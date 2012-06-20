PPC

Google Ads на службе брендинга
Григорий Крутий
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Многие компании владеют страничками в социальных сетях и пытаются их развивать по мере сил или поручают агентству. Но кроме контекстной рекламы в соц. сетях, продвижения постов в Facebook и проведения различных акций и конкурсов можно использовать еще одну возможность. Впрочем, так же можно раскрутить привлечь потенциальную аудиторию читателей на микроблог в Twitter и корпоративный блог.

запустить рекламу в Google Ads

Представляем знакомый всем Google Ads — инструмент, который не перестает радовать нас своими возможностями. Секрет в том, что вы можете запустить рекламу в Google Ads и получать дополнительный трафик в аккаунтах соц. сетей. Принцип действия совсем прост: Вам нужно запустить три рекламные кампании в разных аккаунтах Google Ads. Создать три объявления, минимум по одному в каждой кампании, но лучше, конечно, сразу несколько в каждой кампании, чтобы протестировать и понять какое из них лучшее. И не забываем про ключевые слова. Например, мы использовали ключевые слова «netpeak», «нетпик», «туезуфл», «ytngbr» (это название компании на двух языках и слова с «ошибками», когда пользователь ввел название, а раскладку клавиатуры поменять забыл).

Важно создавать кампании в разных аккаунтах, так как если вы создадите в одной — вы создадите конкуренцию с самим собой и будет показываться только одно объявление. Еще один момент: Google может забанить ваш аккаунт. Нужно аргументируя свои действия, понятно расписать менеджеру из Google, зачем вы запускаете три кампании с одинаковыми ключевыми словами. То есть объяснить, что это брендовая реклама. После чего будет дан «зеленый свет» и будет вам счастье!

Реклама в Google Ads корпоративного блога Netpeak, странички в Facebook и аккаунта в Twitter выглядит так:

Реклама в Google Ads корпоративного блога Netpeak

Надеемся, вы обязательно найдете способ, как использовать данную возможность Google Ads для развития вашего бизнеса. Успешных рекламных кампаний!

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Google AdWords соцмедиа
Григорий Крутий

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