Усе, що вам потрібно знати про природні посилання

Усе, що вам потрібно знати про природні посилання

Природний лінк — це зворотне посилання, яке органічно веде користувачів і пошукових ботів з одного ресурсу на інший та виникає без оплат, обміну чи прохання автора. Природні посилання з якісних релевантних майданчиків позитивно впливатимуть на ваші результати у пошуковій видачі.

Є кілька тотожних термінів для позначення лінків, які виникають без втручання спеціалістів чи власника сайту — природні, натуральні, органічні. В статті я буду використовувати термін «природні посилання».

Ознаки природних посилань

Розміщується на сторінці з тією самою або суміжною тематикою, що й сторінка, на яку воно веде. Сайт-донор є надійним джерелом для пошукових систем та має високий рейтинг домену (DR). Біляанкорний текст також максимально дотичний до сторінки, на яку здійснюється перехід. Трафік сайту, на якому розміщено посилання, має бути стабільним, оскільки це підвищує довіру пошукових систем.

Типи природних посилань

Природні лінки не є за замовчуванням високоякісними та корисними, іноді вони можуть бути навіть шкідливими. Під час оцінювання варто звернути увагу, де саме розміщується контент, як на нього реагують користувачі та як він впливає на сайт.

Якісні посилання (вірусний контент, інструменти)

Якісні природні лінки зазвичай виникають через поширення вірусного контенту, який активно публікують інші ресурси зі збереженням посилання на оригінальне джерело. Воно залишатиметься відкритим для індексації пошуковими системами та враховується при ранжуванні сайту.

За останні роки було кілька яскравих прикладів виникнення та вірусного поширення високоякісного контенту:

Сервіс для анімування старих фотографій запущений у 2021 році. За перші 11 днів користувачі створили 26 млн анімацій.

Агентство Yard провело широке дослідження та сформувало рейтинг знаменитостей за кількістю викидів CO₂ (вуглекислого газу) приватними літаками. Інформація викликала активну реакцію аудиторії, особливо щодо Тейлор Свіфт. Багато медіа та новинних сайтів, серед яких The National, CNA Lifestyle, The Line of Best Fit, процитували чи перепублікували результати дослідження.

Безплатний інструмент для створення рахунків-фактур та простий калькулятор підбору лиж за параметрами миттєво привернули увагу користувачів та блогерів і отримали понад 100 зворотних посилань з інших сайтів.

Bloom.io — 68 086 dofollow посилань за останні два роки.

Калькулятор розміру лиж від Evo.com — 3069 dofollow посилань за останні два роки.

Такий успіх зазвичай є результатом ґрунтовної роботи зі створення контенту цілою командою спеціалістів, глибокого дослідження тематики та початкового просування контенту, що дало перший імпульс до поширення.

Неякісні посилання (форум, соцмережі тощо)

Природні лінки не завжди є якісними або розміщуються на надійних ресурсах. Вони можуть виникати на будь-яких спамних, нерелевантних чи низькоякісних сайтах, форумах чи блогах без жодного впливу з вашої сторони.

Ознаки неякісних природних посилань:

Низька релевантність. Розміщуються на ресурсах, які не мають прямого стосунку до тематики сайту. Наприклад, блог про моду міститиме статтю про техніку. Погана якість. Посилання з ресурсів із низькою репутацією чи створених для масового поширення небажаного контенту, наприклад, реклами. Такі майданчики відрізняються низьким авторитетом домену, поганим дизайном, містять в основному скопійований або автоматично згенерований контент. Штучне розміщення. В коментарях на нерелевантних сайтах, форумах чи інших майданчиках, де немає модерації коментарів.

Якщо вам вдалося створити контент, яким інші користувачі охоче діляться і розміщують на своїх ресурсах, ви не зможете контролювати цей процес. Однак ви можете відстежувати появу нових посилань на ваш ресурс і аналізувати сайти, на яких вони виникають. Звертайте увагу на анкор, DR сайту-донора, трафік, його тематику.

Один із найзручніших інструментів для цього — звіт Site Explorer в Ahrefs. Важливо відстежувати появу таких лінків, щоб уникнути їхнього негативного впливу. Адже вони можуть знизити позиції у видачі, стати причиною ручних санкцій чи призвести до зниження авторитету домену, що ускладнить ранжування нового контенту на сайті.

Як відрізнити природні, неприродні та спамні посилання

На противагу природним, неприродні з'являються внаслідок планових дій з метою покращення позицій сайту. Це включає створення посилань, які ви отримуєте з авторитетних та релевантних сайтів для залучення трафіку на свій ресурс. Вони передбачають ретельний підбір сайтів-донорів, розробку якісного цікавого контенту та дії з розміщення лінків на відібраних майданчиках.

Під час розміщення неприродних посилань варто уникати спаму, який може бути результатом як непрофесійних дій власника сайту чи спеціаліста, так і спланованих дій конкурентів. Щоб не потрапити під санкції пошукових систем варто розуміти, яких дій уникати.

Ознаки спаму

Нижче — кілька прикладів посилального спаму, які в дуже короткій перспективі негативно вплинуть на сайт:

Надмірний обмін («Посилання на мене, а я посилаюся на тебе») або партнерські сторінки виключно заради перехресного лінкування. Використання автоматизованих програм або сервісів для створення посилань на ваш сайт. Вимога додати лінк як частину Умов надання послуг, договору чи аналогічної домовленості. Зазвичай без надання сторонньому власнику контенту можливості вибирати, чи кваліфікувати вихідне посилання. Посилання з сайтів-каталогів або соціальних закладок, отримані з неактуальних і нерелевантних каталогів та сервісів для збереження лінків (social bookmarking sites). Такі сайти мають низьку авторитетність та трафік, і часто створені тільки для масштабного розміщення посилань. Лінки, перенасичені ключовими словами або вбудовані у віджети і розподілені по різних сайтах. Широко поширені шаблонні посилання (site-wide links) у футерах або шаблонах різних сайтів, які розміщуються на кожній сторінці та ведуть на нерелевантні ресурси. Часто вони містять оптимізовані анкори, які є недоречними у футері. Наприклад, на сайті косметологічної клініки розміщено посилання на казино. Коментарі на форумах з оптимізованими лінками в дописі або підписі, наприклад: «Дякую, це чудова інформація! Піца Пола Павла, піца Сан-Дієго, найкраща піца Сан-Дієго». Зламані посилання, для розміщення яких відбувається отримання доступу до сайту без дозволу його власника. Оскільки це робиться на існуючій сторінці, власникам сайтів часто важче це виявити. Приховані посилання. Білий текст на білому фоні, прихований текст за зображенням, використання CSS для позиціювання тексту за межами екрана, встановлення розміру шрифту або непрозорості на нульове значення чи приховування посилання лише одним маленьким символом (наприклад, дефісом посередині абзацу). Каталоги. Сайти з дубльованим контентом, низькими параметрами DR/DA, низькою швидкістю завантаження сторінок, великою кількістю беклінків через відсутність модерації. Посилання з таких каталогів не приносять користі та можуть призвести до погіршення профілю, на відміну від беклінків з авторитетних платформ на кшталт Crunchbase.com чи Clutch.co.

Порівняльна таблиця природних, неприродних та спамних посилань

Критерій Природні посилання Неприродні посилання Спамні посилання Походження З'являються самостійно завдяки якісному контенту Результат лінкбілдингу або просування вручну Створюються автоматично або масово, часто без дозволу власника ресурсу Контроль з боку сайту, на який посилаються Відсутній Повний контроль Відсутній або частково присутній (часто приховано) Мотивація до розміщення Щира зацікавленість, довіра до контенту Отримання SEO-ефекту, контроль якості посилань Маніпуляція алгоритмами пошукових систем Метод отримання Вірусний контент, згадки в медіа, природне поширення Гостьові статті, партнерства, digital PR Програми, масова публікація в каталогах, коментарях, сайти з несанкціонованим доступом тощо Якість сайтів-донорів Висока або середня, іноді змішана Добре підібрані, релевантні сайти з авторитетом Низька, нерелевантна або сумнівна Вид анкора Природний: бренд, URL, заголовки Оптимізований: ключові слова, частково брендовані Часто перенасичений ключовими словами або прихований Ризики санкцій Мінімальні Середні (якщо неякісний аутріч або перевищення пропорцій посилань) Високі — можуть спричинити фільтри або покарання з боку Google SEO-ефект Найцінніший, довготривалий Цілеспрямований та контрольований Короткочасний або негативний Приклади Матеріал на профільному блозі, що цитує релевантне дослідження. Медіапублікація з посиланням на інший сайт першоджерело. Беклінк із сайту партнера на релевантні сторінки. PR-публікації на авторитетних майданчиках з оптимізованим анкором. Посилання без релевантного контексту з форумів або в коментарях. Посилання зі спамних сайтів або низькоякісних каталогів.

Як створити природні посилання

Найкращий спосіб отримати природні лінки — створювати інформативний, вичерпний та якісний контент.

До типів контенту, яким користувачі охоче поділяться і поширять, зазвичай належать:

оригінальні тематичні дослідження;

неочікувані статистичні дані;

інфографіка;

детальні посібники.

Перед публікацією переконайтесь, що контент:

Легко читається та добре організований. Текст має бути природним і добре написаним, не містити орфографічних та граматичних помилок. Великий обсяг краще розділити на абзаци і розділи, додати підзаголовки та списки. Максимально унікальний та розказує про ваш досвід і знання, а не лише перефразовує текст з інших сайтів. Актуальний та містить останні дані.

Ось кілька ідей для створення контенту, яким користувачі захочуть поділитись у соціальних мережах або на власних ресурсах.

№1. Схема або план для досягнення певного результату

Сформулюйте результат, бажаний у вашій ніші. Розпишіть покроково дії, необхідні для його досягнення. На практиці перевірте власну схему і напишіть підсумки та ефективність.

Приклад: Як за пів року збільшити щомісячний трафік сайту на 10 мільйонів сеансів при зростанні органіки на 80% — кейс ME-QR

№2: Максимально довгий список

Оберіть списки, дотичні до вашої ніші, які можна доповнити. Доопрацюйте список, збільшивши його у два–три рази.

Приклад: 25 найбільших телеграм-каналів в Україні

№3. Результати внутрішніх досліджень галузі

Оберіть актуальне для вашої сфери питання. Зробіть опитування серед клієнтів, колег та дотичних до вашої сфери компаній. Оформіть висновки у вигляді інфографіки або діаграми, які будуть зручні для поширення у соцмережах та отримання зворотних посилань.

Приклад: Зарплати українських розробників — літо 2025

№4. Візуальний гід

Подумайте, яку інформацію у вашій сфері діяльності було б добре подати у простішому для сприйняття форматі. За допомогою дизайнера переведіть інформацію в інфографіку, діаграму чи інтерактивну мапу.

Приклад: 25 Black Hat SEO Techniques That Are Killing Your Website [Infographic]

Після створення контенту варто потурбуватися про його початкове поширення, щоб про нього дізналися не тільки користувачі вашого сайту, а й інші майданчики та ресурси, які охоче поділяться ним зі своєю аудиторією. Для цього можна:

зробити розсилку серед журналістів, які працюють у вашій тематиці;

поділитися лінком у ком’юніті вашої професійної спільноти;

запостити матеріал у соцмережах та тематичних групах;

зробити email-розсилку серед підписників;

використати outreach для комунікації з власниками сайтів, яким буде цікавий ваш контент.

Висновок