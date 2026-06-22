Что такое ссылочная масса в SEO?

Что такое ссылочная масса в SEO?

Ссылочный капитал, или вес ссылок, — один из ключевых факторов SEO. Он влияет на оценку страниц поисковыми системами, позиции сайта в выдаче и объем органического трафика. В этой статье разберу, что такое ссылочный капитал, как он формируется, какие факторы на него влияют и как эффективно управлять этим важным ресурсом.

Понимание основ ссылочного капитала поможет вам лучше строить SEO-стратегии. Это позволит грамотно распределять ссылочный вес внутри сайта, находить проблемы в ссылочном профиле и контролировать его с помощью аналитики.

Что такое ссылочный капитал

Ссылочный вес (англ. Link Equity) — показывает, насколько эффективно одна страница сайта передает свою ценность или авторитет другим через линки. Эта концепция тесно связана с алгоритмом PageRank от Google. По нему каждая ссылка воспринимается как своего рода голос в пользу другой страницы. Но вес такого «голоса» зависит от ряда факторов:

авторитетности сайта-донора;

количества исходящих ссылок;

релевантности контента.

«Ссылочный вес» и «сок ссылок» часто используют как синонимы, хотя они подчеркивают разные аспекты одного процесса. Ссылочный капитал — это общая ценность линка, а «сок ссылок» — её распределение между страницами.

Например, ссылка с авторитетного сайта заметно усилит позиции вашего ресурса. При этом ссылочный капитал передается не только через внешние линки, но и внутри ресурса, поэтому внутренняя перелинковка остается важным инструментом SEO.

Как ссылочный капитал влияет на сайт

Повышение авторитета домена. Ссылочный капитал, получаемый из внешних ссылок, помогает увеличить общий авторитет домена. Чем больше качественных ссылок идет с авторитетных сайтов-доноров, тем надежнее и ценнее поисковые системы считают ваш ресурс. Улучшение ранжирования в поисковых системах. Ресурсы с высоким ссылочным капиталом имеют больше шансов занимать верхние позиции в выдаче. Алгоритмы вроде Google PageRank учитывают качество и количество ссылок, чтобы оценить, насколько материал соответствует запросу пользователя. Распределение веса внутри сайта. Ссылочный капитал помогает грамотно перераспределять ценность внутри ресурса. Например, если главная страница получает много внешних ссылок, часть этого ресурса можно передать другим важным разделам через внутреннюю перелинковку, чтобы усилить их позиции в поиске. Увеличение органического трафика. Высокий ссылочный капитал способствует улучшению видимости сайта, что приводит к росту органического трафика. Чем лучше страница ранжируется, тем больше пользователей её посещают. Поддержка стратегий продвижения. Ссылочный капитал становится важной частью стратегий SEO. Грамотное управление помогает сайту не только удерживать текущие позиции, но и постепенно улучшать их. Это особенно важно в конкурентных нишах. Снижение риска санкций. Правильное управление ссылочным капиталом помогает избежать санкций от поисковых систем.Они могут быть наложены за использование низкокачественных ссылок или манипулятивных методов продвижения. Регулярный мониторинг и удаление плохих ссылок помогают поддерживать здоровый ссылочный профиль.

Эффективное управление ссылочным капиталом — основа успешной SEO-стратегии. Позволяет равномерно распределять вес между страницами и направлять пользователей на наиболее важные разделы сайта.

Как распределяется ссылочный вес на сайте

Понимание того, как линки работают внутри структуры ресурса, помогает не только оптимизировать страницы для пользователей, но и улучшить их ранжирование. Внутренняя оптимизация ссылочного веса строится на нескольких ключевых факторах.

Внутренняя перелинковка

Это стратегия связывания страниц внутри одного сайта. Внутренняя перелинковка помогает распределять ссылочный капитал и делает сайт более понятным для поисковых систем.

Преимущества.

Улучшение навигации для пользователей. Повышение индексации страниц поисковыми роботами. Сохранение большего количества ссылочного капитала внутри сайта.

Важно учитывать релевантность ссылок, их текст и место размещения. Неправильно выстроенная структура может привести к тому, что некоторые страницы останутся недоступными для индексации.

Длина ссылки

Длина линка, или глубина, — это количество кликов, необходимых для перехода от главной страницы к целевой. Чем больше кликов требуется, тем меньше ссылочного капитала передаётся.

Вот основные рекомендации по оптимизации глубины ссылок.

Важные страницы должны находиться ближе к главной. Избегайте слишком сложных и длинных путей. Регулярно проверяйте структуру сайта, чтобы не допустить изолированных страниц.

Поддержание оптимальной структуры и правильное распределение ссылочного капитала по глубине поможет улучшить ранжирование и сделать ресурс более удобным для пользователей.

Разнообразие ссылок

Разнообразие ссылок помогает сделать сайт более естественным и привлекательным как для поисковых систем, так и для пользователей.

Основные типы ссылок, которые стоит учитывать:

Гиперссылки. Наличие у элемента <a> атрибута href, может не содержать видимого текста или изображения и быть невидимой на отрисованой странице. А это может снижать качество качество линка и передаваемого ссылочного веса.

Линки через изображения. Когда внутри элемента <a> расположен элемент определяющий изображение, чаще всего используют элемент <img>.

Анкорные ссылки. Когда внутри элемента <a> размещен текст.

Контекстные линки. Когда они размещены в основном контенте страницы. Этом может быть как текст так и изображение которые органично используются на странице. Другими словами, если основной контент страницы описывает работу программного обеспечения, добавлять абзац или предложение «о котятах» с анкором на страницу с изображениями котят не будет выглядеть органичным.



Изучите в нашем блоге полную классификацию ссылок, а также узнайте об их влиянии на ранжирование.

Расположение ссылки

Расположение линка на странице напрямую влияет на его ценность. Ссылки, находящиеся в основном контенте, передают больше веса, чем те, которые расположены в футере или боковых блоках.

Советы по оптимизации размещения ссылок:

Размещайте линки в контексте основного текста.

Избегайте избыточного количества ссылок в одном месте.

Используйте линки для усиления ключевых страниц:

посадочные страницы (landing pages) — страницы услуг или продуктов, на которые вы хотите привлечь целевой трафик;

страницы каталогов — разделы и категории товаров, услуг, новостей или блога, которые важны для структуры сайта и ранжирования;

приоритетные страницы блога — статьи, которые продвигаются по высокочастотным запросам.

Что влияет на ссылочный капитал страницы

Качественный контент. Релевантный контент — основа для получения ссылок. Если ваши материалы полезны, информативны и оригинальны, другие сайты будут охотнее ссылаться на них. Это увеличивает общий ссылочный капитал страницы. Ссылающийся ресурс. Авторитетность и релевантность сайтов-доноров, ссылающихся на ваш ресурс, играют ключевую роль. Чем выше Domain Authority (DA) и Page Authority (PA) сайта-донора, тем больше ценности он передает вашей странице. Если ссылки идут с сайтов, которые не связаны с вашей тематикой, их вес может быть минимальным. Аутрич и сеть. Создание связей с другими владельцами сайтов, блогерами и лидерами мнений помогает привлекать качественные внешние линки. Например, гостевые посты или упоминания в статьях партнеров способствуют увеличению ссылочного капитала. Онлайн-сообщества и форумы. Активное участие в специализированных форумах, дискуссиях и социальных платформах может помочь получить ссылки на ваш ресурс. Главное — выбирать площадки с высоким уровнем доверия и избегать спама. Блокировка плохих ссылок и доменов. Низкокачественные или вредоносные линки от сомнительных сайтов могут отрицательно повлиять на ваш ссылочный капитал. Для минимизации риска в алгоритмах поисковой системы Google используйте Google Disavow Tool, чтобы указать поисковой системе игнорировать такие линки или все ссылки с домена.



Разработчики Bing предлагали аналогичный инструмент Disavow Links, однако прекратили его поддержку в октябре 2023, автоматизировав процесс распознавания и игнорирования некачественных ссылок. Социальные медиа. Активное продвижение контента в социальных сетях увеличивает вероятность того, что другие ресурсы заметят и упомянут ваш сайт. Хотя прямые линки из социальных сетей не передают вес, они способствуют созданию косвенных ссылок. Анкорный текст. Анкорный текст (текст ссылки) оказывает влияние на то, как поисковые системы воспринимают вашу страницу. Использование релевантных и естественных анкорных текстов помогает передать более целенаправленный ссылочный капитал. Однако чрезмерное использование одинаковых анкорных текстов может привести к санкциям. Внутренняя перелинковка. Грамотная внутренняя перелинковка помогает передавать ссылочный капитал между страницами внутри сайта, улучшая их ранжирование. Оптимизация структуры ссылок и их релевантность способствует увеличению общего веса ресурса.

Эти факторы требуют постоянного мониторинга и управления. Регулярные аудиты, создание качественного контента и проактивное привлечение ссылок помогут укрепить позиции вашей страницы в поисковых системах.

Влияние других ресурсов на ссылочный капитал сайта

Влияние других сайтов на ссылочный капитал зависит от их авторитетности и тематики. Рассмотрю два аспекта.

Положительное влияние:

линки с авторитетных сайтов увеличивают ваш рейтинг;

тематические ссылки улучшают релевантность вашего контента;

Упоминания вашего бренда укрепляют доверие аудитории.

Отрицательное влияние:

линки с нерелевантных или спамных ресурсов могут нанести вред;

низкокачественные ссылки могут вызвать санкции от поисковых систем.

Регулярный мониторинг и проактивный подход помогут минимизировать негативное влияние и укрепить позиции вашего сайта в поисковых системах.

Борьба с некачественные ссылками и доменами

Некачественные линки могут искажать ссылочный профиль сайта и мешать его стабильному росту в поиске. Речь не только о прямом риске санкций, но и о ситуации, когда часть ссылочного окружения формируется за счет спамных, нерелевантных или технически слабых площадок. Поэтому работа с такими донорами — это не разовая чистка, а часть регулярного SEO-мониторинга.

Важно понимать, что не каждый подозрительный линк автоматически вредит сайту. Поисковые системы научились игнорировать часть низкокачественных упоминаний самостоятельно. Но иногда они пропускают низкокачественные домены и если в профиле накапливается большое количество спамных доменов, ссылок из сеток, нерелевантных площадок или страниц с сомнительным контентом, это уже требует отдельного анализа и действий.

Как бороться с некачественными донорскими сайтами

Некачественные донорские сайты, которые ссылаются на ваш ресурс, могут нанести ущерб вашему SEO продвижению. Такие линкы=и могут привести к снижению рейтинга сайта или даже к санкциям от поисковых систем. Для борьбы с этими проблемами следует принимать проактивные меры.

Анализ ссылочного профиля. Постоянный мониторинг входящих ссылок помогает выявить вредоносные или низкокачественные площадки. Определение вредоносных ссылок. Идентифицируйте ссылки с сайтов, которые нарушают правила поисковых систем, спам-сайты, ресурсы с низким показателем доменного рейтинга или не связаны с вашей тематикой. Связь с владельцами некачественных сайтов. Отправьте запросы владельцам сайтов на удаление нежелательных ссылок, хотя такой вариант и рекомендуют в справке Google, он редко приводит результату. Использование Google Disavow Tool. Если удалить линки через владельца сайта не удалось, заблокируйте их с помощью инструмента Disavow в Google Search Console. Создание качественных ссылок. Для минимизации влияния плохих доноров на сайт, сосредоточьтесь на создании качественных ссылок.

Эти меры помогут защитить ваш сайт от негативных факторов и обеспечить рост его авторитета в «глазах» поисковых систем. После внедрения изменений рекомендую следить за качеством и динамикой ссылочного профиля.

Инструменты для анализа вредоносных ссылок

Выявление токсичных и вредоносных ссылок — важный этап технического SEO-аудита. Ниже перечислю основные инструменты, которые позволяют исследовать ссылочный профиль сайта, обнаружить подозрительные источники и нейтрализовать их. При анализе внешних ссылок сайта главное не останавливаться на одном инструменте, так как каждый из них имеет:

своих ботов для сканирования сайтов;

свои базы данных для хранения информации.

Например, инструмент Ahrefs, может не видеть линки и домены, которые обнаружил Google bot и наоборот.

Serpstat

Этот инструмент предоставляет широкие возможности для анализа ссылочного профиля:

с его помощью можно быстро получить список всех входящих ссылок;

оценить качество доменов-доноров;

отфильтровать потенциально опасные источники.

Удобен для первичного скрининга: достаточно ввести домен — и система покажет общую картину ссылочной массы с метриками авторитетности.

Где искать ссылки: откройте сайт с инструментом Serpstat.

В левой панели нажимите кнопку с выпадающим меню «Backlink Analysis». В меню, которое развернулось нажимите на «Backlinks», после чего обновиться страница и на ней можно будет увидеть следующие этапы. В поле, введите домен сайта который надо проверить. Нажимите кнопку «Search».



Важные элементы страницы отчета обратных ссылок.

Название домена который проверялся. График с динамикой обратных ссылок, на нем отображается изменение количества обратных ссылок в неделю за последний год. Таблица, в которой:

Link source — URL-адрес страницы, на которой размещен линк на проверяемый домен, текст анкора для этого линка и свойства атрибута rel="";



External links — количество ссылок на странице из Link source, которые ведут на другие домены и не относятся к домену Link source;

Link type — тип линка;

Domain Rank — рейтинг домена, который определяется внутренними алгоритмами инструмента SerpStat;

Target page — URL-адрес страницы на которую ведет ссылка со страницы в Link source.



Где искать домены: в том же меню, «Backlink Analysis».

Нажмите на «Referring Domains», обновляется страница. Если уже проверяли входящие линки на конкретный домен, страница сразу обновится и на ней будут результаты. Введите название домена, который проверяете. Нажмите кнопку «Search».



Важные элементы страницы отчета обратных ссылок.

Название домена который проверяется. Таблица с результатами:

Referring domains — домены которые ссылаются на проверяемый сайт/домен;

Referring pages — количество страниц которые ссылаются на проверяемый сайт/домен;

Domain Rank — рейтинг домена.



Ahrefs

Ahrefs — один из наиболее мощных инструментов для глубокого анализа бэклинков. Он позволяет изучить каждую входящий линк в деталях: анкорный текст, тип атрибута (dofollow/nofollow), рейтинг домена и динамику роста ссылочной массы. При поиске вредоносных ссылок особенно полезны фильтры по спамным якорям, низкорейтинговым доменам и ссылкам с нерелевантных тематик.

Откройте инструмент Ahrefs, по умолчанию открывается страница Dashboard. Введите название проверяемого домена в поле и нажмите «Enter».



Где искать ссылки: на обновленной странице будет отображаться комплексный анализ домена по разным параметрам.

В левой панели нажмите на «Backlinks». На обновленной странице будет таблица с результатами:

Referring page — заголовок <title> и URL-адрес страницы, на которой размещен линк на проверяемый домен;

DR — рейтинг домена;

UR — рейтинг страницы указанной в Referring page;

Domain traffic — расчетный трафик для домена URL-адреса в Referring page;

Referring domains — количество доменов которые ведут на страницу указанную в Referring page;

Linked domains — количество уникальных доменов на которые расположены линки на странице Referring page;

Ext. — количество ссылок со страницы Referring page на другие сайты;

Page traffic — расчетный трафик для страницы в Referring page;

Kw. — количество ключевых фраз по которым страница попадает в топ 100 результатов поиска;

Anchor and target URL — текст анкора и URL-адрес страницы домена который проверяется;

First seen, Last seen, Lost — даты порядка, где First seen — это когда была обнаружена первый раз ссылка на проверяемый домен; Last seen — когда был последний раз был видим линк на проверяемый домен и Lost — когда краулер инструмента не смог обнаружить ссылку со страницы Referring page, которая указана в Anchor and target URL.



Где искать домены: аналогично поиску ссылок.

В левой панели нажмите Referring domains. На обновленной странице:

Domain — название домена на котором обнаружен линк/ссылки на проверяемый домен и проверка алгоритмом Ahrefs на спамность этого домена;

Status — статус размещенного линк, если он один;

DR — доменный рейтинг;

Dofollow ref. domains — количество доменов, которые имеют ссылки без атрибута rel="nofollow" на домен из колонки Domain;

Dofollow linked domains — количество доменов, на которые имеет линки без атрибута rel="nofollow" с домена из Domain;

Traffic — расчетный трафик домена из колонки Domain;

Keywords — количество ключевых фраз по которым домен из Domain попадает в топ 100 результатов поиска;

Links to target — количество ссылок с домена в Domain на домен сайта который проверяется;

New links — количество новых ссылок, с домена в Domain на домен сайта который проверяется;

Lost links — количество удаленных/пропавших ссылок, с домена в Domain на домен сайта который проверяется;

Dofollow links — количество ссылок с домена в Domain на домен сайта который проверяется у которых нет атрибута rel="nofollow";

First seen — дата, когда была обнаружена первая ссылка с домена в Domain на домен сайта который проверяется;

Lost — дата, когда была удален последний линк с домена в Domain, на домен сайта который проверяется.



Google Search Console (GSC)

Google Search Console — первоисточник данных о том, какие линки Google реально учитывает при ранжировании вашего сайта. В разделе «Ссылки» можно просмотреть список внешних доменов и отдельных страниц, ссылающихся на ваш ресурс.

Домены в консоли Google:

В левой панели найдите и нажмите кнопку Links. В обновленном окне найдите блок Top linking sites и в нём нажмите на MORE



В открытом окне будет таблица с колонками:

Site — домен который ссылается на проверяемый домен. Linking pages — количество страниц на домене с колонки Site, которые ссылаются на проверяемый домен. Target pages — количество страниц проверяемого домена, на которые ссылается домен с колонки Site.



Для выбора ссылок с одного конкретного домена выполните такие действия.

Нажмите на имя домена из списка в таблице.

На обновленной странице будет список всех страниц домена на который ведут линки. Выберите и нажмите на одну из страниц.

После предыдущего этапа в окне появиться новая таблица в которой будут страницы которые имеют линки с другого домена на сайт к консоли которого у вас есть доступ.



Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools предлагает собственный взгляд на ссылочный профиль сайта и нередко выявляет источники, не попадающие в отчёты других инструментов.

В консоле управления Bing:

Выберите в левой панели Backlinks. Откроется таблица со списком доменов которые ссылаются на на домен к которому у вас есть доступ.

Нажмите на имя домена из этого списка, отобразятся все URL-адреса страниц источника ссылки, анкорный текст на ее источнике и линк на страницу акцептора.



Spider и Screaming Frog

Оба инструмента решают схожие задачи и отлично подходят для массовой проверки списка доменов-доноров. Вместо того чтобы сканировать сайты целиком, можно загрузить список доменов или URL обратных ссылок, ведущих на сайт, и быстро проверить:

рабочий домен или он уже не работает;

страница-донор с кодом ответа сервера — 200, и присутствует ли на ней ссылка на ваш ресурс

Это позволяет оперативно отсеять нерабочие домены, удалённые страницы и линки, которые фактически исчезли — без ручной проверки каждого URL вручную.

Также Screaming Frog и Netpeak Spider отлично подходят для полного сканирования сайта и составления полной картины по ошибкам внутренней перелинковки.

Выводы