В октябре 2014 года на конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» наши спикеры много говорили о том, как наиболее эффективно использовать инструменты продвижения. А партнер Lensmark.kz Анвар Бакиев, наоборот, показал конкретный пример того, как делать нельзя. Мы дополнили его кейс примерами из опыта работы Netpeak. Представляем топ-8 ошибок новичков в Google Рекламе.

Ошибка 1. Проведение кампаний без тестов

Начинаем работу по проекту. Расход: 0. Прибыль: 0.

(Сразу оговорюсь, что многие цифры вымышлены.) При первых же шагах в медиапланировании важно помнить, что нельзя стопроцентно экстраполировать опыт, полученный в одной кампании, на работу в другой кампании. Бизнес-путь, способы и методы привлечения клиентов для каждой кампании уникальны.

Медиаплан, составленный для одной кампании и просто переложенный на другую кампанию, может принести абсолютно противоположные результаты.

Начав размещение, как в одной из предыдущих кампаний, мы потратили большие деньги впустую. Первая аналитика показала нам, что мы инвестировали деньги в неэффективные каналы и недоинвестировали в эффективные. Если вы работаете без инструментов аналитики или не понимая, как ими пользоваться, и при этом тратите миллионные бюджеты на рекламу в интернете, то это равносильно езде на прекрасном итальянском автомобиле с закрытыми глазами. Вот результаты рекламных кампаний, которые мы увидели только после того, как деньги уже были потрачены. Первая отчетность. Убыток: $22 000. Контекстная реклама способна привлечь первые звонки и продажи уже через 10 минут после запуска. Но... Увидев первые результаты первой кампании, мы стали бездумно плодить ключевые слова и размещения, думая, что трафик обязательно принесет необходимое количество продаж. Вторая отчетность. Убыток: $32 000.

Ошибка 2. Невнимательность

Один из месяцев ведения контекста. Упс… забыли включить в ключевые слова «витамины Алматы». Результат:

Ошибка 3. Соответствие ключевых и минус-слов

Слова в широком соответствии могут быть очень полезны, однако необходимо регулярно проверять все запросы и добавлять минус-слова.

Ошибка 4. Забытые рекламные кампании

Ошибка 5. Тематики «около»

Если люди ищут «как доехать до Астаны», то вероятность того, что они купят у вас автомобиль, минимальная. После устранения этих ошибок у нас наконец сформировалась положительная маркетинговая отчетность. Третья отчетность. Прибыль: $7 000.

Ошибка 6. Не используется ремаркетинг

Многие компании не используют этот инструмент привлечения клиентов, а ведь он дает стоимость кликов на 20% ниже, чем из поиска. Читайте подробности в посте Оксаны Чупрун.

Ошибка 7. Планирование кампании только по ориентировочным данным

Прогнозирование бюджета — один из самых непростых моментов в работе с контекстной рекламой. Допустим, вы собираетесь планировать рекламную кампанию на ближайший год и хотели бы знать, какие были колебания по средним ценам в определенные промежутки времени. Хотя бы наглядно, без точных цифр. Увы, такая информация отсутствует.

Аукцион в контекстной рекламе — ключевой фактор, который лишает какой-либо стабильности в работе. И лишает он стабильности по той причине, что не похож на классический аукцион, когда побеждает тот, кто готов больше заплатить.

Ошибка 8. Не внедрен код Google Analytics

Самая грустная ошибка, которую до сих пор допускают многие рекламодатели. Нужно не только установить код Google Analytics, но и проследить, чтобы он:

не был устаревшим;

работал корректно;

был установлен перед закрытием тега head, a не тега body.

Надеюсь, эти простые правила существенно упростят вашу работу в Google Рекламе.

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