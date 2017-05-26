Семь улучшений Netpeak: новые услуги и веб-аналитика для крупного бизнеса. Выпуск шестой

Рассказываем в подробностях, что полезного сделал Netpeak для своих клиентов с января по апрель 2017 года.
1. Новая услуга [SERM: репутационный маркетинг в поисковых системах]
Потенциальные клиенты SERM (Search Engine Reputation Management) — компании и физические лица, желающие сформировать положительный образ своего продукта. SERM точно нужен для представителей бизнеса, у которых:
- в выдаче видны последствия черного PR: троллинг, клевета, негативное SEO;
- выдача наполнена неверной информацией о продукте, услуге или личности (не обязательно негативной);
- имидж бизнеса, продукта или физического лица практически отсутствует или слишком слаб и необходимо его укрепить.
Наша цель — вытеснить негативные результаты из топ–10 выдачи. Стоимость абонентской платы услуги зависит от количества поисковых запросов, с которыми работают специалисты.
Каждому результату топ–10 поисковой выдачи присваивается один из статусов, который характеризует его полезность: «Положительный», «Отрицательный», «Нейтральный», «Не о нас». Совокупность статусов всех результатов топ–10 мы называем «тональностью выдачи». Наша задача состоит в том, чтобы тональность была положительной или нейтральной. Мы не снимаем материалы из выдачи, не чистим поисковые подсказки или похожие запросы на странице выдачи.
Пока мы разрабатываем страницу услуги, узнать больше можно, оставив заявку.
2. Новая услуга «Продвижение мобильных приложений в Facebook»
Мы предлагаем настройку и оптимизацию рекламных кампаний для приложений в Facebook и Instagram. Кроме того, в рамках этой услуги мы помогаем протестировать простейший работающий прототип приложения, чтобы определить слабые места вашего продукта и вовремя их исправить перед полномасштабным релизом.
Также в услугу «Продвижение мобильных приложений» мы добавили экспресс-аудит мобильного приложения. Для повышения ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) проекта наша команда перед настройкой и запуском рекламных кампаний проверяет параметры UI/UX дизайна по инструкциям Google.
3. Новая услуга «Маркетинговая контент-стратегия для блогов»
Эта услуга — логическое продолжение десятилетнего опыта создания собственного корпоративного блога с 65 000 уникальных посетителей в месяц. Мы предлагаем анализ рынка, разработку процессов запуска блога, его ведение, поисковую оптимизацию и формирование редакции инхаус. Услуга будет полезна всем компаниям, которые готовы инвестировать в контент-маркетинг.
Больше об услуге читайте
4. Интернет-маркетинговые конференции
Весной 2017 года вместе с партнерами мы организовали сразу три образовательных мероприятия по интернет-маркетингу:
- 31 марта совместно с Octopus Events провели в Софии конференцию «Online Advertising: Конференция за интернет-реклама и SEO»;
- 21 апреля совместно с Yandex и Ringostat провели в Алматы семинар «Продвижение. Аналитика. Автоматизация»;
- 27 апреля совместно с Google провели в Киеве конференцию «Как эффективно привлекать клиентов, используя инструменты Google и медиа».
Кстати, сейчас мы активно готовим конференцию 8Р, которую в этом году объединили с «Одессеей». Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте конференции.
5. Обновления «Личного кабинета клиента»: аналитика под индивидуальные потребности бизнеса
5.1. Кастомизированные дашборды
«Личный кабинет клиента» по умолчанию отображает более сотни основных показателей развития сайта и рекламной кампании. На стартовой странице Личного кабинета клиент может видеть сводку по основным ключевым показателям эффективности, представленных в виде дашборда.
Дашборд Личного кабинета — это три вкладки-категории, состоящие из 1–3 числовых показателей и 1–2 графиков. Вкладки-категории могут содержать любые показатели из общего отчета.
Клиент может объединить несколько графиков, чтобы увидеть связь, например, между ростом количества транзакций и ценой за одну транзакцию.
Также клиент может включать или отключать графики.
5.1. Кастомизированные ежемесячные отчеты
Кроме того, клиент получает ежемесячный отчет. Раньше отчет был унифицированным для всех типов проектов, а сейчас клиент может настроить кастомный отчет, который будет содержать интересующие его KPI.
6. Внедрили веб-аналитические инструменты для команд, работающих с большими проектами
Руководитель отдела веб-аналитики Алексей Селезнев
Инструмент позволяет разбить визуализацию на две части — отдельно по рекламе на десктопе и отдельно — по мобайлу. В результате время на сбор, составление и проверку отчетности специалистов с 30 часов сократилось до 2–3 минут. И если раньше такие отчеты отправлялись еженедельно, то сейчас — ежедневно.
Нововведение повысило эффективность работы специалистов, что хорошо видно на показателях проекта. И само собой, освободившееся от рутины время специалисты по контекстной рекламе начали тратить на эксперименты. Результаты скоро будут в нашем блоге.
7. Новые рассылки для читателей блога Netpeak
Начиная с 2011 года, мы регулярно организовываем отраслевые конференции. За эти шесть лет мы на личном опыте узнали, как извлекать из посещения конференций максимальную пользу, и хотим поделиться полученными знаниями с читателями.
Наш PR-директор (и ведущий #Напальцах) разработал новую email-рассылку #Тусовка о мероприятиях для бизнеса, которые посещаем мы сами. В конце каждого письма — скидки на билеты.
Если вы уже подписаны на рассылку от Netpeak, новую получите автоматически. Если нет — подпишитесь. Вы будете получать три рассылки: тематический дайджест полезных статей; #Тусовку и рассылку от главного редактора блога с полезными советами, наблюдениями и аналитикой.
Согласно положениям указа президента Украины №133/2017, средства на счетах Яндекс.Директ заблокированы без возможности возврата. Агентство Netpeak не сможет вернуть клиентам из Украины денежные средства: согласно украинскому законодательству этот случай является форс-мажором, потому что его было невозможно предвидеть и изменить.
Представители Яндекса сообщили, что перевод средств с Яндекс.Директ Украина на Яндекс.Директ Россия или другой страны невозможен.
На данный момент мы рекомендуем клиентам из Украины не пополнять Яндекс.Директ, а запланированные бюджеты на контекстную рекламу распределить на другие сервисы.
Для наших клиентов из других стран процесс пополнения сервиса Яндекс.Директ остается без изменений.
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