Повна класифікація посилань та їхній вплив на ранжування

Посилання — це ключовий елемент у вебпросторі, завдяки якому користувачі легко переходять між сторінками, сайтами та різними онлайн-ресурсами. Саме вони формують структуру інтернету, поєднуючи окремі фрагменти інформації в єдину мережу.

Простіше кажучи, посилання або лінки — це той самий «клік», який веде до нового вікна з потрібною інформацією. Вони можуть виглядати як текст, кнопка, зображення, а іноді — навіть як відео. Значення лінків набагато глибше: через них лінкбілдер будує зв’язки і передає авторитет сайту, а користувачі діляться думками й просувають ідеї в онлайн-середовищі.

В цій статті я розкажу, які бувають посилання та в чому їхня цінність.

Чому посилання важливі для пошукової оптимізації

Лінки — це своєрідні «рекомендації», які свідчать про довіру до сайту.

Коли на ваш ресурс посилаються інші сайти, особливо авторитетні, пошукові системи сприймають це як сигнал: «цей сайт заслуговує на увагу». І чим більше таких якісних згадок, тим кращі шанси, що Google поставить ваш сайт вище у видачі.

Кожен тип посилань по-різному впливає на позиції сайту в пошуку. За правильного використання вони можуть:

покращити видимість у Google;

забезпечити стабільний трафік;

залучити більше клієнтів.

Як посилання впливають на SEO

Можливо ви вже чули, що «головне — дістати посилання з авторитетного сайту, і все піде вгору». Але насправді все складніше. Пошуковики оцінюють кожне зворотній лінк за кількома критеріями, і саме їхня комбінація визначає, наскільки лінк буде цінним. Серед критеріїв:

Авторитет домену — своєрідний «рейтинг» сайту в очах Google. Посилання з ресурсу з високим авторитетом має більше ваги. Авторитет сторінки. Навіть на популярному сайті не кожна сторінка має однакову силу. Один розділ може «качати», інший — бути майже невидимим. Релевантність. Пошукові системи давно навчилися оцінювати зміст. Якщо тематика сторінки, з якої йде посилання, далека від теми вашого сайту, воно або не допоможе, або навіть зашкодить. Анкорний текст — текст, у якому розміщено посилання. Точне входження ключових слів допомагає ранжуванню, але перенасичення анкорами виглядає штучно й може спрацювати проти вас. Якість контенту навколо. Google оцінює не тільки наявність лінка, а й контент, що його оточує. Якщо матеріал навколо виглядає як «швидко зліплена» стаття для SEO, посилання матиме значно меншу вагу. А от лінк у якісному, структурованому, корисному для читача тексті — це вже зовсім інша історія.

Вплив посилань на авторитет сайту (link juice)

Link juice або посилальна вага (маса, профіль) — це умовний показник, який визначає цінність, що передається від однієї сторінки до іншої через гіперпосилання. Якщо авторитетний сайт посилається на вашу сторінку, особливо через dofollow, він передає частину своєї ваги. Це сприяє зростанню авторитету вашого сайту та покращенню його позицій у результатах пошуку.

На те, скільки цієї ваги передасться, впливає багато чинників:

Релевантність. Посилання з сайтів, які мають схожу тематику, мають більшу цінність і ефективність. Вони краще допомагають пошуковим системам оцінити сайт як релевантний для конкретного запиту. Авторитетність джерела. Чим вищий рейтинг сайту-донора, тим більшу вагу він передає. Якщо посилання надходить від відомого і перевіреного ресурсу, це значно впливає на покращення рейтингу. Тип. Лише dofollow-лінки передають посилальну вагу. Водночас nofollow не мають такого ефекту для SEO, оскільки не передають ваги, потрібної для покращення позицій у пошуковій видачі. Розміщення. Посилання, що знаходяться в основному контенті сторінки, мають більше значення, ніж розміщені в футері або сайдбарі. Контентні лінки органічніші і користуються більшою увагою як з боку користувачів, так і пошукових систем.

Футер — це нижня частина сайту, яка повторюється на кожній сторінці і зазвичай містить технічні посилання. Сайдбар — це бокова панель сайту (зліва або справа), яка містить меню навігації, блок «популярні статті», банери, рекламу, підписки, теги або категорії.

Внутрішні посилання. Правильне внутрішнє перелінкування дозволяє ефективно розподіляти посилальну масу всередині сайту, покращуючи його загальну структуру та допомагаючи пошуковикам орієнтуватися у контенті.

Класифікація посилань: повна типологія з поясненнями значення

За джерелом походження (відношенням до сайту)

Внутрішні посилання.

Вони з’єднують різні сторінки одного сайту, допомагаючи пошуковим системам краще сканувати та індексувати контент. Крім того, коли одна сторінка посилається на іншу, вона передає їй частину своєї ваги, що сприяє кращому ранжуванню цільових розділів.

Порада: використовуйте анкорні тексти, які точно вказують, про що сторінка. Наприклад, не просто «тут», а «інструкція з налаштування SEO». Це зручно для читача й корисно для пошуку.

Якщо на сайті є сторінки з високим авторитетом, — наприклад, блог, що набрав трафік, — використовуйте її, щоби «підсвітити» нові або слабші розділи.

Зовнішні посилання.

Це лінки з вашого сайту на інші ресурси та навпаки. Якщо посилання розмішує відомий майданчик у цій же тематиці — це бонус до позицій у пошуку й певне визнання: мовляв, цьому сайту можна довіряти, він щось важить.

Для пошукових систем така згадка виглядає як рекомендація: якщо про сайт говорять, значить контент цінний. А от для користувача це ще й додатковий сигнал довіри: не випадково ж вас процитували.

За типом анкору (тексту посилання)

Анкорні.

Анкор — це клікабельний текст лінку, який бачить користувач. Для пошукових систем він слугує підказкою про зміст сторінки, на яку веде посилання.

Наприклад, коли замість абстрактного «читати далі» ви написали «поради для налаштування Google Ads», такий анкор працює значно ефективніше.

Але тут важливо тримати баланс. Якщо в кожному анкорі буде «купити ноутбук у Києві недорого», алгоритми запідозрять нечесну гру і сайт отримає санкціїї від Google. Анкорний профіль має бути різноманітним: частина — з ключовими словами, частина — з нейтральним текстом, частина — з брендовими запитами. Такий підхід виглядає природно і безпечніше працює на результат.

Приклад анкорного посилання

Безанкорні.

Безанкорні, або так звані «голі» URL — це звичайні інтернет-адреси без описового тексту. Вони виглядають природно як для користувачів, так і для пошукових систем, тому дедалі частіше використовуються в SEO.

Такими посиланнями складніше маніпулювати, вони більш автентичні. Вони часто вставляються не для просування конкретних запитів, а для підсилення бренду або домену загалом. Сам факт згадки URL може виступати як сигнал довіри.

Безанкорні посилання зазвичай з’являються в природному контексті: у статтях, новинах або соціальних мережах. Вони допомагають зміцнити авторитет сайту, що сприяє збільшенню трафіку й покращенню загальної видимості ресурсу в пошуку.

Проте важливо підтримувати баланс у профілі зворотних посилань. Надмірна кількість «голих» URL може виглядати неприродно, тому їх варто поєднувати з іншими типами для досягнення оптимальних результатів.

Приклад безанкорного посилання

За тривалістю існування

Вічні.

Вічні, або постійні посилання залишаються активними і корисними роками. Їх зазвичай розміщують у якісному, «живому» контенті, який не втрачає актуальності з часом. Такі лінки постійно передають SEO-вагу й допомагають сайту завойовувати довіру пошукових систем. Якщо сторінка-донор залишається доступною й регулярно оновлється, цінність від посилання лише зростає.

Оскільки вічні посилання часто інтегруються в посібники, гайди, тематичні статті чи інший evergreen-контент, вони також слугують джерелом постійного трафіку. Пошукові системи розглядають такі згадки як надійні, що позитивно впливає на ранжування.

Орендовані (тимчасові).

Розміщуються на сайтах за плату на обмежений термін — від кількох тижнів до кількох місяців або років. Їх часто використовують для швидкого підвищення позицій у пошуковій видачі, але така тактика має недоліки.

Ефект зникає одразу після видалення посилання. Це призводить до коливань у ранжуванні та втрати позицій. Крім того, надмірне використання таких посилань викликає підозру з боку пошукових систем і призвести до санкцій від Google.

У певних випадках орендовані посилання можуть бути корисними: для короткострокових кампаній, релізу продукту чи швидкого посилення видимості. Їхня вартість часто нижча, ніж у вічних лінків, а розміщення на авторитетних ресурсах дає змогу швидко досягнути ефекту за мінімальних витратах.

Попри ризики, орендовані посилання ефективніі для досягнення миттєвих результатів, якщо їх використовувати стратегічно. Однак вони не повинні бути основою для довгострокових SEO-стратегій, а лише частиною більш комплексного підходу до просування.

За розташуванням на сторінці

У контенті (найцінніші).

Посилання, розміщені безпосередньо в основному контенті, органічно вписуються і логічно пов’язані з темою сторінки. Такий лінк не лише корисний для пошукових систем, а й більш помітний користувачам, тому й клікабельність у нього вища.

У зображеннях.

Посилання у зображеннях теж працюють, особливо це стосується зображень, в alt-тегу яких є ключові слова, що підсилюють тему сторінки. Втім, вони не такі ефективні, як текстові посилання. Їх часто використовують для покращення навігації та дизайну.

У футері.

Лінки в нижній частині сайту зазвичай мають меншу вагу для SEO. Вони повторюються на кожній сторінці, тому пошукові системи сприймають їх як технічні чи допоміжні. У футері зазвичай розміщують лінки на сторінки з політикою конфіденційності, контактами або картою сайту.

На головній сторінці.

Посилання з головної сторінки мають найбільшу вагу, адже саме вона зазвичай накопичує найбільший авторитет у межах усього сайту. Це робить її цінним джерелом для внутрішньої перелінковки, особливо якщо потрібно підсилити важливі розділи чи категорії. Проте надто багато лінків з головної може зменшити цінність кожного з них, тому розміщуйте найважливіші.

За передачею авторитету

Посилання — важливий фактор для SEO, і кожен тип виконує різні функції щодо передачі авторитету та впливу на ранжування.

Dofollow передають посилальну вагу.

Ці посилання сигналізують про важливість цільової сторінки. Вони допомагають підвищити авторитет сторінки і покращити позиції у видачі. На них варто робити основний акцент у SEO-просуванні.

Приклад посилання dofollow у коді сторінки

Якщо лінк не позначений як nofollow, sponsored або UGC, він автоматично вважається як dofollow.

Приклад немаркованого посилання у коді сторінки

Nofollow не передають вагу, але враховуються.

З 2019 року Google почав розглядати їх як підказку, а не абсолютну заборону на передачу ваги, тож іноді вони все ж можуть впливати на ранжування. Водночас вони корисні для розмаїття профілю посилань, залучення трафіку та підвищення природності посилального профілю.

Приклад посилання nofollow у коді сторінки

Sponsored сигналізує про платний контент.

Ці посилання вказують пошуковим системам про те, що це платний контент або партнерська реклама. Хоча вони не передають багато SEO-ваги, вони важливі для прозорості і дотримання правил Google, а також можуть приносити цільовий трафік.

Приклад посилання sponsored у коді сторінки

UGC (User-Generated Content) вказує на внесок користувачів.

Цей тип лінків розміщується у коментарях, відгуках, на форумах тощо. Вони не дають суттєвого SEO-підсилення, але допомагають підтримувати активність і природність профілю, а також можуть залучати відвідувачів.

Приклад посилання UGC у коді сторінки

За способом отримання

Природні посилання.

Ці лінки виникають без участі власника сайту. Інші ресурси посилаються на контент, який вважають корисним чи цікавим. Саме такі посилання найбільш цінні для SEO: вони органічні й не виглядають як маніпуляція.

Отримати їх можна, створюючи якісний контент та налагоджуючи контакти у своїй ніші. Природні посилання допомагають формувати довготривалу довіру пошукових систем і забезпечують стабільний розвиток сайту.

Штучні (SEO-лінки).

Створюються з метою поліпшення позицій сайту. Їх купують, обмінюють або отримують через спеціальні лінкбілдингові стратегії.

Штучні посилання можуть швидко дати результат, але вимагають уважного контролю, щоби не отримати санкції від пошукових систем. Важливо дотримуватися балансу і поєднувати їх із природними.

За способом розміщення та стратегією

Аутріч і гостьові пости.

Це домовленості з іншими сайтами або блогерами про розміщення статей із посиланнями на ресурс. Успіх такої стратегії залежить від якості матеріалу і тематичної релевантності майданчиків. Аутріч дає змогу отримати згадки з авторитетних джерел і покращити SEO, якщо перелінкування виглядатиме природно.

Приклад листа з пропозицію про розміщення лінків

Крауд-маркетинг (форуми, коментарі).

Метод передбачає активну участь у форумах, коментарях, соцмережах та розміщення посилань у доречному контексті. Це не лише SEO-інструмент, а й спосіб залучити живу аудиторію.

Сабміти (каталоги, агрегатори).

Реєстрація сайту в різних довідниках дозволяє швидко отримати велику кількість посилань. Їхня ефективність обмежена, але вони допомагають створити базовий лінковий профіль і розбавити джерела згадок.

PBN.

Це мережа сайтів, створених для розміщення посилань на ваш ресурс. Вони дають контроль над контентом і посиланнями, що дає змогу швидко впливати на позиції. Однак цей метод ризикований: пошукові системи можуть накласти санкції за штучність мережі.

PR, згадки у ЗМІ, лідери думок.

Публікації у ЗМІ, співпраця з інфлюенсерами допомагають підвищити авторитет бренду. Посилання з надійних джерел мають вагу для SEO і водночас підсилюють довіру аудиторії.

За фінансовим фактором

Платні.

Зазвичай їх розміщують на авторитетних ресурсах із великою аудиторією, щоби швидко покращити позиції у пошуку. Тут також є свої ризики: якщо Google виявить, що посилання куплене і не позначене належним чином (наприклад, атрибутом nofollow або sponsored), сайт попаде під санкції. Тому використовувати платні лінки потрібно обережно, в балансі з іншими.

Безплатні.

З’являються органічно, без фінансових витрат. Отримати їх можна завдяки корисному контенту, згадкам бренду чи іншим органічним згадкам на інших ресурсах.

Бартерні (обмін).

Метод взаємного розміщення лінків між сайтами на безоплатній основі. Втім, якщо партнери мають низьку якість контенту або зовсім не релевантні тематиці, такий обмін скоріш зашкодить.

Висновки