Аналитика

Сколько стоил клик по рекламе Ads, Директ и Facebook в Украине во втором квартале 2017
Алексей Селезнёв
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Уже традиционно начинаем квартал с исследования стоимости клика. На этот раз я исследовал 23 миллиона кликов из Украины в Google Ads, Facebook, Директ и структурировал данные по 19 тематикам. Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать товары или планируете рекламный бюджет? Тогда сохраните себе эту статью.

О том, как я провожу данное исследование, читайте в первой статье с аналитикой стоимости клика.

Если хотите, можете сравнить результаты с показателями за первый квартал.

Так как Яндекс.Директ был заблокирован в Украине в середине мая, я поделюсь данными за апрель и часть мая, то есть за период, когда сервис был доступен.

В результате доли анализируемых 23 миллионов кликов распределились так:

  • Google Ads — 20 297 625;
  • Яндекс.Директ — 2 047 228;
  • Facebook — 613 100.

Я проанализировал клики по рекламе в 19 тематиках:

  • финансы;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • канцелярия и полиграфия;
  • IT;
  • электроника;
  • страхование;
  • ювелирные изделия;
  • обучение;
  • стройматериалы;
  • доставка товаров из США;
  • авто;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • туризм;
  • дом и сад;
  • спортивные товары;
  • доски объявлений.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

В качестве основного типа графика я использовал boxplot

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Наибольшее количество данных собрано по поисковой и контекстно медийной сети. Распределение стоимости клика в них незначительно отличается от нормального, в связи с чем можно смотреть как средние данные, так и на медиану — значительного отличия не будет.

Распределение стоимости клика в них незначительно отличается от нормального

Средняя стоимость клика в поисковой сети Google Ads в Украине в течение второго квартала находилась в пределах $0,05 — $0,07.

Клик в контекстно-медийной сети обходился рекламодателям из Украины в районе $0,04 — $0,06.

По видеорекламе собрано не так много данных, но в целом она как и раньше — самый дешевый платный канал: стоимость показа редко превышает $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Как видно из представленного выше графика, большой разницы по стоимости клика между регионами Украины не было. Самыми дорогими стали Киев $0,07 — $0,09

Как видно из представленного выше графика, большой разницы по стоимости клика между регионами Украины не было. Самыми дорогими стали Киев $0,07 — $0,09 и Одесская область $0,06 — $0,08.

Самыми дешевыми регионами в поисковом продвижении стали Донецкая и Луганская области ($0,04 — $0,06), что вполне предсказуемо.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Дешевле всего стоил клик в тематиках спортивные товары ($0,03 — $0,05) и доски объявлений ($0,01 — $0,02)

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google Украина стали «финансы» ($0,1 — $0,12), «тяжелая промышленность и производство» ($0,1 — $0,11).

Дешевле всего стоил клик в тематиках «спортивные товары» ($0,03 — $0,05) и «доски объявлений» ($0,01 — $0,02).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в медийной сети не является нормальным

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в медийной сети не является нормальным, но в целом, как и по Google Ads, приближено к нормальному.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале находилась в диапазоне $0,06 — $0,08, в медийной сети $0,04 — $0,05

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале находилась в диапазоне $0,06 — $0,08, в медийной сети: $0,04 — $0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ по регионам

Дешевле всего клик в поиске Яндекса был во Львовской области, Горловке, Алчевске и Северодонецке ($0,04 — $0,06)

Самыми дорогими для поискового продвижения в Яндекс.Директ были Николаевская область, Винница, Харьков, Николаев и Киев ($0,07 — $0,08).

Дешевле всего клик в поиске Яндекса был во Львовской области, Горловке, Алчевске и Северодонецке ($0,04 — $0,06).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ по тематикам

Топ самых дешевых тематик в поиске Яндекса новости и инфо ($0,03), гипермаркет ($0,02 — $0,03) и юриспруденция ($0,01 — $0,03)

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Яндекса были «финансы» ($0,15), «недвижимость» ($0,13 — $0,15), «тяжелая промышленность и производство» ($0,11 — $0,13).

Топ самых дешевых тематик в поиске Яндекса: «новости и инфо» ($0,03), «гипермаркет» ($0,02 — $0,03) и «юриспруденция» ($0,01 — $0,03).

Сколько стоил клик по рекламе Facebook

Самой дешевой платформой стал Audience network ($0,03 — $0,04)

Самой дорогой из доступных на Facebook рекламных платформ стал сам Facebook ($0,07 — $0,09), далее идёт Instagram ($0,06 — $0,08). Самой дешевой платформой стал Audience network ($0,03 — $0,04).

Дешевле всего реклама на Facebook обходилась в тематиках авто, доска объявлений ($0,04 — $0,05) и ювелирные изделия ($0,03)

Самыми дорогими тематиками для продвижения на Facebook во втором квартале 2017 года в Украине стали «спортивные товары» ($0,11 — $0,13), «красота и здоровье» ($0,09 — $0,12) и «стройматериалы» ($0,08 — $0,1).

Дешевле всего реклама на Facebook обходилась в тематиках «авто», «доска объявлений» ($0,04 — $0,05) и «ювелирные изделия» ($0,03).

Выводы

  1. В украинском сегменте стоимость клика в поисковой сети Google Ads во втором квартале 2017 находилась в диапазоне $0,05 — $0,07.
  2. Самыми дорогими регионами для поискового продвижения в Ads стали Киев $0,07 — $0,09 и Одесская область: $0,06 — $0,08.
  3. Дешевле всего реклама в поиске Google обходилась в восточных регионах Донецкой и Луганской областях ($0,04 — $0,06).
  4. Клик в поисковой сети Яндекса стоил $0,06 — $0,08.
  5. Наиболее дорогими для продвижения в Яндексе были Николаевская область, Винница, Харьков, Николаев и Киев ($0,07 — $0,08).
  6. Дешевле всего за поисковую рекламу в Яндексе платили в Львовской области, Горловке, Алчевске и Северодонецке ($0,04 — $0,06).
  7. Стоимость клика в Facebook находилась в пределах ($0,07 — 0.09$), Instagram ($0,06 — $0,08).

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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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