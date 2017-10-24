Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads, Яндекс.Директ и Facebook в России в третьем квартале 2017
Алексей Селезнёв
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Хотите правильно планировать рекламный бюджет и распределять объявления только по рентабельным площадкам? В этот раз я исследовал для вас более 2 миллионов кликов по России в Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и сегментировал данные по 23 тематикам.

Для сравнения — показатели за первый и второй квартал.

Как проводилось исследование

Для России я учитывал данные по 2 941 217 кликам в 23 тематиках и 385 городах страны.

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 342 567;
  • Яндекс.Директ — 1 596 753.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • электроника;
  • канцелярия и полиграфия;
  • IT;
  • стройматериалы;
  • мебель и интерьер;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • авто;
  • доска объявлений;
  • туризм;
  • недвижимость;
  • красота и здоровье;
  • дом и сад;
  • обучение;
  • страхование;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • спортивные товары;
  • детские товары;
  • подарки;
  • финансы;
  • гипермаркет;
  • ювелирные изделия;
  • новости и инфо;
  • доставка товаров из США;
  • другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Поисковая сеть — самый дорогой канал в Google Ads. Рекламодатели платили за клик $0,04 — $0,18.

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,04 — $0,10.

Клик в контекстно-медийной сети

Самым дешевым каналом трафика была видеореклама: стоимость клика редко превышала $0,02.

Самый дешевый канал в Google AdWords Россия

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Рейтинг самых дорогих регионов для поискового продвижения в Google

Рейтинг самых дорогих регионов для поискового продвижения в Google возглавила Москва ($0,07 — $0,22), далее Новосибирская, Рязанская области и Санкт-Петербург ($0,06 — $0,2).

Самые дорогие регионы для PPC продвижения в России

Дешевле всего клик обходился рекламодателям из Новгородской, Курской, Тверской областей и Ненецкого автономного округа ($0,03 — $0,15).

Дешевле всего клик обходился рекламодателям из Новгородской, Курской, Тверской областей и Ненецкого автономного округа

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

«Туризм» и «недвижимость» — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Google ($0,27 — $0,49).

Стоимость клика в поисковой сети Google AdWords по тематикам

«Подарки», «красота и здоровье», «дом и сад» — самые дешевые тематики ($0,01 — $0,1).

самые дешевые тематики для продвижения в Google

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

Как и в поисковой сети, в контекстно-медийной самыми дорогими тематиками стали «туризм» и «недвижимость» ($0,11 — $0,21).

в контекстно-медийной самыми дорогими тематиками стали «туризм» и «недвижимость»

«Красота и здоровье» и «обучение» со стоимостью клика $0,03 — $0,06 замыкают рейтинг в контекстно-медийной сети Google.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в разрезе тематик

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Значительной разницы в стоимости клика между поисковой и рекламной сетью в Яндексе нет. Средняя стоимость клика $0,06 — $0,14.

Стоимость клика в разрезе сетей распространения объявлений

нижний, верхний квартиль, медиана

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

Москва, Санкт-Петербург и соответствующие области вполне предсказуемо возглавили рейтинг самых дорогих регионов для поискового продвижения в Яндекс ($0,06 — $0,16).

Самые дорогие регионы для продвижения в Директе

Ингушетия, Астрахань, Чечня и Амурская область — самые дешевые регионы для поискового продвижения ($0,04 — $0,12).

Самые дешевые регионы России

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

Стоимость клика в сети по тематикам

Самые дорогие тематики в поисковой сети Яндекс.Директ — «одежда, обувь и аксессуары», «туризм», «недвижимость» ($0,21 — $0,33).

Самые дорогие тематики в поисковой сети Яндекс.Директ

«Новости  и информация», «подарки», «гипермаркет» — самые дешевые тематики ($0,02 — $0,05).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса

«Недвижимость», «туризм», «одежда, обувь и аксессуары» — самые дорогие тематики в рекламной сети Яндекса ($0,14 — $0,29).

самые дорогие тематики

«Стройматериалы», «канцелярия и полиграфия» и «электроника» — самые дешевые тематики ($0,04 — $0,08).

Сколько стоил клик в Facebook

Выборка по Facebook значительно меньшего объема (1 897 кликов), чем по Ads и Директу, поэтому нет данных о стоимости клика в детальных разрезах по тематикам и регионам. В целом клик по рекламному объявлению в Facebook в зависимости от платформы стоил $0,06 — $0,72.

Стоимость клика в России в Facebook

Самой дешевой рекламной платформой в Facebook была audience network ($0,10).

Самая дешевая рекламная платформа в Facebook audience network

Выводы

  1. Для России в третьем квартале 2017 года стоимость клика в поисковой сети в Яндекс.Директ составила $0,06 — $0,14. В Google Ads за клик платили $0,04 — $0,18.
  2. «Туризм и недвижимость» — самые дорогие тематики для продвижения.
  3. Москва и Московская область по-прежнему самые дорогие регионы для платного трафика.
  4. Клик в медийной рекламе стоил $0,04 — $0,10 (Google) и $0,06 — $0,14 (Яндекс).

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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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