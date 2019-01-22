Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в четвертом квартале 2018 года
Представляем вашему вниманию очередную порцию данных о стоимости клика. На этот раз речь пойдет о том, сколько стоил клик в Google Ads, Яндекс.Директ и Facebook в Казахстане в четвертом квартале 2018 года.
Для сравнения предлагаю ознакомиться с другими отчетами по Казахстану 2018 года:
Как проводилось исследование
Для Казахстана я учитывал данные по 1,7 миллионов кликов в 19 тематиках и 15 городах страны.
Перед началом анализа очистил данные от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха. Я расскажу об этом подробнее в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов в выборке распределились так:
- Google — 1 300 000 кликов;
- Яндекс — 403 000 кликов.
Все проекты, участвующие в исследовании, я распределил между 18 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- «IT»;
- «авто»;
- «детские товары»;
- «дом и сад»;
- «доставка еды»;
- «другое»;
- «канцелярия и полиграфия»;
- «красота и здоровье»;
- «мебель и интерьер»;
- «недвижимость»;
- «новости и инфо»;
- «спортивные товары»;
- «страхование»;
- «туризм»;
- «тяжелая промышленность и производство»;
- «финансы»;
- «электроника»;
- «юриспруденция».
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Все данные для исследования получены из выборки проектов агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разным для всех аккаунтов. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Стоимость клика: сети распространения объявлений
Значительной разницы в стоимости клика между сетями распространения объявлений в Google Ads в четвертом квартале не наблюдается. В поисковой сети чуть больший размах стоимости ($0,04 — $0,14), чем в медийной ($0,04 — $0,12).
Стоимость клика в Google Ads в разных регионах Казахстана
Среди регионов Казахстана не наблюдается значительной разницы в стоимости клика в поиске Google. Если сравнить медианное значение стоимости клика в наиболее дорогом и наиболее дешевом региона, то разница составит всего $0,02.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads: распределение по тематикам
Самые дорогие тематики для поискового продвижения в Google Казахстан — «юриспруденция» ($0,79 — $0,81) и «недвижимость» ($0,36 — $0,61).
Дешевле всего клик стоит в тематиках «доставка еды» ($0,03) и «новости и инфо» ($0,02).
Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик
В контекстно-медийной сети Казахстана в четвертом квартале 2018 года самыми дорогими были тематики «канцелярия и полиграфия» ($0,14 — $0,17) и «недвижимость» ($0,14 — $0,16).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads: типы устройств
Трафик с настольных устройств в поиске Google в Казахстане стоит $0,04 — $0,18 за клик и он дороже мобильного трафика (стоимость $0,04 — $0,13).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств
В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика — независимо от региона она составляет не менее 80%.
В разрезе тематик доля мобильного трафика тоже преобладает в большинстве случаев. Самая существенная его доля в тематике «доставка еды», а самый низкая — в тематике «канцелярия и полиграфия».
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Стоимость клика: сети распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в Казахстане составляет $0,03 — $0,14. В рекламной сети Яндекс он стоит $0,05 — $0,11.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разных регионах Казахстана
В разрезе регионов Казахстана нет значительной разницы по медианному значению стоимости клика, но верхний квартиль выше в Алма-Атинской области, где стоимость клика доходит до $0,23.
В Павлодарской области стоимость клика редко превышает $0,07.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса: распределение по тематикам
«Недвижимость» ($0,25 — $0,35) и «юриспруденция» ($0,26 — $0,31) — самые дорогие тематики в поисковом продвижении Яндекса в четвертом квартале 2018 года в Казахстане.
Стоимость клика в рекламной сети Яндекс.Директ в разрезе тематики
В рекламной сети Яндекса, так же как и в поиске, самой дорогой тематикой является «недвижимость» ($0,12 — $0,18 за клик).
«Дом и сад» со стоимостью клика $0,04 — $0,06 была самой дешевой из исследуемых тематик.
Стоимость клика в поиске Яндекс.Директа в зависимости от типа устройства
В Яндексе стоимость мобильного трафика равняется стоимости трафика с настольных устройств.
Доля мобильного трафика в разрезе регионов
Несмотря на то, что в Яндексе доля мобильного трафика уступает Google, в большинстве регионов Казахстана она стремится к 50%.
Доля мобильного трафика: тематики
Среди рассматриваемых тематик самая внушительная доля мобильного трафика наблюдается в туризме и недвижимости: более 90%.
Сколько стоил клик в Facebook
Сколько стоил клик в Facebook: распределение по платформам
Самая дорогая платформа, доступная для рекламы в кабинете Facebook — Messenger ($0,11 — $0,16).
Значительно дешевле стоит реклама в audience network ($0,03 — $0,05).
Выводы
- В четвертом квартале 2018 года в Казахстане между платформами Google и Яндекс не было значительной разницы в цене клика: $0,04 — $0,14 в поисковой сети Google, $0,03 — $0,14 в Яндексе.
- Клик по медийному объявлению в Google стоил $0,04 — $0,12, а в Яндексе — $0,05 — $0,11.
- В разрезе регионов Казахстана также не наблюдается никакой зависимости стоимости клика.
- Юриспруденция и недвижимость в Казахстане — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Казахстане. Стоимость клика в них находится в диапазоне $0,36 — $0,81 в Google и $0,25 — $0,35 в Яндексе.
- В Google Казахстан очень высокая доля мобильного трафика, при этом трафик с настольных устройств дороже на 30%.
- В Яндексе стоимость клика не зависит от типа устройств, но и доля мобильного трафика тут значительно ниже: в большинстве регионов она составляет 30% — 45%.
- Самая дорогая платформа для рекламы Facebook — Messenger со стоимостью клика $0,11 — $0,16.
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