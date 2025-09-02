Полная классификация ссылок и их влияние на ранжирование

Ссылки — это ключевой элемент в веб-пространстве, благодаря которому пользователи легко переходят между страницами, сайтами и различными онлайн-ресурсами. Именно они формируют структуру интернета, объединяя отдельные фрагменты информации в единую сеть.

Проще говоря, ссылки или линки — это тот самый «клик», который ведет к новому окну с нужной информацией. Они могут выглядеть как текст, кнопка, изображение, а иногда — даже как видео. Значение ссылок гораздо глубже: через них линкбилдер строит связи и передает авторитет сайта, а пользователи делятся мнениями и продвигают идеи в онлайн-среде.

В этой статье я расскажу, какие бывают ссылки и в чем их ценность.

Почему ссылки важны для поисковой оптимизации

Ссылки — это своеобразные «рекомендации», которые свидетельствуют о доверии к сайту.

Когда на ваш ресурс ссылаются другие сайты, особенно авторитетные, поисковые системы воспринимают это как сигнал: «этот сайт заслуживает внимания». И чем больше таких качественных упоминаний, тем выше шансы, что Google поставит ваш сайт выше в выдаче.

Каждый тип ссылок по-разному влияет на позиции сайта в поиске. При правильном использовании они могут:

улучшить видимость в Google;

обеспечить стабильный трафик;

привлечь больше клиентов.

Как ссылки влияют на SEO

Возможно, вы уже слышали, что «главное — получить ссылку с авторитетного сайта, и все пойдет в гору». Но на самом деле все сложнее. Поисковики оценивают каждую обратную ссылку по нескольким критериям, и именно их комбинация определяет, насколько ссылка будет ценной. Среди критериев:

Авторитет домена — своеобразный «рейтинг» сайта в глазах Google. Ссылка с ресурса с высоким авторитетом имеет больше веса. Авторитет страницы. Даже на популярном сайте не каждая страница имеет одинаковую силу. Один раздел может «качать», другой — быть почти невидимым. Релевантность. Поисковые системы давно научились оценивать содержание. Если тематика страницы, с которой идет ссылка, далека от темы вашего сайта, она либо не поможет, либо даже навредит. Анкорный текст — текст, в котором размещена ссылка. Точное вхождение ключевых слов помогает ранжированию, но перенасыщение анкорами выглядит искусственно и может сработать против вас. Качество контента вокруг. Google оценивает не только наличие ссылки, но и контент, который ее окружает. Если материал вокруг выглядит как «быстро слепленная» статья для SEO, ссылка будет иметь значительно меньший вес. А вот ссылка в качественном, структурированном, полезном для читателя тексте — это уже совсем другая история.

Чтобы не тратить ресурсы на устаревшие методы, читайте о 10 самых распространенных мифах и ошибках технического SEO.

Влияние ссылок на авторитет сайта (link juice)

Link juice или ссылочный вес (масса, профиль) — это условный показатель, который определяет ценность, передаваемую от одной страницы к другой через гиперссылку. Если авторитетный сайт ссылается на вашу страницу, особенно через dofollow, он передает часть своего веса. Это способствует росту авторитета вашего сайта и улучшению его позиций в результатах поиска.

На то, сколько этого веса будет передано, влияет много факторов:

Релевантность. Ссылки с сайтов, которые имеют схожую тематику, имеют большую ценность и эффективность. Они лучше помогают поисковым системам оценить сайт как релевантный для конкретного запроса. Авторитетность источника. Чем выше рейтинг сайта-донора, тем больше вес он передает. Если ссылка поступает от известного и проверенного ресурса, это значительно влияет на улучшение рейтинга. Тип. Только dofollow-ссылки передают ссылочный вес. В то же время nofollow не имеют такого эффекта для SEO, поскольку не передают веса, необходимого для улучшения позиций в поисковой выдаче. Размещение. Ссылки, расположенные в основном контенте страницы, имеют большее значение, чем размещенные в футере или сайдбаре. Контентные ссылки более органичны и пользуются большим вниманием как со стороны пользователей, так и поисковых систем.

Футер — это нижняя часть сайта, которая повторяется на каждой странице и обычно содержит технические ссылки. Сайдбар — это боковая панель сайта (слева или справа), которая содержит меню навигации, блок «популярные статьи», баннеры, рекламу, подписки, теги или категории.

Внутренние ссылки. Правильная внутренняя перелинковка позволяет эффективно распределять ссылочную массу внутри сайта, улучшая его общую структуру и помогая поисковикам ориентироваться в контенте.

Классификация ссылок: полная типология с объяснением значения

По источнику происхождения (отношением к сайту)

Внутренние ссылки.

Они соединяют разные страницы одного сайта, помогая поисковым системам лучше сканировать и индексировать контент. Кроме того, когда одна страница ссылается на другую, она передает ей часть своего веса, что способствует лучшему ранжированию целевых разделов.

Совет: используйте анкорные тексты, которые точно указывают, о чем страница. Например, не просто «здесь», а «инструкция по настройке SEO». Это удобно для читателя и полезно для поиска.

Если на сайте есть страницы с высоким авторитетом, — например, блог, набравший трафик, — используйте ее, чтобы «подсветить» новые или более слабые разделы.

Внешние ссылки.

Это ссылки с вашего сайта на другие ресурсы и наоборот. Если ссылку размещает известная площадка в этой же тематике — это бонус к позициям в поиске и определенное признание: мол, этому сайту можно доверять, он что-то значит.

Для поисковых систем такая упоминание выглядит как рекомендация: если о сайте говорят, значит контент ценен. А вот для пользователя это еще и дополнительный сигнал доверия: не случайно же вас процитировали.

По типу анкора (текста ссылки)

Анкорные.

Анкор — это кликабельный текст ссылки, который видит пользователь. Для поисковых систем он служит подсказкой о содержании страницы, на которую ведет ссылка.

Например, когда вместо абстрактного «читать дальше» вы написали «советы по настройке Google Ads», такой анкор работает значительно эффективнее.

Но здесь важно держать баланс. Если в каждом анкоре будет «купить ноутбук в Киеве недорого», алгоритмы заподозрят нечестную игру и сайт получит санкции от Google. Анкорный профиль должен быть разнообразным: часть — с ключевыми словами, часть — с нейтральным текстом, часть — с брендовыми запросами. Такой подход выглядит естественно и более безопасно работает на результат.

Пример анкорной ссылки

Безанкорные.

Безанкорные, или так называемые «голые» URL — это обычные интернет-адреса без описательного текста. Они выглядят естественно как для пользователей, так и для поисковых систем, поэтому все чаще используются в SEO.

Такими ссылками сложнее манипулировать, они более аутентичны. Они часто вставляются не для продвижения конкретных запросов, а для усиления бренда или домена в целом. Сам факт упоминания URL может выступать как сигнал доверия.

Безанкорные ссылки обычно появляются в естественном контексте: в статьях, новостях или социальных сетях. Они помогают укрепить авторитет сайта, что способствует увеличению трафика и улучшению общей видимости ресурса в поиске.

Однако важно поддерживать баланс в профиле обратных ссылок. Чрезмерное количество «голых» URL может выглядеть неестественно, поэтому их стоит сочетать с другими типами для достижения оптимальных результатов.

Пример безанкорной ссылки

По длительности существования

Вечные.

Вечные, или постоянные ссылки остаются активными и полезными годами. Их обычно размещают в качественном, «живом» контенте, который не теряет актуальности со временем. Такие ссылки постоянно передают SEO-вес и помогают сайту завоевывать доверие поисковых систем. Если страница-донор остается доступной и регулярно обновляется, ценность ссылки только растет.

Поскольку вечные ссылки часто интегрируются в руководства, гайды, тематические статьи или другой evergreen-контент, они также служат источником постоянного трафика. Поисковые системы рассматривают такие упоминания как надежные, что положительно влияет на ранжирование.

Арендованные (временные).

Размещаются на сайтах за плату на ограниченный срок — от нескольких недель до нескольких месяцев или лет. Их часто используют для быстрого повышения позиций в поисковой выдаче, но такая тактика имеет недостатки.

Эффект исчезает сразу после удаления ссылки. Это приводит к колебаниям в ранжировании и потере позиций. Кроме того, чрезмерное использование таких ссылок вызывает подозрение со стороны поисковых систем и может привести к санкциям от Google.

В определенных случаях арендованные ссылки могут быть полезны: для краткосрочных кампаний, релиза продукта или быстрого усиления видимости. Их стоимость часто ниже, чем у вечных ссылок, а размещение на авторитетных ресурсах позволяет быстро достичь эффекта при минимальных затратах.

Несмотря на риски, арендованные ссылки эффективны для достижения мгновенных результатов, если их использовать стратегически. Однако они не должны быть основой для долгосрочных SEO-стратегий, а лишь частью более комплексного подхода к продвижению.

По расположению на странице

В контенте (самые ценные).

Ссылки, размещенные непосредственно в основном контенте, органично вписываются и логически связаны с темой страницы. Такой линк не только полезен для поисковых систем, но и более заметный для пользователей, поэтому и кликабельность у него выше.

В изображениях.

Ссылки в изображениях тоже работают, особенно это касается изображений, в alt-теге которых есть ключевые слова, усиливающие тему страницы. Впрочем, они не так эффективны, как текстовые ссылки. Их часто используют для улучшения навигации и дизайна.

В футере.

Ссылки в нижней части сайта обычно имеют меньший вес для SEO. Они повторяются на каждой странице, поэтому поисковые системы воспринимают их как технические или вспомогательные. В футере обычно размещают ссылки на страницы с политикой конфиденциальности, контактами или картой сайта.

На главной странице.

Ссылки с главной страницы имеют наибольший вес, ведь именно она обычно накапливает наибольший авторитет в пределах всего сайта. Это делает ее ценным источником для внутренней перелинковки, особенно если нужно усилить важные разделы или категории. Однако слишком много ссылок с главной может уменьшить ценность каждой из них, поэтому размещайте самые важные.

По передаче авторитета

Ссылки — важный фактор для SEO, и каждый тип выполняет различные функции по передаче авторитета и влиянию на ранжирование.

Dofollow передают ссылочный вес.

Эти ссылки сигнализируют о важности целевой страницы. Они помогают повысить авторитет страницы и улучшить позиции в выдаче. На них стоит делать основной акцент в SEO-продвижении.

Пример ссылки dofollow в коде страницы

Если ссылка не помечена как nofollow, sponsored или UGC, она автоматически считается как dofollow.

Приклад немаркованого посилання у коді сторінки

Nofollow не передают вес, но учитываются.

С 2019 года Google начал рассматривать их как подсказку, а не абсолютный запрет на передачу веса, поэтому иногда они все же могут влиять на ранжирование. В то же время они полезны для разнообразия профиля ссылок, привлечения трафика и повышения естественности ссылочного профиля.

Пример ссылки nofollow в коде страницы

Sponsored сигнализирует о платном контенте.

Эти ссылки указывают поисковым системам о том, что это платный контент или партнерская реклама. Хотя они не передают много SEO-веса, они важны для прозрачности и соблюдения правил Google, а также могут приносить целевой трафик.







Пример ссылки sponsored в коде страницы

UGC (User-Generated Content) указывает на вклад пользователей.

Этот тип ссылок размещается в комментариях, отзывах, на форумах и т. д. Они не дают существенного SEO-усиления, но помогают поддерживать активность и естественность профиля, а также могут привлекать посетителей.

Пример ссылки UGC в коде страницы

По способу получения

Естественные ссылки.

Эти ссылки возникают без участия владельца сайта. Другие ресурсы ссылаются на контент, который считают полезным или интересным. Именно такие ссылки наиболее ценны для SEO: они органичны и не выглядят как манипуляция.

Получить их можно, создавая качественный контент и налаживая контакты в своей нише. Естественные ссылки помогают формировать долгосрочное доверие поисковых систем и обеспечивают стабильное развитие сайта.

Искусственные (SEO-ссылки).

Создаются с целью улучшения позиций сайта. Их покупают, обменивают или получают через специальные линкбилдинговые стратегии.

Искусственные ссылки могут быстро дать результат, но требуют внимательного контроля, чтобы не получить санкции от поисковых систем. Важно соблюдать баланс и сочетать их с естественными.

По способу размещения и стратегии

Аутрич и гостевые посты.

Это договоренности с другими сайтами или блогерами о размещении статей со ссылками на ресурс. Успех такой стратегии зависит от качества материала и тематической релевантности площадок. Аутрич позволяет получить упоминания из авторитетных источников и улучшить SEO, если перелинковка будет выглядеть естественно.

Пример письма с предложением о размещении ссылок

Крауд-маркетинг (форумы, комментарии).

Метод предполагает активное участие в форумах, комментариях, соцсетях и размещение ссылок в уместном контексте. Это не только SEO-инструмент, но и способ привлечь живую аудиторию.

Сабмиты (каталоги, агрегаторы).

Регистрация сайта в различных справочниках позволяет быстро получить большое количество ссылок. Их эффективность ограничена, но они помогают создать базовый линковый профиль и разбавить источники упоминаний.

PBN.

Это сеть сайтов, созданных для размещения ссылок на ваш ресурс. Они дают контроль над контентом и ссылками, что позволяет быстро влиять на позиции. Однако этот метод рискован: поисковые системы могут наложить санкции за искусственность сети.

PR, упоминания в СМИ, лидеры мнений.

Публикации в СМИ, сотрудничество с инфлюенсерами помогают повысить авторитет бренда. Ссылки из надежных источников имеют вес для SEO и одновременно усиливают доверие аудитории.

По финансовому фактору

Платные.

Обычно их размещают на авторитетных ресурсах с большой аудиторией, чтобы быстро улучшить позиции в поиске. Здесь также есть свои риски: если Google обнаружит, что ссылка куплена и не обозначена надлежащим образом (например, атрибутом nofollow или sponsored), сайт попадет под санкции. Поэтому использовать платные ссылки нужно осторожно, в балансе с другими.

Бесплатные.

Появляются органично, без финансовых затрат. Получить их можно благодаря полезному контенту, упоминаниям бренда или другим органическим упоминаниям на других ресурсах.

Бартерные (обмен).

Метод взаимного размещения ссылок между сайтами на безвозмездной основе. Впрочем, если партнеры имеют низкое качество контента или совсем не релевантны тематике, такой обмен скорее навредит.

Выводы