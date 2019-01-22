Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в четвертом квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Представляем вашему вниманию очередную порцию данных о стоимости клика. На этот раз речь пойдет о том, сколько стоил клик в Google Ads, Яндекс.Директ и Facebook в Казахстане в четвертом квартале 2018 года.

Для сравнения предлагаю ознакомиться с другими отчетами по Казахстану 2018 года:

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 1,7 миллионов кликов в 19 тематиках и 15 городах страны.

Перед началом анализа очистил данные от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха. Я расскажу об этом подробнее в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов в выборке распределились так:

  • Google — 1 300 000 кликов;
  • Яндекс — 403 000 кликов.

Все проекты, участвующие в исследовании, я распределил между 18 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доставка еды»;
  • «другое»;
  • «канцелярия и полиграфия»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «новости и инфо»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «юриспруденция».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Все данные для исследования получены из выборки проектов агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разным для всех аккаунтов. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Стоимость клика: сети распространения объявлений

стоимость клика Ads сеть распространения объявлений

цена клика сеть распространения объявлений

разницы в стоимости клика между сетям объявлений в Google Ads в четвертом квартале не наблюдается

Значительной разницы в стоимости клика между сетями распространения объявлений в Google Ads в четвертом квартале не наблюдается. В поисковой сети чуть больший размах стоимости ($0,04 — $0,14), чем в медийной ($0,04 — $0,12).

Стоимость клика в Google Ads в разных регионах Казахстана

стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Казахстана

среди регионов Казахстана не наблюдается значительной разницы в стоимости клика в поиске Google

Среди регионов Казахстана не наблюдается значительной разницы в стоимости клика в поиске Google. Если сравнить медианное значение стоимости клика в наиболее дорогом и наиболее дешевом региона, то разница составит всего $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads: распределение по тематикам

стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

юриспруденция и недвижимость самые дорогие тематики Казахстана

Самые дорогие тематики для поискового продвижения в Google Казахстан — «юриспруденция» ($0,79 — $0,81) и «недвижимость» ($0,36 — $0,61).

Дешевле всего клик стоит в тематиках «доставка еды» ($0,03) и «новости и инфо» ($0,02).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

В контекстно-медийной сети Казахстана были типография и недвижимость

В контекстно-медийной сети Казахстана в четвертом квартале 2018 года самыми дорогими были тематики «канцелярия и полиграфия» ($0,14 — $0,17) и «недвижимость» ($0,14 — $0,16).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads: типы устройств

стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

трафик с настольных устройств в поиске Google в Казахстане дороже мобильного трафика

Трафик с настольных устройств в поиске Google в Казахстане стоит $0,04 — $0,18 за клик и он дороже мобильного трафика (стоимость $0,04 — $0,13).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств

объем трафика в Google Ads по типам устройств

В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика — независимо от региона она составляет не менее 80%.

в Казахстане очень высокая доля мобильного трафика

В разрезе тематик доля мобильного трафика тоже преобладает в большинстве случаев. Самая существенная его доля в тематике «доставка еды», а самый низкая — в тематике «канцелярия и полиграфия».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Стоимость клика: сети распространения объявлений

распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений яндекс директ в Казахстане

стоимость клика в поисковой сети Яндекса в Казахстане составляет 0,03$ - 0.014$

стоимость клика в разрезе сети распространения объявлений яндекс директ в Казахстане

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в Казахстане составляет $0,03 — $0,14. В рекламной сети Яндекс он стоит $0,05 — $0,11.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разных регионах Казахстана

распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

в разрезе регионов Казахстана нет значительной разницы по медианному значению стоимости клика

В разрезе регионов Казахстана нет значительной разницы по медианному значению стоимости клика, но верхний квартиль выше в Алма-Атинской области, где стоимость клика доходит до $0,23.

В Павлодарской области стоимость клика редко превышает $0,07.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса: распределение по тематикам

распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематики

Недвижимость и юриспруденция - самые дорогие тематики в поисковом продвижении Яндекса

«Недвижимость» ($0,25 — $0,35) и «юриспруденция» ($0,26 — $0,31) — самые дорогие тематики в поисковом продвижении Яндекса в четвертом квартале 2018 года в Казахстане.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекс.Директ в разрезе тематики

стоимость клика в рекламной сети Яндекс.Директ в разрезе типов тематик

Недвижимость - самая дорогая тематика в Яндекс Директ Казахстан

В рекламной сети Яндекса, так же как и в поиске, самой дорогой тематикой является «недвижимость» ($0,12 — $0,18 за клик).

«Дом и сад» со стоимостью клика $0,04 — $0,06 была самой дешевой из исследуемых тематик.

Стоимость клика в поиске Яндекс.Директа в зависимости от типа устройства

распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директа в зависимости от типа устройства

В Яндексе Казахстана стоимость мобильного трафика равняется стоимости трафика с настольных устройств

В Яндексе стоимость мобильного трафика равняется стоимости трафика с настольных устройств.

Доля мобильного трафика в разрезе регионов

в большинстве регионов Казахстана доля мобильного трафика стремится к 50%

Несмотря на то, что в Яндексе доля мобильного трафика уступает Google, в большинстве регионов Казахстана она стремится к 50%.

Доля мобильного трафика: тематики

доля мобильного трафика в разрезе тематик

Среди рассматриваемых тематик самая внушительная доля мобильного трафика наблюдается в туризме и недвижимости: более 90%.

Сколько стоил клик в Facebook

Сколько стоил клик в Facebook: распределение по платформам

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

messenger - cамая дорогая платформа, доступная для рекламы в кабинете Facebook

Самая дорогая платформа, доступная для рекламы в кабинете Facebook — Messenger ($0,11 — $0,16).

Значительно дешевле стоит реклама в audience network ($0,03 — $0,05).

Выводы

  1. В четвертом квартале 2018 года в Казахстане между платформами Google и Яндекс не было значительной разницы в цене клика: $0,04 — $0,14 в поисковой сети Google, $0,03 — $0,14 в Яндексе.
  2. Клик по медийному объявлению в Google стоил $0,04 — $0,12, а в Яндексе — $0,05 — $0,11.
  3. В разрезе регионов Казахстана также не наблюдается никакой зависимости стоимости клика.
  4. Юриспруденция и недвижимость в Казахстане — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Казахстане. Стоимость клика в них находится в диапазоне $0,36 — $0,81 в Google и $0,25 — $0,35 в Яндексе.
  5. В Google Казахстан очень высокая доля мобильного трафика, при этом трафик с настольных устройств дороже на 30%.
  6. В Яндексе стоимость клика не зависит от типа устройств, но и доля мобильного трафика тут значительно ниже: в большинстве регионов она составляет 30% — 45%.
  7. Самая дорогая платформа для рекламы Facebook — Messenger со стоимостью клика $0,11 — $0,16.
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Яндекс.Директ маркетинговые исследования рекламная кампания исследование Netpeak клик в Google Ads Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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