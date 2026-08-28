Как TERRAHOME получил +365% ROMI из SEO, несмотря на войну и нестабильный спрос

Как TERRAHOME получил +365% ROMI из SEO, несмотря на войну и нестабильный спрос

В условиях нестабильного рынка и быстро меняющегося спроса слабые результаты легко списать на внешние обстоятельства. Но важнее понять, что бизнес может изменить со своей стороны, чтобы расти даже в сложных условиях.

TERRAHOME Outdoor — официальный представитель европейских брендов уличной мебели в Украине — столкнулся именно с таким вызовом. Мы начали сотрудничество в мае 2024 года, когда на спрос существенно влияли военные и экономические факторы. Через несколько месяцев ситуацию дополнительно осложнил алгоритмический апдейт Google, который сразу «сломал» первоначальный прогноз роста.

Поэтому вместо фокуса на быстром росте, мы сосредоточились на технической и структурной базе сайта и синхронизировали SEO с SMM и PPC, которые партнер также доверил Netpeak. За год окупаемость (ROMI) органического канала вышла в стабильный плюс, а небрендовый трафик начал расти на десятки процентов год к году.

Далее покажем, какие изменения привели к этому результату и почему они продолжают работать в условиях меняющегося спроса.

Проект: TERRAHOME Outdoor. Период: май 2024 — июнь 2025. Регион: Украина. Услуга: SEO.

Кто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — официальный представитель в Украине ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров.

Контекст и цели сотрудничества

Ранее TERRAHOME уже занимался продвижением сайта, но вместе с решением передать SEO команде Netpeak партнер перевел сюда SMM - и PPC-направления. Для бизнеса было принципиально важно, чтобы все три канала работали не как отдельные подрядчики, а как единая команда, согласовывающая действия между собой ради общего результата.

Именно возможность объединить весь диджитал-маркетинг проекта в одном месте и обеспечить такую синхронизацию стала ключевым критерием выбора Netpeak.

На старте сайт имел ряд технических, структурных и контентных ограничений, которые могли сдерживать органический рост.

Кроме того, на результаты продвижения влияли факторы, не зависящие от команды: колебания спроса из-за войны и сезонность ниши, где наибольший интерес к товарам для уличного отдыха приходится на весну и лето. Через несколько месяцев после начала работ обновились алгоритмы Google, после чего фактическая динамика трафика отклонилась по сравнению с первоначальным годовым прогнозом.

Цели сотрудничества:

Увеличить небрендовый органический трафик. Увеличить количество транзакций и доход из органического канала. Вывести окупаемость инвестиций (ROMI) в SEO в положительную зону и продолжить ее повышать. Повысить видимость TERRAHOME по небрендовым запросам.

Стратегия продвижения

Стратегия состояла из пяти основных этапов:

Каждые полгода мы пересматривали стратегию на основе новых данных и результатов и, при необходимости, корректировали цели и бюджет. Параллельно SEO-команда постоянно синхронизировалась с командами PPC и SMM Netpeak, а также с разработчиками со стороны партнера, чтобы согласовывать приоритеты, быстрее внедрять изменения и сохранять единую логику развития во всех каналах.

Шаг 1. Аудит сайта и подготовка базы для продвижения

На старте нам нужно было понять, что именно сдерживает органический рост TERRAHOME и какие изменения следует внедрять в первую очередь. Поэтому мы провели комплексный SEO-аудит, проверили ссылочный профиль, системы аналитики и юзабилити.

Аудит выявил проблемы сразу на нескольких уровнях.

Технические настройки и структура:

часть внутренних ссылок вела на 404-адреса, а избыток редиректов затруднял сканирование сайта поисковыми системами; на некоторых страницах отсутствовали или дублировались Title, Description и H1; важные страницы были расположены слишком глубоко в структуре ресурса — на расстоянии четырех и более переходов от главной; адреса категорий и страницы фильтров не были оптимизированы под часть средне- и низкочастотных запросов.



Один из самых показательных примеров — страница, которая ранжировалась сразу по 268 ключевым фразам, но возвращала ошибку 404. Мы восстановили ее и дооптимизировали, после чего она снова начала привлекать органический трафик.

Контент:

на части категорийных страниц не хватало наполнения; на сайте не было информационных материалов, которые могли бы охватить дополнительный поисковый спрос — рекомендаций, трендов, ответов на часто задаваемые вопросы и т. д.; не хватало страниц, помогающих пользователям больше узнать о компании и ее опыте.



Отдельно мы проверили ссылочный профиль. На старте рейтинг домена (DR) по Ahrefs имел потенциал для роста, поэтому мы определили приоритетные страницы для внешнего продвижения, подобрали площадки и начали постепенно наращивать качественную ссылочную массу.

Параллельно подготовили аналитическую базу для дальнейшей работы: проверили и настроили Google Search Console и Google Tag Manager, а впоследствии подключили сервис для анализа пользовательского опыта Microsoft Clarity. До этого поведение пользователей на этапе оформления заказа подробно не отслеживалось, поэтому команда не могла полноценно анализировать, где именно возникают трудности.

Также провели юзабилити-аудит и сформулировали рекомендации для разработчиков, часть которых впоследствии преобразовали в технические задания. Для трех шоурумов TERRAHOME — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске — дополнительно подготовили рекомендации по оптимизации профилей Google Business Profile.

В результате первого этапа мы получили полную картину технических, структурных и контентных ограничений и смогли определить приоритеты для дальнейшего SEO-продвижения.

Шаг 2. Анализ рынка и доработка структуры сайта

После аудита мы перешли к анализу спроса и конкурентной среды, чтобы в дальнейшем лучше структурировать ресурс под реальные поисковые запросы аудитории.

Для этого команда постоянно отслеживала шестерых игроков ниши:

JYSK;

ProMebli;

CANVAS;

DODOMY;

ALTANO OUTDOOR CONCEPT;

Kolibry.

Параллельно мы собрали и сгруппировали ключевые запросы по приоритетным категориям. Эту работу проводили совместно с категорийными менеджерами TERRAHOME, чтобы учесть не только поисковой спрос, но и особенности ассортимента.

Отдельно проанализировали эффективность контента в приоритетных категориях и на основе собранных данных обновили структуру каталога. Наиболее подробно проработали два приоритетных раздела — «Уличная мебель» и «Альтанки»: определили категории, подкатегории и блоки фильтров по бренду, цене, размеру, цвету и функционалу.

Также по данным Microsoft Clarity проанализировали поведение пользователей на этапе оформления заказа и подготовили техническое задание на устранение выявленных проблем с юзабилити.

В результате этого этапа команда доработала структуру приоритетных разделов и подготовила основу для дальнейшей оптимизации контента.

Шаг 3. Разработка годовой SEO-стратегии

На основе собранных данных мы приступили к формированию годовой SEO-стратегии. Для этого проанализировали позиции сайта по отношению к ключевым конкурентам по показателю DR, количеству доменов-доноров и ключевым запросам.

Отдельно исследовали сезонность спроса в нише. Наибольший интерес приходился на апрель–июль, а наименьший — на сентябрь, январь и февраль. Эту динамику учли при планировании контента и линкбилдинга в течение года.

Также сформировали шаблоны метаданных для карточек товаров и подготовили рекомендации по их заполнению, чтобы унифицировать дальнейшую оптимизацию товарных страниц.

Шаг 4. Расширение структуры и контента

После доработки структуры мы приступили к ее расширению с учетом реального поискового спроса.

Для приоритетных категорий создали геостраницы по областным центрам и курортным городам. Первые из них уже показали положительную динамику по запросам типа «купить альтанку + город». Также расширили структуру страниц фильтров в тех случаях, где это подтверждал поисковый спрос. Отдельно дорабатывали страницы, которые уже были видны в поиске, но не занимали высоких позиций. Например, категория «Альтанки» на старте оптимизации ранжировалась лишь по 21 запросу. После работы с метатегами, текстом и внутренними анкорами количество запросов, по которым страница появлялась в поиске, выросло. Параллельно усилили внутреннюю перелинковку между категориями, страницами фильтров и будущими материалами блога.

Шаг 5. Наращивание ссылочной массы

В течение года мы систематически работали над ссылочным профилем сайта: ежемесячно подбирали и закупали ссылки с ресурсов с DR более 30, а также анализировали профили конкурентов, чтобы находить новых доноров.

За период с сентября 2024 по апрель 2025 года количество доменов-доноров TERRAHOME выросло на 26,7%. По приросту DR ресурс занял второе место среди отслеживаемых конкурентов.

Результаты продвижения

Небрендовый органический трафик вырос на 77,5% в годовом исчислении.

Небрендовый органический трафик, сеансов в месяц

Положительная годовая динамика проявилась еще весной: в марте трафик превысил показатель аналогичного месяца предыдущего года на 5,4%, а в апреле — на 11,8%.

Если смотреть с момента начала систематического отслеживания показателя, количество небрендовых сеансов выросло с 1106 в сентябре 2024 года до 3579 в мае 2025 года — на 77,5% больше.

Доля небрендового трафика в общем органическом трафике за этот же период увеличилась с 62,6% до 94,3%. То есть большую часть аудитории сайт начал привлекать не по запросам с названием TERRAHOME, а через поиск товаров и категорий.

Среднемесячный доход вырос на 184%, а количество продаж — на 173%.

Доход и количество продаж по фактическим отгрузкам, SEO-канал

В нише премиальной уличной мебели значительная часть заказов оформляется через менеджеров, а не через корзину на сайте. Поэтому данные Google Analytics не отражали полную картину продаж. Для оценки бизнес-результатов SEO мы использовали внутреннюю сквозную аналитику TERRAHOME по фактическим отгрузкам.

По сравнению с первыми тремя месяцами сотрудничества — маем–июлем 2024 года — за последние три месяца, март–май 2025 года:

среднемесячный доход вырос на 184%;

среднее количество подтвержденных продаж в месяц — на 173%, с 5 до 13,7.

Из-за высокого среднего чека и небольшого количества дорогих заказов показатели отдельных месяцев существенно колебались, поэтому для оценки динамики мы сравнивали более длительные периоды.

ROMI SEO-канала за весь период сотрудничества составил +365%. Доля по небрендовым запросам выросла на 139% с сентября 2024 по апрель 2025 года.

Важно сказать и о том, что сначала пошло не по плану: ориентировочный прогноз роста трафика на +122% за год не оправдался. Уже на четвертом месяце сотрудничества произошло обновление алгоритмов Google, а на спрос параллельно влияла нестабильная экономическая ситуация, поэтому фактическая динамика отклонилась от прогноза.

Кейс TERRAHOME показывает: не каждый проект демонстрирует взрывной рост с первых месяцев — и это нормально. В нестабильных условиях самый важный показатель — не абсолютные цифры конкретного месяца, а тренд и устойчивость фундамента, заложенного под ним.

Отзывы о сотрудничестве

Михаил Бобровников, CMO в TERRAHOME

Продвижение TERRAHOME стало настоящей борьбой с «черными лебедями» от Google и падением рынка во время войны. Благодарен Netpeak за партнерство: мы адаптировались к изменениям, ускоряли работу и вместе достигали результатов. Сегодня ROMI SEO-канала превысил 300%.

Виктория Ильина, Client Project Manager в Netpeak

Для меня TERRAHOME Outdoor — это кейс о терпении и доверии, а не о мгновенных победах. Мы стартовали в очень непростой период: на спрос влияла война, а через несколько месяцев состоялся обновление Google, после которого первоначальный прогноз перестал быть актуальным. Можно было списать все на форс-мажоры, но команда TERRAHOME выбрала другой путь — доверять процессу и не останавливать системную работу.