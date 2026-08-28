Як TERRAHOME отримав +365% ROMI з SEO попри війну та нестабільний попит

Як TERRAHOME отримав +365% ROMI з SEO попри війну та нестабільний попит

Матеріал підготовлений у співавторстві з Едуардом Кочетовим,

SEO Specialist в команді Netpeak.

За нестабільного ринку та швидкої зміни попиту слабкі результати легко списати на зовнішні обставини. Але важливіше зрозуміти, що бізнес може змінити зі свого боку, щоби зростати навіть у складних умовах.

TERRAHOME Outdoor — офіційний представник європейських брендів вуличних меблів в Україні — зіткнувся саме з таким викликом. Ми почали співпрацю в травні 2024 року, коли на попит суттєво впливали воєнні та економічні чинники. За кілька місяців ситуацію додатково ускладнив алгоритмічний апдейт Google, який одразу «зламав» початковий прогноз зростання.

Тому замість фокусу на швидкому зростанні ми зосередилися на технічній і структурній базі сайту та синхронізували SEO з SMM і PPC, які партнер також довірив Netpeak. За рік окупність (ROMI) органічного каналу вийшла в стабільний плюс, а небрендовий трафік почав зростати на десятки відсотків рік до року.

Далі покажемо, які зміни дали цей результат і чому вони продовжують працювати в умовах мінливого попиту.

Проєкт: TERRAHOME Outdoor. Період: травень 2024 — червень 2025. Регіон: Україна. Послуга: SEO.

Хто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — офіційний представник в Україні провідних європейських брендів преміальних вуличних меблів та аксесуарів.

Контекст та цілі співпраці

Раніше TERRAHOME уже займався просуванням сайту, але разом із рішенням передати SEO команді Netpeak партнер перевів сюди SMM - та PPC-напрями. Для бізнесу було принципово важливо, щоб усі три канали працювали не як окремі підрядники, а як єдина команда, що узгоджує дії між собою заради спільного результату.

Саме можливість об’єднати весь диджитал-маркетинг проєкту в одному місці й забезпечити таку синхронізацію стала ключовим критерієм вибору Netpeak.

На старті сайт мав низку технічних, структурних і контентних обмежень, які могли стримувати органічне зростання.

Додатково на результати просування впливали чинники поза контролем команди: коливання попиту через війну та сезонність ніші, де найбільша зацікавленість товарами для вуличного відпочинку припадає на весну й літо. За кілька місяців від початку робіт оновилися алгоритми Google, після чого фактична динаміка трафіку відхилилася порівняно з початковим річним прогнозом.

Цілі співпраці:

Збільшити небрендовий природній трафік. Збільшити кількість транзакцій і дохід з органічного каналу. Вивести окупність інвестицій (ROMI) у SEO в позитивну зону та надалі її підвищувати. Підвищити видимість TERRAHOME за небрендовими запитами.

Стратегія просування

Стратегія складалася з п’яти основних етапів:

Кожні пів року ми переглядали стратегію на основі нових даних і результатів та за потреби коригували цілі й бюджет. Паралельно SEO-команда постійно синхронізувалася з командами PPC і SMM Netpeak та розробниками з боку партнера, щоб узгоджувати пріоритети, швидше впроваджувати зміни та зберігати єдину логіку розвитку в усіх каналах.

Крок 1. Аудит сайту та підготовка бази для просування

На старті нам потрібно було зрозуміти, що саме обмежує органічне зростання TERRAHOME і які зміни варто впроваджувати першочергово. Тому ми провели комплексний SEO-аудит, перевірили посилальний профіль, системи аналітики та юзабіліті.

Аудит виявив проблеми одразу на кількох рівнях.

Технічні налаштування та структура:

частина внутрішніх посилань вела на 404-адреси, а надлишок редиректів ускладнював сканування сайту пошуковими системами; на деяких сторінках були відсутні або дублювалися Title, Description і H1; важливі сторінки були розташовані надто глибоко в структурі ресурсу — на відстані чотирьох і більше переходів від головної; категорійні адреси та сторінки фільтрів не були оптимізовані під частину середньо- й низькочастотних запитів.



Один із найпоказовіших прикладів — сторінка, яка ранжувалася одразу за 268 ключовими фразами, але повертала помилку 404. Ми відновили її та дооптимізували, після чого вона знову почала залучати органічний трафік.

Контент:

на частині категорійних сторінок бракувало наповнення; на сайті не було інформаційних матеріалів, які могли б охоплювати додатковий пошуковий попит — рекомендацій, трендів, відповідей на поширені запитання тощо; бракувало сторінок, що допомагають користувачам більше дізнатися про компанію та її досвід.



Окремо ми перевірили посилальний профіль. На старті рейтинг домену (DR) за Ahrefs мав потенціал для зростання, тому ми визначили пріоритетні сторінки для зовнішнього просування, підібрали майданчики та почали поступово нарощувати якісну посилальну масу.

Паралельно підготували аналітичну базу для подальшої роботи: перевірили та налаштували Google Search Console і Google Tag Manager, а згодом підключили сервіс для аналізу користувацького досвіду Microsoft Clarity. До цього поведінку користувачів на етапі оформлення замовлення детально не відстежували, тому команда не могла повноцінно аналізувати, де саме виникають труднощі.

Також провели юзабіліті-аудит і сформували рекомендації для розробників, частину яких надалі перетворили на технічні завдання. Для трьох шоурумів TERRAHOME — у Києві, Львові та Івано-Франківську — додатково підготували рекомендації з оптимізації профілів Google Business Profile.

У результаті першого етапу ми отримали повну картину технічних, структурних і контентних обмежень та змогли визначити пріоритети для подальшого SEO-просування.

Крок 2. Аналіз ринку та фіналізація структури сайту

Після аудиту ми перейшли до аналізу попиту та конкурентного середовища, щоби надалі краще структурувати ресурс під реальні пошукові запити аудиторії.

Для цього команда постійно відстежувала шістьох гравців ніші:

JYSK;

ProMebli;

CANVAS;

DODOMY;

ALTANO OUTDOOR CONCEPT;

Kolibry.

Паралельно ми зібрали і кластеризували ключові запити за пріоритетними категоріями. Цю роботу проводили разом із категорійними менеджерами TERRAHOME, щоб врахувати не лише пошуковий попит, а й особливості асортименту.

Окремо проаналізували ефективність контенту в пріоритетних категоріях і на основі зібраних даних оновили структуру каталогу. Найдетальніше опрацювали два пріоритетні розділи — «Вуличні меблі» та «Альтанки»: визначили категорії, підкатегорії та блоки фільтрів за брендом, ціною, розміром, кольором і функціоналом.

Також за даними Microsoft Clarity проаналізували поведінку користувачів на етапі оформлення замовлення та підготували технічне завдання на виправлення виявлених проблем із юзабіліті.

У результаті цього етапу команда фіналізувала структуру пріоритетних розділів та підготувала основу для подальшої оптимізації контенту.

Крок 3. Побудова річної SEO-стратегії

На основі зібраних даних ми перейшли до формування річної SEO-стратегії. Для цього проаналізували позиції сайту щодо ключових конкурентів за DR, кількістю доменів-донорів і ключовими запитами.

Окремо дослідили сезонність попиту в ніші. Найвища зацікавленість припадала на квітень–липень, а найнижча — на вересень, січень і лютий. Цю динаміку врахували під час планування контенту та лінкбілдингу протягом року.

Також сформували шаблони метаданих для карток товарів і підготували рекомендації щодо їхнього наповнення, щоб уніфікувати подальшу оптимізацію товарних сторінок.

Крок 4. Розширення структури та контенту

Після фіналізації структури ми перейшли до її розширення під реальний пошуковий попит.

Для пріоритетних категорій створили геосторінки під обласні центри та курортні міста. Перші з них уже показали позитивну динаміку за запитами на кшталт «купити альтанку + місто». Також розширили структуру сторінок фільтрів у тих випадках, де це підтверджував пошуковий попит. Окремо доопрацьовували сторінки, які вже мали видимість у пошуку, але не займали високих позицій. Наприклад, категорія «Альтанки» на старті оптимізації ранжувалася лише за 21 запитом. Після роботи з метатегами, текстом і внутрішніми анкорами кількість запитів, за якими сторінка з’являлася в пошуку, зросла. Паралельно посилили внутрішню перелінковку між категоріями, сторінками фільтрів і майбутніми матеріалами блогу.

Крок 5. Нарощування посилальної маси

Протягом року ми системно працювали над посилальним профілем сайту: щомісяця підбирали й закуповували посилання з ресурсів із DR понад 30, а також аналізували профілі конкурентів, щоб знаходити нових донорів.

За період із вересня 2024 до квітня 2025 року кількість доменів-донорів TERRAHOME зросла на 26,7%. За приростом DR ресурс посів друге місце серед відстежуваних конкурентів.

Результати просування

Небрендовий органічний трафік зріс на 77,5% рік до року.

Небрендовий органічний трафік, сеансів на місяць

Позитивна річна динаміка з’явилася ще навесні: у березні трафік перевищив показник аналогічного місяця попереднього року на 5,4%, а у квітні — на 11,8%.

Якщо дивитися від моменту системного відстеження показника, кількість небрендових сеансів зросла з 1106 у вересні 2024 року до 3579 у травні 2025 року — на 77,5% більше.

Частка небрендового трафіку в загальному органічному за цей самий період збільшилася із 62,6% до 94,3%. Тобто більшу частину аудиторії сайт почав залучати не за запитами з назвою TERRAHOME, а через пошук товарів і категорій.

Середньомісячний дохід зріс на 184%, а кількість продажів — на 173%.

Дохід та кількість продажів за фактичними відвантаженнями, SEO-канал

У ніші преміальних вуличних меблів значна частина замовлень оформлюється через менеджерів, а не через кошик на сайті. Тому дані Google Analytics не відображали повну картину продажів. Для оцінки бізнес-результату SEO ми використовували внутрішню наскрізну аналітику TERRAHOME за фактичними відвантаженнями.

Порівнюючи з першими трьома місяцями співпраці — травнем–липнем 2024 року — за останні три місяці, березень–травень 2025 року:

середньомісячний дохід зріс на 184%;

середня кількість підтверджених продажів на місяць — на 173%, з 5 до 13,7.

Через високий середній чек і невелику кількість дорогих замовлень показники певних місяців суттєво коливалися, тому для оцінки динаміки ми порівнювали довші періоди.

ROMI SEO-каналу за весь період співпраці становив +365%. Частка за небрендовими запитами зросла на 139% з вересня 2024 до квітня 2025 року.

Важливо сказати і про те, що спершу пішло не за планом: орієнтовний прогноз зростання трафіку на +122% за рік не справдився. Уже на четвертому місяці співпраці відбулося оновлення алгоритмів Google, а на попит паралельно впливала нестабільна економічна ситуація, тому фактична динаміка відхилилася від прогнозу.

Кейс TERRAHOME показує: не кожен проєкт про вибухове зростання з перших місяців — і це нормально. У нестабільних умовах найважливіший показник — не абсолютні цифри певного місяця, а тренд і стійкість фундаменту, який під ним закладено.

Відгуки про співпрацю

Михайло Бобровніков, CMO в TERRAHOME

Просування TERRAHOME стало справжньою боротьбою із «чорними лебедями» від Google та падінням ринку під час війни. Вдячний Netpeak за партнерство: ми адаптувалися до змін, прискорювали роботу й разом досягали результатів. Сьогодні ROMI SEO-каналу перевищив 300%.

Вікторія Ільїна, Client Project Manager в Netpeak

Для мене TERRAHOME Outdoor — це кейс про терпіння і довіру, а не про миттєві перемоги. Ми стартували в дуже непростий період: на попит впливала війна, а за кілька місяців відбувся апдейт Google, після якого початковий прогноз перестав бути актуальним. Можна було списати все на форс-мажори, але команда TERRAHOME обрала інший шлях — довіряти процесу й не зупиняти системну роботу.