Мобайл

Рамзи Ризк про EyeEm и будущее мобильных приложений
Катерина Коламбет
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Сложность: норм норм
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Весной в Берлине мне открылось новое: немцы чаще используют какой-то EyeEm, нежели Instagram. Пришлось выяснять, что за зверь такой. Оказалось, это юный берлинский стартап, который растет не по дням, а по часам не только за счет общенациональной поддержки, но и благодаря огромному сообществу мобилографов по всем миру. Хочу познакомить вас с Рамзи, сооснователем и техническим директором этой компании.

Ramzi Rizk, co-founder & CTO «EyeEm» и его собачка Рэмбо.

Фло и Лоренц пришли как-то ко мне в очередной раз поиграть в покер. После того как они выиграли все мои деньги и выпили все мое виски, рассказали идею стартапа. Через пару минут я был продан. Я увлекался фотографией с детства и хотел сделать что-то в этой сфере. Нам понадобилось много часов обсуждений, чтобы появилась идея того EyeEm, который впоследствии появился.

— Что нового вы хотели привнести в мир? Какие конкурирующие стартапы существовали на тот момент и как изменилась ситуация на рынке спустя время?

Когда мы собрались вместе в 2010-м, импульсом стала любовь к фотографии и предчувствие того, что мобильная фотография станет трендом. На тот момент существовало всего несколько мобильных приложений для обработки фотографий. Мы верили еще тогда, что социальные сети начнут быстро расти, и решили использовать преимущество фотографий, сделанных на смартфон (ведь они содержат данные о локации, времени и пр.), чтобы построить более умную социалку с учетом геолокации, взаимных интересов и общих друзей, конечно же. Команда EyeEm. Мы быстро осознали, что такие алгоритмы позволят нам изменить то, как люди ищут фотографии, и это то, над чем мы сейчас работаем. Мы прошли долгий путь, было много взлетов и падений, и, конечно, еще многое предстоит, но мы уже создали отличную команду, живое сообщество фотографов, а также убойную технологию, которая стоит во главе всего. EyeEm: open your eyes.

— У вас здорово получается, судя по всему. Когда мне рассказывали про ваше приложение, прозвучало примерно следующее: «если тебе нужно найти фотографию девушки с синими волосами, сидящей на скамейке в конкретном парке, это можно сделать только в EyeEm за счет тегов и меток». Это действительно очень круто! Ты говоришь, компанию вы основали в 2010-м, а когда вы достигли первого результата, которым можно похвалиться?

Первое, с чего мы начали (еще до того, как мы официально стали EyeEm) — мы организовали конкурс для фотографов и затем провели выставку работ победителей и участников. Мы даже не ожидали, сколько позитивных откликов мы получим от местного сообщества людей, увлеченных мобилографией (прим. ред. — дело было в Берлине) — это дало нам четкую уверенность, что мы все стоим на пороге чего-то действительно большого! Кстати, в этом сентябре мы снова проводим нечто подобное, только масштабнее.

— Да ладно скромничать, у вас вон четыре весомые награды!

У EyeEm уже есть крутые награды.

— Как вы продвигали мобильное приложение?

Мы не тратили денег на продвижение. Мы создали сообщества в социальных сетях, анонсировали мобильное приложение там. В твиттере у ребят более 74k подписчиков. Чтобы получить больший охват, контактируем с прессой и получаем публикации. Также у нас есть партнеры в разных магазинах мобильных приложений. Про апдейты мы уведомляем наше сообщество через, собственно, мобильное приложение.

— Заметила, что вы проводите в разных городах встречи мобилографов EyeEm. Кто их организовывает? Расскажи чуть больше про культуру, которая сложилась?

У нас есть программа поддержки «послов», которая ориентирована на десятки активных участников сообщества из разных городов по всему миру. Мы предлагаем им помощь по логистике мероприятий, а также даем подсказки по организации встреч, да и это, собственно, все. Встречи проводятся полностью по инициативе активистов.

— Как работаете с тонной данных о пользователях? Как часто и в каком виде их получаете?

Мы постоянно отслеживаем множество данных, у разных отделов есть свои KPI в зависимости от текущих задач. У нас есть своя система для сбора данных, также мы используем внешние системы аналитики. Данные поступают в «воронки» в режиме реального времени и мы тотчас получаем отчеты на email.

— Как насчет монетизации? Какова ваша стратегия по зарабатыванию денег?

Мы создаем свой маркетплейс — позволяем пользователям продавать фотографии на нашей платформе. Также мы сотрудничаем с Getty images, что очень скоро позволит нам выплачивать гонорары членам нашего сообщества.

Наша стратегия состоит в том, чтобы зарабатывать вместе с пользователями, а не на них :)
— В каких странах EyeEm лидер в своем сегменте? У вас больше пользователей на платформе iOS или Android?

Наше приложение используют миллионы людей по всему миру, но топ-5 стран распределился следующим образом: США, Бразилия, Япония, Россия и Германия. У нас примерно равное количество пользователей на iOS и Android.

— Наверняка на пути к успеху вы столкнулись с разными проблемами. Раскрой тему, насколько это возможно?

Все никогда не так плохо и не так хорошо, как кажется всем со стороны. В паблик лучше выносить только позитивное, при этом важно впитывать уроки, сталкиваясь с разными проблемами. И еще такая штука: бизнес — это бег с препятствиями или американские горки, если хотите. Каждый день есть взлеты и падения, важно, чтобы в конце дня было все-таки больше взлетов. В паблик нужно выносить позитив :)

— Как ты «перезагружаешься»? У тебя есть какие-нибудь хобби, кроме мобилографии?

Занимаюсь йогой, разными видами спорта и гуляю. Это все балансирует :)

— За что ты любишь работу в стартапе?

Мне нравится возможность создавать что-то с нуля. Нравится быстрый и динамичный темп работы. Нравится работать с дружной командой и большим сообществом. Нравится напрямую влиять на продукт.

— А за что ненавидишь?

Это сложная работа. Впрочем, даже сложнее, чем кто-то может подумать со стороны — это физическое, ментальное и эмоциональное напряжение. Неслучайно говорят, что работа в стартапе — это весь карьерный путь, сжатый до максимума — в несколько лет.

— Какие компании или сервисы вдохновляют тебя больше всего в этом году?

Мессенджеры — один из главных трендов года. Думаю, это впечатляюще, раз в таком, казалось бы, давно устоявшемся сегменте все еще есть место инновациям и выходу за рамки формы.

Еще один захватывающий тренд — гаджеты, измеряющие какую бы то ни было человеческую активность. Не могу дождаться появления такого устройства, которое автоматически все будет измерять (еду, активность, состояние здоровья, фиксировать передвижения на местности, социальные взаимодействия) и показывать статистику. Мой внутренний ботан ликует, представив визуализацию всех этих данных.

— Какими мобильными предложениями ты пользуешься каждый день или почти каждый день?

Ничего такого необычного. Обычные подозреваемые — Twitter, Facebook Messenger, Whatsapp — для общения. Для чтения и расшаривания полезных ссылок — Pocket и Buffer. Для работы и повышения продуктивности — Hipchat, Dropbox, Pagerduty, Evernote и Github. Работа в стартапе — это весь карьерный путь, сжатый до максимума — в несколько лет.

— Как ты думаешь, какие из ныне популярных мобильных приложений будут забыты в обозримом будущем? Забросим ли мы когда-нибудь Facebook?

Думаю, «упадут» многие мессенджеры в течение нескольких лет. Компании, как Facebook, которые стали платформами, останутся, и не обязательно в качестве социальных сетей, но однозначно неотъемлемой частью интернета, как email. Приложения, созданные лишь для публикации фотографий, вряд ли будут существовать в чистом виде.

Лично я верю в то, что смартфон в будущем заменит другой гаджет — что-то из разряда wearable tech, возможно, имплантированное в человеческое тело. Когда это произойдет, все продукты, разработанные исключительно под смартфоны будут бороться за то, чтобы остаться на плаву.

— И последнее: что думаешь про Foursquare без опции «чекинов»?

Foursquare очень критикуют за их недавнее решение создать Swarm и перенести туда чекины. Но я уверен, что у них были на то свои причины. Не знаю точно, вроде бы их бизнес-метрики отражают всеобщий скептицизм, но время покажет.

— Спасибо за интересную беседу!

Кстати, вот тут можно посмотреть на фотографии, которые делает Рамзи. Особенно отмечу серию фотографий туристов :) Мобилография: фото с душой.

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мобильная коммерция мобильные приложения
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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