Кейс по использованию сервиса Ringostat.com в тематике «авиадоставка грузов»

Каждый бизнес, в особенности новый, нуждается в тщательном анализе инвестиций в рекламу. К нам обратился клиент, проект которого состоит в предоставлении услуг авиадоставки грузов.

Чтобы протестировать возможности привлечения клиентов через интернет была запущена контекстная реклама в Google Ads с таргетингом на Украину. В первый месяц работы (май 2013-го года) отслеживание результатов осуществлялось по количеству отправленных с сайта заявок на просчет стоимости услуг доставки груза. Практически сразу стало понятно, что пользователям не особенно по душе заполнять форму на сайте — большинство сразу же звонят с вопросами. В результате первый месяц показал себя так: Всего 9 заявок из Google Ads. При таких темпах получения конверсий момент, когда можно будет оптимизировать рекламные кампании, наступит очень и очень не скоро. Статистика по ключевым словам, приводящим заинтересованных пользователей будет собираться крайне медленно. А чем дольше мы оттягиваем оптимизацию рекламных кампаний — тем дольше мы откладываем момент, когда мы прекратим расходовать средства на ключевые слова, траты по которым уходят в воздух. Именно поэтому было принято решение начать использовать систему отслеживания звонков Ringostat, чтобы не просто фиксировать количество звонков полученных из канала Google Ads, а фиксировать ключевые слова, приводящие к звонкам. Весь процесс настройки, оплаты, согласования и проверки работоспособности системы занял несколько дней. Потребовалось установить специальный скрипт подмены номеров телефона на сайте и внедрить еще ряд доработок, в том числе настройку связи систем Ringostat с Universal Analytics. В общем с 9 июня 2013 года началось использование отслеживания звонков. Покажу для наглядности сколько заявок пользователи отправили с сайта и сколько поступило целевых звонков.

1. За период 9 июня 31 августа с сайта было отправлено 40 заявок на просчет стоимости грузов:

2. В то же время целевых звонков поступило более чем вдвое больше — 91:

Выше я употребила термин «целевой звонок», сейчас расскажу что же это такое.

Целевой звонок — это звонок, длительность которого превышает заданный в системе отслеживания звонков порог. В нашем случае специалисты системы Ringostat, проанализировав поступающие клиенту звонки, приняли решение, что целевой звонок длится от 1 минуты. Таким образом, если длительность звонка не достигла 60 секунд — этот звонок не засчитывается как целевой и данные о нем не передаются в Analytics.

Так как в Analytics импортируются данные по целевым звонкам, можно видеть подробную статистику о том, какие кампании, группы объявлений, ключевые слова и, собственно, объявления конвертируются лучше в заказы. Кроме этого в Google Analytics настроен экспорт «провальных» звонков — это звонки, на которые менеджеры компании по каким-то причинам не ответили. Это важная статистика — она позволяет лучше урегулировать бизнес-процессы внутри компании. В нашей практике бывали случаи, когда один из менеджеров компании клиента ушел в отпуск на неделю и отключил телефон, на который звонили клиенты. Таким образом мы смогли достаточно оперативно определить причину, по которой клиент начал терять заказы.

Что же дало использование Ringostat с точки зрения прибыли/экономии?

Итак, благодаря оптимизации рекламных кампаний на основе данных о звонках и заявках с сайта мы вышли на сокращение трат.

Первое время (все лето) проходили эксперименты с ключевыми словами и различными типами кампаний и в итоге мы выбрали лишь самое эффективное. Мы подняли ставки на эффективные ключевые слова, чтобы по ним всегда быть в топе, и не важно сколько стоит клик. А надо сказать, что стоимость клика в тематике «авиадоставка грузов» достаточно высокая и тут каждый клик важен — принесет ли он целевого посетителя или нет. Подведем итоги первых обозримых преимуществ использования системы отслеживания звонков:

Получаем статистику о заказах по телефону. Видим, какие кампании, объявления, ключевые слова генерируют заказы по телефону. Становится ясно как белый день, по каким ключевым словам важно быть в топе, а по каким не стоит переплачивать за первые позиции. Оперативнее получаем статистику для оптимизации рекламных стратегий. Легко заметить по провальным звонкам, что у клиента идет что-то не так.

Теперь перейдем к тем преимуществам, которые предоставляет Ringostat.

Ringostat — простая и недорогая система отслеживания звонков. Лично для меня главным ее преимущество — статистика о том, по каким пользовательским запросам были звонки:

Второе весомое преимущество данной системы отслеживания звонков — простая интеграция с Universal Analytics: Третье важнейшее преимущество — это детальная статистика по всем звонкам: отвеченным, пропущенным, провальным, целевым и тем, которые длились слишком мало, чтобы быть засчитанными как целевые:

Также отмечу возможность прослушать все звонки, поступившие в компанию. Прослушав звонок, можно установить категорию: продажа, старый клиент, предлагали какую-то услугу нам. Кроме этого это отличная возможность для владельцев бизнеса обнаружить узкие места своего сервиса.

Итак, почему же вам нужно отслеживание звонков уже сейчас?

До 95% заказов (в зависимости от бизнеса) оформляются по телефону, а не на сайте. Следовательно, подробная статистика вплоть до ключевого слова теряется — и это очень плохо. Стоимость услуги невысока и на все 100% оправдывает себя. Станет ясно, какие ключевые слова оправдывают свои ставки и позиции, а какие нет.

На этом пункте я остановлюсь, так как количество преимуществ можно перечислять еще очень долго, для каждого бизнеса будут свои аспекты.