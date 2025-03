10 найпоширеніших міфів та помилок технічного SEO

Пошукова оптимізація (SEO) є предметом численних міфів і хибних уявлень, особливо коли йдеться про технічну сторону. Щоб навчитися їх уникати, необхідно зрозуміти, як народжуються SEO-міфи, і які з них наразі є найпоширенішими.

Саме про це я розкажу далі в статті. Поїхали!

Згідно з однією з найбільш поширених помилок, технічну оптимізацію достатньо зробити на етапі розробки сайту або для вже існуючого сайту, але тільки один раз. Було б непогано, чи не так?

Принаймні, воно повинно бути таким, щоб досягти максимальної ефективності та рентабельності. Google та інші системи постійно вдосконалюють свої алгоритми, намагаючись забезпечити користувачів найкращими результатами пошуку, щоб вони поверталися до них знову і знову.

Яскравим прикладом цього є INP (Interaction to Next Paint) — нова метрика Core Web Vitals, яка замінила FID (First Input Delay) у березні 2024 року. Вона дозволяє краще і повніше виміряти адаптивність сторінки, відображаючи те, як користувачі насправді її сприймають.

І навіть якщо у вас надзвичайно досвідчений і кваліфікований розробник, технічні проблеми все одно виникають після нових впроваджень через специфіку CMS, сторонні ресурси і безліч інших чинників. Особливо це стосується великих сайтів.

Саме тут наявність SEO-фахівця або, в ідеалі, спеціальної команди, залученої до цього процесу, стає неоціненною. Тісно співпрацюючи з розробниками, вони надають рекомендації, як впроваджувати зміни з урахуванням найкращих практик SEO. Потім, після завершення роботи, вони перевірять, чи все було впроваджено правильно і чи не виникли нові проблеми.

Насправді технічне SEO дійсно впливає на ранжування, але воно також важливе як для користувачів, так і для самого бізнесу.

Чим краща реакція на взаємодію, чим стабільніша сторінка візуально, тим швидше завантажуються наступні сторінки і тим більше користувач:

Насправді robots.txt використовується лише для керування скануванням сайту, щоб вказати роботові, які можна сканувати, а до яких йому доступ заборонено. Це стосується «слухняних» краулерів, таких як Googlebot, оскільки деякі зловмисні роботи можуть не виконувати директиви, розміщені у файлі.

Якщо ви вирішили заборонити індексацію сторінки за допомогою файлу robots.txt, все одно є ймовірність знайти її в результатах пошуку. Хоча краулер не буде здатний просканувати таку сторінку, система все одно може додати її до свого індексу, якщо посилання на неї розміщено на іншій сторінці.

Це відбувається, коли пошуковик вважає, що сторінка була заблокована в robots.txt помилково. Щоб зрозуміти її вміст і відобразити в результатах пошуку, система використовує анкорний текст. Для прикладу.

На наступному скріншоті видно, що сайт заблокований для сканування.

Google зазначає у своїй документації, що файл robots.txt не є засобом для запобігання індексації сторінок у Google.

Щоб заблокувати сторінку від індексації, необхідно або обмежити доступ до неї за допомогою пароля, або додати метатег noindex до її блоку <head>:

Атрибути нумерації сторінок rel="next" і rel="prev" — це HTML-теги, які раніше допомагали Google зрозуміти взаємозв’язок між сторінками сайту. Дехто вважає, що це досі так, але з 2019 року ці атрибути перестали бути сигналами для індексації:

Spring cleaning!



As we evaluated our indexing signals, we decided to retire rel=prev/next.

Studies show that users love single-page content, aim for that when possible, but multi-part is also fine for Google Search. Know and do what's best for your users! #springiscoming pic.twitter.com/hCODPoKgKp