Топ-10 самых распространенных мифов и ошибок технического SEO

Поисковая оптимизация (SEO) является предметом многочисленных мифов и заблуждений, особенно когда речь идет о технической стороне. Чтобы научиться их избегать, необходимо понять, как возникают технические SEO-мифы, и какие из них сейчас являются самыми распространенными.

Именно об этом я расскажу далее в статье. Поехали!

Согласно одному из наиболее распространенных заблуждений, техническую оптимизацию достаточно сделать на этапе разработки сайта или для уже существующего сайта, но только один раз. Было бы неплохо, не так ли?

По крайней мере, оно должно быть таким, чтобы достичь максимальной эффективности и рентабельности. Google и другие системы постоянно совершенствуют свои алгоритмы, пытаясь обеспечить пользователей наилучшими результатами поиска, чтобы они возвращались к ним снова и снова.

Ярким примером этого является INP (Interaction to Next Paint) — новая метрика Core Web Vitals, которая заменила FID (First Input Delay) в марте 2024 года. Она позволяет лучше и полнее измерить адаптивность страницы, отражая то, как пользователи на самом деле ее воспринимают.

И даже если у вас чрезвычайно опытный и квалифицированный разработчик, технические проблемы все равно возникают после новых внедрений из-за специфики CMS, сторонних ресурсов и множества других факторов. Особенно это касается больших сайтов.

Именно здесь наличие SEO-специалиста или, в идеале, специальной команды, вовлеченной в этот процесс, становится неоценимым. Тесно сотрудничая с разработчиками, они дают рекомендации, как внедрять изменения с учетом лучших практик SEO. Затем, после завершения работы, они проверят, все ли было внедрено правильно и не возникли ли новые проблемы.

На самом деле техническое SEO действительно влияет на ранжирование, но оно также важно как для пользователей, так и для самого бизнеса.

Чем лучше реакция на взаимодействие, чем стабильнее страница визуально, тем быстрее загружаются последующие страницы и тем больше пользователь:

На самом деле robots.txt используется только для управления сканированием сайта, чтобы указать роботу, какие можно сканировать, а к каким ему доступ запрещен. Это касается «послушных» краулеров, таких как Googlebot, поскольку некоторые злонамеренные роботы могут не выполнять директивы, размещенные в файле.

Если вы решили запретить индексацию страницы с помощью файла robots.txt, все равно есть вероятность найти ее в результатах поиска. Хотя краулер не будет способен просканировать такую страницу, система все равно может добавить ее в свой индекс, если ссылка на нее размещена на другой странице.

Это происходит, когда поисковик считает, что страница была заблокирована в robots.txt по ошибке. Чтобы понять ее содержимое и отобразить в результатах поиска, система использует анкорный текст. Для примера:

На следующем скриншоте видно, что сайт заблокирован для сканирования:

Google отмечает в своей документации, что файл robots.txt не является средством для предотвращения индексации страниц в Google.

Чтобы заблокировать страницу от индексации, необходимо либо ограничить доступ к ней с помощью пароля, либо добавить метатег noindex к ее блоку <head>:

Атрибуты нумерации страниц rel='next' и rel='prev' — это HTML-теги, которые раньше помогали Google понять взаимосвязь между страницами сайта. Некоторые считают, что это до сих пор так, но с 2019 года эти атрибуты перестали быть сигналами для индексации:

