Семь улучшений Netpeak: новые услуги и веб-аналитика для крупного бизнеса. Выпуск шестой

Рассказываем в подробностях, что полезного сделал Netpeak для своих клиентов с января по апрель 2017 года.

1. Новая услуга [SERM: репутационный маркетинг в поисковых системах]

Потенциальные клиенты SERM (Search Engine Reputation Management) — компании и физические лица, желающие сформировать положительный образ своего продукта. SERM точно нужен для представителей бизнеса, у которых:

в выдаче видны последствия черного PR: троллинг, клевета, негативное SEO;

выдача наполнена неверной информацией о продукте, услуге или личности (не обязательно негативной);

имидж бизнеса, продукта или физического лица практически отсутствует или слишком слаб и необходимо его укрепить.

Наша цель — вытеснить негативные результаты из топ–10 выдачи. Стоимость абонентской платы услуги зависит от количества поисковых запросов, с которыми работают специалисты.

Каждому результату топ–10 поисковой выдачи присваивается один из статусов, который характеризует его полезность: «Положительный», «Отрицательный», «Нейтральный», «Не о нас». Совокупность статусов всех результатов топ–10 мы называем «тональностью выдачи». Наша задача состоит в том, чтобы тональность была положительной или нейтральной. Мы не снимаем материалы из выдачи, не чистим поисковые подсказки или похожие запросы на странице выдачи.

Чтобы удалить результаты выдачи клиенту нужны юристы. SEO-специалисты могут только сделать выдачу поисковых систем лучше с точки зрения имиджа бизнеса.

Пока мы разрабатываем страницу услуги, узнать больше можно, оставив заявку.

2. Новая услуга «Продвижение мобильных приложений в Facebook»

Мы предлагаем настройку и оптимизацию рекламных кампаний для приложений в Facebook и Instagram. Кроме того, в рамках этой услуги мы помогаем протестировать простейший работающий прототип приложения, чтобы определить слабые места вашего продукта и вовремя их исправить перед полномасштабным релизом.

Также в услугу «Продвижение мобильных приложений» мы добавили экспресс-аудит мобильного приложения. Для повышения ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) проекта наша команда перед настройкой и запуском рекламных кампаний проверяет параметры UI/UX дизайна по инструкциям Google.

3. Новая услуга «Маркетинговая контент-стратегия для блогов»

Эта услуга — логическое продолжение десятилетнего опыта создания собственного корпоративного блога с 65 000 уникальных посетителей в месяц. Мы предлагаем анализ рынка, разработку процессов запуска блога, его ведение, поисковую оптимизацию и формирование редакции инхаус. Услуга будет полезна всем компаниям, которые готовы инвестировать в контент-маркетинг.

Больше об услуге читайте в нашем подробном обзоре .

4. Интернет-маркетинговые конференции

Весной 2017 года вместе с партнерами мы организовали сразу три образовательных мероприятия по интернет-маркетингу:

31 марта совместно с Octopus Events провели в Софии конференцию «Online Advertising: Конференция за интернет-реклама и SEO»;

21 апреля совместно с Yandex и Ringostat провели в Алматы семинар «Продвижение. Аналитика. Автоматизация»;

27 апреля совместно с Google провели в Киеве конференцию «Как эффективно привлекать клиентов, используя инструменты Google и медиа».

Кстати, сейчас мы активно готовим конференцию 8Р, которую в этом году объединили с «Одессеей». Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте конференции.

5. Обновления «Личного кабинета клиента»: аналитика под индивидуальные потребности бизнеса

5.1. Кастомизированные дашборды



«Личный кабинет клиента» по умолчанию отображает более сотни основных показателей развития сайта и рекламной кампании. На стартовой странице Личного кабинета клиент может видеть сводку по основным ключевым показателям эффективности, представленных в виде дашборда.



Дашборд Личного кабинета — это три вкладки-категории, состоящие из 1–3 числовых показателей и 1–2 графиков. Вкладки-категории могут содержать любые показатели из общего отчета.

Клиент может объединить несколько графиков, чтобы увидеть связь, например, между ростом количества транзакций и ценой за одну транзакцию.

Также клиент может включать или отключать графики.

5.1. Кастомизированные ежемесячные отчеты



Кроме того, клиент получает ежемесячный отчет. Раньше отчет был унифицированным для всех типов проектов, а сейчас клиент может настроить кастомный отчет, который будет содержать интересующие его KPI.

Чтобы настроить индивидуальные дашборды и ежемесячные отчеты, обратитесь к вашему менеджеру агентства Netpeak.

6. Внедрили веб-аналитические инструменты для команд, работающих с большими проектами

Руководитель отдела веб-аналитики Алексей Селезнев представил решение для больших проектов, требующих нестандартных подходов. Так для команды OLX был создан веб-аналитический инструмент, который собирает отчетность из нестандартных источников. Например, Facebook, MyTarget, AT Internet и AdJust.

Инструмент позволяет разбить визуализацию на две части — отдельно по рекламе на десктопе и отдельно — по мобайлу. В результате время на сбор, составление и проверку отчетности специалистов с 30 часов сократилось до 2–3 минут. И если раньше такие отчеты отправлялись еженедельно, то сейчас — ежедневно.

Нововведение повысило эффективность работы специалистов, что хорошо видно на показателях проекта. И само собой, освободившееся от рутины время специалисты по контекстной рекламе начали тратить на эксперименты. Результаты скоро будут в нашем блоге.

7. Новые рассылки для читателей блога Netpeak

Начиная с 2011 года, мы регулярно организовываем отраслевые конференции. За эти шесть лет мы на личном опыте узнали, как извлекать из посещения конференций максимальную пользу, и хотим поделиться полученными знаниями с читателями.

Наш PR-директор (и ведущий #Напальцах) разработал новую email-рассылку #Тусовка о мероприятиях для бизнеса, которые посещаем мы сами. В конце каждого письма — скидки на билеты.

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