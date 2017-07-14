Сколько стоил клик по рекламе Ads, Директ и Facebook в Украине во втором квартале 2017

Уже традиционно начинаем квартал с исследования стоимости клика. На этот раз я исследовал 23 миллиона кликов из Украины в Google Ads, Facebook, Директ и структурировал данные по 19 тематикам. Хотите узнать, где выгоднее всего рекламировать товары или планируете рекламный бюджет? Тогда сохраните себе эту статью.

О том, как я провожу данное исследование, читайте в первой статье с аналитикой стоимости клика .

Если хотите, можете сравнить результаты с показателями за первый квартал .

Так как Яндекс.Директ был заблокирован в Украине в середине мая, я поделюсь данными за апрель и часть мая, то есть за период, когда сервис был доступен.

В результате доли анализируемых 23 миллионов кликов распределились так:

Google Ads — 20 297 625;

Яндекс.Директ — 2 047 228;

Facebook — 613 100.

Я проанализировал клики по рекламе в 19 тематиках:

финансы;

тяжелая промышленность и производство;

канцелярия и полиграфия;

IT;

электроника;

страхование;

ювелирные изделия;

обучение;

стройматериалы;

доставка товаров из США;

авто;

одежда, обувь и аксессуары;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

туризм;

дом и сад;

спортивные товары;

доски объявлений.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины, или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Наибольшее количество данных собрано по поисковой и контекстно медийной сети. Распределение стоимости клика в них незначительно отличается от нормального, в связи с чем можно смотреть как средние данные, так и на медиану — значительного отличия не будет.

Средняя стоимость клика в поисковой сети Google Ads в Украине в течение второго квартала находилась в пределах $0,05 — $0,07.

Клик в контекстно-медийной сети обходился рекламодателям из Украины в районе $0,04 — $0,06.

По видеорекламе собрано не так много данных, но в целом она как и раньше — самый дешевый платный канал: стоимость показа редко превышает $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Как видно из представленного выше графика, большой разницы по стоимости клика между регионами Украины не было. Самыми дорогими стали Киев $0,07 — $0,09 и Одесская область $0,06 — $0,08.

Самыми дешевыми регионами в поисковом продвижении стали Донецкая и Луганская области ($0,04 — $0,06), что вполне предсказуемо.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google Украина стали «финансы» ($0,1 — $0,12), «тяжелая промышленность и производство» ($0,1 — $0,11).

Дешевле всего стоил клик в тематиках «спортивные товары» ($0,03 — $0,05) и «доски объявлений» ($0,01 — $0,02).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в медийной сети не является нормальным, но в целом, как и по Google Ads, приближено к нормальному.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса во втором квартале находилась в диапазоне $0,06 — $0,08, в медийной сети: $0,04 — $0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ по регионам

Самыми дорогими для поискового продвижения в Яндекс.Директ были Николаевская область, Винница, Харьков, Николаев и Киев ($0,07 — $0,08).

Дешевле всего клик в поиске Яндекса был во Львовской области, Горловке, Алчевске и Северодонецке ($0,04 — $0,06).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ по тематикам

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Яндекса были «финансы» ($0,15), «недвижимость» ($0,13 — $0,15), «тяжелая промышленность и производство» ($0,11 — $0,13).

Топ самых дешевых тематик в поиске Яндекса: «новости и инфо» ($0,03), «гипермаркет» ($0,02 — $0,03) и «юриспруденция» ($0,01 — $0,03).

Сколько стоил клик по рекламе Facebook

Самой дорогой из доступных на Facebook рекламных платформ стал сам Facebook ($0,07 — $0,09), далее идёт Instagram ($0,06 — $0,08). Самой дешевой платформой стал Audience network ($0,03 — $0,04).

Самыми дорогими тематиками для продвижения на Facebook во втором квартале 2017 года в Украине стали «спортивные товары» ($0,11 — $0,13), «красота и здоровье» ($0,09 — $0,12) и «стройматериалы» ($0,08 — $0,1).

Дешевле всего реклама на Facebook обходилась в тематиках «авто», «доска объявлений» ($0,04 — $0,05) и «ювелирные изделия» ($0,03).

Выводы

В украинском сегменте стоимость клика в поисковой сети Google Ads во втором квартале 2017 находилась в диапазоне $0,05 — $0,07. Самыми дорогими регионами для поискового продвижения в Ads стали Киев $0,07 — $0,09 и Одесская область: $0,06 — $0,08. Дешевле всего реклама в поиске Google обходилась в восточных регионах Донецкой и Луганской областях ($0,04 — $0,06). Клик в поисковой сети Яндекса стоил $0,06 — $0,08. Наиболее дорогими для продвижения в Яндексе были Николаевская область, Винница, Харьков, Николаев и Киев ($0,07 — $0,08). Дешевле всего за поисковую рекламу в Яндексе платили в Львовской области, Горловке, Алчевске и Северодонецке ($0,04 — $0,06). Стоимость клика в Facebook находилась в пределах ($0,07 — 0.09$), Instagram ($0,06 — $0,08).

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