикой.
  6. Анимационных видео.

Смотрите, как получается:

Больше примеров — на нашем канале в Vimeo.

6. Курсы контент-маркетинга на английском

В Образовательном центре Netpeak мы стремимся охватить востребованные на рынке сферы. Раньше уже проводили курсы по SEO, PPC, PHP. Сейчас запустили первый курс B2B Content Marketing в Одессе для будущих контент-маркетологов, блогеров и SMM-cпециалистов, которые хотят работать на англоязычном рынке.

Это первый наш курс для гуманитариев в IT. На лекциях в деталях рассказываем обо всех ключевых моментах работы контент-маркетологов — от HTML и редактирования до поиска агентов влияния в соцсетях, скрытого маркетинга и работы с сервисом обмена знаниями Quora.

Программа курсов Netpeak

В будущем планируем проводить курс и в других городах. На актуальный набор записывайтесь здесь.

7. Запустили на YouTube рубрику #Напальцах

И напоследок. Мы подумали, что правильно рассказывать о сложном просто. Поэтому решили объемные темы типа «Модели атрибуции в веб-аналитике для онлайн-бизнеса» разделить на небольшие подразделы. И по каждому из них записать краткое и понятное видео.

Отсеяли лишнее и оставили только концентрат.

В новой рубрике будут короткие видеоответы на конкретные вопросы. Один выпуск — одна тема.

Уже готовы:

Смотрите, делитесь с коллегами и спрашивайте, если что непонятно, Рому в комментариях — он, в разумные сроки, постарается подготовить исчерпывающий ответ.

Выводы

Если вам лень читать весь текст и вы прокрутили пост сразу в конец, то специально для вас, коротко — что мы успели сделать за последние три месяца для удобства наших клиентов:

  1. Netpeak Cloud: объединили наши скрипты в облачную платформу.
  2. PPC: внедрили комплексный BI-инструмент для оценки эффективности кампаний и специалистов.
  3. «Личный кабинет клиента»: переделали раздел настройки почтовых рассылок и SMS-уведомлений, добавили интеграцию профиля пользователя с соцсетями.
  4. Блог Netpeak: внедрили аналитический инструмент для отслеживания заявок, лучших постов, категорий и авторов.
  5. Видео для бизнеса: запустили услугу создания анимации и видеосъемок для любых целей бизнеса.
  6. B2B Content Marketing: набрали студентов на курс контент-маркетологов для англоязычного рынка.
  7. #Напальцах: запустили полезный и веселый (надеемся) влог на нашем канале.
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Неля Серебро

Пишу и редактирую для блога Netpeak с 2015 года. Веду рассылку «Неля решает» для маркетологов и их руководителей.

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