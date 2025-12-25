Все, что вам нужно знать о естественных ссылках

Естественная ссылка — это обратная ссылка, которая органично ведет пользователей и поисковых ботов с одного ресурса на другой и возникает без оплаты, обмена или просьбы автора. Естественные ссылки с качественных релевантных площадок положительно повлияют на ваши результаты в поисковой выдаче.

Есть несколько тождественных терминов для обозначения ссылок, которые возникают без вмешательства специалистов или владельца сайта — естественные, натуральные, органические. В статье я буду использовать термин «естественные ссылки».

Признаки естественных ссылок

Размещается на странице с той же или смежной тематикой, что и страница, на которую она ведет. Сайт-донор является надежным источником для поисковых систем и имеет высокий рейтинг домена (DR). Биллинкорный текст также максимально соотносится со страницей, на которую осуществляется переход. Трафик сайта, на котором размещена ссылка, должен быть стабильным, поскольку это повышает доверие поисковых систем.

Типы естественных ссылок

Естественные ссылки не являются по умолчанию высококачественными и полезными, иногда они могут быть даже вредными. При оценке стоит обратить внимание, где именно размещается контент, как на него реагируют пользователи и как он влияет на сайт.

Качественные ссылки (вирусный контент, инструменты)

Качественные естественные ссылки обычно возникают из-за распространения вирусного контента, который активно публикуют другие ресурсы с сохранением ссылки на исходный источник. Он остается открытым для индексации поисковыми системами и учитывается при ранжировании сайта.

За последние годы было несколько ярких примеров возникновения и вирусного распространения высококачественного контента:

Сервис для анимации старых фотографий запущен в 2021 году. За первые 11 дней пользователи создали 26 млн анимаций.

Агентство Yard провело широкое исследование и сформировало рейтинг знаменитостей по количеству выбросов CO₂ (углекислого газа) частными самолетами. Информация вызвала активную реакцию аудитории, особенно в отношении Тейлор Свифт. Многие медиа и новостные сайты, среди которых The National, CNA Lifestyle, The Line of Best Fit, процитировали или перепубликовали результаты исследования.

Бесплатный инструмент для создания счетов-фактур и простой калькулятор подбора лыж по параметрам мгновенно привлекли внимание пользователей и блогеров и получили более 100 обратных ссылок с других сайтов.

Bloom.io — 68 086 dofollow ссылок за последние два года.

Калькулятор размера лыж от Evo.com — 3069 dofollow ссылок за последние два года.

Такой успех обычно является результатом основательной работы по созданию контента целой командой специалистов, глубокого исследования тематики и первоначального продвижения контента, что дало первый импульс к распространению.

Некачественные ссылки (форум, соцсети и т. д.)

Естественные ссылки не всегда являются качественными или размещаются на надежных ресурсах. Они могут возникать на любых спамных, нерелевантных или низкокачественных сайтах, форумах или блогах без какого-либо влияния с вашей стороны.

Признаки некачественных естественных ссылок:

Низкая релевантность. Размещаются на ресурсах, которые не имеют прямого отношения к тематике сайта. Например, блог о моде будет содержать статью о технике. Плохое качество. Ссылки с ресурсов с низкой репутацией или созданных для массового распространения нежелательного контента, например, рекламы. Такие площадки отличаются низким авторитетом домена, плохим дизайном, содержат в основном скопированный или автоматически сгенерированный контент. Искусственное размещение. В комментариях на нерелевантных сайтах, форумах или других площадках, где нет модерации комментариев.

Если вам удалось создать контент, которым другие пользователи охотно делятся и размещают на своих ресурсах, вы не сможете контролировать этот процесс. Однако вы можете отслеживать появление новых ссылок на ваш ресурс и анализировать сайты, на которых они возникают. Обращайте внимание на анкор, DR сайта-донора, трафик, его тематику.

Один из самых удобных инструментов для этого — отчет Site Explorer в Ahrefs. Важно отслеживать появление таких ссылок, чтобы избежать их негативного влияния. Ведь они могут снизить позиции в выдаче, стать причиной ручных санкций или привести к снижению авторитета домена, что затруднит ранжирование нового контента на сайте.

Как отличить естественные, неестественные и спамные ссылки

В отличие от естественных, неестественные появляются в результате плановых действий с целью улучшения позиций сайта. Это включает создание ссылок, которые вы получаете с авторитетных и релевантных сайтов для привлечения трафика на свой ресурс. Они предусматривают тщательный подбор сайтов-доноров, разработку качественного интересного контента и действия по размещению ссылок на отобранных площадках.

При размещении неестественных ссылок следует избегать спама, который может быть результатом как непрофессиональных действий владельца сайта или специалиста, так и спланированных действий конкурентов. Чтобы не попасть под санкции поисковых систем, следует понимать, каких действий следует избегать.

Признаки спама

Ниже — несколько примеров ссылочного спама, которые в очень короткой перспективе негативно повлияют на сайт:

Чрезмерный обмен («Ссылка на меня, а я ссылаюсь на тебя») или партнерские страницы исключительно ради перелинковки. Использование автоматизированных программ или сервисов для создания ссылок на ваш сайт. Требование добавить ссылку как часть Условий предоставления услуг, договора или аналогичного соглашения. Обычно без предоставления стороннему владельцу контента возможности выбирать, квалифицировать ли исходящую ссылку. Ссылки с сайтов-каталогов или социальных закладок, полученные из неактуальных и нерелевантных каталогов и сервисов для сохранения ссылок (social bookmarking sites). Такие сайты имеют низкий авторитет и трафик, и часто созданы только для масштабного размещения ссылок. Ссылки, перенасыщенные ключевыми словами или встроенные в виджеты и распределенные по разным сайтам. Широко распространенные шаблонные ссылки (site-wide links) в футерах или шаблонах различных сайтов, которые размещаются на каждой странице и ведут на нерелевантные ресурсы. Часто они содержат оптимизированные анкоры, которые неуместны в футере. Например, на сайте косметологической клиники размещена ссылка на казино. Комментарии на форумах с оптимизированными ссылками в сообщении или подписи, например: «Спасибо, это отличная информация! Пицца Пола Павла, пицца Сан-Диего, лучшая пицца Сан-Диего». Сломанные ссылки, для размещения которых происходит получение доступа к сайту без разрешения его владельца. Поскольку это делается на существующей странице, владельцам сайтов часто труднее это обнаружить. Скрытые ссылки. Белый текст на белом фоне, скрытый текст за изображением, использование CSS для позиционирования текста за пределами экрана, установка размера шрифта или непрозрачности на нулевое значение или скрытие ссылки только одним маленьким символом (например, дефисом посередине абзаца). Каталоги. Сайты с дублируемым контентом, низкими параметрами DR/DA, низкой скоростью загрузки страниц, большим количеством бэклинков из-за отсутствия модерации. Ссылки из таких каталогов не приносят пользы и могут привести к ухудшению профиля, в отличие от бэклинков с авторитетных платформ вроде Crunchbase.com или Clutch.co.

Сравнительная таблица естественных, неестественных и спамных ссылок

Критерий Естественные ссылки Неестественные ссылки Спамные ссылки Происхождение Появляются самостоятельно благодаря качественному контенту Результат линкбилдинга или продвижения вручную Создаются автоматически или массово, часто без разрешения владельца ресурса Контроль со стороны сайта, на который ссылаются Отсутствует Полный контроль Отсутствует или частично присутствует (часто скрыто) Мотивация к размещению Искренняя заинтересованность, доверие к контенту Получение SEO-эффекта, контроль качества ссылок Манипуляция алгоритмами поисковых систем Метод получения Вирусный контент, упоминания в СМИ, естественное распространение Гостевые статьи, партнерства, digital PR Программы, массовая публикация в каталогах, комментариях, сайты с несанкционированным доступом и т.д. Качество сайтов-доноров Высокое или среднее, иногда смешанное Хорошо подобранные, релевантные сайты с авторитетом Низкое, нерелевантное или сомнительное Вид анкора Естественный: бренд, URL, заголовки Оптимизированный: ключевые слова, частично брендированные Часто перенасыщен ключевыми словами или скрыт Риски санкций Минимальные Средние (если некачественный аутрич или превышение пропорций ссылок) Высокие — могут вызвать фильтры или наказания со стороны Google SEO-эффект Самый ценный, долгосрочный Целенаправленный и контролируемый Кратковременный или отрицательный Пример Материал на профильном блоге, цитирующий релевантное исследование. Медиапубликация со ссылкой на другой сайт первоисточник. Бэклинк с сайта партнера на релевантные страницы. PR-публикации на авторитетных площадках с оптимизированным анкором. Ссылки без релевантного контекста с форумов или в комментариях. Ссылки со спамных сайтов или низкокачественных каталогов.

Как создать естественные ссылки

Лучший способ получить естественные ссылки — создавать информативный, исчерпывающий и качественный контент.

К типам контента, которым пользователи охотно поделятся и распространят, обычно относятся:

оригинальные тематические исследования;

неожиданные статистические данные;

инфографика;

подробные руководства.

Перед публикацией убедитесь, что контент:

Легко читается и хорошо организован. Текст должен быть естественным и хорошо написанным, не содержать орфографических и грамматических ошибок. Большой объем лучше разделить на абзацы и разделы, добавить подзаголовки и списки. Максимально уникален и рассказывает о вашем опыте и знаниях, а не просто перефразирует текст с других сайтов. Актуален и содержит последние данные.

Вот несколько идей для создания контента, которым пользователи захотят поделиться в социальных сетях или на собственных ресурсах.

№1. Схема или план для достижения определенного результата

Сформулируйте результат, желаемый в вашей нише. Распишите пошагово действия, необходимые для его достижения. На практике проверьте свою схему и напишите итоги и эффективность.

Пример: Как за полгода увеличить ежемесячный трафик сайта на 10 миллионов сеансов при росте органики на 80% — кейс ME-QR

№2: Максимально длинный список

Выберите списки, имеющие отношение к вашей нише, которые можно дополнить. Доработайте список, увеличив его в два-три раза.

Пример: 25 крупнейших телеграмм-каналов в Украине

№3. Результаты внутренних исследований отрасли

Выберите актуальный для вашей сферы вопрос. Проведите опрос среди клиентов, коллег и компаний, связанных с вашей сферой. Оформите выводы в виде инфографики или диаграммы, которые будут удобны для распространения в соцсетях и получения обратных ссылок.

Пример: Зарплаты украинских разработчиков — лето 2025

№4. Визуальный гид

Подумайте, какую информацию в вашей сфере деятельности было бы хорошо представить в более простом для восприятия формате. С помощью дизайнера переведите информацию в инфографику, диаграмму или интерактивную карту.

Пример: 25 Black Hat SEO Techniques That Are Killing Your Website [Infographic]

После создания контента стоит позаботиться о его первоначальном распространении, чтобы о нем узнали не только пользователи вашего сайта, но и другие площадки и ресурсы, которые охотно поделятся им со своей аудиторией. Для этого можно:

сделать рассылку среди журналистов, работающих в вашей тематике;

поделиться ссылкой в комьюнити вашего профессионального сообщества;

запостить материал в соцсетях и тематических группах;

сделать email-рассылку среди подписчиков;

использовать outreach для коммуникации с владельцами сайтов, которым будет интересен ваш контент.

Вывод