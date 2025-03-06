Топ-10 самых распространенных мифов и ошибок технического SEO

Поисковая оптимизация (SEO) является предметом многочисленных мифов и заблуждений, особенно когда речь идет о технической стороне. Чтобы научиться их избегать, необходимо понять, как возникают технические SEO-мифы, и какие из них сейчас являются самыми распространенными.

Именно об этом я расскажу далее в статье. Поехали!

Как возникают SEO-мифы

Неправильное толкование рекомендаций . Поисковые системы, такие как Google, предоставляют рекомендации и лучшие практики для SEO, но они часто неправильно интерпретированы или вырваны из контекста. Устаревшая информация . SEO-индустрия чрезвычайно динамична, а это значит, что некогда эффективные практики могут уже не работать сегодня. Многие источники в интернете не обновляют информацию на своих страницах вовремя. Некоторые из них только меняют дату публикации или обновления статьи на более свежую для привлечения большего количества посетителей. Корреляция не равна причинно-следственной связи . Некоторые SEO-специалисты, замечая корреляцию между определенными факторами и более высокими позициями в выдаче, часто ошибочно считают ее причинно-следственной связью. Если специалист известный и авторитетный, такой миф быстро распространится. На самом деле причинно-следственная связь в SEO — редкое явление из-за огромного количества параметров и переменных. Сложность алгоритмов . Изменчивые алгоритмы поисковых систем сложно до конца понять, особенно учитывая, что определенные их аспекты тщательно держатся в секрете. Непонимание определенных понятий, механизмов и процессов приводит к выдумкам, которые заполняют пробелы в знаниях. Чрезмерное упрощение . Попытка объяснить сложные SEO-концепции простыми словами иногда приводит к чрезмерному сокращению и, как следствие, искажению информации. Кликбейт . Некоторые авторы контента намеренно распространяют SEO-мифы, чтобы привлечь аудиторию на свои сайты. Сенсационная или противоречивая информация имеет тенденцию распространяться гораздо лучше и быстрее.

Миф 1. Техническое SEO — это одноразовая вещь

Согласно одному из наиболее распространенных заблуждений, техническую оптимизацию достаточно сделать на этапе разработки сайта или для уже существующего сайта, но только один раз. Было бы неплохо, не так ли?

Техническое SEO — это непрерывный процесс.

По крайней мере, оно должно быть таким, чтобы достичь максимальной эффективности и рентабельности. Google и другие системы постоянно совершенствуют свои алгоритмы, пытаясь обеспечить пользователей наилучшими результатами поиска, чтобы они возвращались к ним снова и снова.

Ярким примером этого является INP (Interaction to Next Paint) — новая метрика Core Web Vitals, которая заменила FID (First Input Delay) в марте 2024 года. Она позволяет лучше и полнее измерить адаптивность страницы, отражая то, как пользователи на самом деле ее воспринимают.

Те, кто уже оптимизировал свой сайт по новой метрике, достигли улучшения SEO-показателей и получили значительное преимущество. Это подтверждает кейс платформы электронной коммерции Trendyol, которая снизила свой INP на 50% и улучшила CTR на 1%.

И даже если у вас чрезвычайно опытный и квалифицированный разработчик, технические проблемы все равно возникают после новых внедрений из-за специфики CMS, сторонних ресурсов и множества других факторов. Особенно это касается больших сайтов.

Именно здесь наличие SEO-специалиста или, в идеале, специальной команды, вовлеченной в этот процесс, становится неоценимым. Тесно сотрудничая с разработчиками, они дают рекомендации, как внедрять изменения с учетом лучших практик SEO. Затем, после завершения работы, они проверят, все ли было внедрено правильно и не возникли ли новые проблемы.

Миф 2. Техническое SEO нужно только для поисковых систем

На самом деле техническое SEO действительно влияет на ранжирование, но оно также важно как для пользователей, так и для самого бизнеса.

Чем лучше реакция на взаимодействие, чем стабильнее страница визуально, тем быстрее загружаются последующие страницы и тем больше пользователь:

захочет остаться на таком сайте;

выполнит определенное целевое действие;

вернется на сайт в будущем;

порекомендует сайт друзьям или своей аудитории (а это возможность получить внещнюю ссылку ).

Миф 3. Robots.txt может заблокировать индексацию страницы

На самом деле robots.txt используется только для управления сканированием сайта, чтобы указать роботу, какие можно сканировать, а к каким ему доступ запрещен. Это касается «послушных» краулеров, таких как Googlebot, поскольку некоторые злонамеренные роботы могут не выполнять директивы, размещенные в файле.

Если вы решили запретить индексацию страницы с помощью файла robots.txt, все равно есть вероятность найти ее в результатах поиска. Хотя краулер не будет способен просканировать такую страницу, система все равно может добавить ее в свой индекс, если ссылка на нее размещена на другой странице.

Это происходит, когда поисковик считает, что страница была заблокирована в robots.txt по ошибке. Чтобы понять ее содержимое и отобразить в результатах поиска, система использует анкорный текст. Для примера:

На следующем скриншоте видно, что сайт заблокирован для сканирования:

Google отмечает в своей документации, что файл robots.txt не является средством для предотвращения индексации страниц в Google.

Чтобы заблокировать страницу от индексации, необходимо либо ограничить доступ к ней с помощью пароля, либо добавить метатег noindex к ее блоку <head>:

<meta name="robots" content="noindex">

Миф 4. Атрибуты нумерации страниц rel='next' и rel='prev' являются сигналами ранжирования

Атрибуты нумерации страниц rel='next' и rel='prev' — это HTML-теги, которые раньше помогали Google понять взаимосвязь между страницами сайта. Некоторые считают, что это до сих пор так, но с 2019 года эти атрибуты перестали быть сигналами для индексации:

Spring cleaning!



As we evaluated our indexing signals, we decided to retire rel=prev/next.

Studies show that users love single-page content, aim for that when possible, but multi-part is also fine for Google Search. Know and do what's best for your users! #springiscoming pic.twitter.com/hCODPoKgKp – Google Search Central (@googlesearchc) March 21, 2019

Если на вашем сайте используются атрибуты rel='next' и rel='prev', необязательно их удалять: они не наносят вреда и полезны для поисковика Bing. Однако, если вы не продвигаете свой сайт целенаправленно для Bing или других поисковых систем, которые все еще поддерживают эти атрибуты, добавлять их — пустая трата времени и усилий.

Миф 5. Атрибут HTML Lang помогает с локализацией сайта

Атрибут lang — это один из атрибутов тега <html>, который позволяет указать язык страницы. Его можно найти на большинстве страниц:

Обратите внимание, что 'US' в этом случае — это не целевая страна страницы, а диалект языка. Это означает, что текст страницы написан на американском английском.

Миф, связанный с этим атрибутом, заключается в том, что он необходим для локализации сайта и способствует лучшему ранжированию локализованных страниц. На самом деле Google игнорирует этот атрибут, поскольку часто указанный в нем язык является некорректным, а поисковая система использует собственные алгоритмы для определения языка страницы.

Об этом заявил Джон Мюллер, представитель Google, в своем видеоответе.

Поэтому ошибочно полагать, что использование атрибута lang помогает оптимизировать локализованные версии страниц. Для этого необходимо использовать либо атрибут hreflang HTML/HTTP заголовка, либо атрибут xhtml:link XML Sitemap.

В то же время удалять атрибут lang не обязательно. Он все еще полезен, например, для инструментов перевода или доступности, таких как считыватели с экрана.

Миф 6. Исходящие ссылки плохо влияют на SEO

Согласно концепции ссылочной массы или, как ее еще называют, "ссылочного сока", с помощью входящих линков сайт получает ценность от внешнего ресурса, а с помощью исходящих — передает эту ценность. Поэтому кажется, что лучше всего иметь как можно больше входящих ссылок и совсем не иметь исходящих. Однако это не всегда так.

Добавление слишком большого количества линков, особенно в случае ссылок на ресурсы, не имеющие отношения к тематике сайта, покажется поисковой системе странным и даже может нанести определенный вред. Однако добавление приемлемого количества, когда ссылки уместны и полезны для пользователя, способствует укреплению Е-Е-А-Т и, как следствие, лучшему ранжированию, особенно в YMYL-нишах.

YMYL-ниши — это типы ресурсов с контентом, который может существенно повлиять на финансовую стабильность, здоровье, безопасность или благосостояние человека. Google предъявляет к таким сайтам более высокие требования по качеству, точности и правдивости контента.

Утверждение, озвученное Джоном Мюллером в первом эпизоде «Спросите вебмастеров Google», доказывает это:

Ссылки на другие сайты — отличный способ обеспечить пользу для ваших пользователей. Часто ссылки помогают им узнать больше, проверить источники и лучше понять, насколько ваш контент соответствует их запросам.

Совет: чтобы усилить эффект, ссылайтесь на те тематически связанные и авторитетные ресурсы. Они должны быть действительно интересными и полезными вашей целевой аудитории, а не просто вести на любой авторитетный сайт.

Например, если вы продвигаете кулинарную страницу, вместо ссылки на Википедию дайте линк на соответствующую статью Гордона Рамзи. В большинстве случаев это будет интереснее для ваших посетителей и даст более четкий сигнал поисковой системе.

Используйте также соответствующие атрибуты rel:

rel='nofollow' или rel='ugc', чтобы предотвратить передачу ссылочной ценности внешним ресурсам;

target= '_blank' для открытия внешних ссылок в новой вкладке;

rel= 'noopener noreferrer' , чтобы избежать проблем с безопасностью.

Миф 7. HTTPS не нужен

Hypertext Transfer Protocol Secure (защищенный протокол передачи гипертекста) — это способ обеспечить зашифрованную и защищенную связь между пользователем и сайтом.

Предположение, что HTTPS неважен — одно из самых ошибочных представлений. Внедрение этого протокола на сайте необходимо, потому что:

HTTPS — это сигнал для ранжирования. Об этом в августе 2014 года объявил Google Search Central Blog :

...в течение последних нескольких месяцев мы проводили тесты, которые учитывали, используют ли сайты безопасные, зашифрованные соединения в качестве сигнала в наших алгоритмах ранжирования. Мы увидели положительные результаты, поэтому начинаем использовать HTTPS как сигнал для ранжирования.

Доверие пользователей. HTTPS гарантирует безопасную передачу данных для посетителей сайтов и сейчас является общепризнанным стандартом. Пользователей об этом информирует следующее сообщение:

Соответственно, если HTTPS должным образом реализован на сайте, такого сообщения нет:

Пользователи могут с опаской относиться к сайтам, которые все еще используют протокол HTTP, часто покидая их еще до того, как сайт загрузится.

Наличие HTTPS является одним из критериев Google при оценке Page Experience и соответствующего отчета в Search Console:

Подробнее об этой оценке и отчете читайте в документации Google.

Миф 8. Скорость страницы не влияет на ранжирование

Оптимизация скорости загрузки страниц — задача не из легких и требует соответствующих знаний, усилий и времени. Однако она однозначно того стоит. На это есть несколько причин:

Скорость страницы является фактором ранжирования для десктопов уже почти полтора десятилетия. Об этом свидетельствует соответствующее заявление Google от апреля 2010 года:

Наши пользователи, как и мы, придают большое значение скорости — именно поэтому мы решили учитывать скорость сайта при ранжировании в поисковой выдаче.

С июля 2018 года скорость страницы на мобильных устройствах также стала одним из факторов ранжирования в алгоритме Google. Подтверждение этому — цитата из соответствующего поста в блоге Google Search Central Blog:

Люди хотят иметь возможность находить ответы на свои вопросы как можно быстрее — исследования показывают, что пользователям действительно важна скорость страницы. Хотя скорость уже некоторое время используется при ранжировании, этот сигнал был сосредоточен на десктопном поиске. Сегодня мы объявляем, что с июля 2018 года скорость страницы станет фактором ранжирования и для мобильного поиска.

Оптимизация скорости загрузки вашего сайта не только помогает занимать более высокие позиции в выдаче, но и улучшает бизнес-показатели, в частности коэффициент конверсии. Примером этого является Yelp , который увеличил конверсию на 15%, оптимизировав FCP с 3,25 с до 1,8 с.

Миф 9. Адаптивность к мобильным устройствам не важна

Это утверждение абсолютно не соответствует реалиям современного цифрового мира, когда количество мобильных поисковых запросов стремительно растет. Наличие сайта, адаптированного для мобильных устройств, является обязательным для любого бизнеса или организации, которая хочет эффективно охватить свою аудиторию, ведь:

Люди все больше полагаются на мобильные устройства для решения определенных задач, поиска информации и совершения покупок. В то же время, пользователи мобильных устройств ожидают, что сайты, которые они используют для этих целей, будут быстрыми, адаптивными и удобными для навигации.



Ресурсы, которые хорошо работают на мобильных устройствах, могут значительно повысить удовлетворенность пользователей и уменьшить показатель отказов. Такие функции, как большие, заметные кнопки, на которые удобно нажимать, читабельный текст без масштабирования и оптимизированный контент помогают в этом. Кроме обеспечения удобного пользовательского опыта, оптимизация под мобильные устройства является фактором ранжирования в Google. Об этом свидетельствует цитата из блога Google Search Central:

Начиная с 21 апреля, мы расширяем наше применение адаптивности для мобильных устройств в качестве сигнала ранжирования. Это изменение коснется мобильного поиска на всех языках мира и окажет значительное влияние на нашу поисковую выдачу. Таким образом, пользователям будет проще получать релевантные, качественные результаты поиска, оптимизированные для их устройств.

Сайты, не оптимизированные для мобильных устройств, будут занимать более низкие позиции в мобильной выдаче.

Даже если доля мобильных пользователей на вашем сайте незначительна, не пренебрегайте мобильной адаптивностью. В ноябре 2016 года был объявлен подход mobile-first и начал тестироваться на некоторых сайтах. По состоянию на май 2023 года все сайты, кроме тех, которые работают только на десктопе, были переведены на индексацию в первую очередь для мобильных устройств.

Миф 10. XML-карты сайта полезны только для больших сайтов

XML-файл — это файл, в котором вы предоставляете список ссылок на страницы, которые считаете важными и хотели бы, чтобы поисковые системы сканировали их в первую очередь. XML-карты сайта полезны для средних и малых сайтов, а именно:

Помогают поисковым системам находить и индексировать все страницы сайта, гарантируя, что ни одна из них не будет пропущена. Это особенно актуально для сайтов, которые не имеют надлежащей внутренней перелинковки. XML-файл также полезен для ресурсов, которые не имеют много внешних ссылок, указывающих на него. Для информирования поисковиков о новых добавленных или обновленных страницах, что позволяет ускорить сканирование и индексацию. Для этого необходимо использовать атрибут lastmod. Возможность уведомлять систему о появлении новой страницы на сайте особенно полезна для новостных сайтов. Для них существует отдельный тип карты сайта, называется News sitemap .

Создание и отправка XML-карты сайта в поисковые системы — относительно простой процесс, даже для небольших сайтов или сайтов с ограниченными техническими ресурсами. Существуют плагины для CMS и инструменты SEO, которые могут автоматически генерировать карты сайта. Например, Netpeak Spider имеет для этого встроенную функцию Sitemap generator. Он также предоставляет возможность проверки уже имеющегося XML-файла.

Как избежать мифов и ошибок в SEO

Алгоритмы поисковиков постоянно развиваются. Методы, эффективные в прошлом, оказываются устаревшими, а иногда даже вредными. Крайне важно быть в курсе актуальных практик SEO и изменений алгоритмов, получая информацию из авторитетных источников, таких как:

Используя любые другие ресурсы, обязательно проверяйте факты, которые кажутся вам даже немного сомнительными или противоречивыми. Кроме того, проверяйте актуальность: статьи, написанные год или два назад, могут содержать устаревшие или нерелевантные данные.

Выводы

Техническое SEO является решающей составляющей успешного присутствия в онлайне, а развеивание распространенных мифов и заблуждений помогает эффективнее проводить оптимизацию. Мифы о SEO могут возникать по разным причинам, в частности из-за устаревшей информации, неправильного толкования рекомендаций поисковых систем и упрощения сложных понятий. Поскольку поисковые системы постоянно обновляют свои алгоритмы, важно оставаться осведомленными и полагаться на авторитетные ресурсы, чтобы отделять факты от вымыслов.

FAQ

Стоит ли техническое SEO вложенных средств?

Да, техническое SEO стоит инвестиций. Оно не только улучшает видимость сайта в поисковых системах, но и общий пользовательский опыт, что увеличивает трафик, улучшает вовлеченность и показатели конверсии.

Сколько времени занимает техническое SEO?

Время, необходимое для технической оптимизации, варьируется в зависимости от размера и сложности сайта, а также количества технических SEO-проблем, которые необходимо решить. Некоторые улучшения технической оптимизации можно внедрить относительно быстро, тогда как другие могут потребовать более значительных усилий. Это непрерывный процесс, который требует регулярного мониторинга и корректировки.

Сколько стоит техническое SEO?

Стоимость технического SEO сильно варьируется в зависимости от таких факторов, как размер сайта, объем необходимых работ, используемая CMS, а также от того, привлекаете ли вы агентство, фрилансера или выполняете его собственными силами. Некоторые CMS, особенно кастомные, могут иметь определенные особенности и ограничения, которые могут препятствовать SEO и требовать дополнительных усилий для их устранения.