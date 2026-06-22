Що таке посилальна маса в SEO?

Що таке посилальна маса в SEO?

Посилальний капітал, або вага посилань, — один із ключових факторів SEO. Він впливає на оцінку сторінок пошуковими системами, позиції сайту у видачі та обсяг органічного трафіку. У цій статті я розберу, що таке посилальний капітал, як він формується, які фактори на нього впливають і як ефективно керувати цим важливим ресурсом.

Розуміння основ посилального капіталу допоможе вам краще будувати SEO-стратегії. Це дозволить грамотно розподіляти посилальну вагу всередині сайту, знаходити проблеми в посилальному профілі та контролювати його за допомогою аналітики.

Що таке посилальний капітал

Посилальна вага (англ. Link Equity) — показує, наскільки ефективно одна сторінка сайту передає свою цінність або авторитет іншим через посилання. Ця концепція тісно пов’язана з алгоритмом PageRank від Google. За ним кожне посилання сприймається як свого роду голос на користь іншої сторінки. Але вага такого «голосу» залежить від ряду факторів:

авторитетності сайту-донора;

кількості вихідних посилань;

релевантності контенту.

«Вага посилань» і «сік посилань» часто використовуються як синоніми, хоча вони підкреслюють різні аспекти одного процесу. Посилальний капітал — це загальна цінність посилання, а «сік посилань» — його розподіл між сторінками.

Наприклад, посилання з авторитетного сайту помітно посилить позиції вашого ресурсу. При цьому посилальний капітал передається не тільки через зовнішні посилання, але й всередині ресурсу, тому внутрішнє перелінкування залишається важливим інструментом SEO.

Як посилальний капітал впливає на сайт

Підвищення авторитету домену. Посилальний капітал, що отримується із зовнішніх посилань, допомагає збільшити загальний авторитет домену. Чим більше якісних посилань надходить з авторитетних сайтів-донорів, тим надійнішим і ціннішим пошукові системи вважають ваш ресурс. Покращення ранжування в пошукових системах. Ресурси з високим посилальним капіталом мають більше шансів займати верхні позиції у видачі. Алгоритми на кшталт Google PageRank враховують якість і кількість посилань, щоб оцінити, наскільки матеріал відповідає запиту користувача. Розподіл ваги всередині сайту. Посилальний капітал допомагає грамотно перерозподіляти цінність всередині ресурсу. Наприклад, якщо головна сторінка отримує багато зовнішніх посилань, частину цього ресурсу можна передати іншим важливим розділам через внутрішнє перелінкування, щоби посилити їхні позиції в пошуку. Збільшення органічного трафіку. Високий посилальний капітал сприяє поліпшенню видимості сайту, що призводить до зростання органічного трафіку. Чим краще сторінка ранжується, тим більше користувачів її відвідують. Підтримка стратегій просування. Посилальний капітал стає важливою частиною стратегій SEO. Грамотне управління допомагає сайту не тільки утримувати поточні позиції, але й поступово покращувати їх. Це особливо важливо в конкурентних нішах. Зниження ризику санкцій. Правильне управління посилальним капіталом допомагає уникнути санкцій від пошукових систем. Вони можуть бути накладені за використання низькоякісних посилань або маніпулятивних методів просування. Регулярний моніторинг і видалення поганих посилань допомагають підтримувати здоровий посилальний профіль.

Ефективне управління посилальним капіталом — основа успішної SEO-стратегії. Дозволяє рівномірно розподіляти вагу між сторінками й направляти користувачів на найважливіші розділи сайту.

Як розподіляється вага посилань на сайті

Розуміння того, як посилання працюють всередині структури ресурсу, допомагає не тільки оптимізувати сторінки для користувачів, але й поліпшити їхнє ранжування. Внутрішня оптимізація посилальної ваги базується на декількох ключових факторах.

Внутрішнє перелінковування

Це стратегія зв’язування сторінок всередині одного сайту. Внутрішнє перелінковування допомагає розподіляти посилальний капітал і робить сайт більш зрозумілим для пошукових систем.

Переваги.

Покращення навігації для користувачів. Підвищення індексації сторінок пошуковими роботами. Збереження більшої кількості посилального капіталу всередині сайту.

Важливо враховувати релевантність посилань, їхній текст і місце розміщення. Неправильно побудована структура може призвести до того, що деякі сторінки залишаться недоступними для індексації.

Довжина посилання

Довжина посилання, або глибина, — це кількість кліків, необхідних для переходу від головної сторінки до цільової. Чим більше кліків потрібно, тим менше посилального капіталу передається.

Ось основні рекомендації щодо оптимізації глибини посилань.

Важливі сторінки повинні знаходитися ближче до головної. Уникайте занадто складних і довгих шляхів. Регулярно перевіряйте структуру сайту, щоб не допустити ізольованих сторінок.

Підтримка оптимальної структури й правильний розподіл посилального капіталу за глибиною допоможе поліпшити ранжування та зробити ресурс зручнішим для користувачів.

Різноманітність посилань

Різноманітність посилань допомагає зробити сайт більш природним і привабливим як для пошукових систем, так і для користувачів.

Назву основні типи посилань, які варто враховувати.

Гіперпосилання. Наявність у елемента <a> атрибута href, може не містити видимого тексту або зображення і бути невидимою на відображеній сторінці. А це може знижувати якість посилання та передаваної посилальної ваги.

Посилання через зображення. Коли всередині елемента <a> розташований елемент, що визначає зображення, найчастіше використовують елемент <img>.

Анкорні посилання. Коли всередині елемента <a> розміщений текст.

Контекстні посилання. Коли вони розміщені в основному контенті сторінки. Це може бути як текст, так і зображення, які органічно вписуються в сторінку. Іншими словами, якщо основний контент сторінки описує роботу програмного забезпечення, додавання абзацу чи речення «про кошенят» з анкором на сторінку із зображеннями кошенят не виглядатиме органічно.



Ознайомтеся в нашому блозі з повною класифікацією посилань, а також дізнайтеся про їхній вплив на ранжування.

Розташування посилання

Розташування посилання на сторінці безпосередньо впливає на його цінність. Посилання, що знаходяться в основному контенті, передають більшу вагу, ніж ті, що розташовані у футері або бічних блоках.

Тут поради щодо оптимізації розміщення посилань.

Розміщуйте посилання в контексті основного тексту.

Уникайте надмірної кількості посилань в одному місці.

Використовуйте посилання для посилення ключових сторінок:

посадкові сторінки (landing pages) — сторінки послуг або продуктів, на які ви хочете залучити цільовий трафік;

сторінки каталогів — розділи й категорії товарів, послуг, новин або блогу, які важливі для структури сайту та ранжування;

пріоритетні сторінки блогу — статті, які просуваються за високочастотними запитами.

Що впливає на посилальний капітал сторінки

Якісний контент. Релевантний контент — основа для отримання посилань. Якщо ваші матеріали корисні, інформативні й оригінальні, інші сайти охочіше посилатимуться на них. Це збільшує загальний посилальний капітал сторінки. Ресурс, що посилається. Авторитетність і релевантність сайтів-донорів, які посилаються на ваш ресурс, відіграють ключову роль. Чим вищий Domain Authority (DA) і Page Authority (PA) сайту-донора, тим більше цінності він передає вашій сторінці. Якщо посилання йдуть із сайтів, які не пов’язані з вашою тематикою, їхня вага може бути мінімальною. Аутріч і мережа. Налагодження зв’язків з іншими власниками сайтів, блогерами та лідерами думок допомагає залучати якісні зовнішні посилання. Наприклад, гостьові пости або згадки в статтях партнерів сприяють збільшенню посилального капіталу. Онлайн-спільноти та форуми. Активна участь у спеціалізованих форумах, дискусіях і соціальних платформах може допомогти отримати посилання на ваш ресурс. Головне — обирати майданчики з високим рівнем довіри й уникати спаму. Блокування поганих посилань і доменів. Низькоякісні або шкідливі посилання з сумнівних сайтів можуть негативно вплинути на ваш посилальний капітал. Для мінімізації ризику в алгоритмах пошукової системи Google використовуйте Google Disavow Tool, щоб вказати пошуковій системі ігнорувати такі посилання або всі посилання з домену.



Розробники Bing пропонували аналогічний інструмент Disavow Links, однак припинили його підтримку в жовтні 2023 року, автоматизувавши процес розпізнавання та ігнорування неякісних посилань. Соціальні медіа. Активне просування контенту в соціальних мережах збільшує ймовірність того, що інші ресурси помітять і згадають ваш сайт. Хоча прямі посилання з соціальних мереж не передають вагу, вони сприяють створенню непрямих посилань. Анкорний текст. Анкорний текст (текст посилання) впливає на те, як пошукові системи сприймають вашу сторінку. Використання релевантних і природних анкорних текстів допомагає передати більш цілеспрямований посилальний капітал. Однак надмірне використання однакових анкорних текстів може призвести до санкцій. Внутрішнє перелінкування. Воно допомагає передавати посилальний капітал між сторінками всередині сайту, покращуючи їхнє ранжування. Оптимізація структури посилань і їхня релевантність сприяє збільшенню загальної ваги ресурсу.

Ці фактори вимагають постійного моніторингу й управління. Регулярні аудити, створення якісного контенту й проактивне залучення посилань допоможуть зміцнити позиції вашої сторінки в пошукових системах.

Вплив інших ресурсів на посилальний капітал сайту

Вплив інших сайтів на посилальний капітал залежить від їхньої авторитетності та тематики. Розгляну два аспекти.

Позитивний вплив:

посилання з авторитетних сайтів підвищують ваш рейтинг;

тематичні посилання покращують релевантність вашого контенту;

згадки про ваш бренд зміцнюють довіру аудиторії.

Негативний вплив:

посилання з нерелевантних або спамних ресурсів можуть завдати шкоди;

низькоякісні посилання можуть спричинити санкції з боку пошукових систем.

Регулярний моніторинг і проактивний підхід допоможуть мінімізувати негативний вплив та зміцнити позиції вашого сайту в пошукових системах.

Боротьба з неякісними посиланнями й доменами

Неякісні посилання можуть спотворювати профіль посилань сайту та заважати його стабільному зростанню в пошуку. Мова йде не тільки про прямий ризик санкцій, але й про ситуацію, коли частина посилального оточення формується за рахунок спамних, нерелевантних або технічно слабких майданчиків. Тому робота з такими донорами — це не одноразова чистка, а частина регулярного SEO-моніторингу.

Важливо розуміти, що не кожне підозріле посилання автоматично шкодить сайту. Пошукові системи навчилися ігнорувати частину низькоякісних згадок самостійно. Але іноді вони пропускають низькоякісні домени, і якщо в профілі накопичується велика кількість спамних доменів, посилань із мереж, нерелевантних майданчиків або сторінок із сумнівним контентом, це вже вимагає окремого аналізу й дій.

Як боротися з неякісними донорськими сайтами

Неякісні донорські сайти, які посилаються на ваш ресурс, можуть завдати шкоди вашому SEO-просуванню. Такі посилання можуть призвести до зниження рейтингу сайту або навіть до санкцій від пошукових систем. Для боротьби з цими проблемами слід вживати проактивних заходів.

Аналіз посилального профілю. Постійний моніторинг вхідних посилань допомагає виявити шкідливі або низькоякісні майданчики. Визначення шкідливих посилань. Ідентифікуйте посилання з сайтів, які порушують правила пошукових систем, спам-сайти, ресурси з низьким показником доменного рейтингу або не пов’язані з вашою тематикою. Зв’язок із власниками неякісних сайтів. Надішліть запити власникам сайтів щодо видалення небажаних посилань; хоча такий варіант і рекомендується в довідці Google, він рідко дає результат. Використання Google Disavow Tool. Якщо видалити посилання через власника сайту не вдалося, заблокуйте їх за допомогою інструменту Disavow в Google Search Console. Створення якісних посилань. Для мінімізації впливу поганих донорів на сайт, зосередьтеся на створенні якісних посилань.

Ці заходи допоможуть захистити ваш сайт від негативних факторів і забезпечити зростання його авторитету в «очах» пошукових систем. Після впровадження змін рекомендую стежити за якістю та динамікою посилального профілю.

Інструменти для аналізу шкідливих посилань

Виявлення токсичних і шкідливих посилань — важливий етап технічного SEO-аудиту. Нижче перелічу основні інструменти, які дозволяють досліджувати профіль посилань сайту, виявити підозрілі джерела й нейтралізувати їх. При аналізі зовнішніх посилань сайту головне — не зупинятися на одному інструменті, оскільки кожен з них має:

своїх ботів для сканування сайтів;

свої бази даних для зберігання інформації.

Наприклад, інструмент Ahrefs може не бачити посилання та домени, які виявив Google bot, і навпаки.

Serpstat

Цей інструмент надає широкі можливості для аналізу посилального профілю:

за його допомогою можна швидко отримати список усіх вхідних посилань;

оцінити якість доменів-донорів;

відфільтрувати потенційно небезпечні джерела.

Зручний для первинного скринінгу: достатньо ввести домен — і система покаже загальну картину посилальної маси з метриками авторитетності.

Де шукати посилання: відкрийте сайт з інструментом Serpstat.

У лівій панелі натисніть кнопку з випадаючим меню «Backlink Analysis». У меню, яке розгорнулося, натисніть на «Backlinks», після чого сторінка оновиться і на ній можна буде побачити наступні етапи. У полі введіть домен сайту, який потрібно перевірити. Натисніть кнопку «Search».



Важливі елементи сторінки звіту зворотних посилань.

Назва домену, який перевірявся. Графік з динамікою зворотних посилань, на ньому відображається зміна кількості зворотних посилань на тиждень за останній рік. Таблиця, в якій:

Link source — URL-адреса сторінки, на якій розміщено посилання на домен, що перевіряється, текст анкора для цього посилання та властивості атрибута rel="";



External links — кількість посилань на сторінці з Link source, які ведуть на інші домени і не належать до домену Link source;

Link type — тип посилання;

Domain Rank — рейтинг домену, який визначається внутрішніми алгоритмами інструменту Serpstat;

Target page — URL-адреса сторінки, на яку веде посилання зі сторінки в Link source.



Де шукати домени: у тому ж меню, «Backlink Analysis».

Натисніть на «Referring Domains», сторінка оновиться. Якщо вже перевіряли вхідні посилання на конкретний домен, сторінка відразу оновиться і на ній будуть результати. Введіть назву домену, який перевіряєте. Натисніть кнопку «Search».



Важливі елементи сторінки звіту зворотних посилань.

Назва домену, який перевіряється. Таблиця з результатами:

Referring domains — домени, які посилаються на сайт/домен, що перевіряється;

Referring pages — кількість сторінок, які посилаються на сайт/домен, що перевіряється;

Domain Rank — рейтинг домену.



Ahrefs

Ahrefs — один з найпотужніших інструментів для глибокого аналізу беклінків. Він дозволяє детально вивчити кожну вхідну посилання: анкорний текст, тип атрибуту (dofollow/nofollow), рейтинг домену та динаміку зростання посилальної маси. При пошуку шкідливих посилань особливо корисні фільтри за спамними анкорами, доменами з низьким рейтингом і посиланнями з нерелевантних тем.

Відкрийте інструмент Ahrefs, за замовчуванням відкривається сторінка Dashboard. Введіть назву домену, що перевіряється, у поле й натисніть «Enter».



Де шукати посилання: на оновленій сторінці відображатиметься комплексний аналіз домену за різними параметрами.

У лівій панелі натисніть на «Backlinks». На оновленій сторінці буде таблиця з результатами:

Referring page — заголовок <title> та URL-адреса сторінки, на якій розміщено посилання на домен, що перевіряється;

DR — рейтинг домену;

UR — рейтинг сторінки, вказаної в Referring page;

Domain traffic — розрахунковий трафік для домену URL-адреси в Referring page;

Referring domains — кількість доменів, які ведуть на сторінку, вказану в Referring page;

Linked domains — кількість унікальних доменів, на які розміщені посилання на сторінці Referring page;

Ext. — кількість посилань зі сторінки Referring page на інші сайти;

Page traffic — розрахунковий трафік для сторінки в Referring page;

Kw. — кількість ключових фраз, за якими сторінка потрапляє в топ-100 результатів пошуку;

Anchor and target URL — текст анкора та URL-адреса сторінки домену, що перевіряється;

First seen, Last seen, Lost — дати в порядку, як-от First seen — коли було виявлено вперше посилання на домен, що перевіряється, Last seen — коли востаннє було виявлено посилання на домен, що перевіряється та Lost — коли сканер інструменту не зміг виявити посилання зі сторінки Referring page, яка вказана в Anchor and target URL.



Де шукати домени: аналогічно пошуку посилань.

У лівій панелі натисніть Referring domains. На оновленій сторінці:

Domain — назва домену, на якому виявлено посилання на домен, що перевіряється, та перевірка алгоритмом Ahrefs на спамність цього домену;

Status — статус розміщеного посилання, якщо воно одне;

DR — доменний рейтинг;

Dofollow ref. domains — кількість доменів, які мають посилання без атрибута rel="nofollow" на домен із колонки Domain;

Dofollow linked domains — кількість доменів, на які є посилання без атрибута rel="nofollow" з домену з Domain;

Traffic — розрахунковий трафік домену з колонки Domain;

Keywords — кількість ключових фраз, за якими домен з Domain потрапляє в топ-100 результатів пошуку;

Links to target — кількість посилань з домену в Domain на домен сайту, який перевіряється;

New links — кількість нових посилань з домену в Domain на домен сайту, що перевіряється;

Lost links — кількість видалених/зниклих посилань з домену в Domain на домен сайту, що перевіряється;

Dofollow links — кількість посилань з домену в Domain на домен сайту, що перевіряється, у яких немає атрибута rel="nofollow";

First seen — дата, коли було виявлено перше посилання з домену в Domain на домен сайту, що перевіряється;

Lost — дата, коли було видалено останнє посилання з домену в Domain на домен сайту, що перевіряється.



Google Search Console (GSC)

Google Search Console — першоджерело даних про те, які посилання Google реально враховує при ранжуванні вашого сайту. У розділі «Посилання» можна переглянути список зовнішніх доменів і окремих сторінок, що посилаються на ваш ресурс.

Домени в консолі Google.

У лівій панелі знайдіть і натисніть кнопку Links. У оновленому вікні знайдіть блок Top linking sites і в ньому натисніть на MORE.



У відкритому вікні буде таблиця зі стовпцями.

Site — домен, який посилається на домен, що перевіряється. Linking pages — кількість сторінок на домені з колонки Site, які посилаються на домен, що перевіряється. Target pages — кількість сторінок перевіреного домену, на які посилається домен із колонки Site.



Для вибору посилань з одного конкретного домену виконайте три етапи.

Натисніть на ім’я домену зі списку в таблиці.

На оновленій сторінці буде список усіх сторінок домену, на які ведуть посилання. Вибирайте та натискайте на одну зі сторінок.

Після попереднього етапу у вікні з’явиться нова таблиця, в якій будуть сторінки, що мають посилання з іншого домену на сайт, до консолі якого у вас є доступ.



Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools пропонує власний погляд на профіль посилань сайту і нерідко виявляє джерела, які не потрапляють у звіти інших інструментів. Зайдіть у консоль управління Bing.

Виберіть в лівій панелі Backlinks. Відкриється таблиця зі списком доменів, які посилаються на домен, до якого у вас є доступ.

Натисніть на ім’я домену з цього списку — відобразяться всі URL-адреси сторінок джерела посилання, анкорний текст на його джерелі та лінк на сторінку акцептора.



Spider і Screaming Frog

Обидва інструменти вирішують схожі завдання і чудово підходять для масової перевірки списку доменів-донорів. Замість того, щоб сканувати сайти повністю, можна завантажити список доменів або URL зворотних посилань, що ведуть на сайт, і швидко перевірити:

чи домен працює, чи вже не працює;

сторінка-донор з кодом відповіді сервера — 200, і чи присутнє на ній посилання на ваш ресурс.

Це дозволяє оперативно відсіяти непрацюючі домени, видалені сторінки та посилання, які фактично зникли — без ручної перевірки кожного URL вручну.

Також Screaming Frog і Netpeak Spider чудово підходять для повного сканування сайту та складання повної картини щодо помилок внутрішнього перелінкування.

Висновки